Αιμόφυρτος 75χρονος από αστυνομική βία- Κυριαρχία της Εθνοφρουράς ζήτησε ο Τραμπ (video)

«Πρέπει να κυριαρχήσετε στους δρόμους», διαμήνυσε ο Ντόναλντ Τραμπ παροτρύνοντας τους κυβερνήτες των αμερικανικών πολιτειών να καλέσουν την Εθνοφρουρά γιατί «δεν μπορούν να επιτρέπουν αυτό που συμβαίνει». «Καλέστε την Εθνοφρουρά. Καλέστε εμένα», δήλωσε. Την ώρα, που απαγγέλθηκαν κατηγορίες για συνέργεια στους τρεις αστυνομικούς που μετείχαν στη σύλληψη του Τζορτζ Φλόιντ, με εγγύηση, μάλιστα, στα 750.000 δολάρια και τα επεισόδια κατά τη διάρκεια των διαδηλώσεων χαρακτηρίζονται περιορισμένα, νέο βίντεο που αναρτήθηκε στο διαδίκτυο οξύνει πάλι τα πνεύματα.

Αμερικανός 75 ετών συνάντησε διμοιρία σε πεζόδρομο του Μπάφαλο στη Νέα Υόρκη και επειεδή, όπως φαίνεται σχολίασε την υπεροπλία των αστυνομικών δέχθηκε σπρωξιά και κατέληξε αιμόφυρτος στο έδαφος. Τουλάχιστον 40 αστυνομικοί τον προσπέρασαν, ενώ άλλοι εμπόδισαν διαδηλωτές να προσεγγίσουν τον 75χρονο για να τον βοηθήσουν. Οι φωνές που ακούγονται για τον άνθρωπο που «αιμορραγεί», καταγράφηκαν στο βίντεο που εξασφάλισε αμερικανικό δίκτυο παρά την απώθηση που δέχτηκε ο εικονολήπτης.

This is horrying. This is un-American. This goes against everything we stand for. It is beyond inhumane and we must end it now.

This gentleman is 75 years old… pic.twitter.com/wsuXYs3lcH

— Martin Luther King III (@OfficialMLK3) June 5, 2020

Το τοπικό κανάλι Nnews4buffalo αναφέρει ότι ο άντρας «υπέστη ρήξη τυμπάνου και πιθανή διάσειση», άλλα δίκτυα σχολιάζουν ότι αστυνομικός πήγε να βοηθήσει ενώ συνάδελφοί του τον απέτρεψαν και τέλος στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αναφέρεται ότι ο 75χρονος είναι γνωστός ακτιβιστής, ενώ χαρακτηρίζεται ειδεχθές και ντροπιαστικό το νέο «κρούσμα». Σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση, ο 75χρονος νοσηλεύεται σε κρίσιμη, αλλά σταθερή κατάσταση και δύο αστυνομικοί τέθηκαν σε διαθεσιμότητα.

Στο Σικάγο δύο γυναίκες καταγγέλλουν ότι δέχθηκαν απρόκλητη επίθεση από αστυνομικούς. Η μία υποστηρίζει ότι βρέθηκε στο έδαφος με αστυνομικό να πιέζει τον λαιμό της.

Παρόμοια περίπτωση καταγράφηκε σε βίντεο που αναρτήθηκε στο Twitter΄ από σύλληψη στην Σαρασότα της Φλόριντα, λίγες μόνο ημέρες πριν από την δολοφονία του Τζόρτζ Φλόϊντ.

Για δέκατη συνεχή ημέρα οι διαδηλώσεις κατά του ρατσισμού και της αστυνομικής βίας δεν έχουν σταματήσει, ενώ από τη Μινεάπολη, έως την Ουάσινγκτον και τη Νέα Υόρκη φίλοι, συγγενείς, απλός κόσμος κράτησαν 8.46 λεπτά σιγής για τον Τζορτζ Φλόϊντ, όσο χρόνο δηλαδή πατούσε τον λαιμό του ο αστυνομικός Ντέρεκ Σόβιν.

Ντ. Τραμπ: Σπουδαία ημέρα!

Για «σπουδαία ημέρα» έκανε λόγο ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, αναγγέλλοντας απρόσμενη μείωση της ανεργίας, ανήμερα των τελετών μνήμης για τον 46χρονο Τζορτζ Φλόιντ.«Ελπίζω ότι ο Τζορτζ μας βλέπει από εκεί ψηλά και σκέφτεται ότι αυτό που συμβαίνει στη χώρα είναι μεγαλειώδες. Είναι μια μεγάλη ημέρα για εκείνον, μια μεγάλη ημέρα για όλον τον κόσμο», είπε ο Τραμπ, συνδέοντας τα καλά οικονομικά αποτελέσματα με την τραγωδία που συγκλονίζει τις ΗΠΑ εδώ και δύο εβδομάδες.Ο πρόεδρος Τραμπ δήλωσε νωρίτερα ότι «σε μεγάλο βαθμό ξεπεράσει» η χώρα έχει ξεπεράσει την πανδημία Covid-19, η οποία συνεχίζει να προκαλεί περί τους 1000 θανάτους καθημερινά στη χώρα.

ΕΡΤ1-Ρεπορτάζ: Κάλη Λέκκα

