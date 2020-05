Έκκληση έξι Ευρωπαίων ηγετών για διεθνή συνεργασία και συνεισφορές για την ανάπτυξη εμβολίου

Μοιράσου το άρθρο:

Έκκληση για διεθνή συνεργασία, στην προσπάθεια ανάπτυξης φαρμάκου και εμβολίου κατά του κορονοϊού, απευθύνει η ηγεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ευρωπαίοι ηγέτες επισημαίνοντας ότι από την έρευνα λείπουν σήμερα περίπου οκτώ δισεκατομμύρια ευρώ.

Για τη συγκέντρωση των χρημάτων θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα ψηφιακά η Διεθνής Διάσκεψη Δωρητών η οποία έχει θέσει ως στόχο την συγκέντρωση τουλάχιστον 7,5 δισεκατομμυρίων ευρώ.

«Κανένας από εμάς δεν έχει ανοσία στην πανδημία και κανένας μας δεν θα νικήσει τον ιό μόνος του. Δεν θα είμαστε πραγματικά ασφαλείς, μέχρι να είναι ασφαλείς όλοι – κάθε χωριό, κάθε πόλη και κάθε χώρα στον κόσμο», επισημαίνεται στο άρθρο, το οποίο, εκτός από την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Σαρλ Μισέλ και την Άνγκελα Μέρκελ, συνυπογράφουν ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμμανουέλ Μακρόν και οι πρωθυπουργοί της Ιταλίας Τζουζέπε Κόντε και της Νορβηγίας Έρνα Σόλμπεργκ.

«Ο στόχος μας είναι απλός: στη διαδικτυακή σύσκεψη δωρητών που θα πραγματοποιηθεί στις 4 Μαΐου, θέλουμε να συγκεντρώσουμε ένα αρχικό ποσό ύψους 7,5 δισ. ευρώ (8 δισ. δολαρίων) για να καλύψουμε το συνολικό χρηματοδοτικό κενό που έχει υπολογιστεί από το Συμβούλιο Παρακολούθησης της Παγκόσμιας Ετοιμότητας και άλλους φορείς», τονίζουν και εκφράζουν την στήριξή τους προς τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας και προς το Bill and Melinda Gates Foundation.

Πρόκειται για ένα κείμενο-έκκληση για ευρωπαϊκή και παγκόσμια αλληλεγγύη κυβερνήσεων και ιδιωτών που θα πρέπει να ενώσουν τις δυνάμεις τους ώστε «το εμβόλιο που θα παραχθεί από όλο τον πλανήτη για όλο τον πλανήτη, το εμβόλιο αυτό να καταστεί ένα μοναδικό παγκόσμιο δημόσιο αγαθό του 21ου αιώνα», όπως αναφέρουν χαρακτηριστικά.

Η Γερμανία θα συμμετάσχει με μια «σημαντική οικονομική συνεισφορά», δήλωσε η Καγκελάριος στο εβδομαδιαίο βιντεοσκοπημένο μήνυμά της.

«Η Γερμανία αναλαμβάνει την ευθύνη και για αυτό θα φροντίσουμε το εμβόλιο, όταν θα υπάρχει, να είναι διαθέσιμο σε όλους καθώς επίσης και τα απαραίτητα φάρμακα και τα διαγνωστικά μέσα», συνέχισε η Καγκελάριος και εξήγησε ότι για αυτό θα χρειαστούν μεγάλες ποσότητες. Χαιρέτισε δε την προθυμία μιας μεγάλης συμμαχίας κυβερνήσεων και ιδιωτικών ιδρυμάτων να συνεργαστούν προκειμένου να διευκολύνουν την ανάπτυξη και την διάθεση του εμβολίου και των φαρμάκων κατά του κορονοϊού. «Μόνο με την κοινή δράση, την διεθνή πολυμερή δράση, θα καταφέρουμε να ξεπεράσουμε αυτή την πανδημία», κατέληξε η κυρία Μέρκελ.

Η έκκληση των 6 ηγετών της ΕΕ

«Η τύχη βοηθάει μόνο τα καλά προετοιμασμένα μυαλά». Αυτό το απόφθεγμα ανήκει στον Λουί Παστέρ, έναν από τους μεγαλύτερους επιστήμονες στον κόσμο, στον οποίο οφείλουμε τα εμβόλια και άλλες επιστημονικές ανακαλύψεις που έχουν σώσει εκατομμύρια ανθρώπινες ζωές από τον 19ο αιώνα μέχρι σήμερα. Όπως και τότε, έτσι και σήμερα ο πλανήτης μας είναι αντιμέτωπος με έναν ιό που σαρώνει τις χώρες και τις ηπείρους εισβάλλοντας στα σπίτια και στις καρδιές μας. Αυτός ο ιός έχει προξενήσει καταστροφή και πόνο σε κάθε γωνιά του πλανήτη. Μας κρατάει μακριά από το άγγιγμα των αγαπημένων μας ανθρώπων, από τις ασχολίες που συνήθως μας δίνουν χαρά κι από τους τόπους όπου θα θέλαμε να είμαστε.

Χάρη σε αυτή τη θυσία και στις ηρωικές προσπάθειες του ιατρικού προσωπικού και του προσωπικού φροντίδας σε όλο τον κόσμο, μπορέσαμε να επιβραδύνουμε τη διασπορά του ιού σε πολλά μέρη του πλανήτη. Ενώ κάποιοι βγαίνουν προσεκτικά από τον εγκλεισμό, άλλοι είναι ακόμη σε απομόνωση και η καθημερινή κοινωνική και οικονομική τους ζωή υπόκειται σε αυστηρούς περιορισμούς. Οι συνέπειες μπορεί να είναι ιδιαίτερα δραματικές για την Αφρική και τις χώρες του Νότου. Όλοι όμως έχουμε κάτι κοινό: κανείς μας δεν μπορεί να σκεφτεί ή να προγραμματίσει με βεβαιότητα το μέλλον, καθώς δεν γνωρίζουμε πώς θα εξελιχθεί η πανδημία.

Αυτό σημαίνει ότι η υπόθεση αυτή μας αφορά όλους. Κανείς μας δεν έχει ανοσία στην πανδημία και κανείς μας δεν μπορεί να νικήσει μόνος του τον ιό. Όντως, δεν θα είμαστε πραγματικά ασφαλείς μέχρις ότου είναι ασφαλείς όλοι, σε κάθε χωριό, πόλη, περιοχή και χώρα του πλανήτη. Στον διασυνδεδεμένο κόσμο όπου ζούμε, το παγκόσμιο σύστημα υγείας είναι τόσο δυνατό όσο και το πιο αδύναμο τμήμα του. Για να προστατευτούμε, θα πρέπει να προστατέψουμε ο ένας τον άλλο. Αυτό μας θέτει ενώπιον μιας μοναδικής και πραγματικά παγκόσμιας πρόκλησης. Είναι επιτακτική ανάγκη να κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας για να την αντιμετωπίσουμε. Πρέπει να συγκεντρώσουμε τα καλύτερα —και τα καλύτερα προετοιμασμένα— μυαλά για να βρούμε τα εμβόλια, τα φάρμακα και τα θεραπευτικά μέσα που χρειαζόμαστε ώστε ο κόσμος μας να γίνει και πάλι υγιής και παράλληλα να ενισχύσουμε τα συστήματα υγείας μέσω των οποίων αυτά θα καταστούν διαθέσιμα σε όλους, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην Αφρική.

Βασιζόμαστε στη δέσμευση των ηγετών της G20 για την ανάπτυξη μιας μαζικής και συντονισμένης αντίδρασης στον ιό. Υποστηρίζουμε την έκκληση για δράση που απηύθυναν ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας και άλλοι διεθνείς φορείς του τομέα της υγείας. Γι’ αυτό, πρόσφατα εγκαινιάσαμε την πλατφόρμα παγκόσμιας συνεργασίας «Access to COVID-19 Tools (ACT) Accelerator» που αποσκοπεί στην επιτάχυνση και επέκταση της έρευνας, της ανάπτυξης, της πρόσβασης και της δίκαιης διανομής του εμβολίου και άλλων σωτήριων θεραπευτικών και διαγνωστικών μέσων. Η πλατφόρμα αυτή θέτει τις βάσεις για μια πραγματική διεθνή συμμαχία για την καταπολέμηση της νόσου COVID-19.

Είμαστε αποφασισμένοι να συνεργαστούμε με όλους όσοι συμμερίζονται τη δέσμευσή μας για διεθνή συνεργασία. Είμαστε έτοιμοι να ηγηθούμε και να υποστηρίξουμε την παγκόσμια αντίδραση.

Ο στόχος μας είναι απλός: στη διαδικτυακή σύσκεψη δωρητών που θα πραγματοποιηθεί στις 4 Μαΐου, θέλουμε να συγκεντρώσουμε ένα αρχικό ποσό ύψους 7,5 δισ. ευρώ (8 δισ. δολαρίων) για να καλύψουμε το συνολικό χρηματοδοτικό κενό που έχει υπολογιστεί από το Συμβούλιο Παρακολούθησης της Παγκόσμιας Ετοιμότητας και άλλους φορείς.

Θα βάλουμε όλοι τις δωρεές μας στο τραπέζι και είμαστε ευτυχείς που συμμετέχουν εταίροι από όλο τον κόσμο. Τα χρήματα που θα συγκεντρώσουμε θα δώσουν ώθηση σε μια άνευ προηγουμένου παγκόσμια συνεργασία μεταξύ επιστημόνων και ρυθμιστικών αρχών, βιομηχανίας και κυβερνήσεων, διεθνών οργανισμών, ιδρυμάτων και επαγγελματιών υγείας. Στηρίζουμε τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας και ενώνουμε τις δυνάμεις μας με έμπειρους οργανισμούς, όπως το Bill and Melinda Gates Foundation και το Wellcome Trust.

Κάθε ευρώ ή δολάριο που θα συγκεντρώσουμε θα διοχετευτεί, κυρίως μέσω αναγνωρισμένων διεθνών οργανισμών υγείας όπως οι CEPI, Gavi, Vaccines Alliance, Global Fund και Unitaid, στην ανάπτυξη και διάδοση, όσο το δυνατόν ταχύτερα και για όσο το δυνατόν περισσότερους ανθρώπους, διαγνωστικών και θεραπευτικών μέσων και εμβολίων που θα βοηθήσουν τον πλανήτη να ξεπεράσει την πανδημία. Αν μπορέσουμε να αναπτύξουμε ένα εμβόλιο που θα παραχθεί από όλο τον πλανήτη για όλο τον πλανήτη, το εμβόλιο αυτό θα καταστεί ένα μοναδικό παγκόσμιο δημόσιο αγαθό του 21ου αιώνα. Μαζί με τους εταίρους μας, δεσμευόμαστε να το καταστήσουμε διαθέσιμο και προσιτό σε όλους.

Αυτό είναι το καθήκον της γενιάς μας και ξέρουμε ότι μπορούμε να το φέρουμε εις πέρας. Οι τεχνολογίες υγείας υψηλής ποιότητας και χαμηλού κόστους δεν είναι ονειροφαντασίες. Τα τελευταία είκοσι χρόνια, είδαμε πώς, μέσα από συμπράξεις δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, πολλά εμβόλια μπόρεσαν να καταστούν προσβάσιμα στους φτωχότερους πληθυσμούς του πλανήτη.

Γνωρίζουμε ότι ξεκινάμε έναν αγώνα μεγάλων αποστάσεων. Από σήμερα, θα τρέξουμε όσο πιο γρήγορα μπορούμε προς τον πρώτο μας στόχο, όμως θα είμαστε έτοιμοι και για μαραθώνιο. Ο σημερινός στόχος θα καλύψει μόνο τις αρχικές ανάγκες. Για την παρασκευή και τη διανομή φαρμάκων σε παγκόσμια κλίμακα θα απαιτηθούν πόροι που τον ξεπερνούν κατά πολύ.

Μαζί, πρέπει να διασφαλίσουμε ότι θα συνεχιστεί η κινητοποίηση πόρων και ότι θα σημειωθεί πρόοδος για την επίτευξη καθολικής πρόσβασης στον εμβολιασμό, τις θεραπευτικές αγωγές και τα διαγνωστικά τεστ.

Ζούμε μια καθοριστική στιγμή για την παγκόσμια κοινότητα. Στηρίζοντας την επιστήμη και την αλληλεγγύη σήμερα, σπέρνουμε τον σπόρο για μεγαλύτερη ενότητα αύριο. Καθοδηγούμενοι από τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης, μπορούμε να επανακαθορίσουμε τη δύναμη της κοινότητας, της κοινωνίας και της παγκόσμιας συνεργασίας, ώστε να βεβαιωθούμε ότι κανείς δεν θα μείνει πίσω.

Αυτή τη στιγμή δίνεται μια μάχη του πλανήτη εναντίον της νόσου Covid-19. Μαζί, θα την κερδίσουμε».

