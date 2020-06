Νέο υλικό βίας στις ΗΠΑ- Με υπεύθυνη δήλωση στην προεκλογική συγκέντρωση του Τραμπ

Μοιράσου το άρθρο:

Με υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχουν δικαίωμα να υποβάλλουν μήνυση εάν μολυνθούν από κορονοϊό, καθώς «η συμμετοχή σημαίνει και πλήρη αποδοχή του κινδύνου», η ιστοσελίδα της προεκλογικής εκστρατείας του Ντόναλντ Τραμπ καλεί στην πρώτη μετά το ξέσπασμα της πανδημίας συγκέντρωση την Παρασκευή 19 Ιουνίου, στην Οκλαχόμα, από όπου νέα βίντεο αστυνομικής βίας αναζωπυρώνουν τα πνεύματα.

Oklahoma City police have released bodycam footage of the 2019 arrest of Derrick Scott, a Black man who died in police custody. pic.twitter.com/cezqrKr0wo

— HuffPost BlackVoices (@blackvoices) June 11, 2020

Το υλικό της κάμερας των εμπλεκόμενων αστυνομικών δόθηκε στη δημοσιότητα κατόπιν αιτήματος των διαδηλωτών του κινήματος «Οι Ζωές των Μαύρων Μετρούν» και καταγράφει τη σύλληψη του Αφροαμερικανού Ντέρικ Σκοτ, 42 ετών,το 2019 που λέει «Δεν μπορώ να αναπνεύσω», με έναν λευκό αστυνομικό να απαντά σε αυτό «Δεν με νοιάζει», λίγα λεπτά πριν ο συλληφθείς σταματήσει να ανταποκρίνεται. Ο θάνατός του επιεβαιώθηκε στο νοσοκομείο. Και δεύτερο βίντεο από τη σύλληψη εφήβων έρχεται από την Οκλαχόμα.

Police in Tulsa, Oklahoma, are investigating the arrest of two black teenagers accused of jaywalking, with video from an eyewitness showing one officer punching a teen before forcibly pulling the teen out of a patrol car and throwing him onto the ground. pic.twitter.com/m4Zwn8C1VO

— Derenic Byrd (@DerenicByrd) June 11, 2020

Κι ενώ για 17η ημέρα συνεχίζονται οι διαδηλώσεις «κατά της αστυνομικής βαρβαρότητας και υπέρ της φυλετικής δικαιοσύνης, η προεκλογική πολεμική αναζωπυρώνεται με τον Λευκό Οίκο να ανακοινώνει ότι η 19η Ιουνίου δεν επελέγη τυχαία για την εμφάνιση του Τραμπ καθώς είναι γνωστή και ως Juneteenth στην Αμερική, «Ημέρα της Ελευθερίας», η επέτειος της κατάργησης της δουλείας στο Τέξας τη 19η Ιουνίου 1865.

Οι Δημοκρατικοί καταγγέλλλουν ότι ο Τραμπ σχεδιάζει στην Οκλαχόμα «φιέστα» για τους οπαδούς της θεωρίας περί ανωτερότητας της λευκής φυλής.

Η αρένα της προεκλογικής συγκέντρωσης έχει χωρητικότητα 19.000 ανθρώπων, ενώ ο πρόεδρος Τραμπ έχει τονίσει ότι θέλει τις συγκεντρώσεις του «γεμάτες» και έχει παράλληλα ξεκαθαρίσει ότι αντιπαθεί τις μάσκες.

«Δεν έπρεπε να ήμουν εκεί»,

δηλώνει ο αρχηγός του γενικού επιτελείου ενόπλων δυνάμεων των ΗΠΑ , στρατηγός Μίλεϊ, για την ημέρα που ο Ντόναλντ Τραμπ φωτογραφήθηκε με τη Βίβλο στο χέρι, ενώ η Ουάσιγκτον φλεγόταν από βίαιες διαδηλώσεις. Ο Μαρκ Μίλεϊ δήλωσε δημοσίως πως λυπάται που εμφανίστηκε με στρατιωτικά στο πλευρό του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, «μετά την καταστολή ειρηνικής διαδήλωσης κοντά στον Λευκό Οίκο, την 1η Ιουνίου. «Η παρουσία μου εκείνη τη στιγμή και υπό τις συγκεκριμένες συνθήκες έδωσε την εντύπωση πως οι στρατιωτικοί παρεμβαίνουν στην εσωτερική πολιτική».

ΗΠΑ: Αποκεφαλισμοί αγαλμάτων στις διαδηλώσεις-Αδερφός Φλόιντ: Πέθανε για πλαστό 20δόλαρο (video)

ΕΡΤ1-Ρεπορτάζ: Ανδριάννα Μαγγανιάwww.ert.gr

Μοιράσου το άρθρο: