«Υποδειγματική» η Ελλάδα στη διαχείριση του κορονοϊού- Κι άλλα εύσημα από τα ξένα ΜΜΕ

«Καθώς ο ιός εξαπλώθηκε σε όλη την Ευρώπη, πολλοί Έλληνες φοβόταν το χειρότερο: Θα ήταν η επόμενη Ιταλία ή η Ισπανία; Αλλά η μικρή χώρα αψήφησε κάθε δυσοίωνη πρόβλεψη κι έκανε την έκπληξη», σχολιάζουν αρθρογράφοι από τις ΗΠΑ και τη Γερμανία. Την περασμένη εβδομάδα και η γερμανική εφημερίδα Bild, εξέφρασε την προτίμησή της στον ελληνικό τουρισμό, κάνοντας λόγο για «ασφαλείς» διακοπές.

New York Times: «Η Ελλάδα Ξεπέρασε κάθε Πρόβλεψη»

Με τίτλο «Η Ελλάδα Ξεπέρασε κάθε Πρόβλεψη» στην πανδημία, οι New York Times αναφέρουν πως ο αριθμός των θανάτων από covid-19 και o αριθμός όσων νοσηλεύονται σε ΜΕΘ στην Ελλάδα είναι ένα μικρό μόλις ποσοστό εκείνων που καταγράφονται σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, υπογραμμίζεται στο δημοσίευμα.

«Σήμερα, μια χώρα, που είχε συνηθίσει να θεωρείται το προβληματικό παιδί της ΕΕ, πανηγυρίζει για τους κυβερνητικούς χειρισμούς και ανυπομονεί για την επανεκίνηση της οικονομίας της», σχολιάζει η εφημερίδα.

Greece Has ‘Defied the Odds’ in the Pandemic

«Η Ελλάδα αψηφά κάθε πρόβλεψη», λέει ο Κέβιν Φέδερστοουν, ο διευθυντής του Ελληνικού Παρατηρητηρίου στο London School of Economics, τον οποίο επικαλείται το άρθρο,.

Η εφημερίδα αναφέρεται στη χθεσινή ανακοίνωση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη για τη σταδιακή άρση των μέτρων εκτιμώντας ότι η απόφαση της χώρας να επιβάλει γρήγορα τα μέτρα κοινωνικής αποστασιοποίησης και να ενισχύσει το ελλιπές σύστημα υγειονομικής φροντίδας συνέβαλαν στον περιορισμό των κρουσμάτων. «Το ίδιο και η προθυμία των περισσότερων Ελλήνων να συμμορφωθούν με τα μέτρα», σχολιάζει και επικαλείται μάλιστα την περίοδο του Πάσχα.

ARD: Υποδειγματική χώρα η Ελλάδα

«Όταν η πρώτη Ελληνίδα διαγνώστηκε θετική στον κορονοϊό στα τέλη Φεβρουαρίου, η κυβέρνηση απαγόρευσε αμέσως όλες τις καρναβαλικές εκδηλώσεις κατόπιν συμβουλής του Τσιόδρα. Νωρίτερα από ό,τι σε άλλες χώρες έκλεισαν στην Ελλάδα, σχολεία και πανεπιστήμια, εστιατόρια και καφετέριες. Έτσι, ο αριθμός των νέων λοιμώξεων παρέμεινε χαμηλός από την αρχή. Και όποιος έχασε τη δουλειά του από την μια μέρα στην άλλη, έλαβε ένα νέο εισόδημα μικρής διάρκειας – 800 ευρώ ανά άτομο. Εδώ και πέντε εβδομάδες ένας κανονισμός απαγόρευσης της κυκλοφορίας ορίζει ότι οι Έλληνες επιτρέπεται να βγαίνουν από τα σπίτια τους μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις» συνοψίζει το γερμανικό κρατικό ραδιόφωνο ARD, χαρακτηρίζοντας την Ελλάδα, «υποδειγματική χώρα» στη διαχείριση της κρίσης του κορονοϊού.

Ειδική μνεία γίνεται στον λοιμοξιωλόγο Σωτήρη Τσίοδρα λέγοντα ότι «το κεντρικό πρόσωπο στον ελληνικό αγώνα κατά του κορονοϊού δεν είναι ο πρωθυπουργός, αλλά ένας 55χρονος γιατρός. Όταν με τη χαμηλή του φωνή κάθε απόγευμα ακριβώς στις 6 στην ελληνική τηλεόραση λέει καλησπέρα οι γονείς παροτρύνουν τα παιδιά τους να ησυχάσουν γιατί ο δρ. Τσιόδρας είναι στην τηλεόραση.

Umgang mit Coronavirus: Vorzeigestaat Griechenland #Griechenland #Coronavirus

Το γερμανικό δίκτυο κάνει ιδιαίτερη αναφορά στην Ελλάδα που μόλις ξεπέρασε την οικονομική κρίση που διήρκεσε χρόνια λέγοντας: «Τα νοσοκομεία είχαν υποφέρει πολύ κατά τη διάρκεια των ετών της κρίσης και το προσωπικό τους μειώθηκε πολύ. Αλλά ο Μητσοτάκης έκανε επίσης ένα περήφανο απολογισμό: η κυβέρνησή του προσέλαβε χιλιάδες γιατρούς, αύξησε τις μονάδες εντατικής θεραπείας. Κανένας ασθενής από τον κορονοϊό δεν χρειάστηκε να διωχθεί εξαιτίας του υπερπλήρους μονάδας και ο Μητσοτάκης υποσχέθηκε ότι αυτό θα παραμείνει έτσι. Το σύστημα υγειονομικής περίθαλψης είναι καλά εξοπλισμένο ενάντια στην πανδημία του κορονοϊού. Και έχουμε δύο ακόμα συμμάχους κατά του κορονοϊού, δήλωσε ο επικεφαλής της κυβέρνησης. Από τη μία πλευρά, ο καλός καιρός, που θα μας επιτρέψει να περάσουμε περισσότερο χρόνο έξω. Και το πιο σημαντικό: οι πολίτες είναι ευαισθητοποιημένοι, καλά ενημερωμένοι. Ξέρουν ακριβώς τι μπορούν να κάνουν και τι δεν πρέπει να κάνουν», έγραψε ο ανταποκριτής του ARD, Thomas Bormann.

Guardian: Κοιτάξτε την Ελλάδα

Για να διαχειριστείτε την κρίση Covid-19, κοιτάξτε την Ελλάδα, που έχει ξεπεράσει θεαματικά τόσο τη Γερμανία όσο και το Ηνωμένο Βασίλειο στο χειρισμό της επιδημίας του κοροναϊού, σημειώνει ο Peter Holliday στη βρετανική εφημερίδα Guardian.

«Αυτό επιτεύχθηκε με μια στρατηγική ταχείας και ολοκληρωμένης ανταπόκρισης και την προθυμία της κυβέρνησης να αποδεχθεί πλήρως τις συστάσεις των επιστημονικών συμβούλων της. Μέχρι τις αρχές Μαρτίου όλα τα σχολεία, καθώς και οπουδήποτε όπου οι άνθρωποι συγκεντρώνονταν σε αριθμούς, έκλεισαν και η κοινωνική απόσταση είχε επιβληθεί αυστηρά. Όλα αυτά από μια χώρα που καταστράφηκε στα προηγούμενα χρόνια λιτότητας», αναφέρεται στο δημοσίευμα.

Figaro: Σε απίστευτη ετοιμότητα η Ελλάδα

«H χώρα που για καιρό κατηγορείτο για κακή διαχείριση του προϋπολογισμού της δεν προκαλεί πλέον πονοκέφαλο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αντιθέτως, στην κρίση του Covid-19, αποτελεί ένα παράδειγμα» γράφει η γαλλική Le Figaro σε ανταπόκρισή της από την Αθήνα.

«Κατά τη διάρκεια συζήτησης με τα μέλη του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος (ΕΛΚ), ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο Έλληνας πρωθυπουργός, πρότεινε να πραγματοποιηθεί η επόμενη συνάντησή τους στην Ελλάδα. Η ιδέα κέρδισε αμέσως τους συνομιλητές του, οι οποίοι συμφώνησαν. Η έγκριση αυτή δεν θα μπορούσε αναμφίβολα να συμβεί ποτέ, εάν η Ελλάδα είχε διαχειριστεί την κρίση Covid-19 με την ίδια χαλαρότητα, όπως έκανε για τον προϋπολογισμό της, τα τελευταία τριάντα χρόνια», αναφέρει η γαλλική εφημερίδα.

Προσθέτει ότι η χώρα συγκέντρωνε όλα τα στοιχεία για να μετατραπεί αυτή η κρίση από τον κορονοϊό, σε μια νέα τραγωδία: «ένας γηράσκων πληθυσμός, όπως στην Ιταλία, αλλά κυρίως δέκα χρόνια οικονομικής κρίσης (2008-2018) που της κόστισαν την απώλεια του 25% του ΑΕΠ της, δηλ. το ένα τέταρτο του πλούτου της. Οι περικοπές που επιβλήθηκαν από τους δημόσιους πιστωτές στην Αθήνα (ΔΝΤ, ΕΕ, ΕΚΤ) άφησαν τα δημόσια νοσοκομεία σε πολύ επισφαλή κατάσταση, με μια τεράστια έλλειψη εξοπλισμού και νοσηλευτικού προσωπικού, για να μην αναφέρουμε την κατάργηση 2000 κλινών και το κλείσιμο έντεκα νοσοκομειακών εγκαταστάσεων».

«Αλλά η Ελλάδα εκπλήσσει, και σήμερα έχει λιγότερα από 140 θύματα, σε πληθυσμό 10,5 εκατομμυρίων (ισοδύναμο με το Βέλγιο). Πώς μετατράπηκε η χώρα από μαύρο πρόβατο, σε έναν καλό Ευρωπαίο μαθητή; Οι Έλληνες, γνωρίζοντας την κατάσταση στα νοσοκομεία, ακολούθησαν αμέσως τα αυστηρά μέτρα περιορισμού που επιβλήθηκαν πολύ νωρίς από τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Σύνορα, σχολεία, καταστήματα … όλα κλειδώθηκαν γρήγορα.

Αυτές οι οδηγίες συνδυάστηκαν με πολύ ενεργή επικοινωνία: αφθονία μηνυμάτων πρόληψης σε όλα τα μέσα και καθημερινή συνέντευξη Τύπου στις 6 μ.μ., με τον λοιμοξιολόγο Σωτήρη Τσιόδρα, τον οποίο παρακολουθεί με προσοχή ο πληθυσμός. Αυτός, του οποίου το βιογραφικό αποτελείται από 27 σελίδες, άφησε τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Χάρβαρντ για να επιστρέψει στην Ελλάδα πριν από μερικά χρόνια. Επικεφαλής της επιτροπής για τον Covid-19, με αυστηρό και συμπονετικό τόνο, συνέβαλε σημαντικά στην πειθαρχία των Ελλήνων», σημειώνεται.

Το δημοσίευμα επισημαίνει ότι «αυτές οι σκληρές αποφάσεις αμφισβητήθηκαν αρχικά, ειδικά από την ισχυρή Εκκλησία της Ελλάδας, που δεν έχει διαχωριστεί από το κράτος, που ζητούσε το άμεσο άνοιγμα των εκκλησιών της».

«Όμως, με μερικές εξαιρέσεις, η χώρα ήταν σε μια απίστευτη ετοιμότητα λειτουργίας, σε αντίθεση με τα γνωστά κλισέ που επικρατούσαν κατά τη διάρκεια της δημοσιονομικής κρίσης, του “απείθαρχου και αυθάδη Έλληνα”», τονίζει η γαλλική εφημερίδα και προσθέτει: «Σε δημοσκοπήσεις, που διενεργήθηκαν τις τελευταίες ημέρες, παρουσιάζεται για πρώτη φορά, οι ερωτηθέντες να μην ανησυχούν για το μέλλον και να εκτιμούν την εικόνα που στέλνει η χώρα στο εξωτερικό. Αυτή η υπερηφάνεια θα μπορούσε να τους συμφιλιώσει με την Ευρωπαϊκή Ένωση, που κατηγορήθηκε την τελευταία δεκαετία για το γεγονός ότι «εφάρμοσε το δόγμα λιτότητας».

Πηγή:ΑΠΕwww.ert.gr

