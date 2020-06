Γερμανία: Εξάρθρωση κυκλώματος παιδικής σεξουαλικής κακοποίησης και πορνογραφίας-11 συλλήψεις

Μοιράσου το άρθρο:

Την εξάρθρωση κυκλώματος παιδικής πορνογραφίας ανακοίνωσε η αστυνομία της γερμανικής πόλη Μίνστερ, στα δυτικά της χώρας. Έντεκα άνθρωποι συνελήφθησαν σε διαφορετικές περιοχές της Γερμανίας ως ύποπτοι για τη σεξουαλική κακοποίηση πολλών παιδιών, τη βιντεοσκόπηση των πράξεών τους, και τη διακίνηση και πώλησή τους στο διαδίκτυο, με τις αρχές να εκτιμούν ότι υπάρχουν και άλλοι εμπλεκόμενοι. Οι ερευνητές ταυτοποίησαν ως θύματα τουλάχιστον τρία αγόρια, ηλικίας 5, 10 και 12 ετών.

Επτά άτομα, εκ των οποίων πολλά ήταν ήδη γνωστά στις αρχές, έχουν τεθεί υπό κράτηση, είπε στη διάρκεια συνέντευξης Τύπου ο επικεφαλής της αστυνομίας του Μίνστερ Ράινερ Φουρτ.

Συνολικά οι συλληφθέντες είναι 9 άνδρες και δύο γυναίκες, που θεωρούνται ύποπτοι είτε για κακοποίηση παιδιών ή για συμμετοχή στη διανομή βιντεοσκοπημένου υλικού σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών και πληροφοριών μέσω κρυπτογραφημένων μηνυμάτων. Μεταξύ των συλληφθέντων δύο γονείς και ένας θείος των παιδιών.

Τα κρυπτογραφημένα αρχεία πωλούνταν στο χώρο του darknet, το οποίο είναι προσβάσιμο μόνο από συγκεκριμένο λογισμικό και χρησιμοποιείται από εγκληματίες για να επικοινωνούν χωρίς να εντοπίζονται.

Ο βασικός ύποπτος είναι ένας 27χρονος άνδρας από το Μίνστερ, ο οποίος εργαζόταν σε μια εταιρεία και ήταν λάτρης της πληροφορικής, σύμφωνα με τους ερευνητές.

Στο υπόγειο του σπιτιού του βρέθηκε ο υπολογιστής του, στον σκληρό δίσκο του οποίου υπήρχαν δεδομένα περίπου 500 τεραμπάιτ, που περιελάμβαναν βίντεο και φωτογραφίες.

«Όλοι οι σκληροί δίσκοι είναι εξαιρετικά καλά κρυπτογραφημένοι», είπε ο Joachim Poll, επικεφαλής της έρευνας. «Είναι τόσο καλά που δεν έχουμε ακόμη καταφέρει να αποκτήσουμε πρόσβαση σε όλο το υλικό» είπε.

Φέρεται ότι συμμετείχε και ο ίδιος σε βιασμό του 5χρονου και του 10χρονου μαζί με άλλους τρεις άνδρες.

Οι αρχές δήλωσαν ότι πιστεύουν ότι πολλά από τα βίντεο γυρίστηκαν σε δωμάτιο εφοδιασμένο με κάμερες παρακολούθησης μέσα και έξω, σε ένα εξοχικό που ανήκει στη μητέρα του κύριου ύποπτου, μια 45χρονη, η οποία είχε δώσει στον γιο της τα κλειδιά γνωρίζοντας τί συνέβαινε μέσα στο σπίτι. Μαζί της τέθηκαν σε προσωρινή κράτηση και δύο άνδρες ηλικίας 30 και 43 ετών.

Σύμφωνα με τους ερευνητές, δύο από τα θύματα είναι ο 10χρονος γιος της συντρόφου του 27χρονου και ο 5χρονος γιος ενός από τους κατηγορούμενους, κατοίκου της πόλης Στάουφενμπεργκ.

Το τρίτο θύμα, ένας 12χρονος είναι ο ανιψιός του άλλου κατηγορούμενου από το Κάσελ.

Το κρατίδιο της Βόρειας Ρηνανίας-Βεστφαλίας, όπου βρίσκεται το Μίνστερ, έχει ξαναβρεθεί στη δημοσιότητα μετά το 2019 με αφορμή πολλές υποθέσεις σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών.

Παρά τη σχεδόν δεκαετή κυβερνητική εκστρατεία για την καταπολέμηση της σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών, περισσότερες από 20.000 περιπτώσεις κακοποίησης παιδιών ή πορνογραφίας αναφέρονται κάθε χρόνο στη Γερμανία, σύμφωνα με επίσημες στατιστικές.

Υπενθυμίζεται, ότι η ομοσπονδιακή αστυνομία της Γερμανίας ανακοίνωσε ότι ερευνούσε έναν 43χρονο Γερμανό ως ύποπτο για τη δολοφονία της Μαντλίν ΜακΚάν, η οποία εξαφανίστηκε από θέρετρο στην Πορτογαλία το 2007 κοντά στα 4α γενέθλιά της. Η γερμανική αστυνομία αναφέρει ότι ο ύποπτος στην υπόθεση, ο οποίος αναγνωρίζεται μόνο ως Christian B., μπορεί επίσης να είναι υπεύθυνος για την εξαφάνιση ενός 5χρονου κοριτσιού στη Γερμανία το 2015.

Πηγή ΕΡΤ με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ, NY Timeswww.ert.gr

