Σήμερα στο Χιούστον η κηδεία του Τζ. Φλόιντ-Μεταρρύθμιση της αστυνομίας ζητούν οι Δημοκρατικοί (video)

Περίπου 6.500 άνθρωποι αψήφησαν την αφόρητη ζέστη που επικρατούσε στο Τέξας και στηθηκαν στην ουρά για να αποτίσουν φόρο τιμής στον Τζόρτζ Φλόιντ, Το λαϊκό προσκύνημα έγινε υπό δρακόντεια μέτρα ασφαλείας και με τους παρευρισκόμενους να τηρούν τα μέτρα κοινωνικής αποστασιοποίησης λόγω κορονοϊού. Άλλοι άφηναν λίγα λουλούδια στο φέρετρο και άλλοι ύψωναν την γροθιά τους και όπως έλεγαν είναι ικανοποιημένοι που αποχαιρετούν με τον τρόπο που του αξίζει τον άνθρωπο που έγινε σύμβολο κατά της ρατσιστικής αστυνομικής βίας. Η σορός του Φλόιντ μεταφέρεται τώρα στο Pearland όπου σε λίγες ώρες θα γίνει η νεκρώσιμη ακολουθία.

Θα ταφεί ακριβώς δίπλα στην μητέρα του, και την τελετή θα τελέσει ο αιδεσιμότατος ακτιβιστής υπέρ των πολιτικών δικαιωμάτων των Αφροαμερικανών Αλ Σαρπτον.

Στο μεταξύ, ο πρώην αστυνομικός Ντέρεκ Σόβιν που κατηγορείται για τον φόνο του Φλόιντ στη Μινεάπολη εμφανίστηκε για πρώτη φορά ενώπιον δικαστή, μέσω βίντεο, φορώντας την πορτοκαλί στολή των κρατουμένων. Η δικαστής αύξησε το ποσό της εγγύησης για την αποφυλάκιση στο 1,25 εκατομμύριο δολάρια.

Ο Τζο Μπάιντεν συναντήθηκε για περίπου μία ώρα με την οικογένεια του Φλόιντ, θέλοντας να τους δώσει συλλυπητήρια, όμως όπως έχει ανακοινώσει δεν θα παραστεί στην κηδεία για λόγους ασφαλείας.

Η ηγεσία των Δημοκρατικών στο Καπιτώλιο έστειλε κι εκείνη το δικό της μήνυμα. Με επικεφαλής της Νανσι Πελόζι, 20 περίπου βουλευτές των δημοκρατικών γονάτισαν για 8 λεπτά και 46 δευτερόλεπτα, όσος δηλαδή ήταν ο χρόνος που ο Σόβιν πατούσε τον Φλόιντ στο λαιμό, ήταν το λιγότερο που μπορούσαν να κάνουν όπως είπαν για να τιμήσουν την μνήμη ενός αθώου ανθρώπου.



Νέο βίντεο αστυνομικής βίας

Εν τω μεταξύ, δεν σταματούν να ερχονται στο φως ντοκουμέντα αστυνομικής βίας. Νέο βίντεο δείχνει την καταδίωξη 22χρονου άνδρα λίγα λεπτά αφότου φέρεται να διέπραξε ληστεία σε μπαρ στο Σολτ Λέικ. Οι αστυνομικοί ακούγονται κατ’ επανάληψη να τον καλούν να παραδοθεί και να πετάξει το όπλο του πριν τον πυροβολήσουν πισώπλατα τουλάχιστον17 φορές και τον σκοτώσουν.

Νομοσχέδιο για την μεταρρύθμιση της αστυνομίας παρουσίασαν οι Δημοκρατικοί

Οι Δημοκρατικοί παρουσίασαν και ένα σχέδιο νόμου που αποσκοπεί στο να «θέσει τέρμα στις αστυνομικές θηριωδίες, να αναγκάσει την αστυνομία να λογοδοτήσει».

Η αστυνομία πολλών μεγάλων αμερικανικών πόλεων βρέθηκε αντιμέτωπη με σωρεία επικρίσεων, καθώς ο θάνατος του 46χρονου Αφροαμερικανού κατά τη διάρκεια της βίαιης προσαγωγής του από τέσσερις λευκούς αστυνομικούς – αποτάχθηκαν και τέθηκαν υπό κράτηση έκτοτε – έθεσε στο επίκεντρο της προσοχής τα ζητήματα του ρατσισμού και της αστυνομικής βαρβαρότητας εναντίον μελών της αφροαμερικανικής κοινότητας.

Μέσα στο κλίμα θλίψης και οργής για την δολοφονία Φλόιντ και ενώ οι ειρηνικές διαδηλώσεις συνεχίζονται, πληθαίνουν οι φωνές που ζητούν να μειωθεί η χρηματοδότηση της αστυνομίας.

Ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε «σοκαρισμένος» από αυτές τις προτάσεις και τις απέκλεισε κατηγορηματικά. Υποστήριξε ότι πράγματι βλέπεις κάποια φρικτά πράγματα να συμβαίνουν στην αστυνομία αλλά είναι μεμονωμένα, οι περισσότεροι αστυνομικοί είναι καλοί άνθρωποι.

Αντίθετος με ένα τέτοιο ενδεχόμενο τάχθηκε και ο Τζο Μπάιντεν. Ο πρώην αντιπρόεδρος σημείωσε πάντως ότι πρέπει να πληρούνται κάποιες προϋποθέσεις και να τηρούνται οι κανόνες για να δίνονται ομοσπονδιακά χρήματα στην αστυνομία.

Η αρχηγός της αστυνομίας του Πόρτλαντ παραιτήθηκε, εισηγήθηκε διάδοχός της να διοριστεί αφροαμερικανός αξιωματικός

Η Τζέιμι Ρες, η αρχηγός της αστυνομίας στην Πόρτλαντ, στην πολιτεία Όρεγκον, ανακοίνωσε χθες την παραίτησή της από τη θέση και ζήτησε να τη διαδεχθεί ο Τσακ Λοβέλ, αφροαμερικανός αξιωματικός της.

«Άκουσα, και η κοινότητα μας, εσείς, είπατε δείξτε μας ότι αλλάζετε», εξήγησε η Ρες μέσω Twitter. «Όλα αρχίζουν με την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης. Προχωράω σε αυτή την αλλαγή ηγεσίας με όλη μου την καρδιά».

Η Ρες επικρίθηκε για το πώς χειρίστηκε τις διαδηλώσεις και τα επεισόδια στη μεγαλύτερη πόλη της Όρεγκον, εν μέσω των κινητοποιήσεων που πυροδότησε ο θάνατος του Τζορτζ Φλόιντ στη Μινεάπολη απ’ άκρου σ’ άκρο των ΗΠΑ.

Η Ρες ήταν μόλις έξι μήνες στο αξίωμα όταν έκανε την απροσδόκητη ανακοίνωση.

Ο Λοβέλ είπε κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου πως ευελπιστεί ο διορισμός του να αποτελέσει την «αρχή της επούλωσης των πληγών» της κοινότητας και πρόσθεσε πως θεωρεί «καθήκον» του να συμβάλλει σε αυτό, σύμφωνα με την εφημερίδα The Oregonian.

