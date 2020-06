Ξεχειλίζουν από οργή οι ΗΠΑ-Απειλεί να κατεβάσει τον στρατό στους δρόμους ο Τραμπ (video)

Μοιράσου το άρθρο:

Στο χάος βυθίζονται απ’ άκρη σ’ άκρη οι Ηνωμένες Πολιτείες, με τις ταραχές να γενικεύονται και να απειλούν πλέον σοβαρά την ομαλότητα της χώρας. Στο Λούιβιλ του Κεντάκι ακόμη ένας Αφροαμερικανός ένας δημοφιλής ιδιοκτήτης εστιατορίου έπεσε νεκρός από πυρά αστυνομικών κατά τη διάρκεια διαδήλωσης, με αποτέλεσμα να αποπεμφθεί ο επικεφαλής της αστυνομίας και δύο αστυνομικοί να τεθούν. Την ίδια ώρα ο Αμερικανός πρόεδρος Τραμπ σε διάγγελμά του, εμφανίστηκε διχαστικός, χαρακτηρίζοντας «εσωτερική τρομοκρατία» τις διαδηλώσεις και τους διαδηλωτές «εγκληματίες και επαγγελματίες κακοποιούς». Ανακοίνωσε ότι διέταξε να αναπτυχθούν «χιλιάδες βαριά οπλισμένοι στρατιώτες» και αστυνομικοί στην Ουάσινγκτον, για να ανακτηθεί ο έλεγχος της κατάστασης και έδωσε τελευταία ευκαιρία σε κυβερνήτες και δημάρχους να ενεργοποιήσουν επαρκώς την εθνοφρουρά για να επιβάλουν την τάξη προειδοποιώντας ότι εάν αποτύχουν θα στείλει τον στρατό. Εν τω μεταξύ, για ανθρωποκτονία κάνει λόγο ρητά η έκθεση της ιατροδικαστικής υπηρεσίας της κομητείας Χένεπιν μετά τη νεκροψία-νεκροτομή στη σορό του 46χρονου Αφροαμερικανού Τζορτζ Φλόιντ.

«Πρόεδρος του Νόμου και της Τάξης»

Ο Αμερικανος πρόεδρος χαρακτήρισε τα γεγονότα «ενέργειες εσωτερικής τρομοκρατίας», προειδοποιώντας για ανάπτυξη και βαριά οπλισμένου στρατού για να σταματήσουν τις λεηλασίες και τις καταστροφές περιουσιών, ενώ αυτοχαρακτηρίστηκε Πρόεδρος του Νόμου και της Τάξης.

Έγινε εκτεταμένη χρήση δακρυγόνων για να διαλυθούν διαδηλωτές, που συγκεντρώθηκαν έξω από τον Λευκό Οίκο, ζητώντας δικαιοσύνη, για τον θάνατο του Φλόιντ.

Οι εικόνες στρατιωτικών οχημάτων να μπαίνουν στον περίβολο του Λευκού Οίκο και στρατιωτικών ελικποτέρων στον ουρανό έκαναν το γύρο του κόσμου.

«Αν οποιαδήποτε πόλη ή πολιτεία αρνηθεί να προχωρήσει στις ενέργειες που είναι απαραίτητες για να προασπίσουν τις ζωές και τις ιδιοκτησίες των κατοίκων τους, τότε θα αναπτύξω τις ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ και θα επιλύσω τάχιστα το πρόβλημα γι’ αυτές», απείλησε ο Ρεπουμπλικάνος ένοικος του Λευκού Οίκου.

Ο ίδιος σε ένδειξη πυγμής, φωτογραφήθηκε μπροστά στην Εκκλησία του Αγίου Ιωάννη που υπέστη ζημιές, κρατώντας τη Βίβλο.

«Αυτά δεν είναι λόγια προέδρου. Αυτά είναι λόγια δικτάτορα», έκρινε η γερουσιάστρια των Δημοκρατικών Κάμαλα Χάρις.

Ο υποψήφιος των Δημοκρατικών για τον Λευκό Οίκο Τζο Μπάιντεν τον κατηγόρησε ότι χρησιμοποιεί τον στρατό των ΗΠΑ «εναντίον του αμερικανικού λαού» και ότι οι αστυνομικές δυνάμεις έκαναν ευρεία χρήση δακρυγόνων εναντίον των διαδηλωτών, ακριβώς για την προβολή του στα ΜΜΕ.

Ο αδελφός του Τζόρτζ Φλόϊντ επισκέφθηκε τον τόπο της τραγωδίας και προέτρεψε τους διαδηλωτές, να συνεχίσουν να διαμαρτύρονται, αλλά ειρηνικά.

Terrence Floyd visits the site of his brother's arrest and death at the hands of police in Minneapolis and implores protesters to "do this peacefully" and "do it another way" by voting

Σε τουλάχιστον 40 μεγαλουπόλεις ισχύει απαγόρευση της κυκλοφορίας στη διάρκεια της νύχτας και σε τουλάχιστον 23 Πολιτείες και την Ουάσιγκτον έχει αναπτυχθεί Εθνοφυλακή.

Οι συγκρούσεις των διαδηλωτών με τις Αρχές σε διαφορετικά περιστατικά έχουν κοστίσει τη ζωή σε τουλάχιστον 8 ανθρώπους.

Την ίδια ώρα συνεχίζονται οι καταγγελίες από πολίτες και μέσα ενημέρωσης για την στάση των οργάνων καταστολής και την άσκηση απρόκλητης βίας με κάθε διαθέσιμο μέσο όπως εκτεταμένη χρήση χημικών, πλαστικές σφαίρες, μηχανήματα εκκένωσης ηλεκτρισμού, όπλα και laser για τη διάλυση των συγκεντρώσεων.

Δεν λείπουν και οι αναφορές ότι οι καταστροφές και οι λεηλασίες μπορεί να είναι καλά οργανωμένες ακριβώς για να αμαυρώσουν το νόημα των διαδηλώσεων και να δικαιολογήσουν την αστυνομική βία.

Η Ουάσιγκτον εχει μετραπεί σε «ξύλινη πολιτεία», όπως μεταδίδει η ανταποκρίτρια της ΕΡΤ Λένα Αργυρη, καθώς οι προσόψεις κτηρίων και οι τζαμαρίες έχουν οχυρωθεί πίσω από ξύλινα παραπετάσματα προκειμένου να αποφύγουν τις ζημιές.

Ανθρωποκτονία ο θάνατος του Φλόιντ

Σύμφωνα με το πόρισμα ο θάνατος επήλθε από «καρδιοπνευμονική ανακοπή» εξαιτίας της πίεσης που ασκήθηκε στην πλάτη και στον λαιμό του. Είχε προηγηθεί ανεξάρτητη έρευνα που ζήτησε η οικογένεια του Φλόιντ, η οποία ανέφερε ως αιτία θανάτου την ασφυξία.

Αμφότερες αντικρούουν τα προκαταρκτικά ευρήματα που είχαν ανακοινωθεί την περασμένη εβδομάδα, κατά τα οποία ο Φλόιντ πέθανε από έναν συνδυασμό παραγόντων, της πίεσης που ασκήθηκε στο σώμα του όταν οι αστυνομικοί τον ακινητοποίησαν, της ενδεχόμενης χρήσης ουσιών και κάποιας υποκείμενης πάθησης, χωρίς να αναφέρεται πουθενά ο όρος ασφυξία.

Το ιατροδικαστικό πόρισμα αναφέρει πάντως πως ο Φλόιντ είχε πάρει ποσότητα φαιντανύλης, ενός ισχυρού οπιοειδούς, ότι έκανε πρόσφατα χρήση αμφεταμινών, ότι είχε αρτηριοσκλήρωση και αρτηριακή υπέρταση.

Ο συνδυασμός τριών διαφορετικών βίντεο αποτυώνουν καρέ καρέ τον τρόπο που ο Φλόιντ οδηγήθηκε στο θανατο.

