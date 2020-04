Μαχαίρωσαν περαστικούς στο Χανάου της Γερμανίας

Μοιράσου το άρθρο:

Τουλάχιστον τέσσερις τραυματίες, άφησε επίθεση με μαχαίρι στο Χανάου της Γερμανίας. Η αστυνομία έκανε λόγο για συλλήψεις δύο υπόπτων χωρίς περισσότερες λεπτομέρειες.

Πέντε ως επτά άνδρες επιτέθηκαν με μαχαίρια σε περαστικούς, γράφει το γερμανικό περιοδικό Focus, επικαλούμενο την αστυνομία.

Ηλικίας 16, 23 και 26 ετών, είναι οι τραυματίες, ενώ γερμανικά δημοσιεύματα αναφέρουν ότι νοσηλεύονται εκτός κινδύνου. Τα θύματα δεν είχαν σχέση μεταξύ τους.

Πληροφορίες από αυτόπτη μάρτυρα, οδήγησαν στη σύλληψη δύο υπόπτων 23 και 29 ετών. Οι δράστες, περιγράφονται ως γενειοφόροι, ο ένας ηλικίας 20 χρονών.

Τον Φεβρουάριο είχε γίνει στο Χανάου επίθεση ακροδεξιού σε μπαρ με ναργιλέδες κατά την οποία έχασαν τη ζωή τους 9 άνθρωποι στο γερμανικό κρατίδιο της Έσσης.

In #Hanau griffen in der Nacht 5 bis 7 Männer Passanten mit Messern an. Die Polizei hat zwei Verdächtige festgenommen. #Messerattacke pic.twitter.com/Cxrysyr2zm

