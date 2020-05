Εύσημα New York Times για Ελλάδα: «Συνιστά έκπληξη, έδρασε γρήγορα»

Μοιράσου το άρθρο:

Αναφορά στην Ελλάδα και τους επιτυχείς κυβερνητικούς χειρισμούς σχετικά με τα μέτρα κατά της πανδημίας, έκαναν, σε κύριο άρθρο τους οι New York Times το οποίο αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα της εφημερίδας αναφορικά με τα παραδείγματα ηγετών κρατών ανά τον κόσμο, που αντιμετώπισαν με επιτυχία την πανδημία του κορονοϊού. Στο άρθρο που έχει τίτλο “In a Crisis, True Leaders Stand Out”, «Οι Πραγματικοί Ηγέτες Ξεχωρίζουν στην Κρίση» γίνεται αναφορά και στον Έλληνα πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη.

Οι New York Times σημειώνουν ως χώρες-παραδείγματα όπου η άμεση και αποφασιστική λήψη μέτρων βοήθησε στο να μετριαστούν οι συνέπειες της πανδημίας και ένωσαν τους λαούς, την Ελλάδα, τη Νέα Ζηλανδία, τη Ν.Κορέα, το Ταϊβάν, τη Γερμανία και την Ισλανδία.

Συγκεκριμένα, οι ΝΥΤ, σημειώνουν για τη χώρα μας: «Η Ελλάδα, που συνήθως εκλαμβάνεται ως ένα από τα πιο αδύναμα μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συνιστά έκπληξη δρώντας καλύτερα από το αναμενόμενο. Με την αναφορά του πρώτου κρούσματος στη Θεσσαλονίκη στις 26 Φεβρουαρίου, η κυβέρνηση υπό τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, έδρασε αποφασιστικά κλείνοντας δημόσιους χώρους, περιορίζοντας τις μετακινήσεις και αυξάνοντας τις νοσοκομειακές δομές – ΜΕΘ»

Αναφερόμενο στους ηγέτες των χωρών που κέρδισαν το σεβασμό των λαών τους για την επιτυχή αντιμετώπιση της πανδημίας, το άρθρο των NYT υπογραμμίζει ότι «διαθέτουν συγκεκριμένα και αξιοσημείωτα ηγετικά στοιχεία και προσεγγίσεις, όχι μόνο κατά την τωρινή πανδημία, αλλά και για τις κρίσεις του μέλλοντος. Η θέληση για γρήγορη και τολμηρή ανάληψη δράσης -ακόμη και με τον κίνδυνο πολιτικού ρίσκου- είναι αναμφισβήτητα μεταξύ των σπουδαιότερων χαρακτηριστικών που σφραγίζουν την ηγεσία κατά τη διάρκεια μιας κρίσης. Είναι τώρα προφανές, ότι αποδείχτηκαν καταστροφικές, τόσο οι προσπάθειες της Κίνας να συγκαλύψει το ξέσπασμα της πανδημίας, όσο και του Προέδρου Trump, με το να την υποβαθμίζει επί μακρόν».

To δημοσίευμα συνοδεύουν φωτογραφίες γυναικών-ηγετών, που ξεχωρίζουν στην αντιμετώπιση της πανδημίας. Στην κορυφή, η φωτογραφία της Π/Θ της Νέας Ζηλανδίας, και παρακάτω, εκείνες των Π/Θ Δανίας και Φινλανδίας, καθώς και της Καγκελαρίου της Γερμανίας.

TUI: Καλές πιθανότητες για τον Ελληνικό Τουρισμό

Η Ελλάδα, όπως και η Κύπρος, η Βουλγαρία και η Πορτογαλία, έχουν «καλές πιθανότητες» να ανοίξουν σύντομα για τον τουρισμό, εκτιμά ο επικεφαλής του γερμανικού τουριστικού ομίλου TUI, Φριτς Γιούσεν.

Αυτές οι χώρες επιδίωξαν συζητήσεις με την TUI και προετοιμάζονται «πολύ εντατικά για την επιστροφή των τουριστών», δηλώνει ο κ. Γιούσεν στο περιοδικό Der Spiegel που θα κυκλοφορήσει αύριο, με κεντρικό θέμα τις προοπτικές του ευρωπαϊκού τουρισμού για το τρέχον έτος, στη σκιά της πανδημίας του κορονοϊού. «Η Ευρώπη ήταν για τους Ευρωπαίους τις προηγούμενες δεκαετίες μια οικεία περιοχή, μια πατρίδα στο εξωτερικό. Τώρα υπάρχουν και πάλι σύνορα, μπάρες, ένας λαβύρινθος γεμάτος εμπόδια», επισημαίνεται στο δημοσίευμα.

Όπως αναφέρει το περιοδικό, ο επικεφαλής της TUI, σε επιστολή προς τους συνεργάτες του πριν από λίγες ημέρες, ασκούσε κριτική προς τον Γερμανό υπουργό Εξωτερικών Χάικο Μάας και τον πρωθυπουργό της Βαυαρίας Μάρκους Σέντερ, χωρίς να τους κατονομάζει, επειδή, όπως έγραφε, «έχουν ήδη ξεγράψει τη φετινή χρονιά» ή διαφημίζουν τις «διακοπές στο εσωτερικό», «αντί να αναπτύσσουν ιδέες σχετικά με το υπό ποιους όρους θα καταστούν και πάλι εφικτές οι διακοπές και τα αεροπορικά ταξίδια».

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ

