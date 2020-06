Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος – Γκουτέρες : Η φροντίδα για τον άνθρωπο περνά μέσα από τη φροντίδα για τη φύση

Μοιράσου το άρθρο:

Την σημερινή Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος, επέλεξε ο γενικός γραμματέας του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες για να απευθύνει δραματικό μήνυμα για την προστασία του προστασίας το οποίο συνέδεσε και με την πανδημία.

To care for humanity, we must care for nature.

As we work to build back better, let’s put nature where it belongs – at the heart of our decision making.

On #WorldEnvironmentDay and every day, it’s time #ForNature. pic.twitter.com/v1TtB3HorC

Ο επικεφαλής του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών αναφέρθηκε στην κλιματική αλλαγή υπογραμμίζοντας ότι η φύση μας στέλνει ένα ξεκάθαρο μήνυμα. «Βλάπτουμε τον φυσικό κόσμο και αυτό γίνεται εις βάρος μας. Η υποβάθμιση των οικοτόπων και η απώλεια της βιοποικιλότητας επιταχύνονται. Η διατάραξη του κλίματος επιδεινώνεται. Οι φωτιές, οι πλημμύρες, οι ξηρασίες και οι υπερκαταιγίδες γίνονται πιο συχνές και πιο καταστροφικές. Οι ωκεανοί θερμαίνονται και οξύνονται, καταστρέφοντας τα οικοσυστήματα των κοραλλιών.Τώρα, ένας νέος κορονοϊός μαίνεται, υπονομεύοντας την υγεία και τα προς το ζην» τόνισε χαρακτηριστικά.

«Ας θέσουμε τη φύση εκεί που ανήκει. Στο κέντρο λήψης αποφάσεων» προέτρεψε ο ίδιος θέλοντας με τον τρόπο αυτό να αναδείξει το μήνυμα του για την σημερινή Παγκόσμια Ημέρα και κατέστησε σαφές ότι η φροντίδα για τον άνθρωπο περνά μέσα από τη φροντίδα για τη φύση.

Ο κ. Γκουτέρες υπογράμμισε ότι η παγκόσμια κοινότητα πρέπει να αλλάξει πορεία. Στο πλαίσιο αυτό είπε ότι είναι επιτακτική ανάγκη να «αναθεωρήσουμε τι αγοράζουμε και τι χρησιμοποιούμε», να «υιοθετήσουμε βιώσιμες συνήθειες, βιώσιμα γεωργικά και επιχειρησιακά πρότυπα», να «προστατέψουμε τα εναπομείναντα άγρια περιβάλλοντα και την άγρια φύση», να «δεσμευτούμε για ένα πράσινο και ανθεκτικό μέλλον».

