Ενημέρωση ΓΓΠΠ-ΕΟΔΥ: Κανείς νέος θάνατος, δέκα νέα κρούσματα-Ενημέρωση μόνο από την επιστήμη, όχι από fake news (live)

Μοιράσου το άρθρο:

Η καθημερινή ενημέρωση από τον υφ. Πολιτικής Προστασίας Ν. Χαρδαλιά και τον εκπρόσωπο του υπ. Υγείας, λοιμωξιολόγο σ. Τσιόδρα: Κανείς νέος θάνατος, δέκα νέα κρούσματα με σύνολο 2.642. Σύνολο θανάτων 146. Νοσηλεύονται διασωληνωμένοι 35 πολίτες με διάμεση ηλικία τα 67 έτη. Έχουν ελεγχθεί 83.750 κλινικά δείγματα.

Infographic: Πάνος Κωνσταντόπουλος

Ο κ. Τσιόδρας ανέφερε ότι συνεχίζεται η υλοποίηση του προγράμματος των κινητών μονάδων του ΕΟΔΥ για την ανίχνευση και τον έλεγχο πιθανών κρουσμάτων με απόλυτη προτεραιότητα τις ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού και τους εργαζόμενους μονάδων πρόνοιας.

Ο αυξημένος εργαστηριακός έλεγχος σε όλα τα επίπεδα της κοινωνίας θα αποκαλύψει και κρυφές εστίες του ιού σε ασυμπτωματικούς ασθενείς πιθανόν που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες και σε άλλους πληθυσμούς υψηλού κινδύνου, τόνισε και συμπλήρωσε ότι η αύξηση του αριθμού των κρουσμάτων θα περιλαμβάνει και αναγνώριση τέτοιων κρυφών ή ελαφρά συμπτωματικών περιπτώσεων οι οποίες θα οδηγούν σε έγκαιρη απομόνωση και λήψη μέτρων.

Ο κ. Τσιόδρας αναφέρθηκε σε μια πολύ πρόσφατη δημοσίευση, σύμφωνα με την οποία σε ένα γαλλικό νοσοκομείο που επανέλεγξε παλιά δείγματα από 24 ασθενείς με πνευμονία – τα οποία ήταν αρνητικά για γρίπη και άλλους ιούς του αναπνευστικού – διαπιστώθηκε η παρουσία δείγματος θετικού από το νέο κορονοϊό από τις 27 Δεκεμβρίου του 2019. Περίπου ένα μήνα πριν καταγραφεί και επιβεβαιωθεί το πρώτο περιστατικό στη Γαλλία.

Ο 42χρονος ασθενής, μόνιμος κάτοικος Γαλλίας επί έτη, χωρίς πρόσφατο ταξίδι στο εξωτερικό, μόλυνε το οικογενειακό του περιβάλλον. Ένα άτομο από το οικογενειακό του περιβάλλον είχε επαφή με άτομα κινεζικής καταγωγής που δούλευαν στην περιοχή. «Καταλαβαίνετε πως σποραδικά περιστατικά μπορεί να διαφέρουν από ένα επιδημικό κύμα και κάποια από αυτά μπορεί να οδηγήσουν σε αλυσίδες μετάδοσης που έσβησαν. Αλλά αυτή η ιστορία υποδεικνύει πως σιωπηλές επιδημίες μπορεί να εξαπλώνονται για εβδομάδες πριν προλάβουν να ελεγχθούν σε κάποιες χώρες του κόσμου», σχολίασε ο κ. Τσιόδρας.

Οι Γάλλοι επιστήμονες πραγματοποιούν γονιδιακό έλεγχο για να δουν αν το περιστατικό αυτό σχετιζόταν με την μετέπειτα εξάπλωση του ιού στη Γαλλία.

Σε μια άλλη εξέλιξη, ο κ. Τσιόδρας ενημέρωσε ότι χτες Δευτέρα άρχισε μελέτη εμβολίου στις ΗΠΑ που βασίζεται στην τεχνική Messenger RNA, μια πρωτοπόρα μέθοδο κατασκευής εμβολίων. Με αυτήν την τεχνική, δίνονται κατά κάποιο τρόπο οδηγίες στα κύτταρα του εμβολιασμένου ανθρώπου για το πώς να κατασκευάσει πρωτεϊνες που μοιάζουν, αλλά δεν είναι ο ιός. «Έτσι το εμβόλιο οδηγεί στην παραγωγή κάτι που μοιάζει με ένα κομμάτι του ιού, με την άκανθα του ιού. Κάποιον ψευτοϊό. Άρα δεν αρρωσταίνεις, αλλά φτιάχνεις αντισώματα που καταπολεμούν τον πραγματικό ιό», είπε ο κ. Τσιόδρας και πρόσθεσε:

«Έτσι νομίζω, πρέπει να είμαστε όλοι μας με μια αυξημένη επαγρύπνηση στην αλήθεια που αφορά τον ιό. Δεν κοιτάμε τα fake news, δεν προσηλωνόμαστε στα social media, προσηλωνόμαστε στην επιστήμη. Και αυτό δεν θα μας αποσπά ποτέ από τον αληθινό στόχο μας, αυτόν που όλοι μας συμμετέχουμε: αναζητούμε την αλήθεια η οποία και θα μας ελευθερώσει από τον ιό».

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Υγιεινής των Χεριών που εορτάζεται κάθε χρόνο στις 5 Μαίου, ο κ. Τσιόδρας είπε ότι η μέρα αυτή τονίζει το μήνυμα των καθαρών χεριών για όλους μας και ιδιαίτερα τώρα, την περίοδο του κορονοϊού.

«Το κύριο μήνυμα που αφορά τη φετινή ημέρα αναφέρεται στις υγειονομικές μονάδες και έχει ως τίτλο «σώστε ζωές, καθαρίστε τα χέρια σας» και αναγνωρίζει τον σημαντικό ρόλο των νοσηλευτριών και μαιών οι οποίες είναι ήρωες της πρώτης γραμμής και συμβάλλουν στην ασφάλεια των ασθενών, των μητέρων και των παιδιών τους ως άνθρωποι που τους αξίζει αναγνώριση και εκτίμηση για τον κρίσιμο ρόλο τους», τόνισε.

Ολοκληρώνοντας την ανακοίνωσή του, ο κ. Τσιόδρας επεσήμανε ότι σήμερα το Ηνωμένο Βασίλειο ξεπέρασε την Ιταλία, έχοντας πλέον τον υψηλότερο συνολικό αριθμό θανάτων από το νέο κορονοϊό στην Ευρώπη, με περισσότερους από 32.000 θανάτους. Μάλιστα υπολογίζεται ότι άλλοι τόσοι και παραπάνω καταγράφηκαν ταυτόχρονα από το δίκτυο παρακολούθησης θανάτων, το επιδημιολογικό δίκτυο. Είναι ένα παράδοξο φαινόμενο για τις πανδημίες, σημείωσε ο κ. Τσιόδρας, και αφορά βέβαια την έγκαιρη λήψη μέτρων. Μια χώρα στην οποία ξεκινά αργότερα το κύμα, υπέστη χειρότερες απώλειες σε ανθρώπινες ζωές.

«Πρέπει να πω όμως εδώ ότι με έχει κουράσει η φιλολογία των θανάτων, η ανάγκη να μιλούμε γι’αυτούς σαν μέρος της καθημερινής αναφοράς» είπε καταλήγοντας ο κ. Τσιόδρας. «Και πιστέψτε με, δεν είναι κίνητρο για φόβο, ούτε για να προξενήσει πανικό. Είναι κατά την γνώμη μου ότι αποδίδουμε τιμή στους αγαπημένους μας που έφυγαν από κοντά μας, να θυμόμαστε το τίμημα που πληρώσαμε και πληρώνουμε σαν κοινωνία για το νέο ιό. Είναι άλλοι καιροί, είναι μοναδικές στιγμές. Έχουμε ταυτόχρονα δύο δύσκολες κρίσεις».

«Από τη μία έχουμε τον ιό, να παρουσιάζεται ως συνεπιβάτης στην καθημερινότητα μας και θέλουμε να μην τον αφήσουμε να αγγίξει τους αγαπημένους μας, όσο πιο γρήγορα να τον εξαφανίσουμε από κοντά μας, από τον περίγυρό μας, και ιδιαίτερα τις ευπαθείς ομάδες. Να μην θρηνήσουμε άλλες απώλειες. Είναι αρκετές οι απώλειες που έχουμε. Λυπόμαστε, θρηνούμε γι αυτές. Έστω και μια παραπάνω σοβαρή περίπτωση της νόσου να αποφύγουμε θα είναι επιτυχία. Καθείς μας δεν είναι αλώβητος. Ακόμη κι αν δεν λαβωθήκαμε σωματικά, μας αφήνει αυτή η ιστορία μπλεγμένους σε μια συνεχή πνευματική περιπέτεια με ανασφάλειες, με αγωνία για την αλήθεια, για το τι είναι νόμιμο ή παράνομο, με καχυποψία για τους γύρω μας, με στρες, με θλίψη. Μάς βγάζει ένα εαυτό που δεν μας αξίζει.

Από την άλλη μεριά, έχουμε μια απίστευτη οικονομική κρίση. Ένα μήνα μετά το άνοιγμα της ζωής στο Γουχάν, οι άνθρωποι αποφεύγουν τις δημόσιες συναθροίσεις και τα μεγάλα εμπορικά κέντρα. Μια κρίση που διαπερνά τα σύνορα, εγείρει τριβές, αναδύει θεωρίες συνωμοσίας», κατέληξε ο κ. Τσιόδρας και ολοκληρώνοντας σημείωσε:

«Πάντως το 66% των συνανθρώπων μας που συμμετείχαν σε μια μεγάλη μελέτη 11 χωρών, μεταξύ των οποίων το Μεξικό, η Ινδία, η Γαλλία, η Κίνα, η Γερμανία, η Σαουδική Αραβία και οι ΗΠΑ, συμφώνησαν πως η πρώτη προτεραιότητα είναι και παραμένει η διάσωση της ανθρώπινης ζωής. Είναι ίσως το πιο δύσκολο σταυροδρόμι των ζωών μας οι επόμενες μέρες. Δεν υπάρχει χώρος για εφησυχασμό. Εμείς θα παρακολουθούμε τις νεότερες επιστημονικές εξελίξεις, τις θεραπείες, τα εμβόλια. Αυτό είναι η επιστήμη: το να κοιτάζεις συνεχώς τα δεδομένα και ενδεχομένως να αλλάζεις τη πορεία του πλοίου αν έχεις νέα στοιχεία. Η καθημερινή επιτήρηση της νόσου θα οδηγήσει σε ασφαλή συμπεράσματα σχετικά με τυχόν περαιτέρω αναγκαίες παρεμβάσεις. Ελπίζουμε να μην κριθούν απαραίτητες».

Από χθες έχει ξεκινήσει για όλους μας μια νέα καθημερινότητα, που μπορεί να είναι διαφορετική, παραμένει όμως πρωτόγνωρη και ιδιαίτερα ρευστή, ιδιαίτερα κρίσιμη για το πώς θα προχωρήσουμε, τόνισε ο υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων, Νίκος Χαρδαλιάς.

Σε αυτό το πλαίσιο, υπογράμμισε τη σημασία ατομικής προστασίας και των κανόνων υγιεινής, γιατί από αυτά εξαρτάται η επιτυχία της δεύτερης φάσης.

Σε ό,τι αναφορά τη χθεσινή πρώτη ημέρα της δεύτερης φάσης, επισήμανε ότι «η εικόνα κάφε-μπαρ στις 11 το βράδυ σε διάφορες πόλεις και ειδικά στην περιφέρεια να παίζουν μουσική στη διαπασών και να προμηθεύουν δήθεν take away ποτά με τους πελάτες στοιβαγμένους όρθιους ανά δεκάδες, μέσα και έξω, χωρίς να τηρούν τις απαραίτητες αποστάσεις και τα μέτρα προφύλαξης, αν και σε μικρή κλίμακα, προσβάλλει βάναυσα όλους μας».

Ως εκ τούτου, ο κ. Χαρδαλιάς απηύθυνε και ξεκαθάρισε ότι το take away αφορά στον καφέ και επιβάλλει ό,τι λέει η άδεια τους: να το παραγγείλουν, να το παραλάβουν και να φύγουν από τον χώρο. Take away σε ποτά από τα καφέ ή τα κάφε-μπαρ δεν επιτρέπεται. Όπως δεν επιτρέπεται στα καταστήματα αυτά να παίζουν μουσική στη διαπασών.

Τόνισε ότι οι ελεγκτικοί μηχανισμοί του κράτους ενεργοποιούνται από σήμερα προς την κατεύθυνση διαφύλαξης της δημόσιας υγείας και εφαρμογής των νόμων και γι’ αυτή την περίπτωση. Υπενθύμισε για τους παραβάτες υπάρχουν πρόστιμα και επιφυλάχθηκε για περισσότερα μέτρα αν συνεχιστούν παρόμοια φαινόμενα.

Πηγή: ΕΡΤ1, ΑΠΕ-ΜΠΕwww.ert.gr

Μοιράσου το άρθρο: