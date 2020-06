Ντόμινο οργής με αφορμή τη δολοφονία Φλόιντ-Διαδηλώσεις σε όλον τον κόσμο (video)

Μοιράσου το άρθρο:

Από το Λονδίνο μέχρι το Σίδνεϊ, χιλιάδες άνθρωποι αψήφησαν σήμερα για άλλη μια φορά τα περιοριστικά μέτρα για την πανδημία για να καταγγείλουν τον ρατσισμό και την αστυνομική βία, σε μια παγκόσμια κινητοποίηση άνευ προηγουμένου, την οποία πυροδότησε ο θάνατος του 46χρονου Αφροαμερικανού Τζορτζ Φλόιντ στα χέρια τεσσάρων αστυνομικών.

Στο Λονδίνο, εκατοντάδες άνθρωποι συγκεντρώθηκαν έξω από το κτίριο του κοινοβουλίου, κρατώντας πλακάτ με το σύνθημα «Οι ζωές των μαύρων μετρούν» και χτυπώντας ταμπούρλα. «Ήρθε η ώρα να μετατρέψουμε τον ρατσισμό σε στάχτη!» φώναζε μια διαδηλώτρια με ντουντούκα. «Το Ηνωμένο Βασίλειο δεν είναι αθώο», κατήγγειλαν οι διαδηλωτές, αναφερόμενοι στον ρατσισμό και την αστυνομική βία.

Διαδηλωτές μετά τη συγκέντρωση συγκρούστηκαν με έφιππους αστυνομικούς στο κέντρο του Λονδίνου, όταν κινήθηκαν κοντά στην πρωθυπουργική κατοικία και εκτόξευσαν μπουκάλια νερού.

Στο Μάντσεστερ, πολλοί ήταν εκείνοι που κατέβηκαν επίσης στους δρόμους για να διαδηλώσουν και να υπενθυμίσουν ότι «δεν είναι έγκλημα να είσαι μαύρος» και ότι «πρέπει να τελειώνουμε με την πανδημία του ρατσισμού».

«Δεν μπορώ να αναπνεύσω»

Η Αυστραλία ήταν η πρώτη χώρα που άνοιξε σήμερα τον χορό της παγκόσμιας οργής. Χιλιάδες άνθρωποι διαδήλωσαν σε πολλές πόλεις, κρατώντας πανώ με το σύνθημα «Δεν μπορώ να αναπνεύσω», τη φράση που επαναλάμβανε ο Φλόιντ όταν ο αστυνομικός που τον συνέλαβε γονάτισε στον λαιμό του, επί σχεδόν εννέα λεπτά.

Για τους οργανωτές αυτής της κινητοποίησης, που δεν υπάκουσαν στην έκκληση της κυβέρνησης να μείνουν στα σπίτια τους λόγω της υγειονομικής κρίσης, η υπόθεση του Φλόιντ θυμίζει παρόμοιες καταστάσεις στη δική τους χώρα. Όπως εξήγησαν, το ποσοστό των κρατουμένων Αβορίγινων είναι πολύ υψηλό ενώ πάνω από 400 έχουν πεθάνει τα τελευταία 30 χρόνια όντας υπό αστυνομική κράτηση.

«Το γεγονός ότι προσπάθησαν να μας εμποδίσουν να διαδηλώσουμε πείσμωσε ακόμη περισσότερο τον κόσμο», εκτίμησε ο Τζουμίκα Ντόνοβαν που συμμετείχε στη συγκέντρωση στο Σίνδεϊ.

Στην Τύνιδα, περίπου 200 άνθρωποι ζήτησαν «δικαιοσύνη» και το δικαίωμα να «αναπνεύσουν» απέναντι στον «ρατσισμό που τους πνίγει».

«Αυτή η μάστιγα υπάρχει επίσης και στην Τυνησία», ανέφερε μια εκπρόσωπος της τυνησιακής ένωσης στήριξης των μειονοτήτων. Μετανάστες από την υποσαχάρια Αφρική δηλώνουν ότι συχνά πέφτουν θύματα λεκτικής και σωματικής κακοποίησης στη χώρα αυτή.

Στη Λιέγη, στο ανατολικό Βέλγιο, 700 διαδηλωτές διαδήλωσαν κατά του ρατσισμού, μολονότι οι αρχές είχαν απαγορεύσει τις συγκεντρώσεις.

Δεκάδες χιλιάδες άτομα διαδήλωσαν σήμερα σε όλη την Γερμανία.

Στο Βερολίνο, 15.000 διαδηλωτές ντυμένοι με μαύρα ρούχα κατέκλυσαν την Αλεξάντερπλατς, ανταποκρινόμενοι στην πρόσκληση σε σιωπηρή διαμαρτυρία. Η Αστυνομία του Βερολίνου ζήτησε μάλιστα με ανάρτησή της στο Twitter να μην προσέλθει περισσότερος κόσμος, καθώς ήταν πλέον αδύνατο να τηρηθούν οι κανόνες ασφαλείας που έχουν επιβληθεί λόγω της πανδημίας, αν και περίπου τα δύο τρίτα των συμμετεχόντων φορούσαν προστατευτικές μάσκες.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, στους δρόμους της γερμανικής πρωτεύουσας βρίσκονταν σήμερα περίπου 25.000 άτομα, σε διάφορες συγκεντρώσεις.

Μεγάλη εκδήλωση διαμαρτυρίας πραγματοποιήθηκε και στο Αμβούργο, με τη συμμετοχή περίπου 9000 ατόμων, ωστόσο κάποιες συγκεντρώσεις κατέληξαν σε επεισόδια με την αστυνομία να κάνει χρήση σπρέι πιπεριού και εκτοξευτήρων νερού εναντίον των διαδηλωτών.

Ανάλογες διαδηλώσεις πραγματοποιήθηκαν στην Στουτγκάρδη, την Βόννη, το Ντίσελντορφ, την Καρλσρούη, το Ντόρτμουντ και αλλού.

Οι παίκτες της Μπάγερν επέδειξαν την αλληλεγγύη τους, φορώντας στην προθέρμανση μπλουζάκια με το σύνθημα: «Κόκκινη κάρτα στον ρατσισμό-BlackLiveMatters», πριν από τον αγώνα με τη Λεβερκούζεν.

Κινητοποιήσεις έγιναν επίσης και τη Βαρσοβία.

Στο Παρίσι, οι δύο διαδηλώσεις κατά της αστυνομικής βίας και της ατιμωρησίας των δυνάμεων ασφαλείας είχαν απαγορευτεί λόγω της πανδημίας της Covid-19. Ωστόσο αρκετές εκατοντάδες άνθρωποι συγκεντρώθηκαν νωρίς το απόγευμα στον Πύργο του Άιφελ και στην Πλας ντε λα Κονκόρντ, κοντά στην αμερικανική πρεσβεία και το προεδρικό μέγαρο.

Πιο περιορισμένης έκτασης ήταν οι διαδηλώσεις στην Ασία. Στο Τόκιο, οι συγκεντρωμένοι διαμαρτύρονταν για την κακομεταχείριση, όπως λένε, ενός Κούρδου τον οποίο σταμάτησαν για έλεγχο οι αστυνομικοί ενώ οδηγούσε και τον έριξαν στο έδαφος. Οι διοργανωτές εξέφρασαν επίσης την υποστήριξή τους στο κίνημα Black Lives Matter.

Στη Σεούλ, δεκάδες Νοτιοκορεάτες και αλλοδαποί ακτιβιστές συγκεντρώθηκαν στην πόλη.

Στην Μπανγκόκ της Ταϊλάνδης, λόγω των περιορισμών που έχουν επιβληθεί για να αναχαιτιστεί η πανδημία, οι ακτιβιστές οργάνωσαν μια πρωτότυπη διαδικτυακή κινητοποίηση: ζήτησαν να αναρτηθούν φωτογραφίες και βίντεο ανθρώπων ντυμένων στα μαύρα, με υψωμένη τη γροθιά, που να κρατούν πλακάτ όπου θα εξηγούν γιατί στηρίζουν το κίνημα. Οι Ταϊλανδοί διαδηλωτές θα συγκεντρωθούν αύριο Κυριακή σε τηλεδιάσκεψη και θα τηρήσουν σιγή 8 λεπτών και 46 δευτερολέπτων – το χρονικό διάστημα που έμεινε ακινητοποιημένος ο Φλόιντ στο έδαφος, με τον αστυνομικό γονατισμένο στον λαιμό του.

