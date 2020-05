Ανοίγουν οι οργανωμένες παραλίες-Τι θα ισχύει-Κοκτέιλ αφρικανικής σκόνης με υψηλές θερμοκρασίες το Σαββατοκύριακο (video)

Μοιράσου το άρθρο:

Ανοίγουν το Σαββατοκύριακο οι 515 οργανωμένες παραλίες, ενόψει και των υψηλών θερμοκρασιών που αναμένονται. Στην απόφαση αυτή προχώρησε η κυβέρνηση μετά από εισήγηση της επιτροπής των λοιμωξιολόγων προκειμένου να αποφευχθούν τα φαινόμενα συνωστισμού του περασμένου Σαββατοκύριακου σε μη οργανωμένες παραλίες που ήταν προσβάσιμες στους πολίτες. Υπέρ του ανοίγματος των οργανωμένων πλαζ ήταν και οι δήμαρχοι του παραλιακού μετώπου της Αττικής. Στο μέτωπο του καιρού, υψηλές θερμοκρασίες σημειώθηκαν σήμερα στο μεγαλύτερο μέρος της Ελλάδας και ιδιαίτερα στη Βόρεια Κρήτη. Οι μέγιστες τιμές της ήταν σε κάποιες περιπτώσεις πολύ πάνω από τη μέση τιμή των μεγίστων θερμοκρασιών που κατέγραψαν οι σταθμοί του δικτύου του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / meteo.gr κατά το διάστημα 2010-2019.

Οι αποφάσεις

Με βάση τις μετεωρολογικές προβλέψεις, τα επιδημιολογικά δεδομένα, αλλά και την εισήγηση της αρμόδιας Επιτροπής των Λοιμοξιολόγων, αποφασίστηκε να ανοίξουν από το Σάββατο 16 Μαΐου οι 515 οργανωμένες παραλίες, περίκλειστες ή μη, της χώρας.

Ενεργοποιούνται, σε συνδυασμό με ανοιχτούς ΚΑΔ για take away διάθεση καφέ, οι ακόλουθοι τρεις ΚΑΔ:

93.29.11.00 – μόνο για τις επιχειρήσεις που εκμεταλλεύονται παραλίες

93.29.11.02 – υπηρεσίες εκμετάλλευσης θαλάσσιων λουτρών

93.29.11.05 – υπηρεσίες μίσθωσης ομπρελών ή/ και καθισμάτων παραλιών (πλαζ)

Από τις 8 το πρωί του Σαββάτου, οι οργανωμένες παραλίες θα λειτουργούν με τους εξής όρους και κανόνες:

-Σε ελεγχόμενες ως προς την είσοδο οργανωμένες παραλίες είναι υποχρεωτική η καταγραφή του αριθμού των παρευρισκομένων.

-Σε ελεγχόμενες ως προς την είσοδο οργανωμένες παραλίες, ο μέγιστος αριθμός λουομένων είναι τα 40 άτομα ανά 1.000τ.μ.

-Η ελάχιστη απόσταση μεταξύ των αξόνων των ομπρελών ορίζεται στα 4 μέτρα, ενώ ορίζεται και ελάχιστη απόσταση 1 μέτρου μεταξύ της περιμέτρου του σκιάστρου δύο ομπρελών.

-Ανά ομπρέλα μπορούν να υπάρχουν μέχρι 2 ξαπλώστρες, με εξαίρεση τις οικογένειες με ανήλικα τέκνα.

-Η ελάχιστη απόσταση ανάμεσα σε δύο ξαπλώστρες που βρίσκονται σε διαφορετικές ομπρέλες ορίζεται στο 1,5 μέτρο.

-Τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος (κυλικεία, αναψυκτήρια, καφέ μπαρ) λειτουργούν αποκλειστικά με διάθεση προϊόντων σε πακέτο (take away).

-Τα προϊόντα τους πωλούνται μόνο συσκευασμένα και απαγορεύεται η παρασκευή τους στο χώρο.

-Απαγορεύεται η διάθεση και πώληση αλκοολούχων ποτών.

-Απαγορεύεται το delivery στα σημεία αυτά.

-Δεν επιτρέπεται η ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων στο χώρο του καταστήματος.

-Η ελάχιστη απόσταση μεταξύ των πελατών που περιμένουν να εξυπηρετηθούν ορίζεται στο 1,5 μέτρο.

-Υπάρχει ισχυρή σύσταση για χρήση μάσκας από τους εργαζόμενους.

-Το προσωπικό των οργανωμένων παραλιών υποχρεούται να απολυμαίνει τις ξαπλώστρες – καρέκλες μετά από κάθε πελάτη. Επίσης, υποχρεούται να απολυμαίνει τακτικά τις εγκαταστάσεις υγιεινής, αναρτώντας σχετικό πρόγραμμα το οποίο και θα επιδεικνύεται σε περίπτωση ελέγχου.

-Στην ξαπλώστρα τοποθετείται υποχρεωτικά πετσέτα με ευθύνη του λουόμενου.

-Απαγορεύεται η ομαδική άθληση με σωματική επαφή.

Υπενθυμίζεται ότι για την προστασία της δημόσιας υγείας είναι απαραίτητο και στις παραλίες να τηρούνται οι αναγκαίες αποστάσεις, να αποφεύγεται ο συγχρωτισμός και να τηρούνται όλοι οι κανόνες υγιεινής.

Σταδιακή άνοδος της θερμοκρασίας

Μετά την πρόσκαιρη υποχώρηση της θερμοκρασίας την Τετάρτη, ένα νέο-ισχυρότερο – κύμα ζέστης θα επηρεάσει τη χώρα από την Πέμπτη, με θερμοκρασίες που από την Παρασκευή έως τη Δευτέρα θα φτάσουν τους 35 με 38 °C

Όπως προκύπτει από τις καταγραφές του δικτύου αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / meteo.gr, η σχετική υγρασία έπεσε κάτω από το 10% σε σταθμούς της Βόρειας Κρήτης (παράδειγμα: Κολυμπάρι Χανίων, Σταλός Χανίων, Κνωσός, Νεάπολη Λασιθίου).

Παράλληλα, η μέγιστη θερμοκρασία ξεπέρασε τους 38 βαθμούς στο

Το πρώτο κύμα ήρθε με 24 βαθμούς Κελσίου στα 850 hPa στη Κρήτη .

Από την Πέμπτη θα ακολουθήσει το δεύτερο κύμα, το οποίο βρίσκεται στην Αλγερία, το οποίο θα είναι ισχυρότερο και θα έχει διάρκεια 4 ημερών.

Στον χάρτη που ακολουθεί παρουσιάζεται η απόκλιση της μέγιστης θερμοκρασίας που επικράτησε σήμερα από την μέση τιμή του δεύτερου δεκαημέρου του διαστήματος 2010-2019. Όπως προκύπτει, στο σταθμό του Ακρωτηρίου Χανίων, η μέγιστη θερμοκρασία ήταν υψηλότερη κατά 12.3 βαθμούς από τη μέση τιμή μέγιστης θερμοκρασίας του δεύτερου δεκαημέρου. Στον αντίποδα, μόνο σε 3 σταθμούς καταγράφηκε μέγιστη θερμοκρασία χαμηλότερη της μέσης τιμής.

Την ίδια ώρα, αυξημένες είναι και οι συγκεντρώσεις της Αφρικανικής σκόνης.

Αναλυτικά η πρόγνωση της ΕΜΥ για τις επόμενες ημέρες

ΠΕΜΠΤΗ 14-05-2020

ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ – ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Γενικά αίθριος καιρός. Αραιές νεφώσεις κατά διαστήματα στα δυτικά, κεντρικά και βόρεια.

Ευνοείται η μεταφορά σκόνης από την Αφρική.

Οι άνεμοι θα πνέουν, στο ανατολικό και νότιο Αιγαίο βόρειοι βορειοδυτικοί 4 με 6 και στις υπόλοιπες περιοχές από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Ιόνιο τοπικά 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει νέα άνοδο και θα φτάσει κατά τόπους στα ηπειρωτικά τους 35 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Αραιές νεφώσεις.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 2 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 12 έως 33 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Αραιές νεφώσεις.

Ανεμοι: Νότιοι νοτιοανατολικοί 3 με 5 και στο Ιόνιο τοπικά 6 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 14 έως 33 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Αρχικά αίθριος. Από το μεσημέρι αραιές νεφώσεις.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 2 με 4, από το μεσημέρι νοτίων διευθύνσεων έως 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 16 έως 35 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Αίθριος.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 18 έως 30 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ, ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Αίθριος. Από το απόγευμα αραιές νεφώσεις στα βόρεια.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 3 με 5 και τοπικά στα Δωδεκάνησα έως 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 18 έως 30 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Αίθριος και μόνο τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα υπάρχουν αραιές νεφώσεις.

Ανεμοι: Ασθενείς και πρόσκαιρα το μεσημέρι νότιοι έως 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 18 έως 34 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Αραιές νεφώσεις.

Ανεμοι: Ασθενείς και από το μεσημέρι νότιοι έως 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 15 έως 31 βαθμούς Κελσίου.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 15-05-2020

Γενικά αίθριος καιρός. Αραιές νεφώσεις κατά διαστήματα στα κεντρικά και τα βόρεια.

Οι συγκεντρώσεις σκόνης θα παραμείνουν αυξημένες στην ατμόσφαιρα.

Οι άνεμοι θα πνέουν, στα νοτιοανατολικά βορειοδυτικοί 4 με 5 μποφόρ και στις υπόλοιπες περιοχές από νότιες διευθύνσεις 2 με 4 και στο Ιόνιο τοπικά 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο και στα ηπειρωτικά θα φτάσει τους 35 με 37 βαθμούς Κελσίου, ενώ στα παραθαλάσσια της ηπειρωτικής Ελλάδας και στα νησιά θα είναι 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΣΑΒΒΑΤΟ 16-05-2020 ΚΑΙ ΚΥΡΙΑΚΗ 17-05-2020

Γενικά αίθριος καιρός. Αραιές νεφώσεις κατά διαστήματα στα κεντρικά και τα βόρεια.

Οι συγκεντρώσεις σκόνης θα παραμείνουν αυξημένες στην ατμόσφαιρα.

Οι άνεμοι θα είναι μεταβλητοί ασθενείς και μόνο στο Αιγαίο το Σάββατο θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 35 με 37 και κατά τόπους στα κεντρικά και νότια ηπειρωτικά τους 38 με 39 βαθμούς Κελσίου.

ΔΕΥΤΕΡΑ 18-05-2020 ΚΑΙ ΤΡΙΤΗ 19-05-2020

Γενικά αίθριος καιρός με αραιές νεφώσεις στα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρεια.

Οι άνεμοι θα είναι μεταβλητοί 2 με 4 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα βόρεια.

Πηγή: ΕΡΤwww.ert.gr

