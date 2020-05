ΗΠΑ: 5η νύχτα βίας και χάους – Ταραχές σε ολόκληρη την επικράτεια (video)

Μοιράσου το άρθρο:

Ολοένα και μεγαλώνει ο κύκλος της βίας στις Ηνωμένες Πολιτείες, καθώς μόλις πέφτει το σκοτάδι όλες σχεδόν οι μεγάλες πόλεις γίνονται θέατρο ταραχών, συγκρούσεων, καταστροφών και λεηλασιών. Σε αρκετές περιοχές έχει αναλάβει δράση η εθνοφρουρά, με τον πρόεδρο Τραμπ να κατηγορεί αναρχικούς και ακροαριστερούς ότι υποκινούν τα επεισόδια. Η αλήθεια είναι ότι ο θάνατος του Τζορτζ Φλόιντ από αστυνομική βία ήταν η θρυαλλίδα, μετά την άρση του lockdown που άφησε πίσω του εκατομμύρια ανέργους, με τις μειονότητες να πλήττονται περισσότερο.

Σε μια απέραντη Μινεάπολη έχουν μετατραπεί οι Ηνωμένες Πολιτείες στην πέμπτη νύχτα ταραχών.

Εξοργισμένοι νέοι συνεχίζουν το καταστροφικό τους έργο, σε δεκάδες πόλεις μετά το φόνο του Τζορτζ Φλόιντ και η αστυνομία επεμβαίνει με ολοένα αυξανόμενη βία χτυπώντας ακόμη και ειρηνικούς διαδηλωτές

Σοκ προκαλούν οι εικόνες από τη Νέα Υόρκη, όπου δύο περιπολικά έπεσαν πάνω σε διαδηλωτές που βρίσκονταν πίσω από κιγκλιδώματα.

Στόχος γίνονται και οι δημοσιογράφοι.

Μεταξύ των τραυματιών και το συνεργείο του πρακτορείου Reuters. Ενώ ο δημοσιογράφος του NBC βρέθηκε μέσα στα επεισόδια.

Ήταν η σειρά του Λος Άντζελες να ζήσει μια από τις πιο βίαιες νύχτες από τις ταραχές του 1992. Αυτοκίνητα παραδόθηκαν στις φλόγες και καταστήματα λεηλατήθηκαν. Πολλοί έβγαιναν από τις διαλυμένες εισόδους με παπούτσια και ρούχα στα χέρια.

Στο Ντένβερ ένα αυτοκίνητο έπεσε πάνω σε αστυνομικούς τραυματίζοντας τουλάχιστον τρεις, ενώ στη Φλόριντα άγνωστοι μαχαίρωσαν αστυνομικό, ο οποίος νοσηλεύεται.

Περιστατικά βίας καταγράφονται και μεταξύ πολιτών. Ένα όχημα με λευκούς επιβάτες χτύπησε εσκεμμένα μαύρη γυναίκα. Και ένας λευκός άντρας που κρατούσε τόξο και κατηγορήθηκε ότι βοηθούσε την αστυνομία, ήρθε αντιμέτωπος με την οργή των διαδηλωτών.

EPA/SHAWN THEWΓια δεύτερη μέρα οι διαδηλωτές πολιόρκησαν τον Λευκό Οίκο, όπου είχαν αναπτυχθεί μέχρι και ελεύθεροι σκοπευτές. Θα αντιμετώπιζαν λυσσασμένους σκύλους αν παραβίαζαν το φράχτη, είπε ο Ντόναλντ Τραμπ, που κατήγγειλε ότι οι διαμαρτυρίες είναι υποκινούμενες. Προειδοποίησε ότι θα αντιμετωπιστούν με πυγμή.

Η απαγόρευση της κυκλοφορίας και η παρέμβαση της εθνοφρουράς κρίθηκαν απαραίτητες σε 25 πόλεις μετά τις εκτεταμένες καταστροφές σε επιχειρήσεις και περιοπολικά. Η κακομεταχείριση των αφροαμερικανών από την αστυνομία σε συνδυασμό με αυξημένους θανάτους στις μειονότητες και την ανεργία λόγω της πανδημίας δημιούργησαν ένα εκρηκτικό μίγμα.

H βάναυση τεχνική με το γόνατο έχει απαγορευτεί από το -90

Τα τελευταία λόγια του Φλόιντ «δε μπορώ να αναπνεύσω» έχουν γίνει σύνθημα στα χείλη των διαδηλωτών. Το CNN μάλιστα αφιερώνει ολόκληρο ρεπορτάζ για την βάναυση τεχνική του πνιγμού με το γόνατο, την οποία χρησιμοποίησε ο αστυνομικός Ντέρεκ Τσόβεν.

Επί οκτώ λεπτά και 46 δευτερόλεπτα ο Ντέρεκ Σόβεν πίεζε με το γόνατο στο λαιμό τον Τζορτζ Φλόιντ… Μια αμφιλεγόμενη τακτική που στην ουσία έχει καταργηθεί από τη δεκαετία του 90… Μάλιστα οι εκπαιδευτές στις αστυνομικές σχολές συμβουλεύουν και εναντίον της…

Ιατρικοί σύμβουλοι και γενικότερα οι αστυνομικές αρχές διαπίστωσαν πως πρόκειται για μία πολύ επικίνδυνη θέση. Θα μπορούσε να επιφέρει ασφυξία θέσης ή ασφυξία λόγω πίεσης.

Στους αστυνομικούς επιτρέπεται μόνο να ασκήσουν πίεση στην πλάτη και για ελάχιστα δευτερόλεπτα μέχρι να μπουν οι χειροπέδες. Ακόμη και αυτό όμως στην έσχατη περίπτωση που υπάρχει αντίδραση…

«Πρόκειται για παραβίαση τακτικής, παραβίαση εκπαίδευσης. Δεν είναι κάτι που εγκρίνουμε, ούτε μορφή εκπαίδευσης», λέει ο Τσάρλς Ράμσεϊ πρώην επικεφαλής της αστυνομίας.

Στην περίπτωση του Τζορτζ Φλόιντ όλα ξεκίνησαν από ένα πλαστό χαρτονόμισμα…Ο υπάλληλος του ζήτησε να επιστρέψει τα τσιγάρα κι όταν εκείνος αρνήθηκε κάλεσε την αστυνομία. Ώρα 8 και οκτώ λεπτά… Αφού καταφέρνουν να του βάλουν χειροπέδες, τον μεταφέρουν στον τοίχο, δίπλα στο αυτοκίνητό του.. και στη συνέχεια στο απέναντι πεζοδρόμιο… Έχουν ήδη φτάσει στο σημείο δύο περιπολικά… Το τρίτο που οδηγεί ο Ντέρεκ Σόβεν, φτάνει στις 8 και τέταρτο… Τα επόμενα λεπτά δεν φαίνεται τι γίνεται, μέχρι τις 8 και 19 όταν ο Τζορτζ Φλόιντ βρίσκεται πια ακινητοποιημένος με το γόνατο του Σόβεν στο λαιμό του… Ο αστυνομικός έβγαλε το πόδι του μόνο όταν έφτασε το ασθενοφόρο και ο Φλόιντ ήδη είχε για αρκετή ώρα χάσει τις αισθήσεις του.

Μήνυμα κατά του ρατσισμού στέλνει η Νike

«Για μια φορά μην το κάνεις. Μην προσποιείσαι πως δεν υπάρχει πρόβλημα στην Αμερική. Μην γυρνάς την πλάτη στο ρατσισμό…» είναι το απόσπασμα διαφήμισης της εταιρείας.

Παραφράζοντας το εδώ και δεκαετίες σύνθημά της – το Just Do It – η Νike παίρνει θέση στην υπόθεση Φλόιντ και για πρώτη φορά βρίσκει στο πλευρό της την ανταγωνίστριά της, Adidas, που ποστάρει εκ νέου τη διαφήμιση… με το μήνυμα. «Μόνο μαζί προχωράμε μπροστά. Μόνο μαζί θα φέρουμε την αλλαγή.»

Ο Γιάννης Αντετοκούμπο μέσω twitter μίλησε για τα όσα συμβαίνουν στην Αμερική…

I really don’t know how to put into words exactly how I feel, but one thing I know for sure is that enough is enough! It’s time for change! #GeorgeFloyd #AhmaudArbery

— Giannis Antetokounmpo (@Giannis_An34) May 31, 2020

«Πραγματικά δεν ξέρω πώς να εκφράσω με λόγια αυτό που αισθάνομαι, αλλά αυτό που ξέρω σίγουρα είναι ότι φτάνει πια! Είναι ώρα για αλλαγή!»

Η οικογένειά του Τζορτζ Φλόιντ και η σύντροφός του είναι συντετριμμένοι..

Αγαπούσα τον αδερφό μου, όλοι αγαπούσαν τον αδερφό μου. Αν γνώριζες τον αδερφό μου δεν μπορούσες παρά να τον αγαπήσεις,λέει ο αδελφός του Φλόϊντ

Θέλω απλά να τον πάρω τηλέφωνο να ακούσω την φωνή του. Δεν μπορεί να πέθανε τόσο μάταια, λέει η Κόρτνεϊ Ρος,σύντροφος του Φλόϊντ

Ο κόσμος συρρέει στο σημείο όπου πέθανε ο Τζορτζ Φλόιντ βάζοντας λουλούδια και αφήνοντας μηνύματα. Κάποιοι στέκουν σιωπηλοί, μην πιστεύοντας αυτό που έχει συμβεί. Άλλοι δακρύζουν…

Οι πρώτες διαδηλώσεις εκτός Αμερικής για το θάνατο του Τζορτζ Φλόιντ έγιναν στο Λονδίνο και το Βερολίνο.

Εκατοντάδες άνθρωποι διαμαρτυρήθηκαν σήμερα στο Λονδίνο και στο Βερολίνο σε ένδειξη συμπαράστασης προς τους διαδηλωτές στις ΗΠΑ που έχουν βγει στους δρόμους έπειτα από τον φόνο του Τζορτζ Φλόιντ.

Οι διαδηλωτές γονάτισαν στην Τραφάλγκαρ Σκουέρ του Λονδίνου φωνάζοντας «Καμία δικαιοσύνη, καμία ειρήνη» και στη συνέχεια πραγματοποίησαν πορεία προς το κοινοβούλιο και κατέληξαν έξω από την αμερικανική πρεσβεία.

EPA/FACUNDO ARRIZABALAGAΠολλές εκατοντάδες διαδηλωτές πραγματοποίησαν διαμαρτυρία έξω από την πρεσβεία των ΗΠΑ στο Βερολίνο κρατώντας πόστερ που έγραφαν «Δικαιοσύνη για τον Τζορτζ Φλόιντ», «Σταματήστε να μας σκοτώνετε» και «Ποιός θα είναι ο επόμενος;».



Πηγή: ΕΡΤ

Ανταπόκριση-Ουάσιγκτον: Λένα Αργύρη

Ρεπορτάζ: Παντελής Γκόνος, Ζέτα Κονταξή, Μαρία Κονταξή

Σχετική είδηση: HΠΑ: Οι διαδηλωτές στους δρόμους – Η εθνοφρουρά σε ετοιμότητα

