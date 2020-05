ΗΠΑ-Μινεάπολις: Στις φλόγες παραδόθηκε Αστυνομικό Τμήμα -Διαδηλώσεις και εκτεταμένες ταραχές για τη δολοφονία του Αφροαμερικανού Τζ. Φλόιντ

Μοιράσου το άρθρο:

Συνεχίζονται για τρίτη νύχτα οι ταραχές μετά τη δολοφονία του άοπλου 46χρονου Αφροαμερικανού Τζορτζ Φλόιντ την περασμένη Δευτέρα από αστυνομικούς ως αποτέλεσμα αναίτιας ρατσιστικής βίας κατά τη σύλληψή του. Το αστυνομικό τμήμα όπου πιστεύεται ότι εργάζονταν οι 4 αστυνομικοί που ευθύνονται για το θάνατό του παραδόθηκε στις φλόγες πολιορκημένο από το οργισμένο πλήθος. Σύμφωνα με πληροφορίες οι αστυνομικοί πρόλαβαν να εγκαταλείψουν το κτήριο. Διαμαρτυρίες σημειώνονται επίσης στους δρόμους του Σικάγο, του Λος Άντζελες και του Μέμφις.

Οι αρχές της Μινεάπολις ανακοίνωσαν ότι αναπτύσσονται 500 μέλη της Εθνοφρουράς τα οποία αυτήν την ώρα κατευθύνονται στην περιοχή.

We have activated more than 500 soldiers to St. Paul, Minneapolis and surrounding communities. Our mission is to protect life, preserve property and the right to peacefully demonstrate. A key objective is to ensure fire departments are able to respond to calls.

Βίντεο από την ώρα που οι αστυνομικοί εκκενώνουν το κτήριο κάνουν το γύρο του διαδικτύου.

The moment Minneapolis police retreated from the 3rd precinct – which is now on fire. pic.twitter.com/yLpSzIVH5e

Σύμφωνα με το CNN υπάρχει ένα νεκρός από πυροβολισμό, κοντά στο σημείο των διαδηλώσεων, οι συνθήκες θανάτου του οποίου είναι υπό διερεύνηση.

Από χθες αστυνομικοί είχαν στήσει φράγματα για να αποτρέψουν τους διαδηλωτές οι οποίοι είχαν δημιουργήσει δικά τους αυτοσχέδια οδοφράγματα.

Οι ταραχές συνεχίζονταν όλη νύχτα με αστυνομικούς, ακόμα και ακροβολισμένους σε στέγες γειτονικών κτιρίων, να κάνουν χρήση δακρυγόνων, πλαστικών σφαιρών και βομβίδων κρότου και τους διαδηλωτές να ρίχνουν πέτρες, μπουκάλια νερού και άλλα αντικείμενα. Υπήρξαν επίσης αναφορές για λεηλασίες καταστημάτων.

Υπήρξαν επίσης διαδηλώσεις στο Σικάγο, το Λος Άντζελες και το Μέμφις, όπου από την περιοχή του Κεντάκι έρχονται πληροφορίες για εκτεταμένα επεισόδια και πυροβολισμούς.

BREAKING: Gunfire rings out during #GeorgeFloyd protest in Louisville, Kentucky; victims reported — more to come

pic.twitter.com/dQG6ZapIbW

Οι τέσσερις αστυνομικοί που εμπλέκονται στην υπόθεση αποπέμφθηκαν την Τρίτη από το σώμα, αλλά παραμένουν ελεύθεροι όσο παραμένει ανοικτή η έρευνα. Η οικογένεια του Τζορτζ Φλόιντ, που ζήτησε να απαγγελθούν κατηγορίες για ανθρωποκτονία εναντίον τους, έλαβε την απάντηση ότι αυτό δεν είναι εφικτό όσο γίνεται συλλογή στοιχείων.

Οι Δημοκρατικοί στη Βουλή των Αντιπροσώπων ζητούν διερεύνηση ενδεχόμενης αντισυνταγματικής συμπεριφοράς της αστυνομίας

Η Επιτροπή Δικαιοσύνης στη Βουλή των Αντιπροσώπων που τελεί υπό τον έλεγχο των Δημοκρατικών ζήτησε χθες, Πέμπτη, από το υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ να διερευνήσει τη συστηματική ανάρμοστη συμπεριφορά της αστυνομίας, μετά τις αυξανόμενες δολοφονίες Αφροαμερικανών από αστυνομικούς.

Οι δολοφονίες του Τζορτζ Φλόιντ αλλά και της Μπριόνα Τέιλορ, που πυροβολήθηκε στο διαμέρισμα της στο Λούισβιλ του Κεντάκι, όπως του Αχμάντ Αρμπερι που πυροβολήθηκε τρεις φορές εξ επαφής προκαλούν ερωτήματα για εμπλοκή της αστυνομίας σε ένα «πλαίσιο ή πρακτική αντισυνταγματικής συμπεριφοράς», όπως ανέφεραν σε επιστολή τους προς τον υπουργό Δικαιοσύνης Ουίλιαμ Μπαρ, ο πρόεδρος της επιτροπής Τζέρολντ Νάντλερ, αλλά και άλλα μέλη της που ανήκουν στο Δημοκρατικό Κόμμα.

