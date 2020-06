Ημέρα μαζικών διαδηλώσεων για την Ουάσινγκτον ενάντια σε ρατσισμό και αστυνομική βία-Χιλιάδες στους δρόμους

Μοιράσου το άρθρο:

Θέσεις έξω, και σε αρκετή απόσταση από τον Λευκό Οίκο -ο οποίος έχει θωρακιστεί με φράχτες ασφαλείας- έχουν λάβει 3.000 διαδηλωτές στην Ουάσινγκτον, στο πλαίσιο της σημερινής διαμαρτυρίας κατά του ρατσισμού και της αστυνομικής βίας στις ΗΠΑ, η οποία αναμένεται να είναι η ογκωδέστερη που έχει πραγματοποιηθεί μέχρι τώρα στην ομοσπονδιακή αμερικανική πρωτεύουσα. Οι προσυγκεντρώσεις είναι σε εξέλιξη σε διάφορα σημεία, στο Μνημείο του Λίνκολν, έξω από το Καπιτώλιο και αλλού, προκειμένου να κατευθυνθούν στον Λευκό Οίκο με τους διοργανωτές να αναμένουν συμμετοχή από 200.000 έως και ένα εκατομμύριο διαδηλωτές.

Πίσω από το φράχτη του Λευκού Οίκου συνεργεία ενισχύουν τις κλειδαριές ενόψει της έλευσης του μεγάλου όγκου των διαδηλωτών ⁦@ERTsocial⁩ #DCProtests pic.twitter.com/FY8W5eAON4

— Lena Argiri (@lenaargiri) June 6, 2020

Δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι αναμένεται ότι θα συμμετάσχουν στη σημερινή κινητοποίηση, που δείχνει ήδη τον δυναμισμό της.

Οι διαδηλωτές βρίσκονται ήδη έξω από τον Λευκό Οικο #DCProtests pic.twitter.com/K8K6ZX1HA8

— Lena Argiri (@lenaargiri) June 6, 2020

Μεγάλο μέρος του κέντρου της πόλης έχει αποκλειστεί από το πρωί, ενώ καταστήματα και εταιρείες έχουν τοποθετήσει ξύλινα προστατευτικά έξω από κτήρια και βιτρίνες.

Washington DC braces for the #DCProtests pic.twitter.com/waBsIvzzou

— Lena Argiri (@lenaargiri) June 6, 2020

Εν τω μεταξύ, παρά την φερόμενη πρόθεση του Πενταγώνου να αποσύρει τους εναπομείναντες 900 στρατιώτες που είχαν σταλεί στην Ουάσινγκτον για να συμμετάσχουν ενδεχομένως στην αντιμετώπιση ταραχών, από ό,τι φαίνεται παραμένουν στις θέσεις τους.

Washington DC now #DCProtests pic.twitter.com/p5PqNDlSpO

— Lena Argiri (@lenaargiri) June 6, 2020

Οργή για τις προεκλογικές δηλώσεις Τραμπ

Την ίδια ώρα «λάδι στη φωτιά ρίχνουν οι νέες δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος χρησιμοποίησε το θάνατο του Τζορτζ Φλόιντ σε προεκλογική του ομιλία για να αναφερθεί στην πτώση που σημείωσε η ανεργία το τελευταίο διάστημα παρά τις δυσοίωνες προβλέψεις λόγω κορονοϊού. «Ελπίζω ότι ο Τζορτζ μας βλέπει από εκεί ψηλά και σκέφτεται ότι αυτό που συμβαίνει στη χώρα είναι μεγαλειώδες. Είναι μια μεγάλη ημέρα για εκείνον, μια μεγάλη ημέρα για όλον τον κόσμο», είπε ο Τραμπ προσθέτοντας πως «είναι μια σπουδαία ημέρα όσον αφορά την ισότητα», την ώρα που δέχεται επικρίσεις για το ότι δεν έχει κάνει τίποτα ακριβώς για την τις φυλετικές διακρίσεις και την ανισότητα.

Πάνω από δέκα συλλογικότητες, ορισμένες εκ των οποίων δημιουργήθηκαν μέσω των ιστοτόπων κοινωνικής δικτύωσης μετά τον θάνατο του Φλόιντ, έχουν καλέσει τους Αμερικανούς πολίτες να κατακλύσουν τους δρόμους της Ουάσινγκτον.

Εκατοντάδες άνθρωποι έχουν ήδη μαζευτεί στο δρόμο που οδηγεί στο Λευκό Οίκο, έναν από τους πολυσύχναστους της Ουάσινγκτον, στην άσφαλτο του οποίου έχει γραφτεί με γιγαντιαία κιτρινα γράμματα το σύνθημα Black Lives Matter.

Σκηνές από τον 16ο δρόμο έξω από τον ΛΟ κ στο έδαφος με κίτρινα γράμματα το σύνθημα #BlackLivesMattters, εδώ θα καταλήξει αργότερα η πορεία ⁦@ERTsocial⁩ #DCProtests pic.twitter.com/5nSAUjFuiW

— Lena Argiri (@lenaargiri) June 6, 2020

Μεγάλες συγκεντρώσεις αναμένεται επίσης ότι θα γίνουν σε πολλές άλλες πόλεις, όπως στη Νέα Υόρκη, το Μαϊάμι ή τη Μινεάπολη.

Οπως ανακοινώθηκε περισσότερα από 43.300 μέλη της Εθνοφρουράς έχουν αναπτυχθεί σε 34 πολιτείες και στην Ουάσινγκτον για τη συνδρομή των τοπικών αρχών στην καταστολή τυχόν ταραχών.

Today, more than 43,300 National Guard members in 34 states and D.C. are assisting law enforcement authorities with ongoing civil unrest, while more than 37,000 Guard Soldiers and Airmen continue to support the COVID-19 response. pic.twitter.com/Gtq4oxeUuw

— National Guard (@USNationalGuard) June 6, 2020

Εν όψει των νέων διαδηλώσεων, τοπικές αστυνομικές αρχές ανακοινώνουν την απαγόρευση μέσων καταστολής σε μια προσπάθεια να αποτραπούν επεισόδια.

O αρχηγός της αστυνομίας του Σιάτλ ανακοίνωσε ότι απαγορεύεται στους αστυνομικούς να κάνουν χρήση δακρυγόνων για διάστημα 30 ημερών.

Η αστυνομία του Ντένβερ διατάχθηκε από τη δικαιοσύνη να σταματήσει να χρησιμοποιεί «μη θανατηφόρα» μέσα εναντίον των διαδηλωτών, όπως δακρυγόνα, πλαστικές σφαίρες και χειροβομβίδες κρότου λάμψης.

Η αστυνομία της Μινεάπολης ανακοίνωσε επίσης την Παρασκευή ότι στο εξής απαγορεύεται στους αστυνομικούς να ακινητοποιούν τους υπόπτους χρησιμοποιώντας την τεχνική του κεφαλοκλειδώματος, η οποία θεωρείται επικίνδυνη. Η πρακτική αυτή οδήγησε το 2014 στον θάνατο ενός άλλου Αφροαμερικανού, του Έρικ Γκάρνερ, στη Νέα Υόρκη, ο οποίος φώναζε επίσης στους αστυνομικούς «Δεν μπορώ να αναπνεύσω» – τα τελευταία λόγια και του Τζορτζ Φλόιντ.

Αναμένεται η ανακοίνωση κατηγοριών για τους αστυνομικούς που τραυμάτισαν τον 75χρονο

Επίσης σήμερα αναμένεται να ανακοινωθούν κατηγορίες για τους δύο αστυνομικούς στο Μπάφαλο της Νέας Υόρκης που τραυμάτισαν και εγκατέλειψαν αιμόφυρτο 75χρονο διαδηλωτή, ο οποίος νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση. Και τα 57 μέλη της αστυνομικής μονάδας στην οποία εργάζονταν παραιτήθηκαν ως ένδειξη διαμαρτυρίας για την διαθεσιμότητα που τέθηκαν οι δύο συνάδερφοί τους, οι οποίοι σύμφωνα με δηλώσεις του προέδρου της ένωσης αστυνομικών του Μπάφαλο, Τζον Έβανς «έκαναν απλά τη δουλειά τους».

Το βίντεο, το οποίο τράβηξε ένας δημοσιογράφος του τοπικού δημόσιου ραδιοσταθμού WBFO και το ανήρτησε στον ιστότοπό του και στον λογαριασμό του στο Twitter, δείχνει έναν άνδρα με λευκά μαλλιά να πλησιάζει γραμμή αστυνομικών με εξοπλισμό για την αντιμετώπιση ταραχών. Ένας από αυτούς τον σπρώχνει με ένα γκλομπ και ένας δεύτερος με το χέρι του. Τότε ακούγεται ο ήχος σπασίματος και αίμα τρέχει από το κεφάλι του 75χρονου. Όπως φαίνεται έπειτα οι περισσότεροι από τους αστυνομικούς προσπερνούν τον άνδρα, μολονότι ο αστυνομικός που τον έσπρωξε με το γκλομπ αρχίζει να σκύβει πάνω του προτού τον απομακρύνει ένας άλλος αστυνομικός.

«Συγγνώμη» από την NFL που δεν πήρε νωρίτερα θέση υπέρ των διαμαρτυριών

Ο επικεφαλής της επαγγελματικής ένωσης του αμερικανικού φουτμπόλ (NFL) Ρότζερ Γκούντελ ζήτησε συγγνώμη επειδή δεν άκουσε νωρίτερα τους παίκτες που ζητούσαν από την ένωση να καταδικάσει τον ρατσισμό και να υποστηρίξει τις διαμαρτυρίες μετά τον θάνατο του Τζορτζ Φλόιντ.

Την ίδια ώρα, ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ διατύπωνε και πάλι επικρίσεις εναντίον των διαδηλωτών που γονατίζουν στη διάρκεια του εθνικού ύμνου, αφού ο παίκτης της NFL Ντρου Μπρις ζήτησε συγγνώμη για τα αρνητικά σχόλια που είχε κάνει σχετικά με την πρακτική αυτή.

«Ήταν μια περίοδος δύσκολη για τη χώρα μας. Ιδιαίτερα για τους μαύρους της χώρας μας. Εμείς, η NFL, καταδικάζουμε τον ρατσισμό και τη συστηματική καταπίεση των μαύρων. Εμείς, η NFL, αναγνωρίζουμε πως είχαμε άδικο να μην ακούσουμε νωρίτερα τους παίκτες της ένωσης. Εμείς, η NFL, ενθαρρύνουμε όλους να εκφρασθούν και να διαμαρτυρηθούν ειρηνικά», αναφέρει ο Ρότζερ Γκούντελ σε μήνυμά του που διανεμήθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

«Εμείς, η NFL, πιστεύουμε πως η ζωή των μαύρων μετράει», προσθέτει στο μήνυμά του, επαναλαμβάνοντας το σύνθημα «Black Lives Matter».

Η παρέμβαση αυτή έγινε μετά τις επικρίσεις που διατυπώθηκαν σε βάρος της επαγγελματικής ένωσης του αμερικανικού φουτμπόλ, η οποία στην αντίδρασή της μετά το τραγικό γεγονός, που συνέβη στις 25 Μαΐου στη Μινεάπολις, δεν έκανε καμιά αναφορά στον ρατσισμό ούτε στην αστυνομική βαναυσότητα.

Πηγή ΕΡΤ, με πληροφορίες Reuters, ABC, Telegrpah Ανταπόκριση-Ουάσινγκτον Λένα Αργύρηwww.ert.gr

Μοιράσου το άρθρο: