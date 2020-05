Εμπόλεμη ζώνη η Μινεάπολη- Ανησυχία για νέα επεισόδια «στο όνομα» του Τζ. Φλόιντ (video)

Μοιράσου το άρθρο:

Με τρεις νύχτες επεισοδίων, οι φόβοι για συνέχεια ενισχύονται καθώς στη Μινεάπολη οι διαδηλωτές ζητούν την απαγγελία κατηγοριών εναντίον των τεσσάρων αστυνομικών που συμμετείχαν στην φονική σύλληψη του Αφροαμερικανού Τζορτζ Φλόιντ. Ο θάνατος του, αναζωπύρωσε το θέμα της αστυνομικής βίας, την ώρα που η αμερικανική κοινή γνώμη, για μια ακόμη φορά εμφανίζεται διχασμένη, ενώ 500 μέλη της Εθνοφρουράς κλήθηκαν σε ετοιμότητα για να επέμβουν.

Ως έκτακτη είδηση μετέδωσαν αμερικανικά δίκτυα ότι συνελήφθη ο Ντέρεκ Τσάββιν, ο αστυνομικός της Μινεάπολης που παύθηκε από τα καθήκοντά του, στον απόηχο βίντεο όπου απαθανατίζεται να ακινητοποιεί γονατιστός τον Τζορτζ Φλόιντ πριν από τον θάνατό του.

Οι φωτιές, οι εμπρησμοί και οι λεηλασίες συνιστούν επιπλέον πλήγμα στις περιουσίες κι επιχειρήσεις που επλήγησαν από τον κορονοϊό.

Aνυποχώρητοι οι διαδηλωτές στη Μινεάπολη- Πυρπόλησαν και τρίτο αστυνομικό τμήμα

Στο Κολόμπους του Οχάιο τα επεισόδια μεταξύ διαδηλωτών πνίγηκαν στα δακρυγόνα.

Στο Λούιβιλ του Κεντάκι τουλάχιστον εφτά άνθρωποι τραυματίστηκαν από πυροβολισμούς στη διάρκεια διαδήλωσης στη μνήμη του Φλόιντ αλλά και της Μπριόνα Τέιλορ, που σκοτώθηκε εκεί από την αστυνομία τον περασμένο Μάρτιο.

Ταραχές έχουν ξεσπάσει επίσης στην Καλιφόρνια, στη Νέα Υόρκη όπου επίσημα ανακοινώθηκαν 40 συλλήψεις, στο Κολοράντο, στο Τενεσί και την Αριζόνα.

Ντ. Τραμπ: Σε ετοιμότητα η Εθνοφρουρά

O πρόεδρος Τραμπ παρενέβη μέσω Twitter χαρακτηρίζοντας τους διαδηλωτές «τραμπούκους» και προειδοποιώντας ότι «όταν αρχίζουν οι λεληλασίες, αρχίζουν οι πυροβολισμοί».

Το Twitter έκρυψε τη συγκεκριμένη ανάρτηση με την επισήμανση ότι παραβιάζει τους κανόνες περί «εξύμνισης της βίας». Ωστόσο η ανάρτηση παραμένει προσβάσιμη σε όσους επιλέξουν να τη δουν καθώς το Twitter επικαλείται λόγους «δημοσίου συμφέροντος».

Καταδίκη από Μπ. Ομπάμα

Ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ Μπαράκ Ομπάμα καταδίκασε σήμερα τον θάνατο του Τζορτζ Φλόιντ, λέγοντας ότι ο θάνατος του Αφροαμερικανού άνδρα κατά τη διάρκεια της βίαιης προσαγωγής του από την αστυνομία στη Μινεάπολη δεν πρέπει να θεωρείται κάτι «φυσιολογικό» στις Ηνωμένες Πολιτείες.

«Δεν πρέπει να είναι ‘φυσιολογικό’ στην Αμερική του 2020. Δεν μπορεί να είναι ‘φυσιολογικό’», δήλωσε ο πρώτος μαύρος πρόεδρος στην ιστορία των ΗΠΑ σε ανακοίνωσή του.

«Αν θέλουμε τα παιδιά μας να μεγαλώσουν σε ένα έθνος που ανταποκρίνεται στα υψηλότερα ιδανικά του, μπορούμε και πρέπει να κάνουμε καλύτερα», πρόσθεσε, σημειώνοντας ότι μοιράζεται την «ίδια θλίψη» που νοιώθουν «εκατομμύρια ακόμη».

Σύλληψη μελών συνεργείου του CNN

Το συνεργείο του αμερικανικού δικτύου αφέθηκε ελέυθερο με απολογία των αρχών, ωστόσο είχαν ήδη γίνει οι συμβολισμοί καθώς ο δημοσιογράφος που συνελήφθη ήταν Αφροαμερικανός.

H λίστα των προσωπικοτήτων που εκφράζουν τον αποτροπιασμό τους για την αντιμετώπιση των μαύρων μακραίνει. Ανάμεσά τους ο προπονητής του μπάσκετ Στηβ Κερ που με ανάρτησή του στο Τουίτερ κάνει λόγο για δολοφονία του Φλόιντ αλλά και ο πρώην μπασκετμπολίστας του Παναθηναϊκού και νυν προπονητής Ντόμινικ Γουίλκινς που διαπιστώνει τη θλιβερή πραγματικότητα απευθύνει έκκληση για μια καλύτερη κοινωνία.

«Η ιστορία επαναλαμβάνεται»

Ο αφροαμερικανός Τζορτζ Φλόιντ είναι το τελευταίο θύμα, στον κατάλογο της αστυνομικής βίας που άνοιξε πριν από δεκαετίες και συνεχώς μεγαλώνει στη Νέα Υόρκη.

Λος Αντζελες -Μάρτιος 1991

Ήταν η πρώτη φορά που ανάλογο περιστατικό καταγράφηκε σε κάμερα. Τέσσερις αστυνομικοί χτυπούν ασταμάτητα, ακόμη και με ξύλα, τον Ρόντνεϊ Κινγκ στο Λος Άντζελες γιατί έτρεχε με μεγάλη ταχύτητα. Υπέστη 11 κατάγματα. Ένα χρόνο μετά ήρθε η αθώωση. Επί 6 ημέρες φλεγόταν το Λος ‘Αντζελες.

Νέα Υόρκη-Ιούλιος 2014

Έντεκα φορές ο 43χρονος Έρικ Γκάρνερ επανέλαβε τα ίδια -τελευταία-λόγια με τον Τζορτζ Φλόιντ: «Δεν μπορώ να αναπνεύσω». Η φράση του έγινε το σύνθημα των διαδηλώσεων που άρχισαν στη Νέα Υόρκη και εξαπλώθηκαν σχεδόν σε όλη τη χώρα.

Τέσσερις αστυνομικοί τον είχαν ακινητοποιήσει. Η πίεση στο λαιμό και στο στήθος από τον Ντάνιελ Πανταλέο του στοίχισε τη ζωή.

Μιζούρι-Αύγουστος 2014

Ο 18χρονος Μάικλ Μπράουν πέφτει νεκρός από τα πυρά αστυνομικού με τον οποίο είχε πριν διαπληκτιστεί. Για αρκετές μέρες οι αρχές δεν γνωστοποιούσαν καν το όνομα του αστυνομικού, Ντάρεν Γουίλσον, ο οποίος τελικά δεν πέρασε από δίκη και ισχυρίστηκε ότι ο Μπράουν επιχείρησε να του επιτεθεί. Αυτόπτες μάρτυρες τονίζουν ότι είχε ψηλά τα χέρια.

.Β. Καρολίνα- Σεπτέμβριος 2016

Διαδηλώσεις είχαν ξεσπάσει και στη Βόρεια Καρολίνα μετά το θάνατο του 43χρονου Κιθ Λαμόντ Σκοτ. Ισχυριζόμενοι ότι κρατούσε όπλο οι αστυνομικοί τον πυροβόλησαν έξω από το αυτοκίνητό του γιατί θεώρησαν ότι οι κινήσεις του ήταν ύποπτες. Η οικογένειά του αναφέρει πως εκείνος κρατούσε ένα βιβλίο και περίμενε το γιο του για να τον πάει κάπου με το αυτοκίνητο.

ΕΡΤ1-Ρεπορτάζ: Λήδα Παπαδοπούλου, Ζέτα Κονταξή

Ουάσιγκτον-Ανταπόκριση: Λένα Αργύρη

Σχετική είδηση: ΗΠΑ-Δολοφονία Τζ. Φλόιντ: «Φλέγεται» η Μινεάπολις -Αφέθηκε ελεύθερος ο δημοσιογράφος του CNN (video)www.ert.gr

