Ρεκόρ θερμοκρασιών το Σαββατοκύριακο-Κανόνες και μέτρα στις οργανωμένες παραλίες (video+live)

Από τις 8 το πρωί άνοιξαν οι 515 οργανωμένες παραλίες που λειτουργούν στην Ελλάδα. Σε αρκετές περιοχές καταγράφηκε από χτες ήδη ρεκόρ μεγίστων θερμοκρασιών Μαΐου, με τη Σπάρτη να «προηγείται» με 40.7 C . Η κορύφωση έρχεται το Σαββατοκύριακο σε όλη τη χώρα. «Έχει πολύ ζέστη και η θάλασσα είναι πολύ ωραία», αποφάνθηκαν όσοι ήδη βρέθηκαν σε παραλία, με τις θερμοκρασίες της θάλασσας κοντά στις κανονικές για την εποχή τιμές, μεταξύ 18 και 21 βαθμών Κελσίου.

«Το επόμενο διήμερο είναι ένα μεγάλο στοίχημα, ο καθένας από εμάς ξέρει τι πρέπει να κάνει» τόνισε στην Ενημέρωση της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, ο Νίκος Χαρδαλιάς.

Τα μέτρα:

Στις οργανωμένες παραλίες, ο μέγιστος αριθμός των λουόμενων είναι τα 40 άτομα ανά 1.000 τ.μ. και είναι υποχρεωτική η καταγραφή των παρευρισκόμενων.

Η μια ομπρέλα από την άλλη θα έχει απόσταση 4 μέτρα. Δεξιά και αριστερά της ομπρέλας θα υπάρχουν 2 ξαπλώστρες, οι οποίες θα πρέπει να έχουν 1,5 μέτρο απόσταση από τις ξαπλώστρες της διπλανής ομπρέλας.

Κάτω από κάθε ομπρέλα μπορούν να κάθονται μέχρι 2 άτομα, εξαιρούνται όμως οι οικογένειες με μικρά παιδιά.

Μπαρ, αναψυκτήρια και κυλικεία θα λειτουργούν μόνο για παραλαβή. Απαγορεύεται η πώληση αλκοόλ. Επιπλέον, δεν επιτρέπεται η ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων στο χώρο λειτουργίας του καταστήματος. Η ελάχιστη απόσταση μεταξύ των πελατών που περιμένουν να εξυπηρετηθούν, ορίζεται στο 1,5 μέτρο, ενώ υπάρχει ισχυρή σύσταση για χρήση μάσκας από τους εργαζομένους. Στα σημεία αυτά απαγορεύεται το delivery.

Αν δεν εφαρμοστούν όλα τα μέτρα στις επιχειρήσεις υπάρχει προειδοποίηση για πρόστιμα από 5.000 έως 20.000 ευρώ ακόμα και λουκέτο της επιχείρησης.

Σχετικά με την τήρηση των κανόνων υγιεινής, το προσωπικό των οργανωμένων παραλιών υποχρεούται να απολυμαίνει τις ξαπλώστρες- καρέκλες μετά από κάθε πελάτη, ενώ στην ξαπλώστρα τοποθετείται υποχρεωτικά πετσέτα με ευθύνη του λουόμενου.

Το προσωπικό υποχρεούται επίσης, να απολυμαίνει τακτικά τις εγκαταστάσεις υγιεινής, αναρτώντας σχετικό πρόγραμμα το οποίο και θα επιδεικνύεται σε περίπτωση ελέγχου.

Τέλος, απαγορεύεται η ομαδική άθληση με σωματική επαφή.

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με το τελευταίο νομοσχέδιο του υπουργείου Ναυτιλίας Εκσυχρονισμός του Θεσμικού Πλαισίου για τις θαλάσσια ενδομεταφορές οι αρμοδιότητες αστυνόμευσης στον αιγιαλό και παραλία ασκείται από την Ελληνική Αστυνομία (ΕΛ.ΑΣ).

Ανησυχία έχει προκαλέσει στον δήμο Σαρωνικού η αυθαίρετη τοποθέτηση μεγάλου αριθμού ομπρελών, χωρίς να τηρούνται οι προβλεπόμενες αποστασίας ασφαλείας λόγω COVID-19, στην παραλία Πεύκο Λαγονησίου. Ο δήμαρχος Πέτρος Φιλίππου ζητά με επιστολή του, με την ένδειξη «Εξαιρετικά Επείγον», την άμεση παρέμβαση του υφυπουργού πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων Νίκου Χαρδαλιά, για την αποφυγή νέων κρουσμάτων κορονοϊού στην παραλία.

Οδηγίες από τον ΙΣΑ για την προστασία από τον καύσωνα

Αποφυγή έκθεσης στον ήλιο, καπέλο ή γενικά κάλυμμα κεφαλής, ένδυση κυρίως βαμβακερά ενδύματα, αποφυγή, κατά το δυνατό, σωματικής κόπωσης και εργασίας, λήψη ελαφράς, μη λιπαρής, αλατισμένης τροφής, κατανεμημένης σε μικρά συχνά γεύματα, αποφυγή οινοπνευματωδών ποτών, άφθονη λήψη δροσερού νερού ή φυσικών χυμών, αποφυγή σακχαρούχων, ανθρακούχων ποτών, συχνά δροσερά λουτρά, είναι οι συστάσεις του Ιατρικού Συλλόγου ενόψει καύσωνα, ενώ ειδική αναφορά γίινεται σε ευπαθείς ομάδες.

Οι ευρισκόμενοι σε φαρμακευτική αγωγή και ιδίως όσοι λαμβάνουν διουρητικά, ηρεμιστικά, αντιυπερτασικά, αντιϊσταμινικά, Β΄ αναστολείς κλπ φάρμακα πρέπει να βρίσκονται σε επαφή με τους θεράποντες γιατρούς τους προκειμένου να λαμβάνουν τις ανάλογες οδηγίες.

Επίσης, σε επαφή με τους γιατρούς τους πρέπει να βρίσκονται όσοι πάσχουν από νοσήματα του καρδιαγγειακού, κεντρικού νευρικού και αναπνευστικού συστήματος, οι διαβητικοί, νεφροπαθείς, αλκοολικοί, καθώς και οι πάσχοντες από πάσης φύσεως σοβαρά νοσήματα.

Οι κάτοικοι του κέντρου της Αθήνας να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους στις περιοχές του κέντρου που διακρίνονται από υψηλή ατμοσφαιρική ρύπανση και αυξημένη κυκλοφορία. Τις θερμές ώρες της ημέρας να παραμένουν στο σπίτι τους.

Οι συγκεντρώσεις αφρικανικής σκόνης θα παραμείνουν αυξημένες στην ατμόσφαιρα το επόμενο τριήμερο , όπως προβλέπεται από την υπηρεσία @CopernicusECMWF.

Οι συγκεντρώσεις Aφρικανικής σκόνης θα παραμείνουν αυξημένες στην ατμόσφαιρα το επόμενο τριήμερο , όπως προβλέπεται από την υπηρεσία @CopernicusECMWF Το Σαββατοκύριακο οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητοί ασθενείς και σταδιακά στη Θράκη και το Αιγαίο βόρειοι μέχρι μέτριοι άνεμοι pic.twitter.com/qRjQuKpV7k

Σύμφωνα με το Meteo του Εθνικού Αστεροσκοπείου η απολύτως μέγιστη θερμοκρασία της ημέρας καταγράφηκε στη Σπάρτη στις 15:45 και ήταν ίση με 40.7 C, ακολούθησε η Κωπαΐδα με 40.6 C, ενώ πολύ κοντά στους 40 βαθμούς έφτασαν και η Λειβαδιά και τα Φαλάσαρνα Χανίων με 39.9 και 39.8 C αντίστοιχα.

Στο νομό Αττικής οι μέγιστες θερμοκρασίες που καταγράφηκαν ήταν έως 10-12 βαθμούς υψηλότερες, με την απολύτως μέγιστη να σημειώνεται στο σταθμό Παπάγου (38.1 C).

Ο μετεωρολόγος κ. Π. Γιαννόπουλος εξηγεί στο δελτίο ειδήσεων της ΕΡΤ, τις πολύ υψηλές θερμοκρασίες που προέκυψαν τόσο νωρίς την θερινή περίοδο

Η θερμοκρασία θα φτάσει στα υψηλότερα επίπεδα στη διάρκεια του Σαββατοκύριακου, θα διατηρηθεί σε υψηλά επίπεδα τη Δευτέρα και την Τρίτη και από την Τετάρτη θα αρχίσει να πέφτει, ενώ από την Πέμπτη και μετά αναμένεται σημαντική μεταβολή με πιθανές βροχοπτώσεις.

Γενική Πρόγνωση Καιρού Ελλάδος (3-7 ημερών)

ΕΡΤ1-Ρεπορτάζ: Ειρήνη Κυρίτση

