Στην πέμπτη φάση επανεκκίνησης της οικονομίας περισσότερες επιχειρήσεις

Με νέα υγειονομικά πρωτόκολλα επαναλειτουργούν από το πρωί τα ξενοδοχεία 12μηνης λειτουργίας χώροι κατασκήνωσης -με εξαίρεση τις παιδικές- επιχειρήσεις εκδηλώσεων και κέτερινγκ, θερινοί κινηματογράφοι κολυμβητήρια και βιβλιοθήκες, στο πλαίσιο της περαιτέρω «χαλάρωσης» των έκτακτων μέτρων για την πανδημία.Το επόμενο «βήμα» για την ολοκληρωτική άρση των περιοριστικών μέτρων εκτιμάται ότι θα γίνει στις 15 Ιουνίου, όταν θα «ανοίξουν» τα τουριστικά καταλύματα και τα ξενοδοχεία, εποχικής λειτουργίας.

Το ωράριο λειτουργίας των εμπορικών καταστημάτων συνεχίζει να ισχύει από σήμερα Δευτέρα, χωρίς αλλαγές, σύμφωνα με όσα ανακοίνωσε ο γ.γ. Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή. Επίσης, οι λαϊκές αγορές συνεχίζουν λειτουργούν με τις ίδιες ρυθμίσεις».Αναλυτικά από σήμερα επανεκκινούν οι επιχειρήσεις με τις εξής δραστηριότητες:

Ξενοδοχεία και παρόμοια καταλύματα (12μηνης λειτουργίας)

Χώροι κατασκήνωσης, εγκαταστάσεις για οχήματα αναψυχής και ρυμουλκούμενα οχήματα, με εξαίρεση τις παιδικές κατασκηνώσεις.

Δραστηριότητες υπηρεσιών τροφοδοσίας για εκδηλώσεις (catering)

Υπηρεσίες προβολής κινηματογραφικών ταινιών (μόνο σε θερινούς κινηματογράφους).

Υπηρεσίες που παρέχονται από καντίνες αθλητικών εγκαταστάσεων.

Δραστηριότητες βιβλιοθηκών και αρχειοφυλακείων.

Υπηρεσίες γηπέδων γκολφ ή μίνι γκολφ

Υπηρεσίες κολυμβητηρίου (πισίνας).

Υπηρεσίες εκμετάλλευσης κτήματος για τη διενέργεια εκδηλώσεων (π.χ. γάμων και συναφών).

Υπηρεσίες διοργάνωσης ψυχαγωγικών εκδηλώσεων (π.χ. γάμων και συναφών).

Υπηρεσίες γραφείων γνωριμίας ή συνοικεσίων

Υπηρεσίες δερματοστιξίας (τατουάζ).

Υπηρεσίες τρυπήματος δέρματος του σώματος (piercing).

Υπηρεσίες μασάζ.

Πολιτιστικοί σύλλογοι και σωματεία χωρίς την πραγματοποίηση εκδηλώσεων.

Αγορές του άρθρου 38 του νόμου 4497/2017 (Κυριακάτικες αγορές, Εμποροπανηγύρεις κλπ).

Ποιες επιχειρήσεις εξακολουθούν να μην λειτουργούν

Προσωρινή απαγόρευση λειτουργίας ισχύει για ιδιωτικές επιχειρήσεις για προληπτικούς λόγους, για το χρονικό διάστημα από σήμερα 1η Ιουνίου 2020 έως και 7 Ιουνίου.

Επομένως δεν λειτουργούν τα καταλύματα διακοπών και άλλα καταλύματα σύντομης διαμονής εποχικής λειτουργίας .

2. Χώροι κατασκήνωσης, που φιλοξενούν παιδιά.

3. Υπηρεσίες εστιατορίου μέσα σε ξενοδοχείο ύπνου, εκτός εάν το εστιατόριο διαθέτει ανεξάρτητη για το κοινό είσοδο και λειτουργεί σε υπαίθριο ή ημιυπαίθριο χώρο, καθώς και εξαιρουμένων των υπηρεσιών delivery και take away .

4. Υπηρεσίες παροχής γευμάτων και ποτών από κυλικείο , υπηρεσίες παροχής γευμάτων και ποτών από κυλικείο γηπέδου , καθώς και υπηρεσίες παροχής γευμάτων και ποτών από κυλικείο θεάτρου ή κινηματογράφου , εξαιρουμένων των κυλικείων των ευρισκόμενων εντός των θερινών κινηματογράφων.

5. Υπηρεσίες παροχής γευμάτων και ποτών σε υπαίθριες εκδηλώσεις, όχι από κινητές καντίνες .

6. Υπηρεσίες που παρέχονται από σχολικές καντίνες (κυλικεία) .

7. Υπηρεσίες που παρέχονται από φοιτητικά εστιατόρια, με εξαίρεση τις δραστηριότητες που αφορούν διανομή προϊόντων (delivery) και παροχή προϊόντων σε πακέτο από το κατάστημα (take away).

8. Δραστηριότητες παροχής ποτών, με εξαίρεση: α) τις υπηρεσίες παροχής ποτών (ΚΑΔ 56.30.10.00), β) τις υπηρεσίες που παρέχονται από καφέ μπαρ (ΚΑΔ 56.30.10.04), γ) τις υπηρεσίες που παρέχονται από καφενείο, χωρίς τεχνικά και μηχανικά παιχνίδια (ΚΑΔ 56.30.10.06), δ) τις υπηρεσίες που παρέχονται από καφετέρια (ΚΑΔ 56.30.10.07), ε) τις υπηρεσίες που παρέχονται από καφετέρια με διάθεση πρόσβασης στο διαδίκτυο (ιντερνέτ καφέ) [ΚΑΔ 56.30.10.0] και στ) τις υπηρεσίες που παρέχονται από παραδοσιακό καφενείο (ΚΑΔ:56.30.10.14) [ΚΑΔ 5630].

9. Δραστηριότητες προβολής κινηματογραφικών ταινιών , εξαιρουμένης της δραστηριότητας των θερινών κινηματογράφων.

10. Οργάνωση συνεδρίων και εμπορικών εκθέσεων (ΚΑΔ 8230).

11. Υπηρεσίες που παρέχονται από Κέντρα Ανοιχτής Προστασίας Ηλικιωμένων (ΚΑΠΗ), με εξαίρεση: α) τις υπηρεσίες κοινωνικής μέριμνας χωρίς παροχή καταλύματος για ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρία και β) τις υπηρεσίες επίσκεψης και παροχής υποστήριξης σε ηλικιωμένους (ΚΑΔ 88.10.11) [ΚΑΔ 8810].

12. Υποστηρικτικές δραστηριότητες για τις τέχνες του θεάματος (ΚΑΔ 9002), καθώς και εκμετάλλευση αιθουσών θεαμάτων και συναφείς δραστηριότητες (συναυλίες και καλλιτεχνικές εκδηλώσεις) [ΚΑΔ 9004], εξαιρουμένων των δραστηριοτήτων που αφορούν πρόβες ζωντανών θεαμάτων και ακροαμάτων και κινηματογραφικά γυρίσματα.

13. Δραστηριότητες μουσείων .

14. Λειτουργία ιστορικών χώρων και κτιρίων και παρόμοιων πόλων έλξης επισκεπτών.

15. Τυχερά παιχνίδια και στοιχήματα (συμπεριλαμβανομένων καζίνο, χαρτοπαιχτικών λεσχών κ.λπ.), εξαιρουμένων: α) των υπηρεσιών λαχείων, παιχνιδιών με αριθμούς και μπίγκο , β) των υπηρεσιών τυχερών παιχνιδιών σε απευθείας (on line) σύνδεση, γ) των υπηρεσιών τυχερών παιχνιδιών, δ) των υπηρεσιών στοιχημάτων σε απευθείας (on line) σύνδεση και ε) άλλων υπηρεσιών στοιχημάτων.

16. Εγκαταστάσεις γυμναστικής (ΚΑΔ 9313), με εξαίρεση τις υπηρεσίες καθηγητή φυσικής αγωγής ή γυμναστή (ΚΑΔ 93.13.10.03).

17. Δραστηριότητες πάρκων αναψυχής και άλλων θεματικών πάρκων (ΚΑΔ 9321).

18. Άλλες δραστηριότητες διασκέδασης και ψυχαγωγίας, εξαιρουμένων: α) του τομέα των παραλιών (ΚΑΔ 93.29.11.00), β) των υπηρεσιών εκμετάλλευσης κτήματος για τη διενέργεια εκδηλώσεων (π.χ. γάμων και συναφών) [ΚΑΔ 93.29.11.03], γ) των υπηρεσιών εκμετάλλευσης παιχνιδιών θάλασσας (θαλάσσιων ποδηλάτων, κανό και παρόμοιων ειδών αναψυχής) [ΚΑΔ 93.29.11.04], δ) των υπηρεσιών μίσθωσης ομπρελών ή/και καθισμάτων (πλαζ) [ΚΑΔ 93.29.11.05] και ε) των υπηρεσιών διοργάνωσης ψυχαγωγικών εκδηλώσεων (π.χ. γάμων και συναφών) (ΚΑΔ 93.29.19.01) [ΚΑΔ 9329].

19. Υπηρεσίες που παρέχονται από παιδότοπους .

20. Εκδηλώσεις πολιτιστικών συλλόγων και σωματείων.

21. Υπηρεσίες ψυχαγωγικών μη αθλητικών λεσχών.

22. Δραστηριότητες σχετικές με τη φυσική ευεξία, εξαιρουμένων: α) των υπηρεσιών διαιτολογίας (ΚΑΔ 96.04.10.01), β) υπηρεσιών διαιτολογικών μονάδων (πολυδύναμων μονάδων συνδυασμού αισθητικής και δίαιτας (με εξαίρεση τη σωματική άσκηση) (ΚΑΔ 96.04.10.02), γ) των υπηρεσιών μασάζ συμπεριλαμβανομένου του θεραπευτικού μασάζ, (ΚΑΔ 96.04.10.05) και δ) των υπηρεσιών προσωπικής υγιεινής και φροντίδας σώματος (αποτρίχωσης, θεραπείας με υπεριώδεις και υπέρυθρες ακτίνες, ΚΑΔ 96.04.10.06) [ΚΑΔ 9604].

23. Υπηρεσίες ιερόδουλων (ΚΑΔ 96.09.19.12).

ΠΗΓΗ : Πρώτο Πρόγραμμα, ΥΠΑΝwww.ert.gr

