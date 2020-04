Σχέδια και προβληματισμός για τη χαλάρωση των μέτρων στην Ευρώπη-Δοκιμές εμβολίου στην Οξφόρδη (video)

Μοιράσου το άρθρο:

Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, η πανδημία του νέου κορονοϊού έχει στοιχίσει τη ζωή σε τουλάχιστον 174.001 ανθρώπους σε όλον τον κόσμο από τον περασμένο Δεκέμβριο, όταν πρωτοεμφανίστηκε ο κορονοϊός SARS-CoV-2 στην Κίνα, σύμφωνα με τον απολογισμό που συντάσσει το Γαλλικό Πρακτορείο βασιζόμενο σε επίσημες πηγές. Μέχρι τις 22.00 της Τρίτης 21/4 (ώρα Ελλάδας) είχαν καταγραφεί περισσότερα από 2.525.240 επιβεβαιωμένα κρούσματα σε 193 χώρες και εδάφη. Περίπου το ένα πέμπτο από αυτούς τους ασθενείς (567.400) έχουν πλέον αναρρώσει. Το τελευταίο 24ωρο στη μακάβρια λίστα προστέθηκαν 5.244 νέοι θάνατοι και 68.529 νέα κρούσματα. Οι χώρες όπου καταγράφηκαν οι περισσότεροι θάνατοι μέσα στο τελευταίο 24ωρο είναι οι ΗΠΑ (1.106), η Βρετανία (828) και η Ιταλία (534). Την ίδια ώρα, οι ευρωπαϊκές χώρες προχωρούν δειλά-δειλά σε μερική άρση των περιορισμών, ωστόσο ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας συνιστά ιδιαίτερη προσοχή τονίζοντας ότι ο ιός μπορεί οποιαδήποτε στιγμή να επανακάμψει.

Στη Γαλλία, που δεν σχεδιάζει άμεσα, χαλάρωση των μέτρων, τεταμένο είναι το κλίμα στα υποβαθμισμένα προάστια. Η κατάσταση στο προάστιο Βιλνέβ Λα Γκαρέν του Παρισιού παραμένει τεταμένη. Για ακόμη μία νύχτα κάτοικοι της περιοχής – και με αφορμή τον τραυματισμό ενός μοτοσικλετιστή που έπεσε πάνω σε περιπολικό το Σάββατο – συγκρούστηκαν με τους αστυνομικούς. Έκαψαν κάδους και πέταξαν βαρελότα, ενώ έγιναν εννέα συλλήψεις.

En direct depuis le quartier du Luth à #Gennevilliers une voiture de la bac prise pour cible par des tirs de feux d’artifices.#VilleuneuveLaGarenne #VilleneuveLaGarenne pic.twitter.com/cqdAwSvYi1

— Taha Bouhafs (@T_Bouhafs) April 20, 2020

Η Γαλλία δεν έχει ακόμη σκοπό να χαλαρώσει τα μέτρα περιορισμού. Στους δρόμους κυκλοφορούν ελάχιστοι άνθρωποι, ενώ οι γιατροί εξακολουθούν να δίνουν μάχη στα νοσοκομεία. Η χώρα ξεπέρασε τους 20.000 θανάτους.

Στην Ιταλία, στο τέλος της εβδομάδας αναμένεται να ανακοινωθεί το σχέδιο χαλάρωσης των μέτρων, το οποίο θα οδηγήσει τη χώρα στη δεύτερη φάση… με ημερομηνία έναρξης τις 4 Μαΐου. Ο Ιταλός πρωθυπουργός τόνισε πως όλα πρέπει να γίνουν προσεκτικά.

«Θα ήθελα πολύ να πω: Ας ανοίξουν όλα. Αμέσως. Ξεκινάμε αύριο το πρωί… Αλλά μία τέτοια απόφαση θα ήταν ανεύθυνη. Θα ανέβαζε την καμπύλη της μόλυνσης ψηλά και πάλι με ένα ανεξέλεγκτο τρόπο και θα ακύρωνε όλες τις προσπάθειες που έχουμε κάνει μέχρι τώρα» τόνισε ο Τζουζέπε Κόντε.

Μεγάλο αγκάθι είναι ο τουρισμός. Χωριά και πόλεις που άλλες εποχές θα συγκέντρωναν χιλιάδες ανθρώπους είναι άδεια και τα τουριστικά τους αξιοθέατα έρημα. Στο Τίβολι, ο αρνητικός αντίκτυπος είναι εμφανής. Οι βίλες έχουν μείνει κλειστές για πάνω από ένα μήνα τώρα. Ακόμη και οι μικρές επιχειρήσεις που έχουν ανοίξει δεν έχουν καθόλου πελατεία.

Οι γιατροί σε νοσοκομείο στη Γένοβα πάντως, δίνουν το δικό τους μήνυμα ότι η κατάσταση κάπως βελτιώνεται, με ένα συμβολικό χορό.

Η επιδημία έφθασε στην κορύφωσή της στη Στοκχόλμη, η κυβέρνηση, ωστόσο, δεν προχωρά στη χαλάρωση των περιορισμών.

Στη Γερμανία, αν και πολλά καταστήματα και μικρές επιχειρήσεις άνοιξαν και πάλι, η κυβέρνηση της Βαυαρίας ανακοίνωσε πως φέτος δεν θα διεξαχθεί το ιστορικό Οκτόμπερφεστ.

Με εκατομμύρια επισκέπτες κάθε χρόνο το πλήγμα στην οικονομία της περιοχής θα είναι μεγάλο, μάλιστα υπολογίζεται στο ένα δισεκατομμύριο ευρώ. Ο υπουργός Εξωτερικών προειδοποιεί πως παρά το άνοιγμα τα πράγματα δεν θα είναι όπως πριν.

Στην Αυστρία, ο Σεμπάστιαν Κουρτζ ανακοίνωσε πως θα ανοίξουν όλα τα καταστήματα στις αρχές Μαΐου και τα εστιατόρια στα μέσα του μήνα. Θα υπάρχουν κανόνες για τον αριθμό των πελατών, ενώ εξετάζεται η υποχρεωτική χρήση μάσκας από τους υπαλλήλους. Όμως ήδη το πλήγμα είναι μεγάλο κυρίως στους χώρους εστίασης που έχουν μείνει κλειστοί για εβδομάδες αλλά και σε ξενοδοχεία και πανσιόν.

Στην Ισπανία: Ένα έθιμο πασίγνωστο αλλά και αιματηρό: οι ταυροδρομίες στην Παμπλόνα, προς τιμήν του Σαν Φερμίν, δεν θα γίνουν φέτος. Επρόκειτο να γίνει από τις 7 έως τις 14 Ιουλίου και να συγκεντρώσει δεκάδες χιλιάδες τουρίστες που συρρέουν εκεί κάθε χρόνο για το κυνήγι του ταύρου.

Non-running of the bulls: San Fermín festival suspended over Covid-19

— Guardian World (@guardianworld) April 21, 2020

Η υπουργός Εργασίας της Ισπανίας Γιολάνδα Ντίαθ ανακοίνωσε σήμερα πως ο τομέας των υπηρεσιών στη χώρα έχει αρχίσει να δημιουργεί από την περασμένη εβδομάδα καθαρές θέσεις εργασίας, σηματοδοτώντας μια μικρή βελτίωση μετά τις μαζικές απολύσεις που προέβησαν τον Μάρτιο οι εταιρείες, πλην όμως η συνολική ανεργία εξακολουθεί να σημειώνει αυξητική πορεία και τον Απρίλιο.

«Από τη Δευτέρα 13 Απριλίου, υπήρξε μια τάση δημιουργίας καθαρών θέσεων εργασίας σε αυτόν τον τομέα, καίτοι είναι ακόμη πολύ αδύναμη», τόνισε η Ντίαθ ενώπιον της Βουλής, προσθέτοντας ότι περίπου 12.000 νέοι εργαζόμενοι εγγράφηκαν στις υπηρεσίες κοινωνικής ασφάλισης στο διάστημα 13-16 Απριλίου.

Ωστόσο, ο αριθμός των εγγεγραμμένων ανέργων από τις αρχές Απριλίου έως σήμερα αυξήθηκε κατά περίπου 5% , τόνισε η υπουργός, επισημαίνοντας όμως πως η αύξηση αυτή του αριθμού των ανέργων ήταν βραδύτερη από όσο τον Μάρτιο. Περίπου 900.000 άνθρωποι έχασαν τη δουλειά τους τις τελευταίες δύο εβδομάδες του Μαρτίου, όταν εφαρμόσθηκαν οι εκτεταμένοι περιορισμοί στη χώρα λόγω της πανδημίας και έκλεισαν τα περισσότερα ξενοδοχεία, εστιατόρια και καταστήματα.

Στην Τουρκία, λίγη ώρα αφότου είχε εγκαινιάσει μέσω τηλεδιάσκεψης νοσοκομείο 2.500 κλινών στην Κωνσταντινούπολη ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν ανακοίνωσε 4ήμερη απαγόρευση κυκλοφορίας σε 31 επαρχίες της χώρας. Θα ισχύει από τις 23 έως και τις 26 Απριλίου. Ο Τούρκος πρόεδρος δήλωσε πως μέχρι τον Ιούνιο η χώρα ίσως επιστρέψει σε κανονικούς ρυθμούς.

Sağlık alanında yaptığımız reformlarla hem altyapıyı hem sistemi güçlendirdik. Bununla kalmadık, hayalimiz olan şehir hastanelerini kurmaya başladık.

Yeni yatırımlarla, yeni eserlerle, yeni hizmetlerle ülkemizi hep bir adım daha yükseğe çıkartacağız. pic.twitter.com/b5YrlRrEKq

— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) April 20, 2020

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν και ο Τούρκος ομόλογος του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, σε τηλεφωνική συνομιλία που είχαν σήμερα, συζήτησαν για την ενίσχυση των κοινών προσπαθειών στον τομέα της αντιμετώπισης του κορονοϊού, για την κατάσταση στην Συρία, την συνεργασία στον ενεργειακό τομέα και σε άλλους τομείς αναφέρεται σε ανακοίνωση του Κρεμλίνου.

Ελπίδες από την Οξφόρδη-Δοκιμή εμβολίου σε ανθρώπους

Την Πέμπτη αναμένεται να αρχίσουν -σύμφωνα με τον Βρετανό υπουργό Υγείας Μ. Χάνκοκ- κλινικές δοκιμές σε ανθρώπους, για εμβόλιο που αναπτύσσει ομάδα ειδικών στο Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης. Η ομάδα των επιστημόνων φιλοδοξεί να έχει έτοιμες ένα εκατομμύριο δόσεις του εμβολίου από τον ερχόμενο Σεπτέμβριο, σε περίπτωση που οι έρευνες στεφθούν από επιτυχία. Οι ειδικοί επαναλαμβάνουν πως ίσως χρειαστούν μέχρι και 18 μήνες για την παραγωγή αξιόπιστου εμβολίου.

Πηγή:ΕΡΤwww.ert.gr

