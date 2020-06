Covid-19: Νέα επιστημονική αντιπαράθεση για την υδροξυχλωροκίνη με επίκεντρο τις ΗΠΑ

Μοιράσου το άρθρο:

Η ιατρική επιθεώρηση The Lancet παίρνει αποστάσεις από την επίμαχη έρευνα που δημοσίευσε για την υδροξυχλωροκίνη, αναγνωρίζοντας με επίσημη επισήμανση ότι υπάρχουν «σημαντικά ερωτήματα» για το θέμα. Η επισήμανση αυτή δημοσιεύθηκε χθες το βράδυ υπό το σχήμα «expression of concern», που αποτελεί επίσημη ειδοποίηση που χρησιμοποιείται από τις επιστημονικές επιθεωρήσεις για να επισημανθεί ότι μία μελέτη παρουσιάζει ενδεχομένως προβλήματα.

We have published an Expression of Concern on the paper by Mehra et al on hydroxychloroquine and chloroquine published on May 22, 2020 pic.twitter.com/5I1NXTKTjo

— The Lancet (@TheLancet) June 2, 2020

Πάντως, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δεν διαπίστωσε καμιά παρενέργεια κατά τη διάρκεια της αγωγής δύο εβδομάδων με υδροξυχλωροκίνη που είχε αποφασίσει να λάβει για προληπτικούς λόγους κατά του κορονοϊού, ανακοίνωσε σήμερα ο γιατρός του Λευκού Οίκου. «Ο πρόεδρος ολοκλήρωσε αυτή τη θεραπεία με ασφάλεια και χωρίς παρενέργειες», δήλωσε ο Δρ Σον Κόνλεϊ σε ανακοίνωση για την κατάσταση της υγείας του προέδρου.

O γενικός διευθυντής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, Tedros Adhanom Ghebreyesus, δήλωσε ότι οι ειδικοί συνέστησαν να συνεχιστούν όλες οι δοκιμές, συμπεριλαμβανομένης της υδροξυχλωροκίνης, αναφερόμενος στην πρωτοβουλία του ΠΟΥ να πραγματοποιήσει κλινικές δοκιμές πιθανών θεραπειών COVID-19 σε περίπου 3.500 ασθενείς σε 35. χώρες.

Breaking News: Hydroxychloroquine didn’t prevent Covid-19 in the first large study using the most reliable way of testing a drug’s effectiveness, researchers found.

— The New York Times (@nytimes) June 3, 2020

Η έρευνα που συμπεραίνει ότι το φάρμακο δεν έχει επωφελή αποτελέσματα στους νοσηλευόμενους ασθενείς της Covid-19, και είναι πιθανόν να έχει και επιβλαβείς συνέπειες, δέχθηκε την σφοδρή επίθεση των υπερασπιστών της υδροξυχλωροκίνης και πρώτου πρώτου του γάλλου ερευνητή Ντιντιέ Ραούλτ.

Hydroxychloroquine : “Je suis en accord avec ma conscience”, le Pr. Raoult répond au signalement l’accusant d’avoir prescrit de l’hydroxychloroquine sans le consentement formel de patients.#justice #coronavirus pic.twitter.com/ozXCwgrKyw

— France 3 Provence (@France3Provence) June 4, 2020

Σε ανοικτή επιστολή δεκάδες επιστήμονες από ολόκληρο τον κόσμο τονίζουν ότι η ενδελεχής εξέταση της έρευνας του Lancet προκαλεί «ανησυχίες συνδεόμενες τόσο με την μεθοδολογία, όσο και με την ακεραιότητα των δεδομένων», που προέρχονται από την Surgisphere, εταιρεία ανάλυσης δεδομένων υγείας, με έδρα τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Tην ίδια ώρα, κλινική δοκιμή στις ΗΠΑ, που εξέτασε κατά πόσο η υδροξυχλωροκίνη αποτρέπει την νόσο Covid-19 (όχι αν θεραπεύει τους ήδη ασθενείς), δεν βρήκε καμία ένδειξη ότι προφυλάσσει τους ανθρώπους από το να εμφανίσουν τη λοίμωξη. Οι Αμερικανοί και Καναδοί επιστήμονες, με επικεφαλής τον Ντέιβιντ Μπούλγουερ του Πανεπιστημίου της Μινεσότα, οι οποίοι έκαναν τη σχετική δημοσίευση στο αμερικανικό ιατρικό περιοδικό «New England Journal of Medicine», έκαναν τη δοκιμή σε 821 ασυμπτωματικά άτομα με μέση ηλικία 40 ετών, που επιλέχθηκαν τυχαία να πάρουν είτε το συγκεκριμένο φάρμακο επί πέντε μέρες είτε εικονικό φάρμακο (πλασίμπο), ξεκινώντας τη χορήγηση σε διάστημα έως τεσσάρων ημερών από την έκθεση στον κορονοϊό SARS-CoV-2.

O κορονοϊός στον κόσμο: 382.016 θάνατοι – 6,4 εκατομμύρια κρούσματα

Η πανδημία του νέου κορονοϊού έχει προκαλέσει τον θάνατο τουλάχιστον 382.016 ανθρώπων παγκοσμίως. Περισσότεροι από 6.440.940 άνθρωποι έχουν διαγνωστεί με κορονοϊό, από τους οποίους τουλάχιστον 2.768.700 θεωρούνται θεραπευμένοι.

Η Ευρώπη είχε συνολικά χθες, 180.875 θανάτους (2.201.170 κρούσματα), οι ΗΠΑ και ο Καναδάς 114.154 θανάτους (1.933.881 κρούσματα), η Λατινική Αμερική και η Καραϊβική 55.010 θανάτους (1.104.571 κρούσματα), η Ασία 17.391 θανάτους (598.331 κρούσματα), η Μέση Ανατολή 9.900 θανάτους (434.110 κρούσματα), η Αφρική 4.555 θανάτους (160.282 κρούσματα) και η Ωκεανία 131 θανάτους (8.599 κρούσματα).

Ακόμη 30 ασθενείς υπέκυψαν στην COVID-19 τις τελευταίες 24 ώρες στη Γερμανία, όπου εντοπίστηκαν 394 νέα επιβεβαιωμένα κρούσματα μόλυνσης από τον SARS-CoV-2, σύμφωνα με τα δεδομένα που συγκεντρώνει το Ινστιτούτο Ρόμπερτ Κοχ, με τον απολογισμό της πανδημίας του κορονοϊού να φθάνει έτσι τους 8.581 νεκρούς επί συνόλου 182.764 μολύνσεων.

Μετά τις ΗΠΑ, οι πλέον πληγείσες χώρες είναι η Βρετανία με 39.728 νεκρούς (279.856 κρούσματα), η Ιταλία με 33.601 νεκρούς (233.836 κρούσματα), η Βραζιλία με 31.199 νεκρούς (555.383 κρούσματα), και η Γαλλία με 29.021 νεκρούς (188.674 κρούσματα).

Ανάμεσα στις πιο σκληρά πληγείσες χώρες, το Βέλγιο είναι αυτό που θρηνεί τις περισσότερες ανθρώπινες απώλειες σε σχέση με τον πληθυσμό του, με 82 θανάτους ανά 100.000 κατοίκους, ακολουθούν η Βρετανία (59), η Ισπανία (58), η Ιταλία (56) και η Σουηδία (45).

Πηγή:Reuters, Guardian





