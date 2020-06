Μαζικές διαμαρτυρίες σάρωσαν τις ΗΠΑ-Ογκώδεις διαδηλώσεις στους δρόμους της Ουάσινγκτον (live)

Μοιράσου το άρθρο:

Το αίτημά τους για τερματισμό των φυλετικών διακρίσεων και της αστυνομικής βίας και για την απόδοση δικαιοσύνης διατράνωσαν ηχηρά δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι που κατέκλυσαν χθες τους δρόμους της Ουάσινγκτον, αλλά και άλλων μεγάλων και μικρότερων αμερικανικών πόλεων, σηματοδοτώντας το μεγαλύτερο κύμα διαμαρτυρίας από τη στιγμή της δολοφονίας του Τζορτζ Φλόιντ από αστυνομικούς της Μινεάπολις, πριν 12 μέρες. Από την πλευρά του ο Ντόναλντ Τραμπ προσπάθησε να υποβαθμίσει τα γεγονότα υποστηρίζοντας πως ο αριθμός των διαδηλωτών στην Ουάσινγκτον ήταν μικρότερος από τον αναμενόμενο, κάτι που ο ίδιος απέδωσε στη δουλειά της Εθνοφρουράς, της Μυστικής Υπηρεσίας και της αστυνομίας της πρωτεύουσας. Ωστόσο, η χθεσινή συγκέντρωση στην αμερικανική πρωτεύουσα ήταν η μεγαλύτερη που έχει πραγματοποιηθεί μέχρι στιγμής για τον φόνο του Φλόιντ.

Παρακολουθείστε απευθείας την ΕΡΤ1

«Πολύ μικρότερο πλήθος στην Ουάσινγκτον απ’ ό,τι προβλεπόταν. Εθνοφρουρά, Μυστική Υπηρεσία και αστυνομία έκαναν φανταστική δουλειά. Ευχαριστώ!», έγραψε στο Twitter ο Ντ. Τραμπ. Στρατιωτικά οχήματα και αστυνομικοί είχαν πράγματι αποκλείσει τους περισσότερους δρόμους στο κέντρο της αμερικανικής πρωτεύουσας, τηρώντας πιο χαλαρή στάση σε σχέση με τις προηγούμενες φορές.

Ημέρα μαζικών διαδηλώσεων για την Ουάσινγκτον ενάντια σε ρατσισμό και αστυνομική βία-Χιλιάδες στους δρόμους

Η μεγάλη πορεία ανθρώπων κάθε φυλής πέρασε μπροστά από το George Washington University Hospital, μερικά τετράγωνα από τον Λευκό Οίκο, φωνάζοντας «Χέρια ψηλά, Μην πυροβολείτε!», «Κάνουμε πορεία για την ελπίδα, όχι για το μίσος» και «Δεν μπορώ να αναπνεύσω». Ακόμα δεν υπάρχουν διαθέσιμες επίσημες εκτιμήσεις για τη συμμετοχή.

By noon, thousands gathered at the Lincoln Memorial, the White House and the Capitol in Washington to protest the death of George Floyd at the hands of Minneapolis police. Follow our live updates here: pic.twitter.com/c2sLMal4tN

— Reuters (@Reuters) June 6, 2020

«Ελπίζω ότι θα πετύχουμε πραγματικά κάποια αλλαγή των όσων συμβαίνουν. Άνθρωποι γονατίζουν και διαδηλώνουν και ικετεύουν εδώ και πολύ καιρό, φτάνει πια», είπε η 42χρονη διαδηλώτρια Καρτρίνα Φερνάντες κοντά στην είσοδο του Λευκού Οίκου. «Δεν μπορούμε να ανεχθούμε πολλά περισσότερα», είπε.

Demonstrators gather at the Lincoln Memorial in Washington, DC, for a protest over the death of George Floyd.

Alex Brandon / AP Photo pic.twitter.com/FLwVg68pdO

— NBC News (@NBCNews) June 6, 2020

Το κύμα διαμαρτυριών σάρωσε σχεδόν κάθε γωνιά των ΗΠΑ. Νέα Υόρκη, Ατλάντα, Φιλαδέλφεια, Σικάγο, Λος Άντζελες, Σαν Φρανσίσκο, Σιάτλ, Βοστώνη, Μαϊάμι, μικρές αγροτικές κοινότητες, ακόμα και το Βάιντορ του Τεξας, γνωστό για τους ισχυρούς δεσμούς του με την Κου Κλουξ Κλαν, έγιναν θέατρα διαδηλώσεων με το σύνθημα Black Lives Matter.

Εκατοντάδες χιλιόμετρα νοτιότερα, στη γενέτειρα του Τζορτζ Φλόιντ στο Ρέιφορντ της Βόρειας Καρολίνας, εκατοντάδες άνθρωποι κάθε ηλικίας προσήλθαν στην εκκλησία που βρίσκεται η σορός του για να αποτίσουν φόρο τιμής, πριν από τη νεκρώσιμη τελετή που θα γίνει σε στενό κύκλο. Η κηδεία του Τζορτζ Φλόιντ έχει προγραμματισθεί για την Τρίτη στο Χιούστον, όπου ζούσε πριν μετακομίσει στην περιοχή της Μινεάπολις.

Στη Νέα Υόρκη, ένα μεγάλο πλήθος διαδηλωτών διέσχισε χθες το απόγευμα τη Γέφυρα του Μπρούκλιν και πέρασε στο Μανχάταν για να κάνει πορεία στο Μπροντγουέι, που ήταν σε μεγάλο βαθμό έρημο. Οι πιο αποφασισμένη αψηφισαν αργότερα την απαγόρευση κυκλοφορίας και έκαναν πορεία.

3 hours after curfew, Inspector Nikas of ⁦@NYPDnews⁩ offers to walk with the last few hardcore Manhattan marchers.

Check out what happened next. pic.twitter.com/qwHAZy6fnb

— Bill Weir (@BillWeirCNN) June 7, 2020

Χιλιάδες άλλοι συγκεντρώθηκαν στο Χάρλεμ, κοντά στο βορειοδυτικό άκρο του Σέντραλ Παρκ για να κάνουν πορεία 100 τετράγωνα προς τα κάτω, προς το Washington Square Park της πόλης. Σο Νασάου σημειώθηκαν επεισόδια και έγιναν 11 συλλήψεις.

Στο Σιάτλ, η αστυνομία χρησιμοποίησε βομβίδες κροτου λάμψης για διαλύσει το πλήθος που διαδήλωνε ειρηνικά.

[email protected] had no business igniting flash bangs because people were pushing up again their bicycle fence. They escalated a peaceful protest. #seattleprotests pic.twitter.com/TvWqYZPvyt

— Leah Kennebeck (@leahkennebeck) June 7, 2020

Στη Φιλαδέλφεια, διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν στα σκαλιά του Philadelphia Art Museum φωνάζοντας «Δεν υπάρχει ειρήνη χωρίς δικαιοσύνη». Άλλοι έκαναν πορεία κατά μήκος της Benjamin Franklin Parkway, μέσα από την John F. Kennedy Plaza και γύρω από το Δημαρχείο της Φιλαδέλφειας.

Thousands of people in Philadelphia continue to protest racism and police brutality following the death of George Floyd. Crowds in Center City stretched from the steps of the Art Museum and past the Cathedral Basilica of Saints Peter and Paul. pic.twitter.com/6YJT2DvCW7

— NBC10 Philadelphia (@NBCPhiladelphia) June 6, 2020

Στο πλευρό των διαδηλωτών και ο Γιάννης Αντετοκούνμπο

Στην πόλη του Μιλγουόκι, ο σούπερ σταρ του NBA Γιάννης Αντετοκούνμπο ένωσε τη φωνή του με τους διαδηλωτές.

“We want change. We want justice.”

Giannis addressing the protesters in Milwaukee

(via @Sam__CT) pic.twitter.com/IIKT5d3uau

— Bleacher Report (@BleacherReport) June 7, 2020

Στη Δυτική Ακτή, διαδηλωτές απέκλεισαν για λίγο την κυκλοφορία στη Γέφυρα Golden Gate του Σαν Φρανσίσκο ενώ οδηγοί κόρναραν σε ένδειξη αλληλεγγύης.

Ανάλογες διαδηλώσεις έγιναν και σε μεγαλουπόλεις ανά τον πλανητη, όπως το Λονδίνο, το Παρίσι, το Βερολίνο, τη Σεούλ και το Σίδνεϊ.

Ντόμινο οργής με αφορμή τη δολοφονία Φλόιντ-Διαδηλώσεις σε όλον τον κόσμο (video)

Πηγή ΕΡΤ, με πληροφορίες ΑΠΕ-ΜΠΕ, Reuters, CNN, Βίντεο Κ. Λέκκα, Ανταπόκριση Λ. Αργύρηwww.ert.gr

Μοιράσου το άρθρο: