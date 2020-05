ΗΠΑ: «Φλέγεται» η Μινεάπολις -Διαδηλώσεις και ταραχές για τη δολοφονία του Τζ. Φλόιντ-Ανάρτηση Τραμπ προκαλεί νέα παρέμβαση του Twitter

Μοιράσου το άρθρο:

Συνεχίζονται για τρίτη νύχτα οι ταραχές μετά τη δολοφονία του άοπλου 46χρονου Αφροαμερικανού Τζορτζ Φλόιντ την περασμένη Δευτέρα από αστυνομικούς ως αποτέλεσμα αναίτιας ρατσιστικής βίας κατά τη σύλληψή του. Το αστυνομικό τμήμα όπου πιστεύεται ότι εργάζονταν οι 4 αστυνομικοί που ευθύνονται για το θάνατό του παραδόθηκε στις φλόγες πολιορκημένο από το οργισμένο πλήθος που εισέβαλε μέσα. Οι αστυνομικοί πρόλαβαν να το εγκαταλείψουν και δεν υπήρξαν τραυματισμοί. Διαμαρτυρίες οργής σημειώνονται επίσης στους δρόμους του Σικάγο, του Λος Άντζελες και ειδικά στο Κεντάκι, όπου σημειώνονται επίσης εκτεταμένα επεισόδια στο Λουισβιλ εκεί όπου άλλη μια αφροαμερικανή η Μπριόνα Τέιλορ είχε δολοφονηθεί από αστυνομικά πυρά στο σπίτι της.

Οι αρχές της Μινεάπολις ανακοίνωσαν ότι κινητοποιούνται 500 μέλη της Εθνοφρουράς. Η τροχαία της Μινεσότα εξάλλου ανακοίνωσε ότι κινητοποιεί 200 στελέχη της και ελικόπτερα.

We have activated more than 500 soldiers to St. Paul, Minneapolis and surrounding communities. Our mission is to protect life, preserve property and the right to peacefully demonstrate. A key objective is to ensure fire departments are able to respond to calls.

— MN National Guard (@MNNationalGuard) May 29, 2020

Βίντεο από την ώρα που οι αστυνομικοί εκκενώνουν το κτήριο κάνουν το γύρο του διαδικτύου.

The moment Minneapolis police retreated from the 3rd precinct – which is now on fire. pic.twitter.com/yLpSzIVH5e

— Spinal Fluid on Tap (@Paddy21X) May 29, 2020

Σύμφωνα με το CNN υπάρχει ένα νεκρός από πυροβολισμό, κοντά στο σημείο των διαδηλώσεων, οι συνθήκες θανάτου του οποίου είναι υπό διερεύνηση.

Από χθες αστυνομικοί είχαν στήσει φράγματα για να αποτρέψουν τους διαδηλωτές οι οποίοι είχαν δημιουργήσει δικά τους αυτοσχέδια οδοφράγματα. Οι ταραχές συνεχίζονταν όλη νύχτα έγινε και πάλι ρίψη χημικών και βομβίδων κρότου, με τους διαδηλωτές να ρίχνουν πέτρες, μπουκάλια νερού και άλλα αντικείμενα. Υπήρξαν και σήμερα αναφορές για λεηλασίες καταστημάτων.

1 of 5

EPA/TANNEN MAURY

EPA/CRAIG LASSIG

EPA/CRAIG LASSIG

EPA/TANNEN MAURY

EPA/CRAIG LASSIG

Την ίδια ώρα διαδηλώσεις γίνονται στο Σικάγο, το Λος Άντζελες και το Μέμφις, όπου από την περιοχή του Κεντάκι έρχονται πληροφορίες για εκτεταμένα επεισόδια και πυροβολισμούς.

BREAKING: Gunfire rings out during #GeorgeFloyd protest in Louisville, Kentucky; victims reported — more to come

pic.twitter.com/dQG6ZapIbW

— Breaking911 (@Breaking911) May 29, 2020

Οι τέσσερις αστυνομικοί που εμπλέκονται στην υπόθεση αποπέμφθηκαν την Τρίτη από το σώμα, αλλά παραμένουν ελεύθεροι όσο παραμένει ανοικτή η έρευνα. Η οικογένεια του Τζορτζ Φλόιντ, που ζήτησε να απαγγελθούν κατηγορίες για ανθρωποκτονία εναντίον τους, έλαβε την απάντηση ότι αυτό δεν είναι εφικτό όσο γίνεται συλλογή στοιχείων.

Τα βίντεο που τράβηξαν περαστικοί το βράδυ της Δευτέρας εικονίζουν τον Φλόιντ, με το πρόσωπο στο πεζοδρόμιο και χειροπέδες περασμένες πισθάγκωνα, να επαναλαμβάνει «δεν μπορώ να αναπνεύσω, σε παρακαλώ, δεν μπορώ να αναπνεύσω» καθώς ένας λευκός αστυνομικός πιέζει το αριστερό του γόνατο στον σβέρκο του. Άλλα βιντεο καταρρίπτουν ισχυρισμούς ότι αντιστάθηκε στην προσαγωγή του η οποία έγινε με αφορμή καταγγελία ότι προσπάθησε να χρησιμοποιήσει πλαστό χαρτονόμισμα.

Ο αστυνομικός που τον πατούσε με το γόνατό του μέχρι να αφήσει την τελευταία του ανάσα έχει δεχθεί 18 καταγγελίες για υπερβολική χρήση βίας και όμως δεν είχε απομακρυνθεί από το σώμα.

Τραμπ: «Όταν αρχίζει λεηλασία, αρχίζουν και τα πυρά»-Παρέμβαση από το Twitter

Ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ απείλησε ότι θα στείλει την Εθνοφρουρά να «κάνει τη δουλειά όπως πρέπει» αν «ο αδύναμος ακρο-αριστερός δήμαρχος της Μινεάπολις δεν καταφέρει να ελέγξει την κατάσταση». Χαρακτήρισε «αλήτες» όσους μετέχουν στις διαδηλώσεις και διεμήνυσε ότι «όταν αρχίζει λεηλασία, αρχίζουν και τα πυρά», μια ανάρτηση η οποία επισημάνθηκε από το twitter ως μήνυμα που παραβίασε τους κανόνες του σχετικά με τον εγκωμιασμό πράξεων βίας, αλλά διατηρείται προσβάσιμο για λόγους δημόσιου συμφέροντος.

Ο πρόεδρος Τραμπ «αγανάκτησε» όταν είδε το βίντεο της τραγωδίας, διαβεβαίωσε νωρίτερα η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου Κέιλι Μακενάνι. «Σήκωσε αμέσως το τηλέφωνο» και πήρε το Ομοσπονδιακό Γραφείο Έρευνας (FBI) για να εξασφαλίσει ότι θα αρχίσει άμεσα να διενεργεί έρευνα για την υπόθεση, αφηγήθηκε η ίδια, λέγοντας πως ο αρχηγός του κράτους «θέλει να αποδοθεί δικαιοσύνη».

Η Δημοκρατική πρόεδρος Νάνσι Πελόσι χαρακτήρισε από τη δική της πλευρά «φόνο» τον θάνατο του Φλόιντ.

Οι Δημοκρατικοί στη Βουλή των Αντιπροσώπων ζητούν διερεύνηση ενδεχόμενης αντισυνταγματικής συμπεριφοράς της αστυνομίας

Η Επιτροπή Δικαιοσύνης στη Βουλή των Αντιπροσώπων που τελεί υπό τον έλεγχο των Δημοκρατικών ζήτησε χθες, Πέμπτη, από το υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ να διερευνήσει τη συστηματική ανάρμοστη συμπεριφορά της αστυνομίας, μετά τις αυξανόμενες δολοφονίες Αφροαμερικανών από αστυνομικούς.

Οι δολοφονίες του Τζορτζ Φλόιντ αλλά και της Μπριόνα Τέιλορ, που πυροβολήθηκε στο διαμέρισμα της στο Λούισβιλ του Κεντάκι, όπως του Αχμάντ Αρμπερι που πυροβολήθηκε τρεις φορές εξ επαφής προκαλούν ερωτήματα για εμπλοκή της αστυνομίας σε ένα «πλαίσιο ή πρακτική αντισυνταγματικής συμπεριφοράς», όπως ανέφεραν σε επιστολή τους προς τον υπουργό Δικαιοσύνης Ουίλιαμ Μπαρ, ο πρόεδρος της επιτροπής Τζέρολντ Νάντλερ, αλλά και άλλα μέλη της που ανήκουν στο Δημοκρατικό Κόμμα.

«Δεν μπορώ να αναπνεύσω»

Η υπόθεση θυμίζει στους περισσότερους εκείνη τη Έρικ Γκάρνερ, του μαύρου που είχε πεθάνει από ασφυξία το 2014 στη Νέα Υόρκη κατά τη διάρκεια της σύλληψής του από λευκούς αστυνομικούς. Είχε πει ακριβώς την ίδια φράση, «δεν μπορώ να αναπνεύσω», που έχει μετατραπεί σε σύνθημα του κινήματος Black Lives Matter («Οι ζωές των μαύρων μετράνε»).

WATCH: Rioters chant “I Can’t Breathe” in front of burning Minneapolis 3rd Police Precinct

Officials have warned them to leave the area due to ‘cut gas lines’

pic.twitter.com/Z8gHUggzbU

— Breaking911 (@Breaking911) May 29, 2020

Εξάλλου – πάλι στη Μινεσότα – το 2016 ένας μαύρος οδηγός, ο Φιλάντο Καστίλ, έπεσε κατά τη διάρκεια συνηθισμένου ελέγχου από την αστυνομία μπροστά στα μάτια της συντρόφου και ενός μικρού κοριτσιού.

Ο πρώην αστέρας του αμερικάνικου φούτμπολ Κόλιν Κάπερνικ, που είχε προκαλέσει την οργή του προέδρου Τραμπ για τη διαμαρτυρία του — γονάτιζε — κατά τη διάρκεια της ανάκρουσης του αμερικανικού εθνικού ύμνου πριν από τους αγώνες και μπήκε στη μαύρη λίστα του NFL, τάχθηκε χθες υπέρ των διαδηλωτών που αξιώνουν να αποδοθεί δικαιοσύνη.

«Όταν η πολιτισμένη συμπεριφορά οδηγεί στον θάνατο, η μοναδική λογική αντίδραση είναι η εξέγερση», έγραψε ο Κάπερνικ, 32 ετών, στον λογαριασμό του στο Twitter. «Θ’ αρχίσει να βρέχει εκκλήσεις για ειρήνη, κι όταν έρθουν, θα συναντήσουν αυτά μη ακουόντων, διότι ήταν η δική σας βία αυτή που προκάλεσε αυτή την αντίσταση. Έχουμε δικαίωμα να δώσουμε μάχη αντιδρώντας. Αναπαύσου δυνατός Τζορτζ Φλόιντ», πρόσθεσε.

Πέραν του Κάπερνικ, υπήρξαν πολύ ακόμη αστέρες του αθλητισμού που αντέδρασαν, όπως ο μπασκετμπολίστας Λεμπρόν Τζέιμς, ο Έρβιν Μάτζικ Τζόνσον, ο πρώην παίκτης των Bulls και νυν προπονητής των Golden State Warriors Στιβ Κερ, που παίρνει συχνά τα τελευταία χρόνια δημόσια θέση για κοινωνικά ζητήματα στη χώρα του, όλοι τους μιλούν για φόνο.

Πηγή ΕΡΤ, ΑΠΕ-ΜΠΕ, Reuters, AFP

