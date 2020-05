Γαλλο-γερμανική πρόταση €500 δισ. για την ανάκαμψη της Ευρωπαϊκής οικονομίας (video)

Μοιράσου το άρθρο:

Τηλεδιάσκεψη πραγματοποίησαν η Άνγκελα Μέρκελ και ο Εμανουέλ Μακρόν. Παρουσίασαν νέα πρωτοβουλία για την ανάκαμψη της ευρωπαϊκής οικονομίας μετά την πανδημία.

Ευρωπαϊκό «ταμείο ανάκαμψης» ύψους 500 δισεκατομμυρίων ευρώ εισηγούνται η Καγκελάριος Άγγελα Μέρκελ και ο Πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν, με στόχο την αντιμετώπιση των οικονομικών συνεπειών της πανδημίας του κορονοϊού.

Σύμφωνα με την Sueddeutsche Zeitung, η Ευρωπαϊκή Ένωση θα αντλήσει 500 δισεκατομμύρια ευρώ από τις αγορές, με την ακριβή διαμόρφωση του πλαισίου να καθορίζεται τις επόμενες ημέρες από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. «Τα χρήματα θα διατεθούν στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προϋπολογισμού, ιδιαίτερα σε χώρες που έχουν πληγεί περισσότερο από την πανδημία του κορονοϊού και μάλιστα ως επιχορηγήσεις και όχι ως δάνεια».

Το ταμείο «θα διαθέσει χρήματα για τους τομείς και τις περιοχές οι οποίες έχουν πληγεί βαρύτερα. Η συνοχή στην Ε.Ε. έχει τεθεί σε κίνδυνο λόγω των συνεπειών του κορονοϊού», δήλωσε η κυρία Μέρκελ κατά την διάρκεια συνέντευξης Τύπου που παραχώρησε με τηλεδιάσκεψη με τον Γάλλο Πρόεδρο και τόνισε ότι «στόχος είναι η Ευρώπη να βγει από αυτή την κρίση ενισχυμένη, ενωμένη και αλληλέγγυα».

«Αυτή είναι μια κρίση έκτασης άνευ προηγουμένου. Η πανδημία απαιτεί μια κοινή προσπάθεια, η οποία θα είναι ευρωπαϊκή», δήλωσε από την πλευρά του ο κ. Μακρόν και εξέφρασε την ελπίδα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να υιοθετήσει την γερμανογαλλική πρόταση.

Όπως αναφέρει η Frankfurter Allgemeine Zeitung αναλύοντας την γερμανογαλλική πρωτοβουλία, η Ευρωπαϊκή Ένωση θα αντλεί χρήματα από τις αγορές και θα τα δίνει – στο πλαίσιο του πολυετούς χρηματοδοτικού πλαισίου της Ε.Ε. – ως βοήθεια στα κράτη – μέλη που πλήττονται από την κρίση.

Η εφημερίδα αναφέρει ότι η Γερμανία για πολύ καιρό ήταν επιφυλακτική στο να δοθούν ως επιχορήγηση τέτοια χρήματα, τα οποία θα προέρχονταν από δανεισμό, διότι με αυτόν τον τρόπο τα ευρωπαϊκά χρέη δεν θα έπρεπε να αποπληρωθούν από το κράτος που εισπράττει, αλλά από κοινού και μάλλον μέσω του ευρωπαϊκού προϋπολογισμού ή ιδίων εσόδων της Ε.Ε. «Ως προς αυτό το θέμα η ομοσπονδιακή κυβέρνηση προφανώς μετακινήθηκε», σημειώνει η FAZ.

Η Γαλλία από τη δική της πλευρά έκανε την υποχώρηση να δεχτεί αυτοί οι πόροι να μοιραστούν μέσω του προϋπολογισμού, συνεχίζει η ανάλυση. Ισχύουν πλέον, βάσει αυτού του σχεδίου, οι κανόνες του ευρωπαϊκού προϋπολογισμού και θα χρηματοδοτούνται μόνο προγράμματα και όχι ο κρατικός προϋπολογισμός μεμονωμένων κρατών – μελών. «Μια περαιτέρω διαφορά σε σχέση με τα κορονο-ομόλογα είναι ότι η κοινή ανάληψη κινδύνου για αυτά τα χρέη είναι περιορισμένη στον όγκο των εγγυήσεων στον προϋπολογισμό», εξηγεί η εφημερίδα.

Ένα τέτοιο πρόγραμμα, αναφέρεται, θα πρέπει να εγκριθεί με ομοφωνία. Η διεύρυνση του πλαισίου του προϋπολογισμού της Ε.Ε. πρέπει επιπλέον να κυρωθεί από όλα τα κράτη – μέλη της Ε.Ε. και στην Γερμανία από την Bundestag. Σύμφωνα με την FAZ, υπάρχει ερωτηματικό σε ό,τι αφορά το εάν όλα τα κράτη – μέλη θα δεχθούν τελικά αυτή την πρόταση. Από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στο τέλος της προηγούμενης εβδομάδας έλεγαν ότι «πρέπει να γίνει ακόμη αρκετή δουλειά προκειμένου να πειστούν» όλοι, καταλήγει η εφημερίδα.

Την ικανοποίησή της εξέφρασε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν για την «εποικοδομητική πρόταση της Γαλλίας και της Γερμανίας» για την ανάκαμψη της ευρωπαϊκής οικονομίας μετά την πανδημία του νέου κορονοϊού.

Την πρόταση, χαιρετίζει ο πρόεδρος του Ευρωκοινοβουλίου Νταβίντ Σασόλι. Σε ανάρτησή του στο προσωπικό του λογαριασμό στο Twitter, ο κ. Σασόλι χαρακτήρισε την πρόταση της Γαλλίας και της Γερμανίας ένα θετικό σημείο εκκίνησης και προτρέπει για την επίτευξη του φιλόδοξου στόχου που συστήνεται από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Την πρόταση που εισηγούνται η Γερμανία και η Γαλλία, χαιρετίζει και ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Σαρλ Μισέλ, κάνοντας λόγο για ένα βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση και καλεί και τα 27 κράτη-μέλη της ΕΕ να εργαστούν με πνεύμα συμβιβασμού μόλις η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υποβάλει μια πρόταση. «Η επανεκκίνηση και ο μετασχηματισμός των οικονομιών μας που πλήττονται από την πανδημία του κορονοϊού είναι καίριας σημασίας» σημειώνει καταληκτικά.

