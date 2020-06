Υπεγράφη η ιστορική συμφωνία με Ιταλία για την ΑΟΖ-Μητσοτάκης:Μία καλή ημέρα για την Ελλάδα, την Ιταλία, την Ευρώπη (video)

Μοιράσου το άρθρο:

«Μία καλή ημέρα για την Ελλάδα, την Ιταλία, την Ευρώπη και ολόκληρη τη Μεσόγειο» χαρακτήρισε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης τη σημερινή ημέρα κατά την οποία υπεγράφη η Συμφωνία οριοθέτησης Θαλασσίων Ζωνών μεταξύ Ελλάδας- Ιταλίας, τόνισε ότι οι δυο χώρες απέδειξαν πως μπορούν να μετατρέψουν τη θάλασσα που τους περιβάλλει σε ήρεμα νερά προόδου, και εξέφρασε την ελπίδα, «ανάλογες συμφωνίες να υπάρξουν και μεταξύ άλλων χωρών της περιοχής».

Αθήνα και Ρώμη καθόρισαν τις Αποκλειστικές Οικονομικές Ζώνες στα νερά που ενώνουν τις 2 χώρες, αίροντας με γόνιμο τρόπο μία εκκρεμότητα 40 ετών. Ελλάδα και Ιταλία απέδειξαν πώς δύο γείτονες μπορούν να μετατρέπουν τη θάλασσα που τις περιβάλλει σε ήρεμα νερά προόδου και ανάπτυξης. pic.twitter.com/BxxUcrNqH8

Ο πρωθυπουργός σε δήλωσή του για την υπογραφή της συμφωνίας ανέφερε ότι η Αθήνα και η Ρώμη καθόρισαν τις Αποκλειστικές Οικονομικές Ζώνες στα νερά που ενώνουν τις δύο γειτονικές μας χώρες, αίροντας, έτσι, με γόνιμο τρόπο μία εκκρεμότητα 40 ετών.

«Η συμφωνία ανταποκρίνεται πλήρως στους κανόνες του Διεθνούς Δικαίου αλλά και της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας. Περιγράφει την έκταση των θαλασσίων περιοχών που αξιοποιούνται. Και, βεβαίως, αναγνωρίζει κυριαρχικά δικαιώματα σε όλα τα εδάφη -χερσαία και νησιωτικά. Πρόκειται για υπόδειγμα συνεργασίας και σχέσεων καλής γειτονίας. Και για μία καθοριστική συμβολή στην ειρήνη και στη σταθερότητα στην περιοχή μας» είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, και κατέληξε:«Ελλάδα και Ιταλία απέδειξαν, σήμερα, πώς δύο γείτονες μπορούν να μετατρέπουν τη θάλασσα που τις περιβάλλει σε ήρεμα νερά προόδου και ανάπτυξης. Εύχομαι ανάλογες συμφωνίες να υπάρξουν και μεταξύ άλλων χωρών της περιοχής».

«Πρόκειται για μια εξαιρετικά σημαντική συμφωνία. Μια ιστορικής σημασίας εξέλιξη για την πατρίδα μας» τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Στέλιος Πέτσας.

Η υπογραφή της συμφωνίας

Η συμφωνία για οριοθέτηση Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης (ΑΟΖ) ανάμεσα σε Ελλάδα και Ιταλία, υπεγράφη μετά τη συνάντηση ανάμεσα στους υπουργούς Εξωτερικών Νίκο Δένδια και Λουίτζι ντι Μάιο.

FM @NikosDendias welcomes #Italy FM @luigidimaio at @GreeceMFA / Ο ΥΠΕΞ Ν. Δένδιας υποδέχεται τον Ιταλό ομόλογό του L. Di Maio στο Υπουργείο Εξωτερικών / Il Ministro Nikos Dendias accoglie l’ omologo italiano Luigi di Maio al Ministero Affari Esteri pic.twitter.com/FpGVU59Lpg

Η οριοθέτηση θαλασσίων ζωνών μεταξύ Ελλάδας και Ιταλίας ουσιαστικά εκκρεμούσε από το 1977 και αλλάζει τα δεδομένα όσον αφορά την οριοθέτηση θαλασσίων ζωνών και με την Αλβανία.

Δένδιας: Η συμφωνία αυτή επιβεβαιώνει το δίκαιο των νησιών σε θαλάσσιες ζώνες

Για «ιστορική μέρα» έκανε λόγο ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας στις κοινές δηλώσεις του με τον Ιταλό ομόλογό του Λουίτζι Ντι Μάιο μετά την υπογραφή της συμφωνίας οριοθέτησης θαλάσσιων ζωνών μεταξύ της Ελλάδας και της Ιταλίας.

Όπως είπε ο κ. Δένδιας, η συμφωνία αυτή επιβεβαιώνει το δίκαιο των νησιών σε θαλάσσιες ζώνες, ενώ παράλληλα κατοχυρώνει τα δικαιώματα των Ελλήνων αλιέων.

Στέλνοντας μήνυμα προς την Άγκυρα ο επικεφαλής της ελληνικής διπλωματίας τόνισε πως η οριοθέτηση ζωνών «επιτυγχάνεται με έγκυρες συμφωνίες και όχι με ανυπόστατες συμφωνίες, όπως αυτή μεταξύ Τουρκίας – Σάρατζ και σίγουρα όχι με μονομερείς καταθέσεις συντεταγμένων».

Ανέφερε ακόμη πως συζήτησε με τον Ιταλό ΥΠΕΞ για την κλιμάκωση της τουρκικής παραβατικότητας, όπως εκδηλώθηκε και με τη δημοσίευση στην εφημερίδα της Κυβερνήσεως της γειτονικής χώρας αιτήματος της τουρκικής εταιρείας πετρελαίου για γεωτρήσεις στην ελληνική υφαλοκρηπίδα.

Οι ενέργειες αυτές αναδεικνύουν περίτρανα τον αποσταθεροποιητικό ρόλο της Τουρκίας, πρόσθεσε, υπογραμμίζοντας ότι η Ελλάδα απαντά μεθοδικά με βάση το διεθνές δίκαιο που ορίζει τις «κόκκινες γραμμές».

Ανακοίνωσε επίσης ότι η Ελλάδα αίρει αρχής γενομένης από την προσεχή Δευτέρα και μέχρι το τέλος του μήνα τους όποιους ταξιδιωτικούς περιορισμούς ως προς την Ιταλία.

I Ministri @NikosDendias & @luigidimaio firmano l’Accordo sulla Delimitazione delle Zone Marittime tra #Grecia & #[email protected]

Λουίτζι ντι Μάιο: Τις δύο χώρες ενώνουν βαθύτατοι δεσμοί

Τις ευχαριστίες του στον ελληνικό λαό και την κυβέρνηση για την αλληλεγγύη τους και τη στήριξη στην αντιμετώπιση της πανδημίας εξέφρασε ο Λουίτζι ντι Μάιο, σημειώνοντας πως τις δύο χώρες ενώνουν βαθύτατοι δεσμοί. Εξέφρασε δε την απόλυτη ικανοποίηση για την απόφαση να αρθούν όλοι οι περιορισμοί για την είσοδο των Ιταλών τουριστών έως τα τέλη του μήνα.

Όπως είπε η συνεργασία Αθήνας- Ρώμης είναι στενή και κοινής ωφελείας τόσο σε ζητήματα εξωτερικής πολιτικής (Συρία, Βαλκάνια κτλ) όσο και στην διαπραγμάτευση που βρίσκεται σε εξέλιξη στους κόλπους της Ε.Ε. για την αντιμετώπιση της οικονομικής κρίσης.

«Είμαστε ευτυχείς για την απόφαση να αρθούν οι περιορισμοί για τους Ιταλούς στην Ελλάδα» είπε ο Ιταλός υπουργός, ενώ θύμισε ότι ανοίγει και ο ιταλικός τουρισμός στον κόσμο. Υπογράμμισε επίσης ότι θέση της Ρώμης είναι να υπάρχει ενιαία πολιτική και όχι κατακερματισμός στην τουριστική αγορά. «Ξεχωριστές, ad hoc συμφωνίες δεν θα είναι σύννομες» σημείωσε.

Oggi nuova missione in Grecia. Siamo impegnati a sbloccare i flussi turistici con i Paesi Ue. Far arrivare turisti stranieri in Italia significa far lavorare commercianti, artigiani, imprese. Significa far girare l’economia. ➡️ pic.twitter.com/6VWSwCpiyh

Για την κατανομή των ευρωπαϊκών πόρων σημείωσε πως πρέπει να υπάρξει στενή συνεργασία μεταξύ των κρατών- μελών ώστε αυτοί να κατευθυνθούν στις περιοχές που έχουν τη μεγαλύτερη ανάγκη, εκείνες δηλαδή που δέχθηκαν το ισχυρότερο πλήγμα από την πανδημία.

Αναφερόμενος στο μεταναστευτικό ο κ. Ντι Μάιο υπογράμμισε ότι η Ε.Ε. έχει ανάγκη από ένα σύστημα ίσης ευθύνης όλων των κρατών- μελών, προκειμένου όλοι να σηκώσουν στον ίδιο βαθμό το βάρος της διαχείρισης των ροών.

Δεν παρέλειψε να αναφερθεί και στη διαδικασία της διεύρυνσης της Ε.Ε. εκφράζοντας πλήρη στήριξη στις ενταξιακές διαπραγματεύσεις με Βόρεια Μακεδονία και Αλβανία.

Νωρίτερα, οι δύο υπουργοί Εξωτερικών πραγματοποίησαν συνάντηση όπου συζητήθηκαν διμερή θέματα ευρωπαϊκού και περιφερειακού ενδιαφέροντος.

Από τις διευρυμένες συνομιλίες με την αντιπροσωπεία της Ιταλίας και τον ομόλογό μου @luigidimaio @GreeceMFA #Italy #Greece pic.twitter.com/MF3smHowsn

