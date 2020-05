ZDF: Οι Έλληνες λειτούργησαν σωστά- Να διασωθεί η τουριστική περίοδος

Μοιράσου το άρθρο:

«Οι υπεύθυνοι στην Ελλάδα φαίνεται ότι έκαναν πολλά πράγματα σωστά» στην κρίση του κορονοϊού, αναφέρει ρεπορτάζ που προβλήθηκε στο δελτίο ειδήσεων του δεύτερου καναλιού της γερμανικής δημόσιας τηλεόρασης ZDF για τον τουρισμό, ενώ επισημαίνονται οι έγκαιρες αποφάσεις της ελληνικής κυβέρνησης για την ακύρωση μεγάλων εκδηλώσεων και το γεγονός ότι «μολύνθηκαν αναλογικά λίγοι άνθρωποι από τον κορονοϊό».

«Τώρα επιχειρείται με όλα τα μέσα να διασωθεί ό,τι είναι δυνατόν από την τουριστική περίοδο», τονίζει ο δημοσιογράφος του ZDF, ενώ η απεσταλμένη του καναλιού στην Αθήνα συζητά με Έλληνα ξενοδόχο για τη νέα πραγματικότητα.

«Η ελληνική κυβέρνηση, δύο εβδομάδες μετά από το πρώτο κρούσμα κορονοϊού, έκλεισε τα πάντα, επιβλήθηκε αυστηρή απαγόρευση εξόδου. Με επιτυχία. Μόνο 151 θάνατοι είχαν μέχρι χθες καταγραφεί.

Η χώρα διαχειρίζεται την κρίση του κορονοϊού και αντιτάσσεται τώρα στην οικονομική κρίση με ένα σχέδιο για τον τουρισμό», τονίζει η ίδια και παραθέτει δηλώσεις του υπουργού Τουρισμού Χάρη Θεοχάρη:

«Θέλουμε να κινηθούμε προς δύο κατευθύνσεις -η πρώτη είναι να εισαγάγουμε εξετάσεις για τον κορονοϊό για τους ταξιδιώτες προς την Ελλάδα, πριν αυτοί εισέλθουν στη χώρα και ο δεύτερος άξονας είναι η κοινωνική αποστασιοποίηση (των τουριστών) στους κοινόχρηστους χώρους ή όταν αναγκάζονται να βρεθούν συγκεντρωμένοι», δηλώνει ο κ. Θεοχάρης.

Στο ρεπορτάζ τονίζεται ακόμη ότι οι Έλληνες στηρίζουν την πολιτική της κυβέρνησης, όπως φαίνεται από δύο πολίτες οι οποίοι δηλώνουν στην κάμερα του ZDF ότι «προσέχουμε για να έχουμε» και ότι αν παραστεί ανάγκη, θα πρέπει πιθανόν να επιβληθούν εκ νέου μέτρα περιορισμού.

