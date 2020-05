9η Μαΐου: Η Ευρώπη γιορτάζει-Μηνύματα του πολιτικού κόσμου

Μοιράσου το άρθρο:

Την ανάγκη έμπρακτης αλληλεγγύης και όχι μόνο ρητορικής στην αντιμετώπιση της πανδημίας και την οικονομική κρίση για να προστατευθούν η ακεραιότητα και ενότητα της Ένωσης και της Ευρωζώνης, υπογραμμίζει η Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου σε μήνυμά της, με την ευκαιρία της συμπλήρωσης 70 χρόνων από τη Διακήρυξη Σουμάν, που οδήγησε στη δημιουργία της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Άνθρακα και Χάλυβα.

«Σε έναν κόσμο ολοένα και πιο σκοτεινό, η Ευρώπη, με όλες τις ατέλειες, τα λάθη και τις αποτυχίες της, παραμένει το φωτεινό σπίτι στην κορυφή του λόφου», τονίζει η Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κ. Σακελλαροπούλου.

Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας, αφού κάνει μια σύντομη ιστορική αναδρομή στην πορεία του ευρωπαϊκού οικοδομήματος, επισημαίνει ότι παρά τα προβλήματα και τις αδυναμίες η Ευρωπαϊκή Ένωση παραμένει ένα από τα λίγα μέρη στον κόσμο που συνθέτουν αρμονικά την οικονομία της αγοράς με την κοινωνική προστασία και την ευθύνη για τον πλανήτη, την ασφάλεια του κράτους δικαίου με τις δημοκρατικές ελευθερίες και τα ανθρώπινα δικαιώματα, το εθνικό με το κοινό ευρωπαϊκό συμφέρον.

Ειδικότερα, στο μήνυμά της για την Ημέρα της Ευρώπης η Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου αναφέρει: «Σήμερα συμπληρώνονται 70 χρόνια από τη διακήρυξη του Ρομπέρ Σουμάν, υπουργού Εξωτερικών της Γαλλίας, που οδήγησε στη δημιουργία της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Άνθρακα και Χάλυβα. Πέντε χρόνια και μια μέρα πριν από την ιστορική αυτή διακήρυξη, στις 8 Μαΐου 1945, έληξε και επίσημα ο 2ος Παγκόσμιος Πόλεμος. Η ημέρα της Ευρώπης γιορτάζεται την επομένη της ημέρας της νίκης στην Ευρώπη και η ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας συμβολίζει την ανοικοδόμηση της γηραιάς ηπείρου μέσα από τα ερείπια και την ανθρώπινη εκατόμβη δύο πολέμων».

70 χρόνια μετά τη διακήρυξη του Σουμάν, θεμέλιο λίθο της EE, η έμπρακτη και όχι μόνο ρητορική ευρωπαϊκή αλληλεγγύη στην αντιμετώπιση της πανδημίας και την οικονομική κρίση είναι αναγκαία για να προστατευθούν η ακεραιότητα και ενότητα της Ένωσης και της Ευρωζώνης #EuropeDay2020 pic.twitter.com/GzXRgXhGOR

— President GR (@PresidencyGR) May 9, 2020

«Η θεά Ευρώπη έχει ελληνική καταγωγή, συνεχίζει να ταξιδεύει στις χώρες μας και να προστατεύει την ήπειρό μας», αναφέρει ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στο πλαίσιο των μηνυμάτων των ηγετών της ΕΕ για την Ημέρα της Ευρώπης. Και προσθέτει: «Αισιόδοξη πάντα, μας ζητά να βαθύνουμε τη Δημοκρατία, την αλληλεγγύη και τους δεσμούς μας. Για πιο ευτυχισμένους πολίτες. Με πιο δίκαιες κοινωνίες. Και σ’ ένα «πράσινο», βιώσιμο περιβάλλον. Είναι στο χέρι μας το δύσκολο, αλλά γοητευτικό ταξίδι της προόδου να συνεχιστεί».

Είναι στο χέρι μας, το δύσκολο αλλά γοητευτικό ταξίδι της προόοδου να συνεχιστεί.

Ο @PrimeministerGR ενώνει τη φωνή του με όλους τους ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σήμερα Ημέρα της Ευρώπης.#EuropeDay #StrongerTogether pic.twitter.com/IdxpSc7EIa

— Ευρωπαϊκή Επιτροπή (@EEAthina) May 9, 2020

«Σήμερα, μετά από 70 χρόνια εξέλιξης της ευρωπαϊκής ενοποίησης και 39 χρόνια από την ένταξη στις ευρωπαϊκές κοινότητες, η Ελλάδα, οι Έλληνες, ενσαρκώνουμε και προωθούμε την ιδέα της Ευρώπης των αρχών και των αξιών, στην πολιτική και κοινωνική της διάσταση. Μετά από επίπονες θυσίες και με σταθερά βήματα, η χώρα μας άφησε πίσω τη δική της πολυετή κρίση και ανέκτησε τη θέση της στον ευρωπαϊκό πυρήνα. Η Ελλάδα σήμερα είναι σε θέση να συμβάλλει ενεργά στην προσπάθεια της Ένωσης να παρουσιάσει ένα νέο πολιτικό αφήγημα» αναφέρει σε δήλωσή του ο υπουργός Εξωτερικών Ν. Δένδιας.

Οι πολίτες της Ευρώπης, έχουμε το χρέος σήμερα να αναλογιστούμε όσα μας ενώνουν. Να αγνοήσουμε τις σειρήνες του λαϊκισμού. Να προάγουμε τις κοινές ευρωπαϊκές μας αξίες, ιδιαίτερα την αλληλεγγύη, τη Δημοκρατία, τον πλουραλισμό και τον διάλογο. #EuropeDay

— Nikos Dendias (@NikosDendias) May 9, 2020

«Σήμερα, απέναντι στη μεγάλη συλλογική κρίση του κορονοϊού κάθε άλλο παρά ποτέ χρειάζεται να μείνουμε ενωμένοι» τονίζει σε μήνυμά του για την Ημέρα της Ευρώπης ο αναπληρωτής υπουργός Εξωτερικών Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης. «Η Ευρώπη είναι οι αξίες της, τα ιδανικά της. Είναι η Ειρήνη. Η Δημοκρατία. Η Συνεργασία. Η ελεύθερη μετακίνηση προσώπων και προϊόντων. Η ενιαία αγορά. Το κοινό μας νόμισμα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση στα 70 χρόνιας ζωής της δοκιμάστηκε από κρίσεις. Αλλά προχώρησε μπροστά!».

«Σήμερα γιορτάζουμε την 70η επέτειο της Διακήρυξης Schuman, η οποία έθεσε τα θεμέλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του πιο ενδιαφέροντος πολιτικού εγχειρήματος της σύγχρονης εποχής», αναφέρει σε ανακοίνωσή της η ΝΔ. Το κυβερνών κόμμα τονίζει ότι σήμερα η Ευρωπαϊκή Ένωση διαχειρίζεται τη δυσκολότερη από όλες τις προκλήσεις που έχει αντιμετωπίσει. Και προσθέτει: «Όπως τα κατάφερε στο παρελθόν και παρά τα προβλήματα, έτσι θα συνεχίσει επιτυχώς και στο μέλλον, γιατί σύμφωνα με όσα δήλωσε ο πρωθυπουργός και πρόεδρος της ΝΔ Κυριάκος Μητσοτάκης: «Η θεά Ευρώπη έχει Ελληνική καταγωγή, συνεχίζει να ταξιδεύει στις χώρες μας και να προστατεύει την ήπειρό μας. Αισιόδοξη πάντα, μας ζητά να εμβαθύνουμε τη Δημοκρατία, την αλληλεγγύη και τους δεσμούς μας. Είναι στο χέρι μας, το δύσκολο αλλά γοητευτικό ταξίδι της προόδου να συνεχιστεί»».

Το ΚΙΝΑΛ επικαλείται τα λόγια του Ρομπέρ Σουμάν: Η Ευρώπη δεν θα δημιουργηθεί βάσει ενός μόνο σχεδίου. Η Ευρώπη θα οικοδομηθεί μέσα από απτά επιτεύγματα που θα δημιουργήσουν μια αληθινή αλληλεγγύη».

«Η Ενωμένη Ευρώπη της αλληλεγγύης των λαών και των εθνών, όπως την οραματίστηκαν οι δημιουργοί της, σήμερα φαίνεται ότι περνάει τεράστια κρίση λόγω της αθρόας λαθρομετανάστευσης, των ανοιχτών συνόρων και της αυταρχικής εγωκεντρικής Γερμανίας, η οποία θέλει να κάνει την Ευρώπη…γερμανική! Η Ευρώπη, για να επανακτήσει το χαρακτήρα και την ταυτότητά της, πρέπει να είναι ανεκτική μεν στην κουλτούρα όλων των λαών, πλην όμως βαθιά Χριστιανική (όπως εξάλλου ήταν επί αιώνες) αλλά και αλληλέγγυα στα κράτη-μέλη της, μένοντας μακριά από τις δυναστικές αποφάσεις της εγωκεντρικής Γερμανίας» αναφέρει ανακοίνωση της Ελληνικής Λύσης.

Τα μηνύματα των Ευρωπαίων ηγετών

Οι 27 αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων, μαζί με τους επικεφαλής των τριών θεσμών της ΕΕ, εκθείασαν τις αρετές της αλληλεγγύης προκειμένου η Ευρώπη να εξέλθει «πιο ισχυρή» από την κρίση του κορονοϊού, σε βίντεο που αναρτήθηκε σήμερα στο Twitter με αφορμή την Ημέρα της Ευρώπης.

Σε μια πρωτοβουλία που δεν έχει προηγούμενο, καθώς οι εορτασμοί αυτής της ημέρας είναι πολύ λίγοι εξαιτίας των υγειονομικών περιοριστικών μέτρων, το βίντεο, που διαρκεί λίγο λιγότερο από έξι λεπτά, συγκεντρώνει τους ηγέτες για ένα μήνυμα που θέλει να φαίνεται αισιόδοξο.

Today is #EuropeDay.

It marks the 70th anniversary of the Schuman Declaration, a starting point towards the EU as we know it today.

Only through unity and solidarity are we able to maintain the European project. Together we are stronger. pic.twitter.com/LJi3OvgC7Q

— European Commission #UnitedAgainstCoronavirus (@EU_Commission) May 9, 2020

«Ο σκοπός μας είναι η Ευρώπη να βγει πιο ισχυρή από την πανδημία και την κρίση της Covid-19», λέει η Γερμανίδα καγκελάριος Άγγελα Μέρκελ, η χώρα της οποίας θα αναλάβει την εκ περιτροπής προεδρία της ΕΕ τον Ιούλιο.

«Το να τολμάμε να επανεφευρίσκουμε, να ενωνόμαστε, να σκεπτόμαστε και να ενεργούμε για το μέλλον. Είναι αυτό το ευρωπαϊκό πνεύμα το οποίο σήμερα έχουμε ακόμη ανάγκη», υπογραμμίζει από την πλευρά του ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν.

Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Νταβίντ Σασόλι καλεί «τις κυβερνήσεις και τους θεσμούς» να «είναι θαρραλέοι και φιλόδοξοι». «Είναι ο μοναδικός τρόπος να ανακτήσουμε την εμπιστοσύνη των πολιτών μας», λέει.

Σε ανακοίνωση που δημοσιοποιήθηκε προχθές Πέμπτη, η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν παραδέχθηκε πως η ευρωπαϊκή αλληλεγγύη «δοκιμάστηκε στην αρχή της κρίσης». «Και στη συνέχεια αρχίσαμε να μοιραζόμαστε και να αλληλοβοηθούμαστε: μια ντε φάκτο αλληλεγγύη. Αυτή η αλληλεγγύη πρέπει να συνεχιστεί», είπε.

Today we celebrate 70 years of European solidarity that offered a helping hand to rebuild & reunite a continent on the ashes of WWII and to build prosperity. The same solidarity is needed to save lives, livelihoods and build a green & digital future. Long live Europe #EuropeDay pic.twitter.com/xwZBiTrVSc

— Ursula von der Leyen #UnitedAgainstCoronavirus (@vonderleyen) May 9, 2020

Η απόκριση της ΕΕ στην υγειονομική και οικονομική κρίση που προκάλεσαν ο νέος κορονοϊός και τα μέτρα περιορισμού που ελήφθησαν προκειμένου να αναχαιτιστεί η πανδημία, εξακολουθεί να οργανώνεται. Η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν ανέλαβε να παρουσιάσει πριν από τα τέλη Μαΐου ένα σχέδιο επανεκκκίνησης.

On #EuropeDay, let’s never forget…

Europe is YOU, it’s US, it’s all of us TOGETHER. UNITY is what makes us stronger.

Here’s what Europe means to #EU27 leaders: pic.twitter.com/YrHD0QIqMe

— Charles Michel (@eucopresident) May 9, 2020

«Σήμερα, άνθρωποι στην Ευρώπη και σε όλο τον κόσμο προσβλέπουν για άλλη μία φορά σε μια δυνατή και δεσμευμένη Ευρωπαϊκή Ένωση που εργάζεται με τους εταίρους της για να σώσει ζωές και να ηγηθεί της παγκόσμιας ανάκαμψης», τονίζει σε μήνυμά του για την Ημέρα της Ευρώπης, ο γενικός γραμματέας του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες. Απευθυνόμενους στους Ευρωπαίους, ο γενικός γραμματέας του ΟΗΕ αναφέρει: «Είστε η έμπνευση του τι είναι δυνατόν όταν τα έθνη ενώνονται για έναν κοινό σκοπό».

Η Ημέρα της Ευρώπης, που εορτάζεται στις 9 Μαΐου, συνοδεύεται συνήθως από το άνοιγμα των ευρωπαϊκών θεσμών στο κοινό, κάτι που φέτος κατέστη αδύνατο λόγω του κορονοϊού.

Το 2020 είναι επίσης η 70ή επέτειος από τη διακήρυξη του Ρομπέρ Σουμάν, η έκκληση του οποίου στις 9 Μαΐου 1950 θεωρείται ως η ιδρυτική πράξη της ευρωπαϊκής οικοδόμησης, και η 25η επέτειος από την ένταξη της Αυστρίας, της Φινλανδίας και της Σουηδίας στην ΕΕ.

ΠΗΓΗ: ΕΡΤ, ΑΠΕ-ΜΠΕwww.ert.gr

