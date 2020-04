Άνοδος των θανάτων στις ΗΠΑ σε ένα 24ωρο-Τα θύματα ξεπερνούν και αυτά των πολέμων στο Βιετνάμ

Μοιράσου το άρθρο:

Με 2.207 επιπλέον θανάτους εξαιτίας της πανδημίας του κορονοϊού σε 24 ώρες, ο ημερήσιος απολογισμός στις ΗΠΑ μπήκε ξανά σε ανοδική τροχιά χθες Τρίτη, σύμφωνα με τα δεδομένα που συγκεντρώνει το πανεπιστήμιο Τζονς Χόπκινς.

Νωρίτερα, στις ΗΠΑ, ξεπεράστηκε άλλο ένα όριο με βαρύ συμβολισμό, αυτό του ενός εκατομμυρίου επιβεβαιωμένων κρουσμάτων μόλυνσης από τον SARS-CoV-2. Πρόκειται για το ένα τρίτο των καταγεγραμμένων κρουσμάτων στον πλανήτη, πάντα σύμφωνα με τα δεδομένα του πανεπιστημίου Τζονς Χόπκινς.

Το σύνολο των θυμάτων της πανδημίας στην αμερικανική επικράτεια αυξήθηκε έτσι σε 58.351, έχοντας ήδη ξεπεράσει τον αριθμό των Αμερικανών στρατιωτικών που έχασαν τη ζωή τους τις δύο δεκαετίες του πολέμου του Βιετνάμ (58.220).

Στο μεταξύ τρία παιδιά στις ΗΠΑ που μολύνθηκαν από τον κορονοϊό λαμβάνουν θεραπεία για μια σπάνια φλεγμονώδη νόσο, η οποία φαίνεται να μοιάζει με αυτή που έχει προκαλέσει ανησυχία στους γιατρούς στη Βρετανία, την Ιταλία και την Ισπανία.

Και τα τρία παιδιά, ηλικίας από 6 μηνών έως 8 ετών, λαμβάνουν θεραπεία στο Columbia University Medical Center της Νέας Υόρκης και όλα εμφανίζουν πυρετό και φλεγμονή στην καρδιά και την κοιλιακή χώρα.

Εκτιμάται ότι δεν πρόκειται για νόσο Kawasaki, αλλά μια παρόμοια νόσο που προκαλείται όπως και αυτή από έναν μολυσματικό παράγοντα που προκαλεί την αντίδραση του ανοσοποιητικού συστήματος.

Όπως όλα δείχνουν η πολυπόθητη επιστροφή στην κανονικότητα θα αργήσει και στις ΗΠΑ.Τα μέλη της Βουλής των Αντιπροσώπων δεν θα επιστρέψουν στην Ουάσιγκτον την επόμενη εβδομάδα, όπως είχε αρχικά προγραμματιστεί, εξαιτίας του συνεχιζόμενου κινδύνου έκθεσης τους στην μόλυνση από τον κορονοϊό, όπως, οι ηγέτες του Δημοκρατικού Κόμματος.

Ο ηγέτης της πλειοψηφίας στη Βουλή των Αντιπροσώπων Στένι Χόγιερ δήλωσε ότι ο ίδιος και η Δημοκρατική πρόεδρος του αναφερόμενου νομοθετικού σώματος Νάνσι Πελόζι πήραν την απόφαση για την παράταση της διακοπής λειτουργίας, αφού συζήτησαν την κατάσταση με τον γιατρό της Βουλής των Αντιπροσώπων, όπως επίσης και με βουλευτές.

Οι ΗΠΑ έχουν καταγράψει περισσότερα από ένα εκατομμύριο κρούσματα του κορονοϊού απλώς επειδή κάνουν πολλά τεστ, εκτίμησε σήμερα ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, χαρακτηρίζοντας τις προσπάθειες που καταβάλλονται ως “πολύ καλύτερες από αυτές σε οποιαδήποτε άλλη χώρα του κόσμου”.

The only reason the U.S. has reported one million cases of CoronaVirus is that our Testing is sooo much better than any other country in the World. Other countries are way behind us in Testing, and therefore show far fewer cases!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 29, 2020

Τα σχόλια του Τραμπ στο Twitter έγιναν μετά τις προειδοποιήσεις υγειονομικών αξιωματούχων ότι οι ελλείψεις σε εξειδικευμένο προσωπικό και υλικά έχουν περιορίσει τις ικανότητες διεξαγωγής διαγνωστικών τεστ.

“Οι άλλες χώρες είναι πολύ πίσω στο θέμα των τεστ και γι’΄αυτό εμφανίζουν λιγότερα κρούσματα”, πρόσθεσε.

Την ίδια ώρα μεγαλώνουν οι πιέσεις ώστε να ενισχυθεί η ικανότητα διεξαγωγής διαγνωστικών τεστ για τον κορονοϊό. Οι αξιωματούχοι του τομέα της υγείας να τονίζουν πόσο δύσκολο είναι να βρίσκουν τεστ για αυτούς που τα έχουν περισσότερο ανάγκη.

Οι Αμερικανοί πολίτες όμως εμφανίζονται να χάνουν την εμπιστοσύνη τους σε όσα λέει ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ σχετικά με την πανδημία του κορονοϊού, καθώς σχεδόν όλοι απορρίπτουν τη δήλωσή του ότι η COVID-19 μπορεί να αντιμετωπιστεί με ενέσεις λευκαντικού ή άλλων απολυμαντικών στους ανθρώπους που έχουν νοσήσει, σύμφωνα με τα αποτελέσματα μιας δημοσκόπησης. Δήλωσαν σε ποσοστό 98% ότι δε θα προσπαθήσουν να εμβολιαστούν με λευκαντικό ή κάποιο άλλο απολυμαντικό αν μολυνθούν από τον κορονοϊό. Μεταξύ αυτών ποσοστό 98% των Δημοκρατικών και 98% των Ρεπουμπλικάνων.

Ο αντιπρόεδρος Μάικ Πενς θεωρεί εαυτόν θωρακισμένο έναντι του κορονοϊού καθώς αρνήθηκε να φορέσει μάσκα όταν επισκέφθηκε νοσοκομείο, παρά τους κανόνες του ιδρύματος, προκαλώντας πολλές επικρίσεις εν μέσω επιδημίας. Ήταν ο μόνος που δεν φόρεσε μάσκα σε μια αίθουσα γεμάτη κόσμο.

Vice President Mike Pence, (AP Photo/Jim Mone)Σε ανακοίνωσή του το νοσοκομείο εξηγεί ότι “ενημέρωσε σχετικά το γραφείο του αντιπροέδρου” πριν από την επίσκεψή του.

Ο Πενς απάντησε εξηγώντας ότι δεν χρειαζόταν να φορέσει μάσκα με δεδομένο ότι υποβάλλεται τακτικά σε διαγνωστικά τεστ για τον κορονοϊό. Αξίζει να αναφερθεί ότι ο Πενς είναι επικεφαλής της ομάδας αντιμετώπισης της κρίσης του κορονοϊού του Λευκού Οίκου. Φαίνεται ότι οι συστάσεις του Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Ασθενειών (CDC) για κάλυψη του προσώπου στους δημόσιους χώρους όπου είναι δύσκολο να τηρηθεί η κοινωνική απόσταση, δεν έφτασαν στα αυτιά του Αμερικανού αντιπροέδρου.



Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ,AFPwww.ert.gr

