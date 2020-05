Συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό αγνοουμένων του καναδικού ελικοπτέρου που έπεσε ανοιχτά της Κεφαλονιάς (video)

Μοιράσου το άρθρο:

Συνεχίζονται οι έρευνες στη θαλάσσια περιοχή δυτικά της Κεφαλλονιάς για τον εντοπισμό αγνοουμένων από το καναδικό ελικόπτερο, που κατέπεσε χθες στη διάρκεια ΝΑΤΟϊκής άσκησης στα διεθνή ύδατα μεταξύ Ελλάδας και Ιταλίας. Ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και άλλοι πέντε αγνοούνται ανακοίνωσε πριν από λίγο σε συνέντευξη που παραχώρησε ο πρωθυπουργός του Καναδά Τζάστιν Τριντό μαζί με τον υπουργός Άμυνας Χαρτζίτ Σατζάν.

Τα αίτια του δυστυχήματος παραμένουν άγνωστα. Οι καταγραφείς πτήσης έχουν βρεθεί.

«Είναι όλοι τους ήρωες», είπε ο Τριντό αναφερόμενος στους έξι επιβαίνοντες.

Νεκρή από τη θάλασσα ανασύρθηκε η στρατιωτικός Άμπιγκεϊλ Κάουμπροου, ανακοίνωσε ο αρχηγός του γενικού επιτελείου, στρατηγός Τζόναθαν Βανς.

Το δυστύχημα αυτό είναι η μεγαλύτερη τραγωδία για τις ένοπλες δυνάμεις του Καναδά τα τελευταία 13 χρόνια. Τον Ιούλιο του 2007 έξι στρατιώτες είχαν σκοτωθεί όλοι μαζί όταν εξερράγη μια βόμβα, στην άκρη ενός δρόμου στο Αφγανιστάν.

Μετά τη συντριβή του ελικοπτέρου, ο στρατός αποφάσισε να καθηλώσει προσωρινά στο έδαφος όλα τα ελικόπτερα Cyclone, μετέδωσε η δημόσια τηλεόραση του Καναδά. Σε διάφορες περιοχές του κόσμου αυτήν την περίοδο υπηρετούν περίπου 2.100 Καναδοί στρατιώτες.

Το ελάχιστων ετών ελικόπτερο είχε απονηωθεί από την φρεγάτα Fredericton στο πλαίσιο γυμνασίων, με καλές καιρικές συνθήκες. Η φρεγάτα εκείνη την στιγμή ήταν 53 ναυτικά μίλια από το όριο του FIR Αθηνών. Το ελικόπτερο αφού διένυσε μια απόσταση σχεδόν 8 ναυτικών μιλίων, χάθηκε από τα ραντάρ που το παρακολουθούσαν και σήμανε συναγερμός.

Από Ελληνικής πλευράς αυτήν την ώρα μετέχει ένα μεταγωγικό αεροσκάφος της Πολεμικής Αεροπορίας C-130, με ειδική διαμόρφωση έρευνας και διάσωσης, καθώς και με φωτοβολίδες, αν συνεχίσει τη νύχτα η επιχείρηση.

Από τις 17:30 πετά εντός του FIR Ρώμης, παίρνοντας μέρος στην επιχείρηση έρευνας και διάσωσης, υπό τις οδηγίες του Ιταλού κυβερνήτη, επικεφαλής της επιχείρησης.

Πρόκειται για το δεύτερο ιπτάμενο μέσω με το οποίο συνδράμουν οι Ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις στη γείτονα και σύμμαχο Ιταλία.

Σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχε με τον Έλληνα ομόλογό του Νίκο Παναγιωτόπουλο, ο Καναδός υπουργός Άμυνας εξέφρασε τις ευχαριστίες του για την άμεση ανταπόκριση και συμμετοχή των ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων στις επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης του καναδικού ελικοπτέρου.

Ο κ. Παναγιωτόπουλος εξέφρασε στον κ. Σατζάν τα ειλικρινή του συλλυπητήρια για το τραγικό στρατιωτικό δυστύχημα.

Τη βαθιά του θλίψη για το τραγικό δυστύχημα με το ελικόπτερο του ΝΑΤΟ, εκφράζει με ανάρτησή του στο Twitter το υπουργείο Εξωτερικών.

Σημειώνει πως καθώς η επιχείρηση έρευνας και διάσωσης βρίσκεται σε εξέλιξη, «οι σκέψεις μας και οι προσευχές μας βρίσκονται στους αγνοούμενους αξιωματικούς».

Επίσης, το υπουργείο Εξωτερικών εκφράζει τη συμπαράστασή του προς τις οικογένειες και τους αγαπημένους των επιβαινόντων, στην οικογένεια του ΝΑΤΟ, στις καναδικές ένοπλες δυνάμεις, στο υπουργείο Εξωτερικών του Καναδά και στην πρεσβεία του Καναδά στην Ελλάδα.

Deeply saddened by tragic @NATO helicopter accident in the IonianSeaAs the search & rescue op is ongoing our thoughts & prayers go out to the missing officersOur sympathies to the families & loved ones of those involved, the #NATO family& @[email protected] @CanadaGreece

— Υπουργείο Εξωτερικών (@GreeceMFA) April 30, 2020

Πηγή: ΕΡΤ1, ΑΠΕ-ΜΠΕwww.ert.gr

