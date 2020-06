Μαίνεται η οργή στις ΗΠΑ για έκτο 24ωρο-Νέο βίντεο αστυνομικής βίας (video)

Μοιράσου το άρθρο:

Το κύμα οργής μετά τη δολοφονία του 46χρονου Αφροαμερικανού Τζορτζ Φλόιντ κατά τη διάρκεια της βίαιης προσαγωγής του από λευκούς αστυνομικούς εξακολουθεί να συγκλονίζει πολλές αμερικανικές πόλεις, με τους δρόμους να θυμίζουν σκηνικό εμπόλεμης ζώνης και τις διαμαρτυρίες να καταμαρτυρούν την απογοήτευση μεγάλου ποσοστού της αμερικανικής κοινωνίας. Οι διαδηλώσεις εναντίον της αστυνομικής βίας και του ρατσισμού έφθασαν τις νυχτερινές ώρες για άλλη μια φορά έξω από τον Λευκό Οίκο, παρά την απαγόρευση κυκλοφορίας με την αστυνομία να κάνει χρήση δακρυγόνων.

Την ίδια ώρα νέες εικόνες αστυνομικής βίας εναντίον Αφροαμερικανών στην Ατλάντα πυροδοτούν την οργή των διαδηλωτών. Στο βίντεο που ακολουθεί Οι αστυνομικοί βγάζουν με τη βία ένα ζευγάρι Αφροαμερικανών από το αυτοκίνητό τους επειδή είχαν παραβιάσει την απαγόρευση κυκλοφορίας. Τραβούν τη γυναίκα και ακινητοποιούν με τέιζερ τον άνδρα πριν του περάσουν χειροπέδες. Προηγουμένως, είχαν σπάσει τα τζάμια και είχαν τρυπήσει τα λάστιχα του αυτοκινήτου. Το ζευγάρι δεν φαίνεται να προβάλει αντίσταση. Οι δύο αστυνομικοί που συνέλαβαν το ζευγάρι απολύθηκαν. Οι δύο Αφροαμερικανοί αφέθηκαν ελεύθεροι.

I watched this unfold last night. Go to my IG page for the FULL VIDEO and more details (it’s too long for Twitter). Instagram: @Brittmtv pic.twitter.com/ajwWCCtwUJ

— Brittany Miller (@Brittm_tv) May 31, 2020

Εκτεταμένα επεισόδια ξέσπασαν σε διάφορες περιοχές της Ουάσινγκτον γύρω από κυβερνητικά κτήρια.

Σε ανάρτησή της η δημάρχος Μιούριελ Μπάουζερ, ανακοίνωσε ότι έδωσε εντολή να αναπτυχθεί η Εθνοφρουρά στην πόλη για να ενισχύσει την αστυνομία, ενώ οι μυστικές υπηρεσίες ζήτησαν από πεζούς και οχήματα τες να μείνουν μακριά από τους δρόμους γύρω από τον Λευκό Οίκο.

In an effort to ensure public safety, pedestrians and motorists are encouraged to avoid streets and parks near the White House complex. pic.twitter.com/KMheKj9HhD

— U.S. Secret Service (@SecretService) June 1, 2020

Και στο Λος Άντζελες έγιναν μαζικές ειρηνικές διαμαρτυρίες εναντίον του ρατσισμού, αλλά και επεισόδια και λεηλασίες καταστημάτων αναφέρθηκαν στη Σάντα Μόνικα, μια παραθαλάσσια πόλη σε μικρή απόσταση από το Λος Άντζελες.

Η Εθνοφρουρά έχει ενεργοποιηθεί σε 20 πολιτείες, ανάμεσα στις οποίες επίσης η Καλιφόρνια, η Μινεσότα, το Κολοράντο, το Τέξας, το Κάνσας και η Τζόρτζια. Μέχρι στιγμής οι αστυνομικές αρχές έχουν προχωρήσει σε πάνω από 1.000 συλλήψεις σε 22 αμερικανικές πόλεις. Συνολικά σε 25 πόλεις έχει επιβληθεί, απαγόρευση της κυκλοφορίας μετά τη βία που καταγράφηκε, και χιλιάδες αστυνομικοί και στρατιώτες περιπολούν στους δρόμους.

Από την πλευρά του ο Ντόναλντ Τραμπ και η κυβέρνησή του εξακολουθεί να ρίχνει λάδι στη φωτιά επιρρίπτοντας την ευθύνη σε οργανώσεις της άκρας αριστεράς, ανακοίνωσε ότι θα χαρακτηρίσει τρομοκρατική οργάνωση το αντιρατσιστικό κίνημα της Antifa, ενώ καταφέρεται και κατά ειρηνικών δημάρχων για τον τρόπο χειρισμού της κατάστασης.

Υπενθυμίζεται ότι την οργή πυροδότησε η δολοφονία του Τζορτζ Φλόιντ προκάλεσε βίαια επεισόδια που συνοδεύθηκαν από λεηλασίες και εμπρησμούς στη Μινεάπολη. Δρόμοι αποκλείσθηκαν, αυτοκίνητα και καταστήματα πυρπολήθηκαν και οι δυνάμεις ασφαλείας, ανεπτυγμένες σε μεγάλους αριθμούς, απάντησαν με δακρυγόνα ακόμα και με σφαίρες από καουτσούκ. Κατά τις τελευταίες μέρες έχουν αναφερθεό πολλά περιστατικά επιθέσεων εναντίον δημοσιογράφων που προσπαθούσαν να καλύψουν τις διαδηλώσεις. Το παρακάτω βίντεο περιέχει κάποιες σκληρές εικόνες.

Dozens of journalists in the US say they’ve been targeted and attacked by police officers while trying to cover #GeorgeFloyd protests. pic.twitter.com/M8UxuwJeR2

— Al Jazeera English (@AJEnglish) June 1, 2020

Συνεργείο της γερμανικής DW ανέφερε επίσης ότι εγινε στόχος πλαστικών πυρών.

A DW reporter and his camera operator have been shot at with projectiles by Minneapolis police while covering the protests sparked by the killing of #GeorgeFloyd. pic.twitter.com/5jhcwd0Zzo

— DW News (@dwnews) June 1, 2020

Χθες, φορτηγό κινούμενο σε εθνική οδό εντός της πόλης, ανέπτυξε ταχύτητα όταν διαδηλωτές ξεκίνησαν να καταλαμβάνουν το οδόστρωμα, αλλά σταμάτησε όταν οι διαδηλωτές κατέλαβαν το όχημα και έβγαλαν από αυτό τον οδηγό του, ο οποίος στη συνέχεια οδηγήθηκε στο νοσοκομείο, και συνελήφθη. Οι Αρχές της πολιτείας τόνισαν επιπλέον πως έχουν βρει εκρηκτικούς μηχανισμούς, όπλα, και κλεμμένα οχήματα κατά την αστυνόμευση των διαδηλώσεων.

Στη Νέα Υόρκη, και μετά από τις εικόνες με τα δύο περιπολικά οχήματα που κινήθηκαν εναντίον των διαδηλωτών, ο δήμαρχος της Νέας Υόρκης έδωσε εντολή να ερευνηθεί το περιστατικό.

Tην ίδια ώρα, με αναρτήσεις του στο twitter, o επίτροπος της αστυνομίας ευχαρίστησε τα μέλη του σώματος, αναφέροντας πως είναι «εξαιρετικά υπερήφανος» για την συμπεριφορά τους απέναντι στον συνεχή κίνδυνο, στην απουσία σεβασμού, και στην υποτίμηση.

Η υποστήριξη που προσφέρει στην αστυνομία ο άλλοτε επικριτικός προς το Σώμα δήμαρχος Ντε Μπλάζιο έχει πολιτικό κόστος στον πυρήνα των υποστηρικτών του, αλλά είναι και αυτή χαρακτηριστική των ισορροπιών που καλούνται να τηρήσουν οι τοπικοί και ομοσπονδιακοί φορείς ανάμεσα στην εκτόνωση της οργής και την καταστολή της βίας. Την Κυριακή, πάντως, έγινε γνωστό ότι η κόρη του ΝτεΜπλάζιο είχε συλληφθεί (και ελευθερωθεί) την προηγούμενη μέρα, για τη συμμετοχή της στις διαδηλώσεις.

Η ένταση δεν αναμένεται να εκτονωθεί καθώς επίκεινται ευαίσθητα που θα τροφοδοτήσουν εξελίξεις.

Σήμερα στις 20:00 (ώρα Ελλάδας) αναμένεται η κατάθεση του αστυνομικού που βαρύνεται με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας εξ αμελείας, ενώ εκκρεμεί και η μεταφορά της σορού του Φλόιντ στο Χιούστον.

Παρών στις τελευταίες διαδηλώσεις και ο υποψήφιος του Δημοκρατικού κόμματος για την προεδρία των ΗΠΑ, Τζο Μπάιντεν, παροτρύνοντας τους διαδηλωτές να μην κάνουν χρήση βίας.

Μερικές ώρες νωρίτερα και ο πρώην αντιπρόεδρος του Μπαράκ Ομπάμα καταδίκασε τα βίαια επεισόδια τονίζοντας πως «το να διαδηλώνεις εναντίον μιας τέτοιας βαρβαρότητας είναι σωστό και απαραίτητο. Είναι μια καθαρά αμερικανική αντίδραση. Όμως η πυρπόληση κοινοτήτων και οι ανώφελες καταστροφές δεν είναι».

Σε ένδειξη συμπαράστασης προς τους Αμερικανούς, εκατοντάδες άνθρωποι διαμαρτυρήθηκαν σε Λονδίνο, Βερολίνο και Δουβλίνο, με τα τελευταία λόγια του Τζορτζ Φλόιντ «Δεν μπορώ να αναπνεύσω» να αποτελεί κεντρικό σύνθημα του κινήματος διαμαρτυρίας κατά του ρατσισμού και της αστυνομικής βίας.

Πηγή ΕΡΤ, ΑΠΕ-ΠΕ, Reuters, Βίντεο: Ρ. Καστάνη, Ανταπόκριση Αλ. Μορντουντακ

