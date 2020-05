ΕΕ: Διαδικτυακός μαραθώνιος για τη χρηματοδότηση εμβολίου από την ΕΕ-Συμμετοχή του πρωθυπουργού (video)

Μοιράσου το άρθρο:

Σήμερα στις 4 μ.μ. η Πρόεδρος κ. φον ντερ Λάιεν θα φιλοξενήσει μια παγκόσμια εκδήλωση δωρητών, την οποία μπορείτε να παρακολουθήσετε στην πλατφόρμα EbSΑ.Ο αρχικός στόχος είναι να συγκεντρωθούν δωρεές ύψους 7,5 δισ. ευρώ. Τα χρήματα που θα συγκεντρωθούν θα συμβάλουν στην επιτάχυνση της ανάπτυξης και της χρήσης εμβολίων, θεραπευτικών και διαγνωστικών μέσων που να είναι διαθέσιμα και προσιτά σε όλους.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση ενώνει τις δυνάμεις της με αυτές των εταίρων της απ’ όλο τον κόσμο σε μια προσπάθεια για τη συγκέντρωση κεφαλαίων —πρόκειται για την παγκόσμια αντίδραση στον κορονοϊό— που ξεκινά σήμερα.

Vaccines, treatments and diagnostics are the key to getting back to normal.

Today’s #GlobalResponse pledging event aims to raise funds to kick-start global cooperation against #COVID__19 #StrongerTogether #UnitedAgainstCoronavirus

— Charles Michel (@eucopresident) May 4, 2020

Η Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας (ΠΟΥ) και οργανισμοί του τομέα της υγείας απ’ όλο τον κόσμο προσκαλούν από κοινού σε δράση για την ταχεία ανάπτυξη και ισότιμη πρόσβαση σε ασφαλείς, ποιοτικές, αποτελεσματικές και προσιτές διαγνωστικές εξετάσεις, θεραπευτικές αγωγές και εμβόλια για τη νόσο COVID-19.

We kick-start the Coronavirus #GlobalResponse.

The aim is to raise €7.5bn to develop diagnostics, treatments and vaccine and deploy them to every corner of the world at an affordable price.

We are #UnitedAgainstCoronavirus

— European Commission #UnitedAgainstCoronavirus (@EU_Commission) April 26, 2020

Για τη συγκέντρωση κεφαλαίων για το εγχείρημα αυτό, η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι εταίροι της θα διοργανώσουν ένα παγκόσμιο μαραθώνιο δωρητών. Χώρες και οργανισμοί σε όλο τον πλανήτη καλούνται να δεσμευτούν για την πραγματοποίηση δωρεών, ώστε να επιτευχθεί ο αρχικός στόχος συγκέντρωσης 7,5 δισ. ευρώ.

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κ. φον ντερ Λάιεν δήλωσε ότι «πρέπει να ενώσουμε τις προσπάθειες μας, όλοι, όλος ο κόσμος, οι ηγέτες και οι λαοί απέναντι στον κορονοϊό. Σε δέκα μόλις μέρες θα ξεκινήσουμε την παγκόσμια προσπάθεια για τη συγκέντρωση δωρεών. Θα είναι ένας πραγματικός μαραθώνιος. Διότι για να νικήσουμε τον ιό πρέπει να υπάρξει παγκόσμια αντίδραση και ασταμάτητες ενέργειες σε πολλά μέτωπα. Χρειάζεται να ανακαλυφθεί το εμβόλιο, να μεριμνήσουμε για την παραγωγή του και να φτάσει σε κάθε γωνιά της γης. Και πρέπει να διατίθεται σε προσιτές τιμές»

Έκκληση έξι Ευρωπαίων ηγετών για διεθνή συνεργασία και συνεισφορές για την ανάπτυξη εμβολίου

Οι ερευνητές και όσοι δραστηριοποιούνται στον χώρο της καινοτομίας σε όλο τον κόσμο εργάζονται πολύ σκληρά για να βρουν λύσεις που σώζουν ζωές και προστατεύουν την υγεία μας. Ξεκινώντας από τις 4 Μαΐου, η Επιτροπή θα καταγράφει τις δωρεές από χώρες και επιχειρηματικά ιδρύματα. Εκείνη την ημέρα η Επιτροπή θα εξαγγείλει, επίσης, τις προσεχείς ημερομηνίες-σταθμούς για την παγκόσμια εκστρατεία, ώστε να ανανεώνονται οι δωρεές.

Η Επιτροπή καλεί επίσης κυβερνήσεις, επιχειρηματίες, δημόσια πρόσωπα μεγάλου κύρους, φιλανθρώπους, καλλιτέχνες από τον χώρο του θεάματος και απλούς πολίτες, να ευαισθητοποιήσουν το κοινό για την προσπάθεια αυτή που καταβάλλεται διεθνώς. Τα κεφάλαια που θα συγκεντρωθούν θα διοχετευτούν σε τρεις δραστηριότητες: διαγνωστικές εξετάσεις, θεραπευτικές αγωγές και εμβόλια.

Η αντίστροφη μέτρηση για την έναρξη του μαραθωνίου αρχίζει σήμερα που είναι η πρώτη ημέρα της Παγκόσμιας Εβδομάδας Εμβολιασμού 2020 που διοργανώνουν τα Ηνωμένα Έθνη.

Το θέμα φέτος είναι #VaccinesWork for All και η εκστρατεία θα επικεντρωθεί στο πώς συμβάλλουν τα εμβόλια —όπως και οι άνθρωποι που τα παρασκευάζουν, τα παραδίδουν και τα παραλαμβάνουν— στην προστασία της υγείας του καθενός μας, παντού.

Αρχίζει σήμερα μια προσπάθεια, αντιμετώπισης ενός προβλήματος.

Κανένας δεν πρέπει να μείνει πίσω

από το ή τα .

Τα 7,5 δισ.€ αποτελούν την αρχή.

Απαιτούνται περισσότερα για τη στήριξη όλων των Συστημάτων Υγείας. #UnitedAgainstCoronavirus

— Stella Kyriakides (@SKyriakidesEU) May 4, 2020

Περισσότερες πληροφορίες για την προσπάθεια αυτή και για το πώς μπορείτε να συμμετάσχετε στον ιστότοπο της παγκόσμιας αντίδρασης για τον κορονοϊό europa.eu/global-response

Ιστορικό

Στις 26 Μαρτίου η ομάδα των 20 (G20) συμφώνησε, σε μια έκτακτη σύνοδο για την έξαρση του κορονοϊού, να δρομολογήσει μια παγκόσμια πρωτοβουλία για την ετοιμότητα και την αντίδραση στην πανδημία και «να δράσει ως μια παγκόσμια, αποτελεσματική, διατηρήσιμη πλατφόρμα χρηματοδότησης και συντονισμού με σκοπό την ταχύτερη ανάπτυξη και παράδοση εμβολίων, διαγνωστικών εργαλείων και θεραπευτικών αγωγών.»

Στις 24 Απριλίου η ΠΟΥ και μια πρώτη ομάδα συντελεστών στον τομέα της υγείας σε παγκόσμιο επίπεδο δρομολόγησε μια εμβληματική, παγκόσμια συνεργασία με σκοπό την ταχύτερη ανάπτυξη, παραγωγή και ισότιμη πρόσβαση όλων στις νέες βασικές τεχνολογίες υγείας για τη νόσο COVID-19.

Στην ομάδα συμμετέχουν:το ίδρυμα Bill and Melinda Gates (BMGF), ο Συνασπισμός για Καινοτομίες Επιδημιολογικής Ετοιμότητας (CEPI), η Συμμαχία για Εμβόλια (Vaccine Alliance-GAVI), το Παγκόσμιο Ταμείο, το Διεθνές Μέσο για την Αγορά Φαρμάκων (UNITAID), το Wellcome Trust και η Παγκόσμια Τράπεζα. Μαζί, δεσμεύτηκαν να πετύχουν τον κοινό στόχο της ισότιμης, καθολικής πρόσβασης σε καινοτόμα εργαλεία για την καταπολέμηση της νόσου COVID-19 για όλους. Εδώ μπορείτε να διαβάσετε την κοινή πρόσκληση για δράση.

Ανταποκρινόμενη στην κοινή πρόσκληση για δράση από τους συντελεστές στον τομέα της υγείας, η ΕΕ ενώνει τις δυνάμεις της με τη Γαλλία, τη Γερμανία, το Ηνωμένο Βασίλειο, τη Νορβηγία και τη Σαουδική Αραβία για τη διοργάνωση διάσκεψης δωρητών.Στην πρωτοβουλία αυτή θα συμμετάσχει και ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Πέτσας: Κλειδί για την επιτυχία η ατομική ευθύνη-Συμμετοχή πρωθυπουργού στον παγκόσμιο μαραθώνιο δωρητών (video)

Στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών ο κυβερνητικός εκπρόσωπος υπενθύμισε ότι ο πρωθυπουργός έχει από αρχές Απριλίου θέσει σε ευρωπαϊκό επίπεδο την ανάγκη εξεύρεσης κοινών λύσεων σε ζητήματα όπως οι προμήθειες υγειονομικού υλικού, ενώ έχει ζητήσει να προβεί η ΕΕ από κοινού στην αγορά αδειών ευρεσιτεχνίας (πατεντών) για νέα εμβόλια και τεστ ταχείας ανίχνευσης, προωθώντας με αυτόν τον τρόπο την ταχύτερη δυνατή διάδοση των μέσων καταπολέμησης του κορονοϊού.

Η πρωτοβουλία αυτή έρχεται σε συνέχεια της ανακοίνωσης από την πρόεδρο κ. φον ντερ Λάιεν στις 15 Απριλίου, σύμφωνα με την οποία η Επιτροπή θα διοργανώσει διαδικτυακή εκδήλωση δωρητών για τη χρηματοδότηση της ανάπτυξης εμβολίου κατά της νόσου COVID-19.

Παράλληλα, η Επιτροπή διαθέτει εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ σε μέτρα έρευνας και καινοτομίας για την ανάπτυξη εμβολίων, νέων θεραπειών, διαγνωστικών εξετάσεων και ιατρικών συστημάτων για την πρόληψη της διασποράς του κορονοϊού.

Πηγή:ΕΡΤ

www.ert.gr

Μοιράσου το άρθρο: