ΗΠΑ: Συνεχίζονται οι διαδηλώσεις για 13η μέρα-Μινεάπολις: Διάλυση της τοπικής Αστυνομίας αποφάσισε το Δημοτικό Συμβούλιο

Ειρηνικές ήταν οι δεκάδες μαζικές διαδηλώσεις σε Ηνωμένες Πολιτείες και σε άλλες χώρες ενάντια στην αστυνομική βία και τον ρατσισμό με αφορμή τη δολοφονία του Αφροαμερικανού Τζορτζ Φλόιντ, ο οποίος κηδεύεται σήμερα στο Χιούστον. Σε μια κίνηση εκτόνωσης ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανακάλεσε την Εθνοφρουρά στην Ουάσιγκτον, ενώ στη Νέα Υόρκη, με εντολή του Δημάρχου έληξε η απαγόρευση κυκλοφορίας τις νυχτερινές ώρες, που είχε επιβληθεί εδώ και μία εβδομάδα. Στη Μινεάπολις, τόπο δολοφονίας του Φλόιντ, το Δημοτικό Συμβούλιο δεσμεύτηκε να διαλυθεί η αστυνομία όπως ήταν έως τώρα γνωστή και από κοινού με τους πολίτες να δομήσει ένα νέο μοντέλο αστυνόμευσης που θα εγγυάται αληθινά την ασφάλεια του πληθυσμού. Και ο δήμαρχος της Νέας Υόρκης δεσμεύθηκε ότι θα υλοποιήσει τα αιτήματα των διαδηλωτών για μεταρρυθμίσεις στην αστυνομία. Εν μεταξύ, νέο βίντεο αστυνομικής βίας, που δείχνει αστυνομικό να χρησιμοποιεί tazer και να πατά στο λαιμό συλληφθέντα Αφροαμερικανό, δόθηκε στη δημοσιότητα.

Το περιστατικό συνέβη στη Βιρτζίνια. Ο αστυνομικός, παρά τις παραινέσεις των συνάδελφων του, εμφανίζεται να ακινητοποιεί πατώντας στο λαιμό έναν άνδρα ο οποίος είχε κάνει χρήση ναρκωτικών και αρνιόταν να μπει στο ασθενοφόρο. Ο άνδρας ακούγεται να λέει δεν μπορώ να ανασάνω, προτού χρησιμοποιήσει επάνω του το tazer. Εναντίον του αστυνομικού απαγγέλθηκαν κατηγορίες για βιαιοπραγία.

A white Virginia cop has been charged with assault after police and prosecutors reviewed body camera footage that appeared to show him using a stun gun on a disoriented black man.

— ABC News (@ABC) June 8, 2020

Στη Μινεάπολις, από όπου ξεκίνησαν όλα το δημοτικό συμβούλιο αποφάσισε να διαλύσει την τοπική αστυνομία που κατηγορείται για ενδημικό ρατσισμό

Τα εννιά από τα 12 μέλη του δημοτικού συμβουλίου τάχθηκαν υπέρ της διάλυσης, μέσω μιας διαδικασίας αποεπένδυσης κεφαλαίων.

Ο δήμαρχος Τζέικομπ Φρέι, που κατά τις πληροφορίες τάχθηκε υπέρ μιας αναμόρφωσης, αλλά όχι της διάλυσης, αποδοκιμάστηκε και αποχώρησε από τη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου.

Σύμφωνα με την εφημερίδα Minneapolis Star Tribune, η ανακοίνωση των μελών του δημοτικού συμβουλίου σηματοδοτεί την έναρξη μιας πιθανότατα μακράς και περίπλοκης σύγκρουσης για την τύχη της αστυνομικής διεύθυνσης της πόλης μετά τον θάνατο του Φλόιντ. Τα υπολοιπα μέλη του δημοτικού συμβουλίου πήγαν σε συγκέντρωση διαμαρτυρίας και ανακοίνωσαν την πρόθεσή τους.

Saying the Police Department cannot be reformed, 9 Minneapolis City Council members vowed to rethink public safety from the ground up. No other major city has gone as far in reaction to the protests as the Minneapolis officials have promised to do.

— The New York Times (@nytimes) June 8, 2020

Η Αστυνομία της Μινέαπολις δεν έχει αντιδράσει επισήμως.

Μετά από ένα σαββατοκύριακο μαζικών ειρηνικών διαδηλώσεων σε όλη τη χώρα, οι αξιωματούχοι του Λευκού Οίκου άφησαν να εννοηθεί ότι εξετάζουν το ενδεχόμενο ο πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ να απευθύνει εντός της εβδομάδας διάγγελμα στο έθνος θίγοντας φυλετικά ζητήματα και θέματα που σχετίζονται με την εθνική ενότητα.

Χθες με ανάρτησή του στο Twitter ανακοίνωσε πως ανακαλεί την εθνοφρουρά. «Μόλις έδωσα εντολή στην Εθνοφρουρά μας για να ξεκινήσει την διαδικασία της απόσυρσης από την πόλη της Ουάσινγκτον τώρα που όλα είναι υπό τον πλήρη έλεγχο. Θα επιστρέψουν στα σπίτια τους, αλλά μπορούν να επανέλθουν πολύ γρήγορα, αν αυτό χρειαστεί», έγραψε, σχολιάζοντας ταυτόχρονα ότι ήταν πολλοί λιγότεροι οι διαδηλωτές.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα κάποια στιγμή την περασμένη εβδομάδα, είχε πει στους συνεργάτες του ήθελε να αναπτυχθούν στην περιοχή της Ουάσινγκτον 10.000 στρατιώτες για να σταματήσουν οι ταραχές.

Στη συνάντηση αυτή, ο υπουργός Άμυνας Μαρκ Έσπερ, ο επικεφαλής του γενικού επιτελείου στρατού στρατηγός Μαρκ Μίλι και ο υπουργός Δικαιοσύνης Ουίλιαμ Μπαρ τάχθηκαν κατά της ανάπτυξης στρατού, σύμφωνα με τον αξιωματούχο που ζήτησε να μην κατονομαστεί.

Ο Τραμπ εμφανίστηκε στη συνέχεια ικανοποιημένος με την ανάπτυξη της Εθνοφρουράς, την οποία είχε προτείνει το Πεντάγωνο, ενώ κομβικό ρόλο φαίνεται να έπαιξε η απόφαση του Έσπερ να μετακινήσει –όχι όμως και να αναπτύξει– εν ενεργεία στρατιώτες της 82ης Αερομεταφερόμενης Ταξιαρχίας καθώς και άλλων μονάδων στην Ουάσινγκτον, για την περίπτωση που χρειαζόταν να επέμβουν. Οι στρατιώτες αυτοί έχουν πλέον αποχωρήσει από την πόλη.

Σήμερα η κηδεία του Φλόιντ

Η σορός το τζορτζ Φλόιντ θα τεθεί για έξι ώρες σε λαϊκό προσκύνημα προτού ενταφιαστεί δίπλα στη μητέρα του.

Ο πρώην αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν και υποψήφιος για το χρίσμα του Δημοκρατικού κόμματος στις προσεχείς προεδρικές εκλογές θα μεταβεί αύριο Δευτέρα στο Χιούστον για να συναντηθεί με την οικογένεια του 46χρονουη Αφροαμερικανού Τζορτζ Φλόιντ.

Ο Φλόιντ άφησε την τελευταία του πνοή πριν από δύο εβδομάδες, κατά τη διάρκεια της σύλληψής του από τέσσερις αστυνομικούς στη Μινεάπολη, ένα γεγονός που πυροδότησε ογκώδεις διαδηλώσεις στις ΗΠΑ και σε πολλές άλλες χώρες του κόσμου κατά του ρατσισμού και της αστυνομικής βίας.

Σύμφωνα με δύο συνεργάτες του, ο Μπάιντεν θα συλλυπηθεί τους συγγενείς του Φλόιντ και θα βιντεοσκοπήσει ένα μήνυμα που θα προβληθεί στην κηδεία του 46χρονου. Δεν πρόκειται όμως να παραστεί, ώστε να μην την διαταράξει.

Διαδηλώσεις ανά τον κόσμο

Χιλιάδες ήταν οι πολίτες που συμμετείχαν σε ογκώδεις συγκεντρώσεις σε Βρετανία, Δανία, Βέλγιο, Ισπανία, Γαλλία και Γερμανία κατά του ρατσισμού και της αστυνομικής βίας. Οι εκδηλώσεις διαμαρτυρίας ήταν ειρηνικές ωστόσο επεισόδια σημειώθηκαν σε Βρυξέλλες και Λονδίνο. Στο Μπρίστολ οι εντάσεις κατέληξαν με τους εξαγριωμένους διαδηλωτές να γκρεμίζουν το άγαλμα του Έντουαρντ Κόλστον, ενός δουλέμπορου του 17ου αιώνα.

