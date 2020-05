Covid-19: Βελτίωση στην Ευρώπη-Επιδείνωση στη Ρωσία-Μαραθώνιος δωρητών για το εμβόλιο

Μοιράσου το άρθρο:

Η πανδημία του κοροναϊού περιορίζεται αισθητά σε περιοχές της Ευρώπης, ωστόσο η κατάσταση επιδεινώνεται στην Ινδία, τη Ρωσία και τη Νότια Αφρική και ειδικοί υγείας προειδοποιούν για πιθανό δεύτερο κύμα λοιμώξεων.

Με σχεδόν 29.000 θανάτους από τις 21 Φεβρουαρίου, η Ιταλία εγκαινιάζει τη χαλάρωση με ανοιχτά πάρκα και δημόσιους κήπους, ενώ οι 174 θάνατοι των τελευταίων ωρών είναι ο χαμηλότερος αριθμός από τις 10 Μαρτίου. Επιστρέφουν στην εργασία 4,5 εκατομμύρια Ιταλοί, (αριθμός αυτός αντιστοιχεί στο 7% του συνολικού

πληθυσμού), καθώς ανοίγουν κάποια εργοστάσια και γραφεία. Τα εστιατόρια θα δέχονται μόνο παραγγελίες για παράδοση, ενώ μπαρ και καταστήματα παγωτού θα παραμείνουν κλειστά. Η χρήση των μέσων μαζικής μεταφοράς αποθαρρύνεται και όλοι θα πρέπει να φορούν μάσκες σε εσωτερικούς δημόσιους χώρους.

«Αισθανόμαστε ένα μείγμα χαράς και φόβου», δηλώνει κάτοικος του Μιλάνου, υπενθυμίζοντας ότι η τρίτη μεγαλύτερη ζώνη της ευρωζώνης αναμένεται να συρρικνωθεί περισσότερο από ό, τι κάθε χρόνο μετά την παγκόσμια ύφεση της δεκαετίας του 1930.

«Βρισκόμαστε ακόμη στην έξαρση της πανδημίας”, δήλωσε ο πρωθυπουργός Τζουζέπε Κόντε, υπογραμμίζοντας ότι η “φάση 2 δεν σημαίνει ότι είμαστε όλοι ελεύθεροι”. Επιπλέον από αυτή την εβδομάδα θα ξεκινήσουν περίπου 150.000 αιματολογικά τεστ για να διερευνηθεί πόσοι Ιταλοί έχουν ήδη αναπτύξει αντισώματα στην covid-19.

Και η Ισπανία επιβεβαιώνει σημαντική πτωτική τάση στα νέα κρούσματα. Οι μάσκες προσώπου είναι υποχρεωτικές για τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Η φάση « μηδέν» ξεκινά και περιλαμβάνει ημερήσια έξοδο μιας ώρας των μικρών παιδιών, και μια ώρα υπαίθριας άθλησης των ενηλίκων. Με προκαθορισμένο ραντεβού γινεται παροχή διαφόρων υπηρεσιών (εστιατόρια, βιβλιοπωλεία, κομμωτήρια).Η βαριά βιομηχανία, η οικοδομή αλλά και βιοτεχνίες λειτουργούν ήδη αλλά με ειδικά μέτρα ασφαλείας των εργαζόμενων τους.

Η Ισπανία κατέγραψε 164 νέους θανάτους κατά το τελευταίο 24ωρο, επί συνόλου 25.428 θανάτων από την επιδημία, ενώ τα νέα κρούσματα ανέρχονται σε 545, επί συνόλου 218.011.

Στη Γερμανία σε ένα άλλο σημάδι επιστροφής στο φυσιολογικό, ο υπουργός Εσωτερικών και Αθλητισμού υποστηρίζει την επανέναρξη της ποδοσφαιρικής σεζόν της χώρας αυτό το μήνα – ‘εφόσον οι ομάδες σέβονται τις συνθήκες υγιεινής».

H Γαλλία, ετοιμάζεται για την άρση των περιοριστικών μέτρων σε μια εβδομάδα απο σήμερα. H χαλάρωση των μέτρων συνυπάρχει με εξαγγελίες για διάσωση των Σιδηροδρόμων, του κλάδου της αεροναυπηγικής αλλά και του εθνικού αερομεταφορέα Air France. για τον οποίο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έδωσε το «πράσινο φως» εκταμίευσης 7 δισεκατομμυρίων ευρώ ως κρατική ενίσχυση. Παράλληλα, οι Δήμαρχοι της χώρας έστειλαν επιστολή στον Πρόεδρο Μακρόν κάνοντας έκκληση να μην ανοίξουν τα σχολεία την 11η Μαΐου.

Στη Βρετανία, ο πρωθυπουργός Μπόρις Τζόνσον ανακοίνωσε ότι την Κυριακή θα αποκαλύψει πώς η χώρα θα άρει το lockdown που τυπικά λήγει την Πέμπτη. Με 28.446 νεκρούς, το Ηνωμένο Βασίλειο είναι η δεύτερη πλέον πληγείσα από την επιδημία του κορονοϊού χώρα στην Ευρώπη. Η εφαρμογή μέτρων κοινωνικής αποστασιοποίησης στα αεροδρόμια και τις μεταφορές είναι πρακτικά αδύνατη, εκτιμά από την πλευρά του ο Τζον Χόλαντ-Κέι, διευθυντής του αεροδρομίου του Χίθροου, εξηγώντας ότι το πρόβλημα είναι η έλλειψη χώρου στο αεροδρόμιο. «Για μόνο ένα μεγάλο αεροσκάφος, θα υπήρχε ουρά αναμονής μήκους ενός χιλιομέτρου», έγραψε η εφημερίδα Telegraph.

Η εφημερίδα The Guardian δείχνει τη νέα καθημερινότητα με διαβατήρια ανοσίας. Στοιχεία όπως η Αναγνώριση προσώπου και τα τεστ αντισωμάτων θα χρησιμοποιηθούν για την ταυτοποίηση του υγιούς πληθυσμού και η επαναφορά των εργαζόμενων στην καθημερινή εργασία.

Στα σχολεία, η έκτη δημοτικού θα είναι η πρώτη που θα επιστρέψει στα θρανία από 1η Ιουνίου.

Σήμερα πραγματοποιείται η Παγκόσμια Ανταπόκριση στον Κορονοϊό- Τηλεδιάσκεψη Διεθνούς Χρηματοδότησης για την συγκέντρωση 7,5 δις ευρώ με απώτερο στόχο την εύρεση εμβολίου και φαρμάκων για τον COVID19.

Το Ηνωμένο Βασίλειο ως συνδιοργανωτής μαζί με την Ευρωπαϊκή Ένωση για τη συντονισμένη προσπάθεια που θα διαρκέσει ένα μήνα, ανακοινώνει την ενίσχυση του σκοπού με 388 εκατομμύρια.

Παγκόσμιος «Μαραθώνιος δωρητών» για εμβόλιο και θεραπείες

Διαδικτυακό μαραθώνιο δωρεών διοργάνωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με ζητούμενο να συγκεντρωθούν 7,5 δισεκατομμύρια ευρώ (8,2 δισεκατομμύρια δολάρια) για τις έρευνες σχετικά με το εμβόλιο. Συμμετέχει και ο Κυριάκος Μητσοτάκης, παράλληλα με ηγέτες από τη Νορβηγία και τον Καναδά ως την Ιαπωνία και τη Σαουδική Αραβία, η οποία προεδρεύει της Ομάδας των G20 και έχει υποσχεθεί 500 εκατομμύρια δολάρια σε δωρεά.

«Για την Κίνα υπάρχουν ερωτήσεις που καλείται να απαντήσει σχετικά με το νέο ξέσπασμα κορονοϊού, δήλωσε στο μεταξύ ο Βρετανός υπουργός Άμυνας Μπεν Γουάλας, την ώρα που τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια άνοιγαν με πτώση, ως αντίδραση στη νέα προειδοποίηση των ΗΠΑ κατά της Κίνας για αντίποινα, σχετικά με την παραπληροφόρηση στη διάδοση του ιού.

«Η Ρωσία και η Κίνα εκμεταλλεύονται την κρίση της επιδημίας του κορονοϊού για να προωθήσουν τα συμφέροντά τους στην Ευρώπη», δήλωσε ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ Μαρκ Εσπερ, ως συνέχεια των χθεσινών δηλώσεων του Αμερικανού υπουργού Εξωτερικών Μάικ Πομπέο, σύμφωνα με τις οποίες η Ουάσινγκτον διαθέτει πλήθος στοιχείων ότι η διασπορά του κορονοϊού ξεκίνησε από κινεζικό εργαστήριο Ιολογίας στην πόλη Γουχάν.

Η Ουάσινγκτον προειδοποιεί τις χώρες να μποϊκοτάρουν την κινεζική Huawei στην δημιουργία των δικτύων 5G και να εξετάζουν προσεκτικά τον εξοπλισμό που προέρχεται από την άλλη κινεζική εταιρεία του τομέα, την ZTE. Οι ΗΠΑ προειδοποιούν ότι ο εξοπλισμός μπορεί να χρησιμοποιηθεί από την Κίνα για κατασκοπεία των τηλεπικοινωνιών. Οι δύο κινεζικές εταιρείες αρνούνται ότι ο εξοπλισμός τους ενέχει κινδύνους ασφαλείας.

100.000 θανάτους στις ΗΠΑ και εμβόλιο εντός του έτους προβλέπει ο Ντ. Τραμπ

Οι ΗΠΑ συνεχίζουν να βλέπουν δεκάδες χιλιάδες νέες μολύνσεις κάθε μέρα, με τα γηροκομεία να είναι σύμφωνα με δημοσιεύματα «αντιμέτωπα με 20.000 θανάτους» .

Μιλώντας στο «Fox News Sunday», η συντονίστρια του Λευκού Οίκου Ντέμπορα Μπιρξ εξέφρασε ανησυχία για διαμαρτυρίες από ένοπλα πλήθη που απαιτούσαν τον τερματισμό του αποκλεισμού στο σπίτι και την πλήρη επανεκκίνηση της οικονομίας.

Ενδεικτικό της διάστασης, είναι ότι η αμερικανική Γερουσία με πλειοψηφία του κόμματος των Ρεπουμπλικάνων θα ανοίξει ξανά από σήμερα στην Ουάσινγκτον. Η Βουλή των Αντιπροσώπων που ελέγχεται από τους Δημοκρατικούς παραμένει κλειστή.

Η Κίνα, ανέφερε μόλις τρια νέα κρούσματα, ενώ εν μέσω αργίας ανακοίνωσε ότι 1,7 εκατομμύρια άνθρωποι επισκέφθηκαν πάρκα του Πεκίνου και τουριστικά σημεία της Σαγκάης υποδέχτηκαν περισσότερους από 1 εκατομμύριο επισκέπτες.



Ραγδαία αύξηση κρουσμάτων στην Ινδία και στη Ρωσία

Στη Ρωσία, τα νέα περιστατικά ξεπέρασαν τα 10.000 για πρώτη φορά, με τον απολογισμό να διογκώνεται στα 135.000 κρούσματα και στους 1.300 θανάτους.

Παράταση δυο εβδομάδων στα περιοριστικά μέτρα για 1,3 δισεκατομμύρια ανθρώπους ανακοίνωσε η Ινδία, καθώς τα κρούσματα έφτασαν στις 42.000 με σχεδόν 1.400 θανάτους. Στο Νέο Δελχί, οι εργάτες οικοδομών, οι οδηγοί Uber και οι αυτοαπασχολούμενοι, επέστρεψαν στη δουλειά.

Τα ελικόπτερα της Πολεμικής Αεροπορίας της Ινδίας έριξαν πέταλα λουλουδιών σε νοσοκομεία σε αρκετές πόλεις για να ευχαριστήσουν τους γιατρούς, τις νοσοκόμες και την αστυνομία στην πρώτη γραμμή της μάχης ενάντια στην πανδημία.

Oι αρχές της Νότιας Αφρικής ανακοίνωσαν χθες Κυριακή ότι εντόπισαν 447 νέα κρούσματα μόλυνσης από τον SARS-CoV-2 το προηγούμενο εικοσιτετράωρο, δύο ημέρες μετά την χαλάρωση των μέτρων περιορισμού και πέντε εβδομάδες αφότου επέβαλαν lockdown. Συνολικά, ως χθες είχαν επιβεβαιωθεί στη Νότια Αφρική 6.783 κρούσματα μόλυνσης, ενώ έχουν υποκύψει 131 άτομα.

Σε παγκόσμιο επίπεδο, έχουν αναφέερθεί 3,5 εκατομμύρια μολύνσεις και περισσότεροι από 247.000 θάνατοι, συμπεριλαμβανομένων περισσότερων από 67.000 νεκρών στις Ηνωμένες Πολιτείες, σύμφωνα με καταμέτρηση του Πανεπιστημίου Johns Hopkins.

