ΗΠΑ: Σκηνές χάους για 7η ημέρα-Έκκληση ΕΕ για αποκλιμάκωση της έντασης (video)

Δραματική είναι η κατάσταση στις Ηνωμένες Πολιτείες. Κύμα οργής έχει προκαλέσει το πόρισμα του ιατροδικαστή που ανέθεσε η οικογένεια του αφροαμερικανού Τζορτζ Φλόιντ, σύμφωνα με το οποίο ο θάνατός επήλθε από «ασφυξία λόγω της πίεσης που δέχθηκε στο λαιμό και την πλάτη, που οδήγησαν σε μειωμένη ροή του αίματος στον εγκέφαλο». Οι πόλεις έχουν μετατραπεί σε πεδία μάχης καθώς οι διαδηλωτές παραβιάζουν σε πολλές περιπτώσεις την απαγόρευση κυκλοφορίας, ενώ για έβδομη συνεχόμενη νύχτα συνεχίστηκαν οι λεηλασίες και οι βανδαλισμοί στο περιθώριο των κινητοποιήσεων διαμαρτυρίας.

Σκηνές χάους

Στο Λας Βέγκας ένας αστυνομικός τραυματίστηκε από σφαίρα υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες.

Αργά, χθες το βράδυ, τέσσερις αστυνομικοί του Σεντ Λούις τραυματίστηκαν από σφαίρες στη διάρκεια βίαιων διαδηλώσεων, λίγες ώρες αφού ο πρόεδρος Τραμπ δεσμεύτηκε να χρησιμοποιήσει στρατιωτική βία για να καταστείλει τις διαδηλώσεις.

Στο Κεντάκι, άλλος ένας αφροαμερικανός σκοτώθηκε από αστυνομικά πυρά, στη διάρκεια διαδήλωσης.

David McAtee, the owner of YaYa’s BBQ in western Louisville, was shot and killed by law enforcement officers early Monday morning, an incident that’s now under state and local police investigation. McAtee would give law enforcement officers free meals.

Ο επικεφαλής της αστυνομίας αποπέμφθηκε και δύο αστυνομικοί τέθηκαν σε αργία καθώς έκαναν χρήση των υπηρεσιακών τους όπλων.

Δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν και κατά τη διάρκεια ταραχών σε προάστιο του Σικάγο.

Άνδρας από την Πολιτεία του Ιλινόι που πήγε να διαδηλώσει στη Μινεσότα συνελήφθη από τις ομοσπονδιακές αρχές για υποκίνηση μίσους. Είχε μαζί του εκρηκτικά. Είναι η πρώτη φορά που ασκείται δίωξη σε ομοσπονδιακό επίπεδο από τότε που ξεκίνησαν οι διαδηλώσεις στις ΗΠΑ.

Οι ομοσπονδιακές υπηρεσίες έχουν δικαίωμα να του ασκήσουν δίωξη επειδή μετακινήθηκε από τη μία Πολιτεία στην άλλη.

Ο 28χρονος Μάθιου Λι Ρούπερτ ταξίδεψε 500 χιλιόμετρα για να πάει στα νότια της Μινεάπολης με σκοπό να λεηλατήσει και να προκαλέσει ζημιές, αναφέρεται στα έγγραφα που κατατέθηκαν την Δευτέρα σε ομοσπονδιακό δικαστήριο.

Σε ένα βίντεο που ανήρτησε ο ίδιος στο διαδίκτυο στις 29 Μαΐου, ο Ρούπερτ διακρίνεται να δίνει αυτοσχέδιες βόμβες και να ενθαρρύνει και άλλα πρόσωπα να τις εκτοξεύσουν εναντίον των δυνάμεων ασφαλείας, εξήγησε το υπουργείο Δικαιοσύνης. «Έχω βόμβες, αν κάποιοι από εσάς θέλουν να τις εκτοξεύσουν… Περίμενε, έχω κι άλλες… Ανάψτε τις και ρίξτε τις», ακούγεται να λέει.

Αστυνομική βία κατά δημοσιογράφων

Η κυβέρνηση της Καμπέρας ερευνά το περιστατικό της επίθεσης που δέχθηκαν από αμερικανούς αστυνομικούς δύο αυστραλοί δημοσιογράφοι, οι οποίοι κάλυπταν τις διαδηλώσεις κοντά στον Λευκό Οίκο και μελετά με προσοχή εάν θα πρέπει να εκδώσει επίσημη διαμαρτυρία, ανακοίνωσε σήμερα η κυβέρνηση της χώρας.

Cameraman Tim Myers hit with shield, punched in the face, @AmeliaBrace hit with truncheon. Doing their jobs while citizens bashed, shot with rubber bullets, and gassed so @realDonaldTrump can have a photo opportunity with a bible, the believers’ book of peace. This is America.

Το ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών, καταδίκασε ως απαράδεκτες τις βίαιες πρακτικές που χρησιμοποιούνται εναντίον των διαδηλωτών και δημοσιογράφων που καλύπτουν τις κινητοποιήσεις και κατέχουν κάρτα τύπου.

Χθες, στον κλειστό αυτοκινητόδρομο 35 West στη Μινεάπολη ο οδηγός δεξαμενοφόρου κινήθηκε μέσα σε πλήθος διαδηλωτών όπως αναφέρει το Reuters, χωρίς ωστόσο να τραυματιστεί κανείς.Η κίνηση του έχει ως αποτέλεσμα να εκνευρίσει τους διαδηλωτές οι οποίοι στράφηκαν εναντίον του.

Αστυνομικοί γονατίζουν μαζί με διαδηλωτές

Ενώ οι εντάσεις μεταξύ της αστυνομίας και των διαδηλωτών έχουν αυξηθεί στις ΗΠΑ, ορισμένοι αξιωματικοί έχουν δείξει αλληλεγγύη στο κίνημα διαμαρτυρίας, αγκαλιάζοντας διαδηλωτές, πενθούν, γονατίζουν και προσεύχονται μαζί τους, για να τιμήσουν τον Τζορτζ Φλόιντ.

While tensions between police and demonstrators have heated up across the US, some officers have shown solidarity with the movement by hugging protesters, praying with them, mourning with them, and taking a knee to honor George Floyd. pic.twitter.com/AfGVKu78oP

Έτοιμος να βγάλει στρατό στους δρόμους ο Τραμπ

Για εγχώρια τρομοκρατία έκανε λόγο ο Πρόεδρος Τραμπ ο οποίος δήλωσε έτοιμος να αναπτύξει το στρατό στις πόλεις για την επιβολή της τάξης. Προειδοποίησε μάλιστα Δημάρχους και Κυβερνήτες Πολιτειών να υπακούσουν την εντολή του προκειμένου να πάρει το κράτος τον έλεγχο της κατάστασης.

Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, ο πρόεδρος μπορεί να επικαλεσθεί την Insurrection Act (1807), η οποία επιτρέπει την χρησιμοποίηση των δυνάμεων της Εθνοφρουράς για την επιβολή του νόμου.

Ξεχειλίζουν από οργή οι ΗΠΑ-Απειλεί να κατεβάσει τον στρατό στους δρόμους ο Τραμπ (video)

Η Εθνοφρουρά χρησιμοποιήθηκε στην δεκαετία του 1950 στην εποχή των αγώνων κατά των φυλετικών διακρίσεων, στην δεκαετία του 1960 για την καταστολή των ταραχών στο Ντιτρόιτ. Η τελευταία φορά επέμβασης της Εθνοφρουράς ήταν το 1992, για την καταστολή των ταραχών του Λος Άντζελες που πυροδοτήθηκαν από την άγρια κακοποίηση του Ρόντνεϊ Κινγκ από αστυνομικούς.

«Να διοχετεύσουν τη δικαιολογημένη οργή τους σε ειρηνική, διαρκή και αποτελεσματική δράση» ζήτησε ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ, Μπαράκ Ομπάμα

Μπάιντεν: Ο Τραμπ ότι ανησυχεί κυρίως για την επανεκλογή του

Ο Τζο Μπάιντεν κατηγορεί τον Ντόναλντ Τραμπ ότι ανησυχεί περισσότερο για την επανεκλογή του παρά για το γεγονός ότι η χώρα του είναι διχασμένη και συνταράσσεται από βίαιες διαδηλώσεις μετά τον θάνατο του Τζορτζ Φλόιντ, σύμφωνα με τα αποσπάσματα ομιλίας που αναμένεται να εκφωνήσει σήμερα στη Φιλαδέλφεια.

«Όταν ειρηνικοί διαδηλωτές απομακρύνονται έπειτα από εντολή του προέδρου από τον περίβολο του οίκου του λαού, του Λευκού Οίκου, με τη χρήση δακρυγόνων και βομβίδων κρότου λάμψης, για να οργανωθεί μια επικοινωνιακή επιχείρηση μπροστά από μια σεβαστή εκκλησία, δικαιωματικά μπορούμε να πιστεύουμε ότι ο πρόεδρος ανησυχεί περισσότερο για την εξουσία παρά για τις ηθικές αρχές. Ότι ενδιαφέρεται περισσότερο να υπηρετήσει τα πάθη της (εκλογικής) βάσης του από τις ανάγκες εκείνων με τους οποίους υποτίθεται ασχολείται», θα πει ο 77χρονος υποψήφιος των Δημοκρατικών στις προεδρικές εκλογές του Νοεμβρίου.

Άλλοι Δημοκρατικοί μιλούν για ντροπιαστική συμπεριφορά και τη μεγαλύτερη απειλή για τον αμερικανικό τρόπο ζωής στην ιστορία της χώρας.

Μπορέλ: Πρόκειται για κατάχρηση εξουσίας

«Πρόκειται για κατάχρηση εξουσίας. Πρέπει να την καταγγείλουμε, να την καταπολεμήσουμε, στις Ηνωμένες Πολιτείες και οπουδήποτε αλλού», δήλωσε ο Ισπανός Ζοσέπ Μπορέλ σε συνέντευξη Τύπου στις Βρυξέλλες.

«Εδώ, στην Ευρώπη, είμαστε σοκαρισμένοι και συγκλονισμένοι από τον θάνατο του Τζορτζ Φλόιντ, όπως και ο λαός των Ηνωμένων Πολιτειών. Νομίζω πως όλες οι κοινωνίες πρέπει να παραμείνουν σε επαγρύπνηση απέναντι στην υπερβολική χρήση βίας», είπε.

«Πρέπει να διασφαλίσουμε παντού, ιδιαίτερα στις κοινωνίες που στηρίζονται στο κράτος δικαίου, τη δημοκρατική αντιπροσώπευση και τον σεβασμό των ελευθεριών, ότι οι άνθρωποι που έχουν επιφορτιστεί με την επιτήρηση της τάξης δεν χρησιμοποιούν τις δυνατότητές τους όπως στην περίπτωση του πολύ πολύ ατυχούς θανάτου του Τζορτζ Φλόιντ», επέμεινε.

«Όλες οι ζωές μετράνε. Και οι ζωές των μαύρων μετράνε επίσης», είπε.

Ο Ζοσέπ Μπορέλ έκανε έκκληση για «την αποκλιμάκωση των εντάσεων» στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Εκδηλώσεις διαμαρτυρίας- τιμής

Ο καλλιτέχνης Jamie Holmes από το Ντάλλας βρήκε έναν νέο τρόπο να απαθανατίσει σε πανό δεμένο σε αεροπλάνο τις εκκλήσεις του Floyd για βοήθεια, «στέλνοντάς» τες στον ουρανό πέντε μεγάλων πόλεων.

George Floyd’s last words fly across the skies of US cities pic.twitter.com/X7J9o3i42l

Την επομένη του φόνου του Αφροαμερικανού George Floyd στη Μινεάπολη από τον αστυνομικό Derek Chauvin, οι καλλιτέχνες Xena Goldman, Cadex Herrera και Greta McLain ξεκίνησαν να φιλοτεχνούν στο σημείο της δολοφονίας μια τοιχογραφία, η οποία πλέον έχει γίνει τόπος προσκυνήματος.

Recent pieces by artists @PappasParlor #garystranger @1upCrewOfficial #XenaGoldman, #GretaMcLain, #CadexHerrera in response to the injustice against #GeorgeFloyd in America.

—#GlobalStreetArt #StreetArt #PaintedCities #BlackLivesMatter pic.twitter.com/iLsOG6T7j1

Οι οργισμένες διαδηλώσεις για τον θάνατο του Τζορτζ Φλόιντ συνεχίζονται σχεδόν σε όλη την Αμερική. Στη Νέα Υόρκη, σημειώθηκαν άγριες συγκρούσεις, καταστροφές και λεηλασίες καταστημάτων.Κύμα οργής έχει προκαλέσει ο θάνατος του Φλόιντ σε πολλές πολιτείες.

Τα τελευταία λόγια του Τζορτζ Φλόιντ, έχουν γίνει συνθήματα που ακούγονται σε όλες τις διαδηλώσεις που γίνονται κατά της αστυνομικής βίας και του ρατσισμού.

Απαγόρευση της κυκλοφορίας επιβλήθηκε σε σχεδόν 40 πόλεις, αλλά οι περισσότεροι πολίτες την αγνόησαν. Η απαγόρευση της κυκλοφορίας στη Νέα Υόρκη θα παραταθεί μέχρι την Κυριακή. Παρά το πρωτοφανές αυτό μέτρο, η οικονομική πρωτεύουσα των ΗΠΑ μετατράπηκε εκ νέου σε θέατρο ταραχών χθες το βράδυ, ιδίως στη συνοικία Μιντάουν, στην καρδιά του Μανχάταν.

Εκατοντάδες διαδηλωτές στην Times Square της Νέας Υόρκης ζήτησαν δικαιοσύνη μετά το θάνατο του Τζορτζ Φλόιντ.

Hundreds of demonstrators staged a die-in in New York City’s Times Square to call for justice after the death of George Floyd. pic.twitter.com/bhySmgITal

«Τα επεισόδια δεν θα φέρουν πίσω τον αδερφό μου»

Υποβασταζόμενος, ο αδερφός του Τζορτζ Φλόιντ, επισκέφθηκε το σημείο της δολοφονίας όπου ο κόσμος έχει αφήσει λουλούδια, κεριά και γράμματα. Και απηύθυνε έκκληση να τερματιστεί η βία.

«Τα επεισόδια) δεν θα φέρουν πίσω τον αδερφό μου. Η οικογένειά μου είναι ειρηνική, η οικογένειά μου είναι θεοσεβούμενη.»

Terrence Floyd, George Floyd’s brother, spoke at the scene of his brother’s death in Minneapolis.

Latest updates: pic.twitter.com/A3Kh5tgCmz

Πιέσεις στις μεγάλες εταιρείες για να δώσουν ευκαιρίες στις μειονότητες

Οι μεγάλες εταιρείες δέχονται ολοένα και περισσότερες πιέσεις να περάσουν από τα λόγια στις πράξεις και να δώσουν ευκαιρίες στις μειονότητες.Οι εκκλήσεις για δράση αυξάνονται ώστε να περιοριστούν οι οικονομικές ανισότητες, μία από τις πηγές της λαϊκής οργής που εκφράζεται μέσω των διαδηλώσεων που έχουν ξεσπάσει στις ΗΠΑ εδώ και μερικές ημέρες.

Βασίζονται στην απουσία ατόμων από μειονοτικές εθνοτικές ομάδες στα υψηλά κλιμάκια των εταιρειών, παρά τις χιλιοειπωμένες υποσχέσεις.Σύμφωνα με έκθεση του Boston Consulting Group το 2019, μόνο τρεις Αφροαμερικανοί και 24 γυναίκες είναι επικεφαλής στις 500 πιο μεγάλες αμερικανικές εταιρείες.

