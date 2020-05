Επαναλειτουργία 200 αρχαιολογικών χώρων-Διεθνή ΜΜΕ στραμμένα στον Ιερό Βράχο (video)

Μοιράσου το άρθρο:

Οι στιγμές ήταν ιδιαίτερες στην Ακρόπολη, όπου και δόθηκε η εκκίνηση επαναλειτουργίας 200 αρχαιολογικών χώρων με ειδικά πρωτόκολλα ασφαλούς χρήσης, Ο Ιερός Βράχος που δεν έχει κλείσει ποτέ σε καιρούς ειρήνης για τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα, άνοιξε παρουσία της Προέδρου της Δημοκρατίας και της υπουργού Πολιτισμού κι έλαβε ευρύτατη δημοσιότητα. Τα μεγαλύτερα ξένα δίκτυα έστειλαν ανταποκριτές για αυτοψία και τα σχόλια επισημαίνουν ότι «μετά την απίστευτη επιτυχία της στην καταπολέμηση του κορονοϊού, η Ελλάδα ανοίγει και πάλι τους εμβληματικούς αρχαιολογικούς της χώρους».

Το αμερικανικό ειδησεογραφικό δίκτυο ABC, με ανταποκριτή τον Τζέιμς Λόνγκμαν, μετέδωσε ότι «υπάρχουν χώρες, όπως η Ελλάδα που τα πήγαν καλύτερα και άλλες που δεν τα πήγαν τόσο καλά», ενώ το οδοιπορικό από τον ιερό βράχο της Ακρόπολης, εμπλουτίστηκε με εικόνες από πανέμορφες παραλίες.

Greece has long been Europe’s black sheep. Now it’s leading the way. My thoughts from Athens

Unlikely underdog Greece is beating coronavirus. But like all ancient heroes, the test isn’t over: Reporter’s notebook ⁦@ABC⁩

— James Longman (@JamesAALongman) May 18, 2020

Σε ζωντανή μετάδοση, το βρετανικό SKY News, το τουρκικό ΝΤV και πολλά από τα σημαντικότερα πρακτορεία του κόσμου, όπως το Γαλλικό και το Reuters μετέδωσαν σε όλον τον πλανήτη τις εικόνες από την Ακρόπολη.

La Acrópolis de Atenas, donde se encuentra el célebre Partenón, reabrió al público hoy, al igual que todos los sitios arqueológicos de Grecia, luego de haber cerrado por 2 meses por la pandemia del #COVID19.

Vía AFP pic.twitter.com/FtLcxghzkB

— OPR (@OPR_Noticias) May 18, 2020

«Η Ελλάδα είχε πραγματικά μεγάλη επιτυχία στη μάχη με την πανδημία», τόνισε ο υπουργός Εξωτερικών της Γερμανίας, Χάικο Μάας και ευχήθηκε η χώρα να μπορέσει φέτος να υποδεχθεί τουρίστες και να μπορέσει και ο ίδιος φέτος να κάνει διακοπές στην Κρήτη.

Even with a face mask it’s impossible to ruin this view! Open air archaeological sites in Greece have now reopened to the public after #COVID19 restrictions. Have you ever visited the #Acropolis of Athens? pic.twitter.com/upx9adY7gX

— DW Culture (@dw_culture) May 18, 2020

Λ. Μενδώνη: Οι αρχαιολογικοί χώροι λειτουργούν με απόλυτη ασφάλεια

Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου,συνοδευόμενη από την υπουργό Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη, στην Ακρόπολη, έκανε λόγο για παγκόσμιο μνημείο πολιτισμού, το κάλλος και η αρμονία του οποίου έχουν εμπνεύσει και θα συνεχίζουν εσαεί να εμπνέουν ολόκληρο τον κόσμο. «Τα μάρμαρα έλαμπαν στον ήλιο, όπως στον στίχο του Γιώργου Σεφέρη», υπογράμμισε και πρόσθεσε ότι «και με τη φροντίδα στα μοναδικά πολιτιστικά μας μνημεία, με την αγάπη και την αναγνώριση στη διαιώνια αξία τους -και την αυστηρή, βέβαια, τήρηση των υγειονομικών μέτρων- θα σηκωθούμε όλοι μαζί λίγο ψηλότερα».

Στο μεταξύ, το Υπουργείο Πολιτισμού, αναβάθμισε τις παρεχόμενες υπηρεσίες στους αρχαιολογικούς χώρους. Το επιπλέον προσωπικό φύλαξης στην Ακρόπολη είναι συν 30 ανά βάρδια.

Μέτρα αυτοπροστασίας στους αρχαιολογικούς χώρους

Απόσταση 1,5 μέτρου μέσα στον αρχαιολογικό χώρο και

στην αναμονή για την έκδοση εισιτηρίου.

Υποχρεωτική η χρήση μάσκας για τους ξεναγούς.

Χρήση ασύρματης ξενάγησης.

Περισσότεροι από 200 αρχαιολογικοί χώροι, σε όλη την Ελλάδα, άνοιξαν τις πύλες τους, μετά από δύο μήνες. Η είσοδος ήταν ελεύθερη, λόγω του εορτασμού της Διεθνούς Ημέρας Μουσείων.

Το θερινό ωράριο που ισχύει στους μεγαλύτερους αρχαιολογικούς χώρους είναι από τις 8 το πρωί έως τις 8 το βράδυ.

ΕΡΤ1-Ρεπορτάζ: Ειρήνη Βασάλου, Κλειώ Νικολάου, Πιέρρος Τζανετάκοςwww.ert.gr

Μοιράσου το άρθρο: