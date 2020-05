Διεθνής Διάσκεψη Δωρητών για τον κορονοϊό: Συγκεντρώθηκαν €7,4 δισ-Συμμετείχε ο Κ. Μητσοτάκης

Μοιράσου το άρθρο:

Διεθνής διαδικτυακός μαραθώνιος για τη χρηματοδότηση εμβολίου κατά του κορονοϊού πραγματοποιήθηκε νωρίτερα με τη συμμετοχή κυβερνήσεων, οργανισμών, ιδρυμάτων, πολυεθνικών και διασημοτήτων. Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης συμμετείχε μέσω τηλεδιάσκεψης. Κυβερνήσεις, διεθνείς οργανισμοί, χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, επιχειρήσεις και διασημότητες, καλούνται να συμμετάσχουν σε έναν παγκόσμιο έρανο. Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν είχε καλέσει τους δωρητές και έθεσο στόχο να συγκεντρωθούν 7,5 δισεκατομμύρια ευρώ.

Στην ανάγκη να αποκτήσουν όλες οι χώρες πρόσβαση στο εμβόλιο αναφέρθηκε ο κ. Μητσοτάκης που πραγματοποίησε παρέμβαση στη διεθνή πρωτοβουλία Coronavirus Global Response. Η Ελλάδα έδωσε 3 εκατομμύρια ευρώ στη Μεγάλη Διάσκεψη Δωρητών.

Ο παγκόσμιος μαραθώνιος δωρητών, που διοργάνωσε σήμερα διαδικτυακά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, συγκέντρωσε 7,4 δισεκατομμύρια ευρώ για τις έρευνες για την ανάπτυξη εμβολίου και θεραπειών κατά του νέου κορονοϊού, ανακοίνωσε η πρόεδρος της Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

«Τα καταφέραμε! Συγκεντρώσαμε 7,4 δισεκατομμύρια ευρώ» σε συνεισφορές, δήλωσε, προσθέτοντας πως η Μαντόνα προσέφερε 1 εκατομμύριο ευρώ.

«Αυτό θα βοηθήσει να δοθεί ώθηση σε μια πρωτόγνωρη παγκόσμια συνεργασία», συμπλήρωσε η πρόεδρος της Επιτροπής.

Thank you for supporting the Coronavirus Global Response #UnitedAgainstCoronavirus #StrongerTogether pic.twitter.com/kO7bvYSx5j

— Ursula von der Leyen #UnitedAgainstCoronavirus (@vonderleyen) May 4, 2020

Το μήνυμα πως «σε έναν αλληλοσυνδεδεμένο κόσμο, κανείς από εμάς δεν είναι ασφαλής μέχρι όλοι να είναι ασφαλείς», έστειλε κατά την παρέμβασή του στη διαδικτυακή εκδήλωση, ο γενικός γραμματέας του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες.

«Αυτό είναι το είδος της ηγεσίας που ο κόσμος μας χρειάζεται σήμερα» είπε ο κ. Γκουτέρες και χαιρέτισε τις «γενναιόδωρες συνεισφορές που ανακοινώθηκαν σήμερα για τον αρχικό στόχο των 7,5 δισ. ευρώ», προσθέτοντας ότι «για να τους προσεγγίσουμε όλους παντού, πιθανώς να χρειαστούμε το πενταπλάσιο ποσό».

Αναδεικνύοντας την παγκόσμια διάσταση της πανδημίας, ο κ. Γκουτέρες παρατήρησε πως σε διάστημα λίγων μηνών ο COVID-19 έχει εξαπλωθεί σε κάθε γωνιά του κόσμου μολύνοντας πάνω από 3 εκατομμύρια ανθρώπους και στοιχίζοντας πάνω από 230.000 ζωές. Στην κατεύθυνση αυτή, ο γενικός γραμματέας του ΟΗΕ αντέταξε τον κρίσιμο ρόλο των ολοκληρωμένων, συντονισμένων μέτρων δημόσιας υγείας για την επιβράδυνση της μετάδοσης του ιού, μη παραβλέποντας ωστόσο ότι «ακόμα και οι χώρες που έχουν λάβει τέτοια μέτρα παραμένουν σε κίνδυνο». Εκτίμησε επίσης ότι ο ιός είναι πιθανό να χτυπήσει πολλές χώρες που είναι λιγότερο ικανές να τον αντιμετωπίσουν.

Η σημερινή Διάσκεψη Δωρητών, είναι μια πρωτοβουλία για την οποία έχουν αναλάβει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ηγέτες κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο Ο.Η.Ε., ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, η Προεδρία του G20 και άλλοι.

Την διαδικασία συντόνιζε η πρόεδρος της Κομισιόν Ούρσουλα Φον ντερ Λάϊεν και μεταξύ των ομιλητών ήταν ο βρετανός πρωθυπουργός Μπόρις Τζόνσον ο πρωθυπουργός της Ισπανίας Πέδρο Σάντσεθ, ο πρωθυπουργός του Καναδά Τζάστιν Τριντό, ο πρόεδρος της Τουρκίας Ταγίπ Ερντογάν, ο πρίγκιπας του Μονακό Αλβέρτος, ο πρωθυπουργός της Ιταλίας Τζουζέπε Κόντε, η πρόεδρος της Ελβετίας Σιμονέτα Σομαρούγκα, ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπέντζαμιν Νετανιάχου, ο πρωθυπουργός της Ολλανδίας Μαρκ Ρούτε, η Μελίντα Γκέητς επικεφαλής του ιδρύματος «Μπιλ και Μελίντα Γκέητς», ο πρωθυπουργός της Σουηδίας Στέφαν Λέφεν, ο πρωθυπουργός της Πορτογαλίας Αντόνιο Κόστα, ο καγκελάριος της Αυστρίας Σεμπάστιαν Κούρτς και άλλοι.

Η παρέμβαση του πρωθυπουργού Κ. Μητσοτάκη

«Έχουμε υπάρξει σχετικά πετυχημένοι στην «επιπεδοποίηση» της καμπύλης αλλά όλοι γνωρίζουμε ότι εκτός εάν ανακαλύψουμε εμβόλιο δεν θα είμαστε απολύτως ασφαλείς» τόνισε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στην διάσκεψη δωρητών.

Ο κ. Μητσοτάκης τόνισε ιδιαίτερα ότι το εμβόλιο -όποτε εφευρεθεί- θα πρέπει να κηρυχθεί παγκόσμιο δημόσιο αγαθό στο οποίο θα έχουν πρόσβαση όλοι.

Ο κ.Μητσοτάκης τόνισε με έμφαση ότι το εμβόλιο κατά του κορονοϊού, όταν ανακαλυφθεί, θα πρέπει να αποτελέσει παγκόσμιο δημόσιο αγαθό, διασφαλίζοντας την ισότιμη πρόσβαση όλων των χωρών στην καταπολέμηση της πανδημίας, καθώς η ασφάλεια του καθενός οδηγεί στην ασφάλεια όλων.

Ο πρωθυπουργός είπε ότι η ανακάλυψη και η απόδειξη της αποτελεσματικότητας ενός εμβολίου θα είναι μία από τις κύριες προκλήσεις που θα αντιμετωπίσουμε, ως ανθρωπότητα, αλλά-όπως είπε- αυτό από μόνο του δεν αρκεί.

«Από την πλευρά μας, με χαρά προσφέρω 3 εκατομμύρια ευρώ στην κοινή μας προσπάθεια, πέραν των ελληνικών θεσμών και ιδιωτικών ιδρυμάτων που έχουν ήδη προβεί σε σημαντικές δωρεές στον αγώνα κατά του Covid-19 και επίσης θα συνεισφέρουν ενεργά σε αυτό το παγκόσμιο κάλεσμα» είπε ο Έλληνας πρωθυπουργός.

Τόνισε επίσης, ότι η σημερινή ημέρα είναι σημαντική για την Ελλάδα διότι ξεκινά η σταδιακή χαλάρωση των μέτρων που είχαν ληφθεί κατά τη διάρκεια των προηγούμενων επτά εβδομάδων, και εξέφρασε την ελπίδα ότι θα επιδείξουν όλοι την ίδια αφοσίωση σε κοινή δράση για την αντιμετώπιση της μεγαλύτερης σύγχρονης πρόκλησης την κλιματική αλλαγή, η οποία επίσης απαιτεί παγκόσμια αντίδραση.

Κυβερνητικές πηγές υπενθύμιζαν ότι σε άρθρο του στην γερμανική εφημερίδα «Frankfurter Allgemeine Zeitung», τον Απρίλιο, ο Πρωθυπουργός είχε υποστηρίξει την πρόταση οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις να αγοράζουν από κοινού τις πατέντες νέων εμβολίων, αλλά και τα διαγνωστικά τεστ, μεγιστοποιώντας έτσι τη διάδοση αντιικών φαρμάκων, όσο το δυνατόν συντομότερα και σε πιο φθηνές τιμές.

ΠΗΓΗ: ΕΡΤ, ΑΠΕ-ΜΠΕ

www.ert.gr

