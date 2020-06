ΗΠΑ: Σε λαϊκό προσκύνημα η σορός του Τζ. Φλόιντ

Μοιράσου το άρθρο:

Στο Χιούστον, σε λαϊκό προσκύνημα εκτίθεται η σορός του Τζορτζ Φλόιντ, ενώ ο δράστης της δολοφονίας του, Ντέρεκ Σόβιν αναμένεται στις 20.45 ώρα Ελλάδας, στο Δικαστήριο.

To φέρετρο θα βρίσκεται επί έξι ώρες σε ανοιχτό προσκύνημα στην εκκλησία The Fountain of Praise. Η κηδεία του Φλόιντ θα γίνει αύριο, στο νεκροταφείο του Πέρλαντ, δίπλα στον τάφο της μητέρας του, Λάρσενια Φλόιντ.

AP Photo/Eric GayΟι Δημοκρατικοί στο αμερικανικό Κογκρέσο γονάτισαν για οκτώ λεπτά και 46 δευτερόλεπτα σιωπής αποτείνοντας φόρο τιμής στον Τζορτζ Φλόιντ και άλλους Αφροαμερικανούς «που έχασαν άδικα τη ζωή τους», προτού παρουσιάσουν την πρότασή τους για μια μεταρρύθμιση της αστυνομίας.

Η Δημοκρατική πρόεδρος του Κογκρέσου Νάνσι Πελόζι, ο επικεφαλής της Δημοκρατικής μειοψηφίας στη Γερουσία Τσακ Σούμερ, καθώς και περίπου 20 κοινοβουλευτικοί, εκ των οποίων αρκετοί Αφρομμερικανοί, συγκεντρώθηκαν στην «Αίθουσα της χειραφέτησης», που ονομάστηκε έτσι προς τιμή των σκλάβων που εργάστηκαν στην κατασκευή του Καπιτωλίου στην Ουάσινγκτον, τον 18ο αιώνα.

8 λεπτά 48 δευτερόλεπτα: τόσος ήταν ο χρόνος που ένας λευκός αστυνομικός πίεσε με το γόνατό του τον λαιμό του Τζορτζ Φλόιντ, ενός 46χρονου Αφροαμερικανού, μέχρι να πάθει ασφυξία και να πεθάνει στις 25 Μαΐου στη διάρκεια της προσαγωγής του, γεγονός που προκάλεσε ένα ιστορικό κύμα οργής στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Ο εν λόγω αστυνομικός, ο Ντέρεκ Σόβιν, αναμένεται να εμφανιστεί ενώπιον δικαστή της κομητείας Χένεπιν στις 12:45 τοπική ώρα (20:45 ώρα Ελλάδας).

Ο Τζορτζ Φλόιντ συνελήφθη στις 25 Μαΐου στη Μινεάπολις από την αστυνομία, την οποία ειδοποίησε ένας καταστηματάρχης, ο οποίος υποπτευόταν ότι θέλησε να χρησιμοποιήσει ένα πλαστό χαρτονόμισμα 20 δολαρίων.

Η Νάνσι Πελόζι, συνοδευόμενη από μέλη της «Μαύρης Συνέλευσης του Κογκρέσου», της κοινοβουλευτικής ομάδας που συναπαρτίζουν οι Αφροαμερικανοί κοινοβουλευτικοί, καθώς και άλλους υψηλόβαθμους αξιωματούχους του Κογκρέσου, πρόκειται στη συνέχεια να παρουσιάσουν ένα σχέδιο νόμου που αποσκοπεί να «θέσει τέρμα στις αστυνομικές θηριωδίες, να αναγκάσει την αστυνομία να λογοδοτήσει, να βελτιώσει τη διαφάνεια και να προκαλέσει βαθιές και δομικές αλλαγές που θα προστατεύουν το δικαίωμα όλων των Αμερικανών στην ασφάλεια και σε μια δικαιοσύνη ισονομίας».

Ο «Νόμος για τη Δικαιοσύνη και την Αστυνόμευση» που θα παρουσιαστεί ενώπιον των δύο σωμάτων προβλέπει μεταξύ άλλων τη δημιουργία ενός εθνικού μητρώου για τους αστυνομικούς που διαπράττουν υπερβάσεις εξουσίας και φιλοδοξεί να καταστήσει πιο εύκολη την άσκηση νομικών διώξεων σε βάρος αστυνομικών, να επανεξετάσει τη στρατολόγηση και την επαγγελματική κατάρτισή τους.www.ert.gr

