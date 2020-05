100.000 θανάτους στις ΗΠΑ και εμβόλιο εντός του έτους προβλέπει ο Ντ. Τραμπ

Μοιράσου το άρθρο:

Η πανδημία του κορονοϊού στοίχισε τη ζωή σε ακόμη 1.450 ανθρώπους στις ΗΠΑ το προηγούμενο εικοσιτετράωρο, σύμφωνα με τα δεδομένα που συγκεντρώνει και μεταφορτώνει στον ειδικό ιστότοπο που έχει δημιουργήσει το πανεπιστήμιο Τζονς Χόπκινς. Οι θάνατοι αναμένεται να φτάσουν τις 100.000 ανέφερε ο πρόεδρος των ΗΠΑ κάνοντας παράλληλα πρόβλεψη ότι το εμβόλιο θα είναι έτοιμο εντός του έτους. ‘Αμεσα αντέδρασε ο υπουργός Υγείας της Γερμανίας, Jens Spahn, δηλώνοντας ότι η ανάπτυξη εμβολίου για τον κορονοϊό μπορεί να διαρκέσει «χρόνια», καθώς, όπως είπε, έχουν διαπιστωθεί αποτυχίες με άλλα εμβόλια.

Ο αριθμός των νέων θυμάτων, σταθερός σε σχέση με αυτόν της προηγουμένης (1.453), αύξησε το σύνολο των ασθενών που έχουν υποκύψει στην αμερικανική επικράτεια σε πάνω από 67.600.

Για «αποδεικτικά στοιχεία» ότι ο νέος κορονοϊός προέκυψε από κινεζικό εργαστήριο, έκανε λόγο ξανά χθες ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάικ Πομπέο, στον απόηχο της προειδοποίησης από τον Πρόεδρο Τραμπ για αντίποινα κατά του Πεκίνου. Οι Global Times της Κίνας απαντούν ότι ο Πομπέο «μπλοφάρει», καλώντας τις Ηνωμένες Πολιτείες να παρουσιάσουν «απόδειξη». Η Κίνα έδωσε ήδη στη δημοσιότητα ταινία μικρού μήκους animation με τίτλο “Μια φορά κι έναν καιρό ήταν ένας ιός” (Once upon a virus), με την οποία διακωμωδεί την αμερικανική αντίδραση στην επιδημία του κορονοϊού χρησιμοποιώντας δύο φιγούρες Lego, η μία ένας Κινέζος μαχητής που φορά μάσκα και η άλλη φιγούρα, το Άγαλμα της Ελευθερίας.

‘Once upon a virus’: Chinese video takes swipe at US response to COVID-19

— ABC News (@abcnews) May 1, 2020

“Ανακαλύψαμε έναν νέο ιό”, λέει ο Κινέζος μαχητής.

“Ε, και;”, απαντά το Άγαλμα της Ελευθερίας. “Είναι απλώς μια γρίπη”.

Καθώς ο μαχητής εκδίδει προειδοποιήσεις για τον ιό και απαριθμεί τις βασικές ημερομηνίες στην εξέλιξη της επιδημίας στην Κίνα, το Άγαλμα της Ελευθερίας απαντά με απαξίωση, όπως έκανε αρχικά και ο Τραμπ στις συνεντεύξεις Τύπου όταν υποβάθμιζε τη σοβαρότητα της ασθένειας.

“Ακούτε τι λέτε;”, ρωτά ο μαχητής καθώς το Άγαλμα της Ελευθερίας αρχίζει να γίνεται κόκκινο από τον πυρετό και του βάζουν ορό.

“Έχουμε πάντα δίκιο, αν και αντιφάσκουμε”, απαντά αυτό.

“Αυτό αγαπώ σε εσάς τους Αμερικάνους, τη συνέπειά σας”, λέει ο μαχητής.

‘Once Upon a Virus’: China mocks U.S. coronavirus response in Lego-like animation pic.twitter.com/H2B13weyma

— Reuters (@Reuters) May 2, 2020

Ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ εκτίμησε νωρίτερα ότι θα είναι διαθέσιμο μέσα στο 2020 το εμβόλιο εναντίον του ιού, ενώ για ακόμη μια φορά υπεραμύνθηκε των αποφάσεων που έλαβε αφότου ξέσπασε η πανδημία: «Νομίζω πως σώσαμε εκατομμύρια ζωές», είπε και διαβεβαίωσε ότι το 2021 θα είναι «απίστευτο».

«Πιέζουμε πολύ δυνατά, πολλοί όμιλοι της φαρμακευτικής βιομηχανίας είναι, νομίζω, πολύ κοντά» στο να αναπτύξουν εμβόλιο, πρόσθεσε, ενώ βρίσκονται σε εξέλιξη περίπου 100 προσπάθειες σε παγκόσμιο επίπεδο, εκ των οποίων περίπου 10 στη φάση των κλινικών δοκιμών.

Επιμένοντας πως θέλει να ξαναρχίσει η οικονομική δραστηριότητα στις ΗΠΑ κατά τρόπο συνετό, πάντως «το γρηγορότερο δυνατό», ο ένοικος του Λευκού Οίκου, που θα διεκδικήσει την επανεκλογή του στην προεδρία τον Νοέμβριο, εμφανίστηκε αισιόδοξος για την προοπτική της αμερικανικής οικονομίας.

Ο Τραμπ, ο οποίος έχει δεχθεί επανειλημμένα επικρίσεις λόγω του τρόπου με τον οποίο αντιμετωπίζει την πανδημία του κορονοϊού ενοχλήθηκε όπως έγραψε σύμβουλος του, από το βίντεο με το οποίο ο προκάτοχός του Τζορτζ Ου. Μπους απηύθυνε έκκληση για «συσπείρωση» και «καλοσύνη» και παραλληλίζει την πανδημία με τις επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου 2001, που διαπράχθηκαν τέσσερις μήνες αφότου ανέλαβε τα καθήκοντά του.

«Είδα μια μεγάλη χώρα να συσπειρώνεται για να τιμήσει τους γενναίους της, να θρηνήσει μαζί με αυτούς που θρηνούσαν και να αναλάβει νέα αναπόφευκτα καθήκοντα», αφηγείται ο Μπους, με υπόβαθρο μελαγχολική μουσική και φόντο ασπρόμαυρες φωτογραφίες αρχείου. Ο 73χρονος Τεξανός λέει πως είναι σίγουρος πως το «πνεύμα της θυσίας» των Αμερικανών δεν έχει χαθεί. «Ας θυμόμαστε όλοι ότι οι διαφορές μας είναι ελάχιστες μπροστά σε αυτή την απειλή», παροτρύνει.

«Ήταν άφαντος όταν έπρεπε να ξεσηκωθεί εναντίον της μεγαλύτερης απάτης στην αμερικανική ιστορία», έγραψε ο Τραμπ, στηλιτεύοντας τη σιωπή του Μπους στην πρόσφατη δίκη κατά του Αμερικανού προέδρου.

Το αντιικό ρεμδεσιβίρη θα μπορούσε να εξαχθεί εκτός των ΗΠΑ

Ο διευθυντής του αμερικανικού εργαστηρίου Gilead διαβεβαίωσε σήμερα ότι η Ουάσιγκτον δεν θα μπλόκαρε τις εξαγωγές του πειραματικού αντιικού φαρμάκου remdesivir, που μειώνει κατά ημέρες, σύμφωνα με μια μεγάλη κλινική μελέτη, την περίοδο αποκατάστασης των σοβαρά ασθενών με τη νόσο Covid-19.

«Πιστεύω ότι βρισκόμαστε σε φάση με την αμερικανική κυβέρνηση να εξυπηρετήσουμε τόσο τους ασθενείς εδώ στις ΗΠΑ» όπως τους ασθενείς σε «άλλες χώρες στον κόσμο», δήλωσε ο Ντάνιελ Ο΄Ντέι στο αμερικανικό τηλεοπτικό δίκτυο CBS.

«Έχετε δικαίωμα να κάνετε εξαγωγές;» τον ρώτησε η δημοσιογράφος.

«Ναι. Εξηγάγαμε χιλιάδες δόσεις για τις κλινικές δοκιμές και για συγκαταβατική χορήγηση κατ΄εξαίρεση» απάντησε, αναφερόμενος σε ειδικά προγράμματα που χρησιμοποιούν μη εγκεκριμένα προς το παρόν φάρμακα. Η αμερικανική κυβέρνηση «θα καθορίσει» πού θα σταλεί το φάρμακο, πρόσθεσε.

Η αμερικανική Υπηρεσία Φαρμάκων (FDA) ενέκρινε την Παρασκευή τη χρήση εκτάκτως της ρεμδεσιβίρης. Ο Ντάνιελ Ο΄Ντέι βρέθηκε στο πλευρό του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, στο Οβάλ Γραφείο του Λευκού Οίκου, για να ανακοινώσει την έγκριση και μια δωρεά 1,5 εκατομμυρίων φιαλιδίων εκ μέρους της Gilead.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ-AFP-Reuterswww.ert.gr

Μοιράσου το άρθρο: