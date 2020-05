Αφιέρωμα στον Joe Cocker

Μοιράσου το άρθρο:

O Joe Cocker είναι από τους πιο αγαπημένους ξένους καλλιτέχνες στη χώρα μας. Το κοινό του έχει μια πολύ ευρεία ηλικιακή γκάμα, ξεκινώντας από τους σημερινούς 60χρόνους που τον γνώρισαν μέσα από την εμφάνισή του στην ταινία του Woodstock και την επέκτεινε κι άλλο το 1974, ερμηνεύοντας τη σύνθεση των Billy Preston/Bruce Fischer “You are so beautiful”. Και δεν σταμάτησε εκεί.

Συνέχισε με το “Up where we belong” ντουέτο με την Jennifer Warnes μέσα από το soundtrack της ταινίας An Officer and a Gentleman (1982) για το οποίο κέρδισε βραβείο Grammy. Η δεκαετία του 80 εκτίναξε την καριέρα του με επιτυχίες όπως “You Can Leave Your Hat On”, “When the Night Comes”, “Unchain My Heart” (πρώτη εκτέλεση από τον Ray Charles) και “Talking Back To The Night”, με βασικό χαρακτηριστικό καριέρας ότι δεν έχασε ποτέ την επαφή του με το κοινό. Γεννήθηκε στις 20 Μαΐου 1944 και έφυγε από τη ζωή στις 22 Δεκεμβρίου 2014, σε ηλικία 70 ετών από καρκίνο των πνευμόνων, ενώ έως το 1991 κάπνιζε 40 τσιγάρα την ημέρα.

