ΗΠΑ: Τραγικός ο απολογισμός-Προστέθηκε 1 νεκρός-Βανδαλισμοί και καταστροφές-«Φλέγονται» 44 πόλεις (video)

Μοιράσου το άρθρο:

Οι διαδηλώσεις διαμαρτυρίας για τον φόνο του Αφροαμερικανού Τζ. Φλόιντ στη Μινεάπολη από αστυνομικό, συνεχίζονται σε τουλάχιστον 44 πόλεις των Ηνωμένων Πολιτειών με κεντρικό σύνθημα «no justice-no peace» (χωρίς δικαιοσύνη δεν υπάρχει ειρήνη). Για νεκρό διαδηλωτή από αστυνομικά πυρά, έκαναν λόγο τοπικά μέσα ενημέρωσης στο Κεντάκι, ενώ υπάρχουν ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες για δυο νεκρούς στην Αϊόβα.

Η αστυνομία του Κεντάκι φέρεται να επιβεβαιώνει τον θάνατο διαδηλωτή. Την περασμένη Πέμπτη αναφέρθηκαν πέντε τραυματίες κατά τις διαδηλώσεις.

Οδηγείται στο Δικαστήριο ο αστυνομικός που κατηγορείται για το θάνατο του Φλόιντ

Στην Ουάσιγκτον και στον απόηχο της είδησης ότι την Παρασκευή ο Ντόναλντ Τραμπ μεταφέρθηκε κατά την «προβλεπόμενη διαδικασία στο υπόγειο καταφύγιο της προεδρικής κατοικίας για μια ώρα», ενημερωτικά δίκτυα μεταδίδουν ότι υπάρχουν περισσότεροι από 60 τραυματίες στις τάξεις της ένστολης ομάδας φύλαξης του Λευκού Οίκου.

Protesters set fires near the White House in Washington, D.C., the smoke mixing with billowing clouds of tear gas as police sought to clear them from the area pic.twitter.com/Sah9bFfBT1

— Reuters (@Reuters) June 1, 2020

Ο Αμερικανός Πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε τρομοκρατική οργάνωση το κίνημα Αντιφά, επικρίνοντάς το για υποκίνηση των επεισοδίων. Την ίδια ώρα, ο υποψήφιος του Δημοκρατικού κόμματος για την προεδρία, Τζο Μπάιντεν γονάτισε μπροστά σε διαδηλωτή φορώντας μάσκα και παρότρυνε τους διαδηλωτές να μην κάνουν χρήση βίας.

Ο Τζο Μπάιντεν, κατήγγειλε την προεδρία του Ντόναλντ Τραμπ και τα προβλήματα του ρατσισμού και των ανισοτήτων στη χώρα, σε συνάντηση που είχε με θρησκευτικούς και πολιτικούς ηγέτες της αφροαμερικανικής κοινότητας.

«Το τσιρότο το τράβηξαν απότομα αυτή η πανδημία και αυτός ο πρόεδρος», είπε ο Μπάιντεν, αναφερόμενος στον κορονοϊό που πλήττει δυσανάλογα τους Αφροαμερικανούς και ορισμένες περιοχές των ΗΠΑ αλλά και στις δηλώσεις του Ρεπουμπλικανού μεγιστάνα για τις μειονότητες.

«Το μίσος απλώς κρύβεται. Δεν εξαφανίζεται. Και όταν κάποιος που βρίσκεται στην εξουσία αναζωπυρώνει το κρυμμένο μίσος, εκείνο εμφανίζεται. Οι λέξεις ενός προέδρου είναι σημαντικές. Ενθαρρύνουν τους ανθρώπους να βγάζουν το βιτριόλι», δήλωσε.

Ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ Μπαράκ Ομπάμα εξέδωσε ανακοίνωση με την οποία απευθύνεται στους διαδηλωτές που έχουν κατακλύσει τους δρόμους της χώρας για τον θάνατο ενός Αφροαμερικανού στα χέρια της αστυνομίας, καλώντας τους πολίτες να «διοχετεύσουν τη δικαιολογημένη οργή τους σε ειρηνική, διαρκή και αποτελεσματική δράση».

Ο πρώτος Αφροαμερικανός πρόεδρος των ΗΠΑ λέει ότι οι πολίτες πρέπει να αφυπνίσουν τους άλλους για την αδικία, ακόμα και μέσω των διαδηλώσεων διαμαρτυρίας, αλλά να μεταφράζουν αυτήν τη συναίσθηση σε υψηλή προσέλευση στις κάλπες και εκλογή κυβερνητικών αξιωματούχων που ανταποκρίνονται στα αιτήματά μας».

Ο κυβερνήτης της Νέας Υόρκης Άντριου Κουόμο ζήτησε να απαγορευτεί σε εθνικό επίπεδο η χρήση της υπερβολικής βίας και της μεθόδου του κεφαλοκλειδώματος από τους αστυνομικούς, στο πλαίσιο των μεταρρυθμίσεων που θα πρέπει να εφαρμοστούν μετά τον θάνατο του άοπλου Αφροαμερικανού Τζορτζ Φλόιντ κατά τη διάρκεια της σύλληψής του στη Μινεάπολη, την περασμένη εβδομάδα.

«Δεν αρκεί να λέμε ‘Είμαι θυμωμένος, είμαι απογοητευμένος’ είπε ο Κουόμο κατά την καθημερινή συνέντευξη Τύπου που παραχωρεί, στο πλαίσιο της ενημέρωσης για την εξέλιξη της πανδημίας στην Πολιτεία του. «Οι διαδηλωτές επισημαίνουν κάτι. Αλλά πρέπει να προσθέσουμε σ’ αυτό μια θετική μεταρρυθμιστική ατζέντα», τόνισε.

Ένας εκ των αδελφών του Τζορτζ Φλόιντ, του Αφροαμερικανού που σκότωσε ένας λευκός αστυνομικός στη Μινεσότα την περασμένη εβδομάδα, επισκέφθηκε ένα αυτοσχέδιο μνημείο για τον δολοφονηθέντα άνδρα, όπου προέτρεψε τους διαδηλωτές να συνεχίσουν τις κινητοποιήσεις, να το κάνουν, όμως, ειρηνικά και να αποφεύγουν τη βία.

«Θα συνεχίσουμε να το κάνουμε αυτό, ειρηνικά», είπε ο Τέρενς Φλόιντ.

Ο ίδιος απηύθυνε έκκληση στους Αμερικανούς να ενημερωθούν για την πολιτική και να «ψηφίσουν», διότι «με αυτόν τον τρόπο θα τους καταφέρουμε πλήγμα, επειδή είμαστε πολλοί».

Ο Τέρενς Φλόιντ σημείωσε πως οι βίαιες διαδηλώσεις «ίσως να (μας) κάνουν να νιώθουμε καλά αυτή τη στιγμή», όμως βλάπτουν. Πρόσθεσε, δε, ότι πολλοί συχνά περιστατικά αστυνομικής βίας οδήγησαν σε βίαιες διαδηλώσεις χωρίς να επιφέρουν πολιτική αλλαγή.

«Αυτό που όλοι εσείς κάνετε, δεν κάνετε τίποτα, διότι δεν θα φέρετε πίσω τον αδελφό μου. Δεν θα ήθελε όλοι εσείς να το κάνετε αυτό. Ηρεμήστε».

Ο σούπερ σταρ του NBA, Μάικλ Τζόρνταν, εξέφρασε την απογοήτευση, τη θλίψη και το θυμό για τη δολοφονία του Φλόιντ, ενώ αντίστοιχα μηνύματα έστειλε η πρώην Πρώτη Κυρία, Μισέλ Ομπάμα, και η Μπιγιονσέ. Γονατιστός μπροστά σε διαδηλωτές και ο υποψήφιος των Δημοκρατικών για την Προεδρία, Τζο Μπάιντεν, ενώ το κύμα της αγανάκτησης εξαπλώθηκε και σε άλλες χώρες, όπως η Βρετανία, η Δανία και η Νέα Ζηλανδία.

Ο γενικός γραμματέας του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες εκτιμά ότι αν οι διαδηλώσεις πρέπει να πραγματοποιούνται ειρηνικά, η αστυνομική βία πρέπει να διερευνάται στις ΗΠΑ, όπως και σε οποιαδήποτε άλλη χώρα, ανέφερε σήμερα ο εκπρόσωπός του.

«Οι αρχές πρέπει να επιδεικνύουν αυτοσυγκράτηση στον τρόπο που διαχειρίζονται τους διαδηλωτές στις ΗΠΑ», όπως και αλλού, πρόσθεσε ο Στεφάν Ντουζαρίτς, κατά την καθημερινή του ενημέρωση του Τύπου.

«Είδαμε τις τελευταίες ημέρες κρούσματα αστυνομικής βίας. Όλα τα κρούσματα πρέπει να διερευνηθούν», δήλωσε.

Απαγόρευση κυκλοφορίας

Απαγόρευση της κυκλοφορίας κατά τις νυχτερινές ώρες θα επιβληθεί από το βράδυ της Δευτέρας 1/6 στην πόλη της Νέας Υόρκης, λόγω των ταραχών που προκλήθηκαν στο περιθώριο των διαδηλώσεων για τον θάνατο του Αφροαμερικανού Τζορτζ Φλόιντ, ανακοίνωσε μέσω του Twitter ο δήμαρχος Μπιλ ντε Μπλάζιο.

«Μίλησα με τον κυβερνήτη της Πολιτείας της Νέας Υόρκης Άντριου Κουόμο και για την ασφάλεια όλων, αποφασίσαμε να εφαρμόσουμε απαγόρευση της κυκλοφορίας στην πόλη απόψε: θα ξεκινήσει στις 23.00 και θα αρθεί στις 5 το πρωί», τοπική ώρα, ανέφερε ο δήμαρχος.

Η Νέα Υόρκη ακολουθεί έτσι το παράδειγμα περίπου άλλων σαράντα πόλεων που αποφάσισαν επίσης να απαγορεύσουν την κυκλοφορία τη νύχτα.

Θάνατος από ασφυξία

Τόσο ο Δρ. Μάικλ Μπέιντεν, που που διενήργησε νεκροψία-νεκροτομή στον Τζορτζ Φλόιντ, όσο και το πόρισμα της ανεξάρτητης νεκροψίας κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι ο θάνατός του προκλήθηκε από «μηχανική ασφυξία» και ότι πρόκειται για ανθρωποκτονία, ενώ το θύμα δεν είχε κάποιο υποκείμενο νόσημα το οποίο να συνέβαλε στον θάνατό του. Σύμφωνα με τον Μπέιντεν, ο θάνατος προκλήθηκε από την πίεση που ασκούσαν τα γόνατα των αστυνομικών τόσο στον λαιμό του όσο και στην πλάτη του.

Ο όρος «μηχανική ασφυξία» σημαίνει ότι κάποιου είδους φυσική δύναμη του έκοψε την παροχή οξυγόνου.

Οι εκτιμήσεις αυτές αντικρούουν τα προκαταρκτικά ευρήματα του ιατροδικαστή της κομητείας Χένεπιν ότι ο 46χρονος πέθανε από έναν συνδυασμό παραγόντων, συμπεριλαμβανομένης της πιθανής ύπαρξης ουσιών στον οργανισμό του και μιας υποκείμενης ιατρικής πάθησης.

Ο πρώην αστυνομικός Ντέρεκ Τσόβιν, 44 ετών, εκείνος που είχε γονατίσει στον λαιμό του Φλόιντ, κατηγορείται για φόνο 3ου βαθμού και ανθρωποκτονία εξ αμελείας. Αφέθηκε ελεύθερος με εγγύηση ύψους 500.000 δολαρίων και πρόκειται να εμφανιστεί στο δικαστήριο στις 8 Ιουνίου.

Στο Μπρούκλιν διαδηλώτρια απαθανατίστηκε επίσης να γονατίζει μπροστά στους αστυνομικούς, ενώ πληθαίνουν στο διαδίκτυο τα στιγμιότυπα από αστυνομικούς που πέφτουν στα γόνατα, δείχνοντας αν όχι αλληλεγγύη προς τους διαδηλωτές, διάθεση για εκεχειρία.

Police in Spokane are kneeling in front of protesters tonight.#protests2020

pic.twitter.com/7fQ8cP8zuM

— Joshua Potash (@JoshuaPotash) June 1, 2020

Επεισόδια και συλλήψεις σημειώθηκαν και στη Νέα Υόρκη. Μεταξύ των 350 συλληφθέντων, και η κόρη του Δημάρχου της πόλης της Νέας Υόρκης, Κιάρα Ντελ Μπλάζιο. Ο Μπιλ ντε Μπλάζιο επιβεβαίωσε τις πληροφορίες ότι η 25χρονη κόρη του Κιάρα συνελήφθη κατά τη διάρκεια των διαδηλώσεων στην πόλη και δήλωσε περήφανος για εκείνη.

Στο μεταξύ, νέο βίντεο στο οποίο αποτυπώνονται οι στιγμές που προηγήθηκαν του φόνου του Τζόρτζ Φλόιντ δόθηκαν στη δημοσιότητα.

Investigators are looking into a new video that appears to show the moments before George Floyd was pinned to the ground and died.

— ABC News (@ABC) June 1, 2020

Στη Μινεάπολη, οδηγός βυτιοφόρου καταγράφηκε να στοχοποιεί τους συγκεντρωμένους, παρά τον αποκλεισμό που είχε επιβληθεί για την κυκλοφορία των οχημάτων. Εξοργισμένοι διαδηλωτές ανέβηκαν επάνω στο βυτιοφόρο και τον ξυλοκόπησαν.

BREAKING: Thousands of protesters scatter as tanker truck driver speeds into crowd on #Minneapolis interstate; unclear if anyone injured

pic.twitter.com/eE1j8REcvs

— Breaking911 (@Breaking911) May 31, 2020

Ο οδηγός μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με ελαφρά τραύματα. Συνελήφθη και αργότερα αφέθηκε ελεύθερος.

Την ώρα που η Αμερική φλέγεται για έκτο συνεχόμενο 24ωρο, νέες εικόνες αστυνομικής βίας εναντίον Αφροαμερικανών στην Ατλάντα πυροδοτούν την οργή των διαδηλωτών.

the American dream & The Democracy (Atlanta 30/05/20) #GeorgeFloyd pic.twitter.com/bK4xWyINBl

— Le Général (@LE_GENERAL_OFF) June 1, 2020

Στο νέο βίντεο, αστυνομικοί βγάζουν με τη βία ένα ζευγάρι μαύρων φοιτητών από το αυτοκίνητό του επειδή είχαν παραβιάσει την απαγόρευση κυκλοφορίας. Τραβούν τη γυναίκα και ακινητοποιούν με teaser τον άνδρα πριν του περάσουν χειροπέδες. Προηγουμένως, είχαν σπάσει τα τζάμια και είχαν τρυπήσει τα λάστιχα του αυτοκινήτου. Το ζευγάρι δεν φαίνεται να προβάλει αντίσταση. Οι δύο από τους αστυνομικούς φέρεται να παύθηκαν από τα καθήκοντά τους.

Στη Βοστώνη, διαδηλωτές πυρπόλησαν αυτοκίνητο κατά τη διάρκεια επεισοδίων, ενώ στο Σαν Ντιέγκο αστυνομικός επιχειρεί να χτυπήσει τον κόσμο με το αυτοκίνητό του.

Πυγμή ζητά από τους Κυβερνήτες ο Ν. Τραμπ

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ επέκρινε την απάντηση των Αμερικανών κυβερνητών στις διαδηλώσεις που πραγματοποιούνται σε ολόκληρη τη χώρα κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής επικοινωνίας σήμερα, λέγοντά τους ότι θα πρέπει να υιοθετήσουν σκληρότερη στάση και ότι η τωρινή απάντησή τους τούς κάνει να φαίνονται αδύναμοι, σύμφωνα με πληροφορίες αμερικανικών ΜΜΕ.

«Πρέπει να επιβάλλεστε, εάν δεν επιβάλλεστε, χάνετε τον χρόνο σας. Θα σας πατήσουν, θα φαίνεστε σαν βλάκες. Πρέπει να επιβληθείτε», είπε ο Τραμπ, σύμφωνα με το αμερικανικό τηλεοπτικό δίκτυο CBS, που επικαλέστηκε την ηχογράφηση της κλήσης.

ΕΡΤ1-Ρεπορτάζ: Ρένα Δημητρίου, Ρίτσα Καστάνη

Ανταπόκριση: Αλέξανδρος Μόρντουντακ

Σχετική είδηση: Μαίνεται η οργή στις ΗΠΑ για έκτο 24ωρο-Νέο βίντεο αστυνομικής βίας (video)www.ert.gr

Μοιράσου το άρθρο: