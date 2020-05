Χ. Θεοχάρης στην ΕΡΤ: «Από χώρες της γειτονιάς μας οι πρώτοι τουρίστες» (video)

Μοιράσου το άρθρο:

Τη διαβεβαίωση ότι πριν το τέλος Μαΐου θα είναι έτοιμη η λίστα των χωρών από τις οποίες θα επιτρέπεται να έρχονται τουρίστες στην Ελλάδα έδωσε ο υπουργός Τουρισμού, σε συνέντευξή του στην ΕΡΤ. Ο Χάρης Θεοχάρης έδωσε διευκρινίσεις για τα δύο στάδια απελευθέρωσης του τουρισμού από το εξωτερικό, καθώς και για άλλα κρίσιμα ζητήματα.

Ο κ. Θεοχάρης ανέφερε ότι δεν έχει ακόμη οριστικοποιηθεί η λίστα, τονίζοντας ότι τα θέματα ασφάλειας έχει εμπιστευτεί ο πρωθυπουργός και η κυβέρνηση στην επιτροπή των επιδημιολόγων, στον Ε.Ο.Δ.Υ.

«Είμαστε σε συνεργασία μαζί τους», είπε, τονίζοντας: «Φυσικά μιλάμε για χώρες της γειτονιάς μας. Αυτές θα είναι και οι πιο εύκολες για να έρθουν τουρίστες»

Υπογράμμισε ότι έχει ζητηθεί από τον Ε.Ο.Δ.Υ. να εξετάσει τις χώρες της βόρειας Ευρώπης όπως τη Γερμανία, της Βαλκανικής από τη Βουλγαρία μέχρι τη Βαλτική αλλά και από την ευρύτερη γειτονιά μας, την Κύπρο, το Ισραήλ και άλλες χώρες της περιοχής.

«Στο πρώτο στάδιο περιμένουμε από τον Ε.Ο.Δ.Υ. να μας δώσει μια λίστα των χωρών στις οποίες θεωρεί ότι τα επιδημιολογικά στοιχεία είναι τέτοια που επιτρέπουν να έρθουν με σχετική ασφάλεια τουρίστες.

Πριν το τέλος του μήνα θα έχουμε τη λίστα των χωρών της πρώτης φάσης και αμέσως μετά θα έχουμε τη λίστα των χωρών της δεύτερης φάσης που εκεί πια θέλουμε να ανοίξουμε πιο γενικευμένα, από περισσότερα αεροδρόμια. Στην αρχή, τις πρώτες 15 ημέρες, κρατάμε τον έλεγχο μέσω του “Ελευθέριος Βενιζέλος” ώστε η Πολιτική Προστασία να μπορεί να ιχνηλατήσει, να μετρήσει, να δούμε ότι όλα πάνε καλά» σημείωσε ο Χάρης Θεοχάρης.

Λίστα απαγόρευσης για χώρες

Ο υπουργός Τουρισμού εξήγησε ότι θα γίνει σταδιακά η διαδικασία στη δεύτερη φάση που θα εξαρτηθεί από τα επιδημιολογικά δεδομένα: «Αν μας δώσουν το ΟΚ οι γιατροί μας, τότε θα πάμε στο δεύτερο στάδιο, στο οποίο πια θα έχουμε μία μικρή σχετικά – ελπίζουμε – λίστα», στην οποία «θα υπάρχει απαγόρευση». Αυτή η λίστα, πρόσθεσε, θα επανεξετάζεται σε τακτά χρονικά διαστήματα, «ώστε η Επιτροπή να αφαιρεί – ελπίζουμε – από αυτή τη λίστα απαγορεύσεις».

Την προσεχή εβδομάδα η θεσμοθέτηση υγειονομικών πρωτοκόλλων

Για τα υγειονομικά πρωτόκολλα στα ξενοδοχεία, ο υπουργός είπε ότι «τα στείλαμε σήμερα στους υπεύθυνους των συλλογικών τους οργάνων». Επισήμανε ότι το τελευταίο άρθρο στο νομοσχέδιο του υπουργείου Τουρισμού για τον καταδυτικό τουρισμό «επιτρέπει αυτά τα πρωτόκολλα να γίνουν και νόμος και υποχρέωση των ξενοδοχείων και των τουριστικών επιχειρήσεων», διευκρινίζοντας ότι θα θεσμοθετηθούν στις αρχές της επόμενης εβδομάδας. Συμπλήρωσε, όμως, ότι η ενημέρωση των ξενοδόχων θα ξεκινήσει από τώρα για να προετοιμαστούν.

Το ζήτημα των τεστ για κορονοϊό στους ξένους τουρίστες

Ερωτηθείς για το θέμα της μη διενέργειας υποχρεωτικών τεστ στους τουρίστες, ο κ. Θεοχάρης απάντησε ότι η απόφαση ελήφθη «πρακτικά από τους ίδιους τους γιατρούς».

Υπογράμμισε ότι τα όργανα που βγάζουν τέτοιες οδηγίες, όπως το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων (ECDC), «λένε ότι έχει λίγη αξία να γίνουν αυτά τα τεστ».

«Δεν θα είχαμε κάποιο πρόβλημα να γίνουν τα τεστ εάν αυτό θα διευκόλυνε τις τουριστικές ροές. Όμως μας λένε ότι στην πραγματικότητα υπάρχει λίγη αξία αυτό. Ήδη τα χαρακτηριστικά όπως διαμορφώνονται και τώρα και ενάμιση μήνα αργότερα (…)θα έχουν λίγη αξία, μεγάλο κόστος χωρίς μεγάλο όφελος» είπε χαρακτηριστικά.

Διάψευση δημοσιεύματος της Χουριέτ

Ο υπουργός Τουρισμού διέψευσε το πρωτοσέλιδο δημοσίευμα της Χουριέτ για κοινή διαφημιστική καμπάνια με την Τουρκία. «Δεν υπήρξε καμία συμφωνία για κάτι τέτοιο», είπε και έθεσε το ερώτημα: «Πώς θα μπορούσε να υπάρξει συμφωνία όταν έχουμε εντελώς διαφορετικά επιδημιολογικά χαρακτηριστικά;»

Ανέφερε ότι υπήρξε συνομιλία με τον Τούρκο ομόλογό του και διευκρίνισε: «Έχουν στείλει επιστολές σε 70 χώρες σε μια προσπάθεια να διαφημίσουν πόσο καλά έχουν αντιμετωπίσει τον ιό. θα μου επιτρέψετε εγώ να έχω τις αμφιβολίες μου γι’ αυτό».

«Κατανοητό αυτό που προσπαθούν να κάνουν, να πάρουν λίγη από την παγκόσμια αίγλη που η χώρα μας έχει αυτή τη στιγμή αλλά απέχει από την πραγματικότητα, δυστυχώς» κατέληξε ο κ. Θεοχάρης.

Η επανεκκίνηση του τουρισμού στα ξένα ΜΜΕ

Το σχέδιο για τον τουρισμό κάνει τον γύρο του κόσμου. Όλα τα μεγάλα ειδησεογραφικά πρακτορεία κάνουν εκτενή αναφορά, ενθαρρύνοντας μάλιστα τους ξένους τουρίστες να κάνουν διακοπές στην Ελλάδα.

Το BBC μεταδίδει ότι στην Ευρώπη μία σειρά από χώρες εξετάζουν πως θα αναζωογονήσουν την βιομηχανία τουρισμού και παράλληλα να κρατήσουν τους πάντες ασφαλείς. Η Ελλάδα, για παράδειγμα, σχεδιάζει να ξεκινήσει την τουριστική περίοδο στις 15 Ιουνίου και να επιτρέψει τις διεθνείς πτήσεις από την 1η Ιουλίου.

«Οι τουρίστες που φτάνουν στην Ελλάδα δεν θα μπαίνουν σε καραντίνα. Ωστόσο ίσως χρειαστεί να υποβληθούν σε εξετάσεις για τον κορονοϊό κατά την άφιξή τους και θα πρέπει να ακολουθούν αυστηρούς κανόνες υγιεινής καθ’ όλη τη διάρκεια του ταξιδιού τους» αναφέρει το ισπανικό πρακτορείο ειδήσεων EFE.

«Η Ελλάδα θα καλωσορίσει τους τουρίστες από τον επόμενο μήνα. Τα ξενοδοχεία ανοίγουν ξανά από τις 15 Ιουνίου και οι διεθνείς πτήσεις ξεκινούν τον Ιούλιο», μετέδωσε το αυστραλιανό τηλεοπτικό δίκτυο Sky News Australia.

H βρετανική εφημερίδα The Guardian γράφει πως η Ελλάδα ζεσταίνει τις μηχανές της τουριστικής της βιομηχανίας, ανακοινώνοντας πως οι παραθεριστές θα μπορούν να επιστρέψουν στις παραλίες της μέσα στην επόμενη εβδομάδα.

Η γερμανική Die Welt παρουσιάζει τους κανόνες που θα ισχύσουν για όσους θα κάνουν διακοπές στη χώρα μας, ενώ το αμερικανικό Bloomberg το χρονοδιάγραμμα για την επανεκκίνηση της τουριστικής περιόδου. To ΑΒC σχολιάζει πως μετά τον περιορισμό του κορονοϊού, το επόμενο μεγάλο στοίχημα για την Ελλάδα θα είναι ο τουρισμός.

Εν αναμονή πρωτοκόλλων για τα κάμπινγκ

Με αγωνία αναμένουν οι ιδιοκτήτες κάμπινγκ τις ανακοινώσεις για τα πρωτόκολλα που θα πρέπει να ακολουθήσουν προκειμένου να υποδεχτούν τουρίστες.

Τα κάμπινγκ 12μηνης λειτουργίας θα ανοίξουν την 1η Ιουνίου. Κι εδώ θα τηρείται το τρίπτυχο: αποστάσεις, απολύμανση, αντισηπτικά. Οι ιδιοκτήτες κάμπινγκ αναφέρουν ότι το Check in θα γίνεται ηλεκτρονικά ή σε υπαίθριο χώρο. Οι κατασκηνωτές θα μπορούν να κάνουν παραγγελίες φαγητού και στη σκηνή τους.

Στη δεύτερη θέση η Ελλάδα με «Γαλάζιες σημαίες»

Καθαρές και μαγευτικές παραλίες, 497 ελληνικές ακτές κέρδισαν φέτος τη «Γαλάζια σημαία», κάτι που φέρνει την Ελλάδα στη 2η θέση ανάμεσα σε 47 χώρες.

Πηγή: ΕΡΤ

Ρεπορτάζ: Μάριος Κωνσταντινίδης, Βαγγέλης Μητρούσιας

Επιμέλεια για ξένα ΜΜΕ: Άννα Παπασωτηρίουwww.ert.gr

