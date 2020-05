ΗΠΑ-Covid19: Υποχωρεί ο ημερήσιος απολογισμός-Προειδοποιήσεις για εκτίναξη έως τον Ιούνιο-Δανεισμός 3 τρισ λόγω πανδημίας

Μοιράσου το άρθρο:

Άλλοι 1.015 άνθρωποι προστέθηκαν στον μακρύ κατάλογο των θυμάτων του covid19 το τελευταίο 24ωρο στις ΗΠΑ. Πρόκειται για το χαμηλότερο αριθμό από τις αρχές του Απριλίου, που αύξησε ωστόσο σε 68.689 το σύνολο των νεκρών από την πανδημία στη χώρα, η οποία θρηνεί τους περισσότερα θύματα παγκοσμίως. Ωστόσο απόρρητη έκθεση προειδοποιεί για διπλασιασμό των θυμάτων τις επόμενες εβδομάδες. Την ίδια ώρα, η κυβέρνηση των ΗΠΑ σχεδιάζει δανεισμό ρεκόρ 3 τρισεκατομμυρίων δολαρίων, το δεύτερο τρίμηνο του έτους, καθώς τα πακέτα διάσωσης που σχετίζονται με τον κορονοϊό “ανατινάζουν” τον προϋπολογισμό.

Έως και 3.000 θανάτους την ημέρα προβλέπει εσωτερική έκθεση

Εσωτερική έκθεση των Κέντρων Ελέγχου και Πρόληψης Ασθενειών (CDC) προβλέπει ότι ο αριθμός των θανάτων ενδέχεται να διπλασιαστεί ως τις αρχές Ιουνίου, σύμφωνα με εσωτερική έκθεσή της στην οποία αναφέρθηκαν οι εφημερίδες The New York Times και The Washington Post.

Η έκθεση αυτή προβλέπει 3.000 θανάτους την ημέρα, από περίπου 1.500 την ημέρα τα τελευταία 24ωρα, και 200.000 νέα κρούσματα μέχρι την 1η Ιουνίου.

Ο ίδιος ο Λευκός Οίκος προβλέπει από 100.000 ως 240.000 νεκρούς. «Θα χάσουμε 75.000, 80.000 ή 100.000 ανθρώπους», είπε ο πρόεδρος των ΗΠΑ την Κυριακή, κατά τη διάρκεια ειδικής εκπομπής του τηλεοπτικού δικτύου Fox News. Επιχειρηματολόγησε ότι η επιβολή περιορισμών και η αναστολή της οικονομικής δραστηριότητας επέτρεψε να αποφευχθεί πολύ βαρύτερος απολογισμός νεκρών, που θα μπορούσε όπως είπε να φθάσει «κατ’ ελάχιστον» το 1,5 εκατομμύριο Αμερικανούς.

Στην πραγματικότητα, η πρόβλεψη είναι χαμηλή, καθώς στη χώρα συνεχίζουν να καταγράφουν περί τα 30.000 νέα κρούσματα καθημερινά. Στις ΗΠΑ καταγράφεται ο μεγαλύτερος αριθμός ασθενών στον πλανήτη – σχεδόν 1,2 εκατ. -, πάντως 187.180 άνθρωποι έχουν θεραπευτεί.

Από τα εννιά μοντέλα που επικαλέστηκαν την 1η Μαΐου τα CDC, τουλάχιστον τρία προέβλεπαν ότι το όριο των 100.000 θανάτων θα έχει ξεπεραστεί σε τέσσερις εβδομάδες, συμπεριλαμβανομένων δύο του πανεπιστημίου Columbia. Το MIT προβλέπει 113.000 θανάτους στις ΗΠΑ ως την 1η Ιουνίου. Ελάχιστα μοντέλα πάνε πέρα από τις τέσσερις εβδομάδες, καθώς οι αβεβαιότητες συνεχίζουν να είναι πολλές.

Και χρειάζεται προσοχή: όλα αυτά τα μοντέλα έχουν μεγάλα περιθώρια στατιστικού σφάλματος, που αφορούν εν προκειμένου δεκάδες χιλιάδες ανθρώπινες ζωές. Οι επιδημιολόγοι επιμένουν πως κανένα μοντέλο δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο του, καθώς όλα τους κάνουν υποθέσεις.

Το δεδομένο που είναι δυσκολότερο να προβλεφθεί είναι η συμπεριφορά του κόσμου τους επόμενους μήνες. Όλοι συμφωνούν πως το παρών σημείο είναι σημείο καμπής.

Η χαλάρωση των μέτρων στην Καλιφόρνια ξεκινά την Παρασκευή

Την ίδια ώρα, πολλές πολιτείες επιλέγουν να επιτρέψουν την επανέναρξη της δραστηριότητας, χωρίς να περιμένουν να τεθεί υπό έλεγχο η πανδημία.

Οι αρχές της Καλιφόρνιας, της πρώτης αμερικανικής πολιτείας η οποία επέβαλε περιορισμό στην κίνηση των πολιτών για να αποτρέψει την εξάπλωση του κορονοϊού, θα αρχίσει να χαλαρώνει κάποια από τα μέτρα περιορισμού στα τέλη της εβδομάδας, ενώ θα επιτρέψει να λειτουργήσουν ξανά ορισμένα καταστήματα.

Ως χθες Δευτέρα στην Καλιφόρνια καταγράφονταν πάνω από 2.200 θάνατοι εξαιτίας της COVID-19 επί συνόλου 55.000 επιβεβαιωμένων κρουσμάτων μόλυνσης από τον SARS-CoV-2.

Δανεισμός ρεκόρ

Όπως αναφέρουν διεθνή πρακτορεία η κυβέρνηση των ΗΠΑ θέλουν να δανειστούν το ρεκόρ των 3 τρισ δολαρίων, ποσό πενταπλάσιο από το προηγούμενο τριμηνιαίο ρεκόρ, που καταγράφηκε στο αποκορύφωμα της χρηματοπιστωτικής κρίσης του 2008.

Σε όλο το 2019, η χώρα δανείστηκε 1,28 τρις δολάρια. Οι ΗΠΑ έχουν εγκρίνει περίπου 3 τρις δολάρια για τα μέτρα ενίσχυσης λόγω πανδημίας, συμπεριλαμβανομένης της χρηματοδότησης για την υγεία και των άμεσων πληρωμών.

Το συνολικό δημόσιο χρέος των ΗΠΑ είναι τώρα κοντά στα 25 τρις δολάρια.

