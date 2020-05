Πακέτο 750 δισ. προτείνει η Κομισιόν-22,5 δισ. επιχορηγήσεις και 9,4 δισ. δάνεια στην Ελλάδα-Μητσοτάκης: Επίδειξη αλληλεγγύης (video)

Μοιράσου το άρθρο:

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει ένα Ταμείο Ανάκαμψης ύψους 750 δισεκ. ευρώ προκειμένου να αντιμετωπιστεί η οικονομική κρίση στην ΕΕ που προκλήθηκε από την πανδημία του κορονοϊού, όπως ανακοίνωσε σήμερα μέσω του Twitter ο Ευρωπαίος επίτροπος για τις οικονομικές υποθέσεις Πάολο Τζεντιλόνι. Από αυτά, όπως μεταδίδει ο ανταποκριτής της ΕΡΤ Κ. Δαβάνης, τα 22,5 δισ. ευρώ υπό τη μορφή επιδοτήσεων και επιχορηγήσεων και 9,4 δισ. σε δάνεια, θα διοχετευθούν προς την Ελλάδα.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε ένα σχέδιο ανάκαμψης, προτείνοντας να δοθούν στα κράτη-μέλη της ΕΕ 500 δισεκατομμύρια ευρώ σε επιχορηγήσεις και επιπλέον 250 δισεκ. ευρώ σε δάνεια.

Η Ιταλία που θα πάρει 82 δισ. σε επιδοτήσεις και 91 σε δάνεια και η Ισπανία 77 σε επιδοτήσεις και 63 σε δάνεια, καθώς είναι οι χώρες που δέχτηκαν το ισχυρότερο πλήγμα από τον κορονοϊό

Η δημιουργία αυτού του ταμείου, που έρχεται να προστεθεί στα άλλα εργαλεία ανάκαμψης, είναι ένα «ευρωπαϊκό σημείο καμπής για να αντιμετωπιστεί μια άνευ προηγουμένου κρίση», σχολίασε ο Ιταλός επίτροπος στην ανάρτησή του.

Commissione propone un Fondo di Recovery da 750 miliardi che si aggiunge agli strumenti comuni già varati. Una svolta europea per fronteggiare una crisi senza precedenti. #NextGenerationEu

— Paolo Gentiloni (@PaoloGentiloni) May 27, 2020

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε σήμερα ένα πακέτο συνολικού ύψους 1,85 τρισεκ. ευρώ για τον επόμενο μακροπρόθεσμο προϋπολογισμό της ΕΕ και το ταμείο ανάκαμψης για τις οικονομίες που επλήγησαν από την πανδημία του κορονοϊού.

«Η Κομισιόν προτείνει σήμερα ένα νέο εργαλείο ανάκαμψης, που ονομάζεται Next Generation EU, εντός του ανανεωμένου μακροπρόθεσμου προϋπολογισμού της ΕΕ. Συνολικά, αυτό το Ευρωπαϊκό Σχέδιο Ανάκαμψης θα διαθέσει 1,85 τρισεκ. ευρώ για να βοηθήσει να εκκινήσει η οικονομία μας και να διασφαλίσει ότι η Ευρώπη θα ανακάμψει», ανέφερε η Κομισιόν σε ανακοίνωση.

Σημειώνεται ότι περισσότεροι είναι πλέον, οι νέοι ίδιοι πόροι της Ένωσης, μέσω φορολόγησης των ρύπων, των πλαστικών, των χρηματοοικονομικών συναλλαγών αλλά και των μεγάλων πολυεθνικών εταιριών που δραστηριοποιούνται στην εσωτερική αγορά.

Μιλώντας στο Ευρωκοινοβούλιο, η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν κάλεσε τους Ευρωπαίους να «παραμερίσουν τις παλιές προκαταλήψεις» και να στηρίξουν το σχέδιό της.

Ωστόσο κατέστησε σαφές ότι οι επιχορηγήσεις συνιστούν «επένδυση» για το μέλλον: «στην ενίσχυση της εσωτερικής αγοράς, στην ψηφιοποίηση της οικονομίας, στην Πράσινη Συμφωνία και στο σθένος».

«Είμαι μία επείγουσα και εξαιρετικού χαρακτήρα ανάγκη για μία επείγουσα και εξαιρετικού χαρακτήρα κρίση. Ας βάλουμε στην άκρη τις παλιές προκαταλήψεις. Είναι η ώρα της Ευρώπης, την ώρα που ενισχύονται οι διαφορές και οι ανισότητες… Η κρίση την οποία καλούμαστε τώρα να αντιμετωπίσουμε είναι τεράστια… Αλλά η ευκαιρία για την Ευρώπη είναι επίσης τεράστια, όπως και η ευθύνη μας για να πράξουμε αυτό που πρέπει στην κατάσταση αυτή», κατέληξε η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

Οι ανακοινώσεις της Φον Ντερ Λάιεν, σε έκτακτη σύνοδο της ολομέλειας της Ευρωβουλής, σηματοδοτούν ουσιαστικά την εκκίνηση μιας μακράς συζήτησης μέχρις ότου επιτευχθεί ομοφωνία μεταξύ των κρατών μελών και συμφωνία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Οι «φειδωλοί» (Αυστρία, Δανία, Ολλανδία, Σουηδία) έχουν υποστηρίξει τη λύση για προσωρινά και επιστρεπτέα δάνεια έκτακτης ανάγκης, οι χώρες του Νότου ζητούν κυρίως μεταβιβάσεις, η Ευρωβουλή ένα πακέτο τουλάχιστον €2 τρις και η πραγματική οικονομία, ρευστότητα για να “λαδωθούν” και να ξαναδουλέψουν τα γρανάζια της.

«Ράλι» για τα ευρωπαϊκά ομόλογα μετά τις εξαγγελίες

Ράλι έκαναν τα ομόλογα της νότιας Ευρώπης σήμερα, οδηγώντας τις αποδόσεις τους στο χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων δύο μηνών, ύστερα από τις αναφορές ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θέλει να ενεργοποιήσει 750 δισεκ. ευρώ για την οικονομική ανάκαμψη μετά την πανδημία.

Η απόδοση του 10ετούς ιταλικού ομολόγου υποχώρησε σε χαμηλό οκτώ εβδομάδων στο 1,463% και πριν από λίγο σημείωσε πτώση 5 μονάδων βάσης στο 1,58%. Η διαφορά απόδοσης (spread) μεταξύ του γερμανικού και του ιταλικού 10ετούς ομόλογου μειώθηκε στις 188,75 μονάδες βάσης.

Οι αποδόσεις των ισπανικών και πορτογαλικών 10ετών ομολόγων υποχώρησαν σε χαμηλό διμήνου, με πτώση 3 μονάδων βάσης.

Οι πρώτες αντιδράσεις

Την πρόταση της Κομισιόν για τη σύσταση Ταμείου Ανάκαμψης της ευρωπαϊκής οικονομίας ύψους 750 δισ. ευρώ χαιρέτισε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, με μήνυμά του στο διαδίκτυο, χαρακτηρίζοντάς την τολμηρή.

We welcome the @EU_Commission‘s bold proposal for a package of €750 billion, mainly in the form of grants funded via joint debt issuance.

The bar has been set high. Now it’s up to the @EUCouncil to rise to the occasion. #NextGenerationEU

— Prime Minister GR (@PrimeministerGR) May 27, 2020

«Ο πήχης έχει τοποθετηθεί ψηλά. Τώρα εξαρτάται από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων» τονίζει ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Μιλώντας σήμερα στην τηλεδιάσκεψη που διοργάνωσαν το Ινστιτούτο Brookings και το Miller Center του Πανεπιστημίου της Virginia, ο πρωθυπουργός χαρακτήρισε την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής «Όχι απλά θετική για την Ελλάδα, αλλά και για το ευρωπαϊκό εγχείρημα συνολικά» και μίλησε για επίδειξη αλληλεγγύης με χειροπιαστό τρόπο.

«Η Ελλάδα είναι από τις χώρες που επωφελούνται περισσότερο από τις προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, καθώς το ενισχυμένο “χρηματοδοτικό πακέτο” που της αναλογεί, ύψους δεκάδων δισεκατομμυρίων ευρώ, αντανακλά την ενισχυμένη αξιοπιστία της. Η Κυβέρνηση θα το αξιοποιήσει για να πυροδοτήσει τη δυναμική επανεκκίνηση της οικονομίας προς όφελος όλων των Ελλήνων. Με σύνεση και υπευθυνότητα, δεν θα το ξοδέψουμε, αλλά θα το επενδύσουμε για να μεταμορφώσουμε την Ελλάδα», δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Σ. Πέτσας.

«Φιλόδοξη» χαρακτήρισε ο υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας, την πρόταση της Κομισιόν για το «Ταμείο Ανάκαμψης». Πρόσθεσε δε, ότι η πρόταση «εδράζεται σε τέσσερις άξονες: Είναι γενναία, ευέλικτη, αφορά κυρίως σε επιχορηγήσεις και προκύπτει από κοινό ευρωπαϊκό δανεισμό».

Υπάρχουν θετικά σημεία αλλά και πολλά που χρήζουν διευκρινήσεων, είναι η πρώτη τοποθέτηση από πηγές του ΣΥΡΙΖΑ, όσον αφορά την πρόταση της Κομισιόν. Οι ίδιες πηγές ανέφεραν ότι «οι πανηγυρισμοί που σημειώνονται είναι τουλάχιστον επιπόλαιοι. Επίσης υπάρχουν πολλά επεισόδια να δούμε για το πώς θα καταλήξει η πρόταση μέχρι τη Σύνοδο Κορυφής, δεδομένων και των αντιδράσεων που διατυπώνονται».

Οι Ευρωπαίοι ηγέτες

Δύσκολες” διαπραγματεύσεις προέβλεψε η Καγκελάριος Άνγκελα Μέρκελ σχετικά με τις προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Σημαντικό οι πόροι να εκταμιεύονται κατά τρόπο που θα εξυπηρετεί την ανάκαμψη, τόνισε.

Ο καγκελάριος της Αυστρίας Σεμπάστιαν Κούρτς επέστησε την προσοχή στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή «να μην επικεντρωθεί υπερβολικά στη γαλλογερμανική πρόταση για το σχέδιο ανάκαμψης της ΕΕ ύψους δισεκατομμυρίων δολαρίων για να αντιμετωπισθεί η κρίση του κορονοϊού. «Αναμένω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα λάβει επίσης υπόψη και τις ιδέες της Αυστρίας, της Δανίας, της Σουηδίας και της Ολλανδίας. Σε αυτές τις διαπραγματεύσεις θα διασφαλίσουμε ότι λαμβάνονται υπόψη και τα δικά μας τα συμφέροντα», τόνισε σε συνέντευξή του η οποία δημοσιεύεται σήμερα στη γερμανική εφημερίδα «Die Welt».

Θετική είναι η αντίδραση της ιταλικής κυβέρνησης στην σημερινή πρόταση. «Το μήνυμα από τις Βρυξέλλες είναι εξαιρετικό, ακολουθεί την κατεύθυνση που έχει υποδείξει η Ιταλία. Μας χαρακτήρισαν οραματιστές διότι πιστέψαμε σε αυτό από την αρχή», τονίζει, μέσω διαδικτύου, ο Ιταλός πρωθυπουργός Τζουζέπε Κόντε και ζητά «να επιταχυνθεί η διαπραγμάτευση και να διατεθούν γρήγορα οι οικονομικοί πόροι».

Ο Γάλλος υπουργός Οικονομικών Μπρουνό Λεμέρ κάλεσε σήμερα όλα τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, «συμπεριλαμβανομένων των τεσσάρων οικονόμων» (Ολλανδία, Δανία, Αυστρία και Σουηδία), να στηρίξουν το «ιστορικό» σχέδιο ανάκαμψης που παρουσίασαν οι Βρυξέλλες. Σε μήνυμά του στο Twitter, o πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν χαιρέτισε από την πλευρά του μια «ουσιαστική ημέρα για την Ευρώπη», υπενθυμίζοντας ότι η γαλλο-γερμανική συμφωνία που είχε επιτύχει με την καγκελάριο Άγγελα Μέρκελ την περασμένη εβδομάδα ήταν η βάση γι’ «αυτήν την πρόοδο».

Jour essentiel pour l’Europe : @vonderleyen propose un plan de relance inédit de 750 Md€ pour les régions et secteurs en difficulté. L’accord franco-allemand a permis cette avancée. Nous devons aller vite et adopter un accord ambitieux avec tous nos partenaires européens.

— Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) May 27, 2020

Είναι μια μεγάλη ημέρα για την Ευρώπη, τόνισε ο αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Μαργαρίτης Σχοινάς αναφορικά με την κατάθεση της πρότασης της Κομισιόν, στον τον τηλεοπτικό σταθμό «Σκάι». Είπε πως πρόκειται για μια στιγμή όπου η Ευρώπη ξεπερνά λίγο τους περιορισμούς τους και δείχνει ότι σε στιγμές κρίσης είναι ικανή να κινητοποιήσει πρωτοφανή μέσα που δεν είχαμε ποτέ στο παρελθόν στη διάθεσή μας.

Ως προς την έγκριση της πρότασης αυτής της Κομισιόν από τα κράτη-μέλη της ΕΕ, ο κ. Σχοινάς παρατήρησε πως έχει αναπτυχθεί μια δυναμική και ότι υπάρχει μια σύγκλιση στις πρωτεύουσες της Ένωσης, ότι αυτή η συγκυρία δεν πρέπει να χαθεί για την Ευρώπη.

Δήλωση του Υπουργού Οικονομικών κ. Χρήστου Σταϊκούρα και του Προέδρου του Συμβουλίου Οικονομικών Εμπειρογνωμόνων κ. Μιχάλη Αργυρού σχετικά με την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το νέο εργαλείο ανάκαμψης, “Next Generation EU”:

«Από την αρχή της κρίσης του κορονοϊού, η Ελληνική Κυβέρνηση συμμετέχει ενεργά, και με εποικοδομητικό τρόπο, στις εντατικές συζητήσεις που διεξάγονται σε ευρωπαϊκό επίπεδο, αφενός για την αντιμετώπιση των άμεσων οικονομικών συνεπειών της κρίσης (πακέτο ρευστότητας, δηλαδή SURE, EIB Fund και ESM Coronavirus Crisis Response), αφετέρου για τη διαμόρφωση της υποδομής που είναι απαραίτητη, σε επίπεδο Ένωσης, για τη γρήγορη ανάκαμψη της ευρωπαϊκής οικονομίας.

Στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της 23ης/4/2020 και στο Eurogroup της 15ης/5/2020, ο Πρωθυπουργός και ο Υπουργός Οικονομικών αντίστοιχα, εξέφρασαν τις θέσεις της χώρας αναφορικά με τα απαραίτητα χαρακτηριστικά της υποδομής αυτής. Συγκεκριμένα, ο Πρωθυπουργός και ο Υπουργός Οικονομικών κατέθεσαν τις θέσεις της Ελλάδας αναφορικά με:

– το ύψος,

– την αναλογία επιχορηγήσεων και δανείων,

– τη μέθοδο της κατανομής των ποσών,

– τη μέθοδο χρηματοδότησης, και

– τον εμπροσθοβαρή χαρακτήρα

των υπό διαμόρφωση προγραμμάτων που θα στηρίξουν την Ευρωπαϊκή οικονομική ανάκαμψη.

Σήμερα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε τις προτάσεις της για τη δημιουργία ενός συνολικού πλαισίου, που αποβλέπει στην ανάκαμψη της ευρωπαϊκής οικονομίας. Οι προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ανταποκρίνονται σε μεγάλο βαθμό στις θέσεις της Ελληνικής Κυβέρνησης. Ειδικότερα, το προτεινόμενο πλαίσιο οικονομικής ανάκαμψης “Next Generation EU” χαρακτηρίζεται από:

– Μια πολύ σημαντική δημοσιονομική παρέμβαση, συνολικού ύψους 750 δισ. ευρώ, για το σύνολο της ευρωπαϊκής οικονομίας. Το ποσό που αναλογεί στην Ελλάδα εκτιμάται ότι θα ανέλθει, σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, περίπου στα 32 δισ. ευρώ.

– Μια σωστή, υπό τις παρούσες οικονομικές περιστάσεις, κατανομή μεταξύ επιχορηγήσεων (500 δισ. ευρώ) και δανείων (250 δισ. ευρώ). Για την Ελλάδα, οι προτεινόμενες επιχορηγήσεις εκτιμώνται στην περιοχή των 22,5 δισ. ευρώ και τα δάνεια στην περιοχή των 9,5 δισ. ευρώ.

– Την κατάλληλη, υπό τις σημερινές οικονομικές περιστάσεις, μέθοδο χρηματοδότησης, δηλαδή μακροχρόνιο δανεισμό σε επίπεδο Ένωσης.

– Τον κατάλληλο, υπό τις παρούσες περιστάσεις, εμπροσθοβαρή χαρακτήρα.

Σε ό,τι αφορά την Ελλάδα, η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προβλέπει για την προσεχή τετραετία (2021-2024) επιχορηγήσεις που εκτιμώνται στην περιοχή του 3% του ΑΕΠ ετησίως.

Παράλληλα, προβλέπει σημαντικές επιχορηγήσεις για τις χώρες των οποίων οι οικονομίες είναι πιο ευάλωτες στη συμμετρική κρίση του κορονοϊού.

Το πρόγραμμα “Next Generation EU” θα ενταχθεί στο Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο 2021-2027 και περιλαμβάνει τρεις πυλώνες.

Ο πρώτος, και κυριότερος σε μέγεθος, πυλώνας, θα χρηματοδοτήσει τα εθνικά σχέδια ανάκαμψης, τα οποία τα κράτη-μέλη θα καταρτίσουν με βάση τις επενδυτικές και μεταρρυθμιστικές τους προτεραιότητες, που αποτυπώνονται στο Ευρωπαϊκό Εξάμηνο και με αναφορά στους άξονες της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής Βιώσιμης Ανάπτυξης. Ο δεύτερος πυλώνας αναφέρεται στη στήριξη υγιών επιχειρήσεων μέσα από κεφαλαιακή ενίσχυση, κινητοποίηση ιδιωτικών επενδύσεων και ενίσχυση της στρατηγικής αυτονομίας της ευρωπαϊκής οικονομίας. Ο τρίτος πυλώνας εστιάζει σε δράσεις πρόληψης και προετοιμασίας της Ε.Ε. έναντι μελλοντικών υγειονομικών κρίσεων.

Συμπερασματικά, η πρόταση της Επιτροπής χαρακτηρίζεται από επαρκή βαθμό φιλοδοξίας, ευελιξία, αλληλεγγύη και αναγνώριση της ισχυρής οικονομικής αλληλεξάρτησης μεταξύ των κρατών-μελών της Ε.Ε. Ταυτόχρονα, χαρακτηρίζεται από τον απαραίτητο οικονομικό ρεαλισμό, και θέτει τις βάσεις για τη διαμόρφωση ενός κατάλληλου μείγματος νομισματικής, δημοσιονομικής και διαρθρωτικής πολιτικής, σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο.

Επιπλέον, η εξυπηρέτηση και αποπληρωμή του κοινού δανεισμού, εκτείνεται σε σημαντικό βάθος χρόνου, αρχής γενομένης από το 2028, έως και το 2058.

Υπ’ αυτό το πρίσμα, η πρόταση θέτει τις κατάλληλες βάσεις για την οικονομική ανάκαμψη, τη στήριξη της αγοράς εργασίας και την κοινωνική συνοχή σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.

Η Ελληνική Κυβέρνηση, όπως πράττει μέχρι σήμερα, θα συνεχίσει να συμμετέχει στις διαπραγματεύσεις που θα ακολουθήσουν επί των προτάσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με δημιουργικό τρόπο, έχοντας πάντα ως γνώμονα την οικονομική και κοινωνική ευημερία στην Ελλάδα και στην Ευρώπη.

Προσβλέπουμε σε μια γρήγορη και αποτελεσματική συμφωνία στη βάση των προτάσεων της Επιτροπής και στην όσο το δυνατόν συντομότερη υλοποίηση του σχεδίου ανάκαμψης της ευρωπαϊκής οικονομίας, ώστε η υγειονομική κρίση να ξεπεραστεί το ταχύτερο και με τις λιγότερες δυνατές οικονομικές και κοινωνικές επιπτώσεις».

