Ενισχύσεις 33,7 εκ. ευρώ σε ακτοπλοΐα και νησιωτικές επιχειρήσεις- Υπέρ του ελληνικού τουρισμού ξένα ΜΜΕ

Με 33,7 εκατομμύρια ευρώ θα ενισχυθούν η ακτοπλοΐα και οι νησιωτικές επιχειρήσεις εξαιτίας των δυσμενών συνεπειών που υπέστησαν από την πανδημία του κορονοϊού, όπως ανακοίνωσε ο υπουργός Εμπορικής Ναυτιλίας και νησιωτικής Πολιτικής Γιάννης Πλακιωτάκης. Οι ανησυχίες για το πλήγμα στον τουρισμό είναι πανευρωπαϊκές. Πιστοποιητικά υγείας και διαγνωστικά τεστ για πελάτες ξενοδοχείων σχεδιάζει η Πορτογαλία, σκέψεις για είσοδο στις παραλίες, με πάσο, υπάρχουν στο Βέλγιο. Βουτιά σημειώνουν οι κρατήσεις σε Ισπανία και Ιταλία. Ωστόσο, μετά και τη γερμανική εφημερίδα Bild, η βρετανική Telegraph με νέο δημοσίευμα επιμένει πως η Ελλάδα είναι ασφαλής προορισμός.

Αυτή τη φορά προτείνει μικρά νησιά του Αιγαίου για αποφυγή συνωστισμού και ξεχωρίζει την Κίμωλο, αν και στη φωτογραφία που συνοδεύει το άρθρο δεσπόζει η Φολέγανδρος.

Success story, τιτλοφορεί το βρετανικό δίκτυο ITV την παγκόσμια κατάταξη της Ελλάδας στην πανδημία, συνεχίζοντας την αλληλουχία δημοσιευμάτων από τα διεθνή μέσα ενημέρωσης που επαινούν «τη μικρή χώρα με την εύθραυστη οικονομία» για την προσπάθεια να ελέγξει τον κορονοϊό.

Καθίζηση στην αγορά Airbnb και στην Ελλάδα-Πανευρωπαϊκές ανησυχίες για τον τουρισμό

