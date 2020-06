Τραγικός ο απολογισμός- Προστέθηκαν 3 νεκροί στις ΗΠΑ- «Φλέγονται» 44 πόλεις (video)

Μοιράσου το άρθρο:

Σε έξι νεκρούς ανέρχεται ο απολογισμός της αναταραχής στις ΗΠΑ, καθώς τρία θύματα προστέθηκαν τις τελευταίες ώρες. Οι διαδηλώσεις διαμαρτυρίας για τον φόνο του Αφροαμερικανού Τζ. Φλόιντ στη Μινεάπολη από αστυνομικό, συνεχίζονται σε τουλάχιστον 44 πόλεις των Ηνωμένων Πολιτειών με κεντρικό σύνθημα «no justice-no peace» (χωρίς δικαιοσύνη δεν υπάρχει ειρήνη). Για νεκρό διαδηλωτή από αστυνομικά πυρά, έκαναν λόγο τοπικά μέσα ενημέρωσης στο Κεντάκι, ενώ υπάρχουν ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες για δυο νεκρούς στην Αϊόβα.

Η αστυνομία του Κεντάκι φέρεται να επιβεβαιώνει τον θάνατο διαδηλωτή. Την περασμένη Πέμπτη αναφέρθηκαν πέντε τραυματίες κατά τις διαδηλώσεις.

Οδηγείται στο Δικαστήριο ο αστυνομικός που κατηγορείται για το θάνατο του Φλόιντ

Στην Ουάσιγκτον και στον απόηχο της είδησης ότι την Παρασκευή ο Ντόναλντ Τραμπ μεταφέρθηκε κατά την «προβλεπόμενη διαδικασία στο υπόγειο καταφύγιο της προεδρικής κατοικίας για μια ώρα», ενημερωτικά δίκτυα μεταδίδουν ότι υπάρχουν περισσότεροι από 60 τραυματίες στις τάξεις της ένστολης ομάδας φύλαξης του Λευκού Οίκου.

Protesters set fires near the White House in Washington, D.C., the smoke mixing with billowing clouds of tear gas as police sought to clear them from the area pic.twitter.com/Sah9bFfBT1

— Reuters (@Reuters) June 1, 2020

Ο Αμερικανός Πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε τρομοκρατική οργάνωση το κίνημα Αντιφά, επικρίνοντάς το για υποκίνηση των επεισοδίων. Την ίδια ώρα, ο υποψήφιος του Δημοκρατικού κόμματος για την προεδρία, Τζο Μπάιντεν γονάτισε μπροστά σε διαδηλωτή φορώντας μάσκα και παρότρυνε τους διαδηλωτές να μην κάνουν χρήση βίας.

Στο Μπρούκλιν διαδηλώτρια απαθανατίστηκε επίσης να γονατίζει μπροστά στους αστυνομικούς, ενώ πληθαίνουν στο διαδίκτυο τα στιγμιότυπα από αστυνομικούς που πέφτουν στα γόνατα, δείχνοντας αν όχι αλληλεγγύη προς τους διαδηλωτές, διάθεση για εκεχειρία.

Police in Spokane are kneeling in front of protesters tonight.#protests2020

pic.twitter.com/7fQ8cP8zuM

— Joshua Potash (@JoshuaPotash) June 1, 2020

Επεισόδια και συλλήψεις σημειώθηκαν και στη Νέα Υόρκη. Μεταξύ των 350 συλληφθέντων, και η κόρη του Δημάρχου της πόλης της Νέας Υόρκης, Κιάρα Ντελ Μπλάζιο.

Στο μεταξύ, νέο βίντεο στο οποίο αποτυπώνονται οι στιγμές που προηγήθηκαν του φόνου του Τζόρτζ Φλόιντ δόθηκαν στη δημοσιότητα.

Investigators are looking into a new video that appears to show the moments before George Floyd was pinned to the ground and died.

— ABC News (@ABC) June 1, 2020

Στη Μινεάπολη, οδηγός βυτιοφόρου καταγράφηκε να στοχοποιεί τους συγκεντρωμένους, παρά τον αποκλεισμό που είχε επιβληθεί για την κυκλοφορία των οχημάτων. Εξοργισμένοι διαδηλωτές ανέβηκαν επάνω στο βυτιοφόρο και τον ξυλοκόπησαν.

BREAKING: Thousands of protesters scatter as tanker truck driver speeds into crowd on #Minneapolis interstate; unclear if anyone injured

pic.twitter.com/eE1j8REcvs

— Breaking911 (@Breaking911) May 31, 2020

Ο οδηγός μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με ελαφρά τραύματα. Συνελήφθη και αργότερα αφέθηκε ελεύθερος.

Την ώρα που η Αμερική φλέγεται για έκτο συνεχόμενο 24ωρο, νέες εικόνες αστυνομικής βίας εναντίον Αφροαμερικανών στην Ατλάντα πυροδοτούν την οργή των διαδηλωτών.

the American dream & The Democracy (Atlanta 30/05/20) #GeorgeFloyd pic.twitter.com/bK4xWyINBl

— Le Général (@LE_GENERAL_OFF) June 1, 2020

Στο νέο βίντεο, αστυνομικοί βγάζουν με τη βία ένα ζευγάρι μαύρων φοιτητών από το αυτοκίνητό του επειδή είχαν παραβιάσει την απαγόρευση κυκλοφορίας. Τραβούν τη γυναίκα και ακινητοποιούν με teaser τον άνδρα πριν του περάσουν χειροπέδες. Προηγουμένως, είχαν σπάσει τα τζάμια και είχαν τρυπήσει τα λάστιχα του αυτοκινήτου. Το ζευγάρι δεν φαίνεται να προβάλει αντίσταση. Οι δύο από τους αστυνομικούς φέρεται να παύθηκαν από τα καθήκοντά τους.

ΕΡΤ1-Ρεπορτάζ: Ρένα Δημητρίου, Ρίτσα Καστάνη

Ανταπόκριση: Αλέξανδρος Μόρντουντακ

Σχετική είδηση: Μαίνεται η οργή στις ΗΠΑ για έκτο 24ωρο-Νέο βίντεο αστυνομικής βίας (video)www.ert.gr

Μοιράσου το άρθρο: