ΗΠΑ: Οδηγός έριξε το όχημά του σε διαδηλωτές στο Σιάτλ-Άνοιξε πυρ και τραυμάτισε 27χρονο (video)

Σκηνές χάους εκτυλίχθηκαν στο Σιάτλ στην περιοχή του Κάπιτολ Χιλ, κατά τη διάρκεια διαμαρτυρίας κατά του ρατσισμού και της αστυνομικής βίας, όταν ένας άνδρας οδήγησε το αυτοκίνητό του κατευθείαν πάνω στους διαδηλωτές. Ο οδηγός πυροβόλησε μάλιστα έναν 27χρονο, προτού τελικά συλληφθεί από τις αρχές.

Εικόνες που έκαναν τον γύρο των social media τον δείχνουν να οδηγεί το αυτοκίνητό του κατευθείαν πάνω στους διαδηλωτές, σταματώντας ευτυχώς προτού χτυπήσει κάποιον. Οι άνθρωποι περικυκλώνουν το αμάξι, από το οποίο βγαίνει κραδαίνωντας το όπλο με την απειλή του οποίου χάνεται στο πλήθος.

Video footage of man driving his car into #BlackLivesMatter protest in Seattle and shooting a man through the window before he flees. #seattle #seattleprotest pic.twitter.com/3iUI7eKEye

— SeanNyberg (@SeanNyberg) June 8, 2020

Οι διαδηλωτές είχαν επιχειρήσει να τον σταματήσουν όταν παραβίασε με το όχημά του τα οδοφράγματα. Τότε ο ο άνδρας πυροβόλησε εναντίον ενός 27χρονου, ο οποίος τραυματίστηκε και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όπου νοσηλεύεται σε σταθερή κατάσταση. Ο ίδιος ανέφερε ότι πρόλαβε να χτυπήσει τον δράστη στο πρόσωπο.

Gunshot wound is not serious. The victim is chatting on live-stream, absolute unit. pic.twitter.com/rP1TqbmqFl

— koush (@koush) June 8, 2020

Η αστυνομία του Σιάτλ ανακοίνωσε πως τον συνέλαβε και διεξάγει έρευνες, ενώ δεν υπάρχουν άλλοι τραυματίες.

Suspect in custody, gun recovered after man drove vehicle into crowd at 11th and Pine. Seattle Fire transported victim to hospital. Officers searched, but do not believe there are any additional victims. Will provide updates when available.

— Seattle Police Dept. (@SeattlePD) June 8, 2020

