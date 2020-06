Το Χιούστον αποχαιρετά τον Τζορτζ Φλόιντ- Σε κλίμα συγκίνησης η κηδεία του

Μοιράσου το άρθρο:

Τελευταίο αντίο αυτή την ώρα στον Τζορτζ Φλόιντ, τον «άνθρωπο που άλλαξε τον κόσμο», όπως επισήμανε ο αιδεσιμότατος Αλ Σάρπτον, γνωστός ακτιβιστής για τα δικαιώματα των Αφροαμερικανών.«Είναι ώρα να τιμήσουμε τη ζωή του», είπε η πάστορας Μία Ράιτ στην κατάμεστη από κόσμο εκκλησία Fountain of Praise. Χιλιάδες άνθρωποι αψήφησαν τη ζέστη χθες Δευτέρα στο Χιούστον του Τέξας για να τιμήσουν τον άνθρωπο, ο οποίος πέθανε κατά τη σύλληψή του από τέσσερις αστυνομικούς πριν από δύο εβδομάδες, ένα περιστατικό που έχει προκάλεσε μαζικές διαδηλώσεις στις ΗΠΑ αλλά και σε όλο τον κόσμο κατά της αντιμετώπισης των αστυνομικών προς τους Αφροαμερικανούς και άλλες μειονότητες στη χώρα.

Watch live: George Floyd’s funeral is being held in Houston, Texas. The 46-year-old is being laid to rest after his death in police custody sparked protests across the US and the world

— SkyNews (@SkyNews) June 9, 2020

Οικογένεια και στενοί φίλοι του Τζορτζ Φλόιντ ντυμένοι στα λευκά μπήκαν στην εκκλησία για να τον αποχαιρετήσουν.

Το φέρετρο μεταφέρθηκε στην εκκλησία από έξι άντρες που φορούσαν μάσκες, ενώ μια σειρά αστυνομικών στάθηκε προσοχή.

(AP Photo/Eric Gay)Τιμές απέδωσαν και τα μέλη της αστυνομικής υπηρεσίας του Πανεπιστημίου του Τέξας.

Members of the Texas South University police department pause by the casket of George Floyd during a funeral service at the Fountain of Praise church in Houston, Texas. pic.twitter.com/gt4r81AHXw

— ABC News (@ABC) June 9, 2020

Μετά την τελετή αναμένεται να μεταφερθεί στο νεκροταφείο με άμαξα για τα ταφεί κοντά στη μητέρα του.

(AP Photo/Eric Gay)Ο κυβερνήτης της Μινεσότα Τιμ Γουόλς ζήτησε από τους πολίτες να τηρήσουν 8 λεπτά και 46 δευτερόλεπτα σιγής την ώρα που θα τελείται η κηδεία.

In honor of the funeral for George Floyd, we ask all Minnesotans to spend 8 minutes and 46 seconds in silence at 11am this morning. pic.twitter.com/tZs4JdK1Bg

— Governor Tim Walz (@GovTimWalz) June 9, 2020

Στο Χιούστον, την πόλη όπου μεγάλωσε ο Φλόιντ, αμερικανικές σημαίες κυμάτιζαν κατά μήκος του δρόμου που οδηγεί στην εκκλησία Κρήνη της Δοξολογίας.

Εκατοντάδες άνθρωποι περίμεναν υπομονετικά στην ουρά για να προσκυνήσουν στο φέρετρό του.

Κάποιοι φορούσαν μπλουζάκια με το σύνθημα «Δεν μπορώ να αναπνεύσω», τα τελευταία λόγια του 46χρονου πριν αφήσει την τελευταία του πνοή στον δρόμο, ακινητοποιημένος κάτω από το γόνατο του αστυνομικού Ντέρεκ Σόβιν.

(Godofredo A. Vásquez/Houston Chronicle via AP, Pool)Περισσότεροι από 6.300 άνθρωποι πήγαιναν στην εκκλησία επί περισσότερες από έξι ώρες για να αποχαιρετίσουν τον Φλόιντ, σύμφωνα με αξιωματούχους.

(Godofredo A. Vásquez/Houston Chronicle via AP, Pool)Σύμφωνα με την πυροσβεστική, αρκετοί άνθρωποι χρειάστηκε να διακομιστούν στα νοσοκομεία λόγω θερμοπληξίας.

(AP Photo/John Bazemore)Η περίπτωση του Φλόιντ θυμίζει τον φόνο το 2014 ενός άλλου Αφροαμερικανού, του Έρικ Γκάρνερ, ο οποίος επίσης πέθανε αφού αστυνομικός του έκανε κεφαλοκλείδωμα κατά τη σύλληψή του στη Νέα Υόρκη.

(AP Photo/Bebeto Matthews)Οι τελευταίες λέξεις και των δύο ανδρών ήταν «Δεν μπορώ να αναπνεύσω», το βασικό σύνθημα των διαδηλωτών, με τις κινητοποιήσεις σήμερα να εισέρχονται στην τρίτη εβδομάδα τους.

(AP Photo/Bebeto Matthews)Το Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης τήρησε σιγή 8 λεπτών και 46 δευτερολέπτων για να τιμήσει τη μνήμη του 46χρονου Αφροαμερικανού, δηλαδή όση ώρα ακριβώς ο λευκός αστυνομικός γονάτιζε στον λαιμό του Φλόιντ οδηγώντας τον στον θάνατο.Η τήρηση σιγής στο NYSE ξεκίνησε το μεσημέρι προκειμένου να συμπέσει με την έναρξη της κηδείας του Τζορτζ Φλόιντ.

Watch as the @NYSE and the @Nasdaq hold a moment of silence for 8 minutes and 46 seconds in honor of George Floyd. pic.twitter.com/TM3sDBhC7d

— CNBC (@CNBC) June 9, 2020

Την ώρα που χιλιάδες άνθρωποι τιμούσαν τον Φλόιντ στο Χιούστον, ο 44χρονος Ντέρεκ Σόβιν, ο αστυνομικός που γονάτισε πάνω στον λαιμό του Φλόιντ και κατηγορείται για ανθρωποκτονία χωρίς πρόθεση, εμφανιζόταν μέσω βίντεο ενώπιον δικαστή στη Μινεάπολις.

Η δικαστής Τζάνις Ρέντινγκ αύξησε το ποσό της εγγύησης για την αποφυλάκιση χωρίς όρους του Σόβιν στο 1,25 εκατομμύριο δολάρια και στο 1 εκατομμύριο με όρους.

Derek Chauvin, the former Minneapolis police officer charged with murder in the death of George Floyd, made his first court appearance Monday. A judge set an unconditional bail at $1.25 million or $1 million with conditions.

— CBS Evening News (@CBSEveningNews) June 8, 2020

Η εγγύηση για κάθε έναν από τους άλλους τρεις αστυνομικούς που ήταν παρόντες στο περιστατικό και κατηγορούνται για συνέργεια στον φόνο του Φλόιντ έχει οριστεί στο ένα εκατομμύριο δολάρια με 750.000.

Και οι τέσσερις έχουν αποπεμφθεί από το σώμα.

Εν μέσω του άγχους και της απόγνωσης που έχει προκαλέσει η πανδημία covid-19, η οποία έχει πλήξει ιδιαίτερα την κοινότητα των Αφροαμερικανών, οι διαδηλώσεις μετά τον φόνο του Φλόιντ τροφοδότησαν το κίνημα Black Lives Matter και έφεραν τα αιτήματα για φυλετική δικαιοσύνη και μεταρρυθμίσεις στην αστυνομία στην πρώτη θέση της πολιτικής ατζέντας ενόψει των προεδρικών εκλογών του Νοεμβρίου.

HOLLYWOOD PROTEST: Drone footage shows demonstrators filling Hollywood Boulevard in Black Lives Matter protest. pic.twitter.com/UWRCsD2x7a

— ABC News (@ABC) June 9, 2020

Την ώρα που γινόταν η κηδεία ο πρόεδρος Τραμπ με ανάρτησή του στο τουίτερ ανακοίνωσε την τοποθέτηση του στρατηγού Τσαρλς Μπράουν, ως του πρώτου αφροαμερικάνου επικεφαλής της στρατιωτικής υπηρεσίας. «Μια ιστορική μέρα» για την Αμερική τονίζει στην ανάρτηση του.

My decision to appoint @usairforce General Charles Brown as the USA’s first-ever African American military service chief has now been approved by the Senate. A historic day for America! Excited to work even more closely with Gen. Brown, who is a Patriot and Great Leader!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 9, 2020

Νωρίτερα, ο πρώην αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν και υποψήφιος για το χρίσμα του Δημοκρατικού κόμματος συναντήθηκε με την οικογένεια του 46χρονου Αφροαμερικανού Τζορτζ Φλόιντ στους οποίους εξέφρασε τα συλλυπητήριά του. Κατά την διάρκεια της τελετής θα προβληθεί βιντεοσκοπημένο μήνυμα του.

George Floyd death: Joe Biden says his killing will ‘change the world’

— SkyNews (@SkyNews) June 9, 2020

Μεταξύ των παρευρισκομένων είναι ο Δημοκρατικός βουλευτής του Τέξας Αλ Γκριν, ο οποίος απευθύνθηκε στην οικογένεια του Τζορτζ Φλόιντ. «Όλο αυτό δεν είναι απλά μια μεμονωμένη στιγμή των καιρών μας, είναι ένα κίνημα που επηρεάζει την εποχή μας», υπογράμμισε.

Πηγή:ΕΡΤ,ΑΠΕ-ΜΠΕ,AFP,Reuters

