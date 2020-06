Μαίνεται η οργή στις ΗΠΑ για έκτο 24ωρο-Διαδηλώσεις έξω από τον Λευκό οίκο παρά την απαγόρευση κυκλοφορίας (video)

Μοιράσου το άρθρο:

Το κύμα οργής μετά τη δολοφονία του 46χρονου Αφροαμερικανού Τζορτζ Φλόιντ κατά τη διάρκεια της βίαιης προσαγωγής του από λευκούς αστυνομικούς εξακολουθεί να συγκλονίζει πολλές αμερικανικές πόλεις, με τους δρόμους να θυμίζουν σκηνικό εμπόλεμης ζώνης και τις διαμαρτυρίες να καταμαρτυρούν την απογοήτευση μεγάλου ποσοστού της αμερικανικής κοινωνίας. Οι διαδηλώσεις εναντίον της αστυνομικής βίας και του ρατσισμού έφθασαν τις νυχτερινές ώρες για άλλη μια φορά έξω από τον Λευκό Οίκο, παρά την απαγόρευση κυκλοφορίας με την αστυνομία να κάνει χρήση δακρυγόνων.

Εκτεταμένα επεισόδια ξέσπασαν σε διάφορες περιοχές της Ουάσινγκτον γύρω από κυβερνητικά κτήρια.

Σε ανάρτησή της η δημάρχος Μιούριελ Μπάουζερ, ανακοίνωσε ότι έδωσε εντολή να αναπτυχθεί η Εθνοφρουρά στην πόλη για να ενισχύσει την αστυνομία, ενώ οι μυστικές υπηρεσίες ζήτησαν από πεζούς και οχήματα τες να μείνουν μακριά από τους δρόμους γύρω από τον Λευκό Οίκο.

Και στο Λος Άντζελες έγιναν μαζικές ειρηνικές διαμαρτυρίες εναντίον του ρατσισμού, αλλά και επεισόδια και λεηλασίες καταστημάτων αναφέρθηκαν στη Σάντα Μόνικα, μια παραθαλάσσια πόλη σε μικρή απόσταση από το Λος Άντζελες.

Η Εθνοφρουρά έχει ενεργοποιηθεί σε 20 πολιτείες, ανάμεσα στις οποίες επίσης η Καλιφόρνια, η Μινεσότα, το Κολοράντο, το Τέξας, το Κάνσας και η Τζόρτζια. Μέχρι στιγμής οι αστυνομικές αρχές έχουν προχωρήσει σε πάνω από 1.000 συλλήψεις σε 22 αμερικανικές πόλεις. Συνολικά σε 25 πόλεις έχει επιβληθεί, απαγόρευση της κυκλοφορίας μετά τη βία που καταγράφηκε, και χιλιάδες αστυνομικοί και στρατιώτες περιπολούν στους δρόμους.

Από την πλευρά του ο Ντόναλντ Τραμπ και η κυβέρνησή του εξακολουθεί να ρίχνει λάδι στη φωτιά επιρρίπτοντας την ευθύνη σε οργανώσεις της άκρας αριστεράς, ανακοίνωσε ότι θα χαρακτηρίσει τρομοκρατική οργάνωση το αντιρατσιστικό κίνημα της Antifa, ενώ καταφέρεται κατά ειρηνικών δημάρχων για τον τρόπο χειρισμού της κατάστασης.

Υπενθυμίζεται ότι την οργή πυροδότησε η δολοφονία του Τζορτζ Φλόιντ προκάλεσε βίαια επεισόδια που συνοδεύθηκαν από λεηλασίες και εμπρησμούς στη Μινεάπολη. Δρόμοι αποκλείσθηκαν, αυτοκίνητα και καταστήματα πυρπολήθηκαν και οι δυνάμεις ασφαλείας, ανεπτυγμένες σε μεγάλους αριθμούς, απάντησαν με δακρυγόνα και σε ορισμένες περιπτώσεις με σφαίρες από καουτσούκ.

Ο οδηγός βυτιοφόρου κινήθηκε μέσα σε πλήθος διαδηλωτών στον κλειστό διαπολιτειακό αυτοκινητόδρομο στη Μινεάπολη, χωρίς ωστός να τραυματιστεί κανείς. Ο οδηγός του φορτηγού κατέβηκε από το όχημα και υπέστη ξυλοδαρμό από διαδηλωτές, προσθέτει το πρακτορείο Reuters.

Η ένταση δεν αναμένεται να εκτονωθεί καθώς επίκεινται ευαίσθητα που θα τροφοδοτήσουν εξελίξεις.

Σήμερα στις 20:00 (ώρα Ελλάδας) αναμένεται η κατάθεση του αστυνομικού που βαρύνεται με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας εξ αμελείας, ενώ εκκρεμεί και η μεταφορά της σορού του Φλόιντ στο Χιούστον.

Παρών στις τελευταίες διαδηλώσεις και ο υποψήφιος του Δημοκρατικού κόμματος για την προεδρία των ΗΠΑ, Τζο Μπάιντεν, παροτρύνοντας τους διαδηλωτές να μην κάνουν χρήση βίας.

Μερικές ώρες νωρίτερα και ο πρώην αντιπρόεδρος του Μπαράκ Ομπάμα καταδίκασε τα βίαια επεισόδια τονίζοντας πως «το να διαδηλώνεις εναντίον μιας τέτοιας βαρβαρότητας είναι σωστό και απαραίτητο. Είναι μια καθαρά αμερικανική αντίδραση. Όμως η πυρπόληση κοινοτήτων και οι ανώφελες καταστροφές δεν είναι».

Σε ένδειξη συμπαράστασης προς τους Αμερικανούς, εκατοντάδες άνθρωποι διαμαρτυρήθηκαν σε Λονδίνο, Βερολίνο και Δουβλίνο, με τα τελευταία λόγια του Τζορτζ Φλόιντ «Δεν μπορώ να αναπνεύσω» να αποτελεί κεντρικό σύνθημα του κινήματος διαμαρτυρίας κατά του ρατσισμού και της αστυνομικής βίας.

