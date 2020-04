Σύνοδος ΕΕ: Ταμείο Ανάκαμψης θα παρουσιάσει η Κομισιόν-Διαφωνούν Αυστρία, Δανία, Σουηδία, Ολλανδία-Τί ζήτησε ο Κ. Μητσοτάκης

Μοιράσου το άρθρο:

Οι ηγέτες των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ζήτησαν από την Κομισιόν να επεξεργαστεί κατεπειγόντως ένα σχέδιο για την από κοινού χρηματοδότηση της ανάκαμψης του μπλοκ μετά την πανδημία της Covid-19, ανακοίνωσε ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Σαρλ Μισέλ μετά τη λήξη της συνόδου κορυφής. Υπέρ της επείγουσας συγκρότησης Ταμείου Ανάκαμψης αλλά και της επεξεργασίας συγκεκριμένης πρότασης για την επανέναρξη των αεροπορικών συνδέσεων το συντομότερο δυνατόν, τάχθηκε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης. Η γερμανική συνεισφορά στον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό θα πρέπει να αυξηθεί, για να χρηματοδοτηθεί το «ταμείο ανασυγκρότησης», δήλωσε η Καγκελάριος Άνγελα Μέρκελ.

Σύμφωνα με τον Σαρλ Μισέλ, οι ηγέτες θέλουν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να συνδέσει αυτό το σχέδιο ανάκαμψης με το επόμενο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο της ΕΕ για το διάστημα 2021-27.

«Εκφράσαμε την ισχυρή βούλησή μας να προχωρήσουμε μαζί προς τα εμπρός», τόνισε. Ο Μισέλ παραδέχτηκε ότι η συμφωνία για τον επόμενο προϋπολογισμό και το Ταμείο Ανάκαμψης θα είναι δύσκολη, όμως εκφράζεται ισχυρή πολιτική βούληση μεταξύ των χωρών να συνεργαστούν μεταξύ τους τις επόμενες εβδομάδες. Οι ηγέτες, πρόσθεσε, συμφωνούν ότι το Ταμείο αυτό είναι αναγκαίο και επείγον.

Αναφερόμενος στα περιοριστικά μέτρα, σημείωσε ότι οι ηγέτες συμφώνησαν επίσης να συντονίσουν τη σταδιακή άρση τους και να παρακολουθούν την εξέλιξη της κατάστασης, έχοντας υπόψη τους ότι πλησιάζει η θερινή περίοδος των διακοπών.

Τέλος, ο Σαρλ Μισέλ ανακοίνωσε ότι στις 6 Μαΐου θα διεξαχθεί μέσω τηλεδιάσκεψης η σύνοδος της ΕΕ με τις χώρες των Δυτικών Βαλκανίων.

Διπλωματικές πηγές, που παρακολούθησαν την τηλεδιάσκεψη των «27» είπαν ότι η συζήτηση δεν ήταν σε τόσο υψηλούς τόνους όσο πριν από έναν μήνα. Όμως η διάσταση απόψεων εκφράστηκε με σαφήνεια, με τέσσερις χώρες –Αυστρία, Δανία, Σουηδία και Ολλανδία– να διαφωνούν με την πρόταση χορήγησης βοήθειας για την ανάκαμψη μέσω επιδοτήσεων.

Το «στρατόπεδο» των βόρειων χωρών, που περιλαμβάνει και τη Γερμανία, τάχθηκε υπέρ της σύνδεσης του νέου Ταμείου Ανάκαμψης με τον επόμενο πολυετή προϋπολογισμό της ΕΕ για την περίοδο 2021-27.

Από την άλλη, ο Ιταλός πρωθυπουργός Τζουζέπε Κόντε είπε στους ομολόγους του ότι το Ταμείο Ανάκαμψης θα πρέπει να προικοδοτηθεί με ποσό 1,5 τρισεκ. ευρώ και να παρέχει επιδοτήσεις στις χώρες μέλη ώστε να διασφαλιστεί μια «συμμετρική απάντηση σε ένα ασύμμετρο σοκ».

«Θα πρέπει να αναθέσουμε με σαφήνεια στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή να ετοιμάσει μια συγκεκριμένη πρόταση για το Ταμείο Ανάκαμψης, με ένα δάνειο-γέφυρα, ώστε να διατεθούν άμεσα τα κονδύλια για την φετινή χρονιά», πρόσθεσε ο επικεφαλής της κυβέρνησης της Ρώμης.

Εκτιμά, δε, όπως είπε σε δήλωσή του μετά την λήξη των εργασιών, ότι «η Ιταλία είναι στην πρώτη γραμμή και ζητά την έγκριση του εργαλείου αυτού, διότι επείγει» και πως «η επιστολή που η ιταλική κυβέρνηση υπέγραψε με άλλες οκτώ χώρες της Ένωσης ήταν βασικής σημασίας, διότι με τον τρόπο αυτό η ευρωπαϊκή απάντηση θα είναι σαφώς πιο αποτελεσματική».

Συμφωνα με τον Κόντε η υγειονομική κατάσταση έκτακτης ανάγκης μετατράπηκε πολύ γρήγορα, παράλληλα, σε οικονομική και σε κοινωνική κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Κατά συνέπεια, ζητά «να αναθεωρηθεί η έννοια του αλτρουισμού, με μια λιγότερο ρομαντική σημασία, και με έμφαση στο κοινό συμφέρον». Και αυτό διότι, σύμφωνα με τον Ιταλό πρωθυπουργό, «σε ότι αφορά την προστασία της εσωτερικής αγοράς, δεν υπάρχουν διαφορές ανάμεσα σε Βορρά και Νότο».

Αύξηση της «δύναμης πυρός» στο 2% του ΑΕΕ προτείνει η φον ντερ Λάιεν

O επόμενος επταετής προϋπολογισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης που συνδέεται με το ταμείο ανάκαμψης είναι ο μόνος τρόπος για να οδηγηθεί η Ένωση εκτός της κρίσης της νόσου Covid-19 και το μέγεθός του πρέπει να αυξηθεί, δήλωσε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

«Οι τρέχουσες εκτιμήσεις μας για τις ανάγκες μάς οδηγούν να σκεφτούμε ότι θα χρειαστεί ένα ανώτατο όριο ιδίων πόρων περίπου 2% του Ακαθάριστου Εθνικού Εισοδήματος (ΑΕΕ) για δύο ή τρία χρόνια αντί του 1,2%», είπε αναφερόμενη στα χρήματα που διαχειρίζεται η Επιτροπή στον προϋπολογισμό.

«Πρέπει να αυξήσουμε τη δύναμη πυρός του για να είμαστε σε θέση να δημιουργήσουμε τις απαραίτητες επενδύσεις σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση», δήλωσε κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου.

Η παρέμβαση του πρωθυπουργού

Υπέρ της επείγουσας συγκρότησης Ταμείου Ανάκαμψης αλλά και της επεξεργασίας συγκεκριμένης πρότασης για την επανέναρξη των αεροπορικών συνδέσεων το συντομότερο δυνατόν, τάχθηκε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, κατά την τοποθέτησή του στη Σύνοδο Κορυφής. Ξεχωριστή αναφορά έκανε ο πρωθυπουργός στην ένταση των τουρκικών παραβιάσεων μέσω υπερπτήσεων οι οποίες αναβαθμίζουν το επίπεδο των προκλήσεων από τη γείτονα χώρα.

Συγκεκριμένα, ο πρωθυπουργός:

-Τόνισε ότι η Ελλάδα υποστηρίζει πλήρως την επείγουσα συγκρότηση ενός Ταμείου Ανάκαμψης (Recovery Fund) επιπροσθέτως της λειτουργίας του Πολυετούς Δημοσιονομικού Πλαισίου (ΠΔΠ). Ο πρωθυπουργός δήλωσε σύμφωνος με την άποψη ότι το Ταμείο αυτό πρέπει να είναι πολύ μεγάλο (huge) και ότι θα πρέπει να χρηματοδοτηθεί με κάποιου είδους κοινό εργαλείο μακροπρόθεσμου χρέους. Το Ταμείο θα πρέπει να λειτουργήσει εμπροσθοβαρώς και να εστιάσει πρωτίστως σε επιχορηγήσεις προς τα κράτη μέλη παρά σε δάνεια. «Δεν πρέπει να επιτρέψουμε περαιτέρω αύξηση του λόγου χρέους προς ΑΕΠ», προειδοποίησε ο πρωθυπουργός. Τόνισε δε ότι μια στρατηγική η οποία δεν θα επιβαρύνει το δημόσιο χρέος κάθε χώρας, θα ήταν πράξη προς το συμφέρον όλων των χωρών κι όχι μόνο πράξη αλληλεγγύης. Σημείωσε μάλιστα ότι η Ευρώπη δεν πρέπει να κάνει για άλλη μια φορά «πολύ λίγα, πολύ αργά» (too little, too late).

-Πρότεινε στον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Σαρλ Μισέλ να ζητήσει από την Κομισιόν την επεξεργασία μιας πολύ συγκεκριμένης πρότασης για την επανέναρξη των αεροπορικών συνδέσεων, το συντομότερο δυνατόν. Επεσήμανε δε, ότι η Ενιαία Αγορά δεν υφίσταται μόνο για να υποστηρίζει την ελεύθερη διακίνηση αγαθών αλλά έχει ως πυλώνα και την ελεύθερη μετακίνηση προσώπων. Στο πλαίσιο αυτό, και δίνοντας έμφαση στον τουρισμό, ο Κυριάκος Μητσοτάκης ζήτησε να υπάρξει το συντομότερο κοινή δράση σε Ευρωπαϊκό επίπεδο: «Όταν μιλάμε για Ευρωπαϊκή στήριξη, μια χειροπιαστή απόδειξη θα ήταν να στηριχθεί ο τουρισμός στις χώρες του Νότου», υπογράμμισε ο πρωθυπουργός. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, προχωρώντας ένα βήμα παρακάτω, τόνισε ότι θα πρέπει να δοθεί εγκαίρως ένα θετικό σήμα στην τουριστική αγορά, καλώντας όλες τις πλευρές να εργαστούν με ταχύτητα.

-Επανέλαβε την πρόταση που έχει ήδη διατυπώσει για μια κοινή Ευρωπαϊκή προσέγγιση όσον αφορά τις πατέντες ενός πιθανού εμβολίου κατά του κορονοϊού προκειμένου να διασφαλιστεί η ισότιμη πρόσβαση των κρατών-μελών σε αυτό όταν θα φτάσουμε στη φάση της μαζικής παραγωγής εμβολίων.

-Τόνισε ότι πρέπει να σταλεί ένα καθαρό μήνυμα προς την Τουρκία για τις προκλητικές ενέργειες της τόσο στο Αιγαίο όσο κι έναντι της Κυπριακής Δημοκρατίας. Ο πρωθυπουργός έκανε ιδιαίτερη αναφορά στην ένταση των τουρκικών παραβιάσεων μέσω υπερπτήσεων οι οποίες αναβαθμίζουν το επίπεδο των προκλήσεων από τη γείτονα χώρα, ιδιαίτερα μετά και την πρόσφατη αποτυχία της ‘Αγκυρας στην προσπάθεια της να παραβιάσει τα σύνορα στον Έβρο.

Μέρκελ: Η γερμανική συνεισφορά στον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό θα πρέπει να αυξηθεί

Η Γερμανία είναι διατεθειμένη να αυξήσει την συνεισφορά της στον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προκειμένου να χρηματοδοτηθεί το σχέδιο ανασυγκρότησης μετά την κρίση του κορονοϊού, δήλωσε η Καγκελάριος ‘Ανγκελα Μέρκελ, μετά το τέλος της τηλεδιάσκεψης του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Παραδέχθηκε δε ότι «δεν ήμασταν σε όλα τα σημεία όλοι της ίδιας άποψης, αλλά υπήρξε μια συναντίληψη».

Η δημιουργία του ταμείου ανασυγκρότησης «σημαίνει ασφαλώς ότι η Γερμανία θα πρέπει να υπολογίζει μεγαλύτερη συνεισφορά για τον επόμενο προϋπολογισμό», δήλωσε η κ. Μέρκελ και τόνισε ότι «αυτό είναι σωστό και καλό, καθώς τα κράτη – μέλη δεν επλήγησαν όλα με τον ίδιο τρόπο από την πανδημία». Σημείωσε ακόμη ότι τώρα θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να σχεδιάσει την αρχιτεκτονική αυτού του ταμείου, αλλά και ότι ένα πρόγραμμα ανάκαμψης της Ε.Ε. είναι και προς το γερμανικό συμφέρον. «Πρέπει να αναρωτηθούμε τι μπορούμε να μάθουμε από την πανδημία. Και σε αυτό περιλαμβάνονται και οι μεγαλύτερες επενδύσεις π.χ. στην προστασία του κλίματος και στην ψηφιοποίηση», δήλωσε.

Η Καγκελάριος πρόσθεσε ότι «μια κοινή ευρωπαϊκή απάντηση στην πρόκληση του κορονοϊού είναι και προς το γερμανικό συμφέρον», επανέλαβε ωστόσο και την πάγια γερμανική θέση κατά της έκδοσης ευρω-ομολόγων, επισημαίνοντας ότι «δεν γίνεται να κοινοτικοποιήσουμε, όπως λέμε, τα χρέη». Απαντώντας μάλιστα σε ερώτηση σχετικά με το εάν υπήρξε αντιπαράθεση με χώρες όπως η Ισπανία και η Ιταλία, οι οποίες είχαν ζητήσει την έκδοση «κορονο-ομολόγων», η κ. Μέρκελ ανέφερε ότι επρόκειτο για μια «πάρα πολύ φιλική συζήτηση, κατά την οποία βέβαια ο καθένας παρουσίασε τις απόψεις του» και τόνισε ότι δεν μπορεί κανείς να χρησιμοποιήσει περιγραφές για «πολεμικό» κλίμα ή «σύγκρουση».

Ρούτε: Η ΕΕ θα εργαστεί πάνω σε ένα ταμείο ανάκαμψης

Ο πρωθυπουργός της Ολλανδίας Μαρκ Ρούτε έγραψε απόψε σε μήνυμά του στο Twitter ότι οι ηγέτες της ΕΕ συμφώνησαν να εργαστούν πάνω σε ένα ταμείο ανάκαμψης, μετά το πέρας της τηλεδιάσκεψης σχετικά με την επιδημία του νέου κορονοϊού.

«Στη βάση των προτάσεων από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα εργαστούμε με εποικοδομητικό τρόπο σε μια κοινή στρατηγική για την φάση ανάκαμψης, που θα συνδέεται με τον πολυετή προϋπολογισμό» επισημαίνει στο tweet ο Ρούτε.

Κ. Λαγκάρντ: Σχέδιο ανάκαμψης πριν είναι πολύ αργά

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας Κριστίν Λαγκάρντ προειδοποίησε σήμερα τους Ευρωπαίους ηγέτες για τον κίνδυνο «να κάνουν πολύ λίγα και πολύ αργά» σε ό,τι αφορά την αντιμετώπιση των οικονομικών συνεπειών από την πανδημία της Covid-19.

«Προειδοποίησε ότι υπάρχει κίνδυνος να κάνουν πολύ λίγα και πολύ αργά», στην παρέμβασή της στη Σύνοδο Κορυφής, που διεξάγεται με τηλεδιάσκεψη και έχει ως στόχο την εξεύρεση λύσεων για την αποφυγή μιας ύφεσης, ανέφερε μια διπλωματική πηγή.

Σύμφωνα με αξιωματούχο της ΕΕ, τον οποίο επικαλείται το πρακτορείο Reuters, η Λαγκάρντ είπε στους 27 ηγέτες ότι χρειάζεται να υπάρξει γρήγορα ένα ισχυρό και ευέλικτο ταμείο ανάκαμψης που θα διασφαλίσει ότι όλες οι χώρες θα μπορέσουν να ανταποκριθούν στις δημοσιονομικές προκλήσεις της ανάκαμψης. Προέβλεψε επίσης ότι το ΑΕΠ της ευρωζώνης, στο χειρότερο σενάριο μπορεί να συρρικνωθεί έως και 15% φέτος και σε ένα μέσο σενάριο κατά 9%.

Ν. Σασόλι: Το Ταμείο Ανάκαμψης να στηριχθεί σε νέο προϋπολογισμό

Αυτό που χρειαζόμαστε σήμερα είναι μια πρόταση για έναν «νέο προϋπολογισμό» και θέλουμε το Ταμείο Ανάκαμψης να στηριχθεί από τον νέο προϋπολογισμό, δήλωσε ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Νταβίντ Σασόλι στη συνέντευξη Τύπου που έδωσε μετά την παρέμβασή του, κατά την έναρξη της διαδικτυακής Συνόδου Κορυφής της ΕΕ. Μιλάμε για ένα Σχέδιο Μάρσαλ, πρόσθεσε, αλλά η χρηματοδότηση δεν θά ‘ρθει απ΄έξω αλλά από τις ευρωπαϊκές χώρες και οικονομίες. «Η χρηματοδότησή του ανοίγει πολλά ερωτήματα, αλλά πρέπει να το κάνουμε όλοι μαζί με αλληλεγγύη». Είναι σημαντικό σημείωσε «να αποσαφηνίσουμε ποια Ευρώπη θέλουμε και για ποια ανάκαμψη μιλάμε.

Πλήρη αλληλεγγύη στην Κύπρο για τις παράνομες ενέργειες της Τουρκίας εξέφρασαν οι ηγέτες της ΕΕ

Την αμέριστη αλληλεγγύη τους με την Κύπρο σχετικά με τις παράνομες γεωτρητικές ενέργεις της Τουρκίας στην κυπριακή ΑΟΖ, εξέφρασαν στη σημερινή σύνοδο κορυφής οι ηγέτες της ΕΕ.

Οι παράνομες γεωτρήσεις από την Τουρκία στην Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη της Κύπρου τέθηκαν από ορισμένα κράτη-μέλη, ανέφερε μετά την τηλεδιάσκεψη της συνόδου κορυφής της ΕΕ, ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Σαρλ Μισέλ και τόνισε ότι εκφράσαμε την αμέριστη αλληλεγγύη μας με την Κύπρο και υπενθυμίσαμε επανεβαιώσαμε τα συμπεράσματα που είχε εκδώσει το Συμβούλιο για το ζήτημα αυτό.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕwww.ert.gr

