Κ. Μητσοτάκης: Θετική όχι μόνο για την Ελλάδα αλλά και για το ευρωπαϊκό εγχείρημα η απόφαση της Κομισιόν

Μοιράσου το άρθρο:

“Όχι απλά θετική για την Ελλάδα, για το ευρωπαϊκό εγχείρημα συνολικά” χαρακτήρισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την ευρωπαϊκή οικονομία, μιλώντας στην τηλεδιάσκεψη που διοργάνωσαν το Ινστιτούτο Brookings και το Miller Center του Πανεπιστημίου της Virginia.

«Χαιρετίζουμε τη φιλόδοξη πρόταση της Κομισιόν για ένα πακέτο 750 δισ. ευρώ, κυρίως υπό τη μορφή επιχορηγήσεων που θα χρηματοδοτηθούν μέσω κοινής έκδοσης χρέους…Ο πήχης έχει τεθεί ψηλά. Τώρα εναπόκειται στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο να ανταποκριθεί”, έγραψε στο twitter ο πρωθυπουργός.

We welcome the @EU_Commission’s bold proposal for a package of €750 billion, mainly in the form of grants funded via joint debt issuance.

The bar has been set high. Now it’s up to the @EUCouncil to rise to the occasion. #NextGenerationEU

— Prime Minister GR (@PrimeministerGR) May 27, 2020

Ο κ. Μητσοτάκης πρόσθεσε ότι η ΕΕ δεν έχει προχωρήσει ποτέ προς τα εμπρός με απολύτως γραμμικό τρόπο, αφού υπάρχουν “περίοδοι παράλυσης που ακολουθούνται από μεγάλα άλματα” λέγοντας ότι θα είναι ένα τεράστιο βήμα για την Ευρωπαϊκή Ένωση αν οδηγηθεί τελικά σε κοινή έκδοση χρέους, ακόμη και στο επίπεδο της Κομισιόν, για να χρηματοδοτήσει ένα πρόγραμμα που θα επικεντρώνεται σε ενίσχυση επιχειρήσεων και όχι σε δάνεια.

Aναφερόμενος στις εξελίξεις με τον κορονοϊό και την αντιμετώπιση της επιδημίας, o κ. Μητσοτάκης δήλωσε “ιδιαίτερα περήφανος που έχουμε καταφέρει μέσα από την αντίδραση σε αυτή την κρίση να αλλάξουμε την εικόνα της χώρας” και απέδωσε την επιτυχία της Ελλάδας σε τέσσερα κρίσιμα στοιχεία: στην ταχύτητα λήψης δύσκολων αποφάσεων, στην ειλικρινή επικοινωνία με τους πολίτες, την οποία ανέλαβαν οι ειδικοί, στην άμεση ενίσχυση του συστήματος υγείας και στην προστασία των ευάλωτων πληθυσμιακών ομάδων, η οποία είχε ως αποτέλεσμα να προφυλαχθούν και οι δομές φροντίδας ηλικιωμένων από τον κορονοϊό.

“Τα μοντέλα μας λένε ότι εάν είχαμε καθυστερήσει έστω κατά μία ή δύο εβδομάδες η πορεία της επιδημίας θα ήταν τελείως διαφορετική», είπε ο πρωθυπουργός, προσθέτοντας ότι ο λόγος δόθηκε στους ειδικούς.

Ο πρωθυπουργός περιέγραψε και τις κινήσεις που δρομολογήθηκαν για την ενίσχυση του Εθνικού Συστήματος Υγείας με τον διπλασιασμό των δυνατοτήτων των Μονάδων Εντατικής Θεραπείας σε διάστημα λίγων εβδομάδων. Τόνισε δε ότι το υγειονομικό προσωπικό έκανε εξαιρετική δουλειά, τονίζοντας πως δεν σημειώθηκε καμία απώλεια εργαζομένου στην Υγεία από τον Covid-19.

Τέλος ο κ. Μητσοτάκης εξέφρασε την ικανοποίησή του για την διεθνή αναγνώριση για τη διαχείρισης της κρίσης, προσθέτοντας, ωστόσο, πως τα δύσκολα εξακολουθούν να βρίσκονται μπροστά μας, όπως και η πιο πολύπλοκη πρόκληση του ανοίγματος αφορά το πώς γίνεται το άνοιγμα προς τους ταξιδιώτες από το εξωτερικό.

Πηγή: ΕΡΤ1, ΑΠΕ-ΜΠΕwww.ert.gr

Μοιράσου το άρθρο: